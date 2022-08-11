Xiaomi представила Mix Fold 2 — «самый тонкий» складной смартфон за $1300 Статьи редакции
Его толщина в разложенном состоянии составляет 5,4 мм.
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Китайская Xiaomi провела свою летнюю презентацию, на которой показала несколько технологических новинок, включая складной смартфон Mix Fold второго поколения.
- Производитель оснастил смартфон внутренним 8-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой HDR 10+, Dolby Vision и переменной частотой обновления до 120 Гц. Внешний 120-герцовый OLED-дисплей обладает диагональю 6,56-дюйма.
- В рамках презентации Xiaomi неоднократно подчеркнула, что Mix Fold 2 — самый тонкий складной смартфон по состоянию на середину 2022 года. В разложенном состоянии его толщина составляет 5,4 мм, а сложенном — 11,2 мм. Для сравнения, показатели представленного 10 августа Galaxy Z Fold 4 — 6,3 мм и 15,8 мм соответственно.
- Инженеры Xiaomi добились уменьшения толщины корпуса за счёт усовершенствованного шарнира, который стал более компактным, а также менее заметным в разложенном состоянии.
- Xiaomi оснастила смартфон системой из двух камер: основной Sony IMX766 с разрешением 50 Мп и широкоугольной с разрешением 13 Мп. Устройство располагает линзами с антибликовым покрытием от немецкого производителя Leica.
- За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти устройства составляет 12 ГБ, а встроенной — 128, 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
- Ёмкость аккумулятора Mix Fold 2 — 4500 мА·ч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 67 Вт.
- Специально для Mix Fold 2 компания Xiaomi разработала программную оболочку MIUI Fold 13 с улучшенной многозадачностью, виджетами и обновлённым интерфейсом для удобного использования нескольких приложений одновременно. Производитель также заявил, что многие разработчики уже адаптировали свои приложения под складной дисплей.
- Продажи Mix Fold 2 в Китае начнутся 16 августа. Цена базовой модели с 12 ОЗУ и 256 ПЗУ составит 8999 юаней (около $1300 или 79 тысяч рублей).
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Это не первый складной смартфон, представленный в августе 2022 года. Samsung уже показала Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4.
Не, всё равно не пойму: столько лет уходили от раскладушек разных, чтобы терерь вернуться к большим и дорогим раскладушкам? И надёжность конструкции вызывает вопросы.
просто раньше экран складывать не умели.
Экраны складывать умели еще как, просто потом не поговоришь по нему
На счёт надёжности, Самсунг уже 3 поколение предоставляет, вроде бы всё нормально
Нет, не все нормально. Экраны начинают полосить в местах сгиба, на последних версиях меньше нареканий, что логично, но проблемы с этим есть.
Какой-то процент возможно, подобное и на обычный экранах бывает, но массово что-бы было, нет такого, хотя мне такой вариант вообще не подходит, куда проще телефон + планшет, если нужен большой экран
Тогда был тренд на миниатюризацию так как смартфоны были громоздкими. Технологии были направленны на то чтобы сделать аппарат меньше, но запихнуть побольше фич. Отсюда и раскладушки пошли.
После появления цветных дисплеев и мобильного интернета маятник качнулся и теперь увеличивают размер экрана чтобы было удобнее потреблять контент.
А когда от них уходили?
Давно, от кнопочных страшных раскладушек (-:
Кнопочные раскладушки прекрасны! Будь на них ещё возможность поставить основные средства связи (вотсап, телега, почта, зум) - с удовольствием бы пользовался, а вот «складной экран» как раз не нужен. Кстати, пока писал - подумал что такие наверняка есть, на обычном андроиде?
Есть кнопочные смарты, точно знаю, но неудобно сейчас гуглить и картинки искать.
Потому что сидишь с кнопочного смарта? :)
Есть, но в основном у японцев.
Как пример: https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_folder-7453.php
и https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_folder2-9331.php
но вроде были и более свежие.
Иди, расскажи инженерам, что у тебя вызывает вопросы надежность конструкции, твое мнение несомненно примут к сведению.
Экран значит не портился, да.
https://www.digitaltrends.com/mobile/folding-phones-durability-problem/
Статье 2.5 года, за это время пара поколений фолдов успело уже выйти.
На надёжность всем давно плевать, к тому времени, как он начнёт ломаться, он уже морально устареет.
Вот только оно нередко ломается ещё на гарантии.
Это и без складного экрана происходит.
Потому что хочется рекламировать большой экран, а лопата перестала влезать не только в карман, но и в дамскую сумочку.
Эти складные смартфоны это такая шляпа.
Можете реально объяснить на кейсах в чем шляпа?
А то что там такие заломы появляются, мама не горюй, особенно это на стендах в магазине видно, хотя обещают плюс миллион складываний.
Экран сложно защитить от царапин (он пластиковый).
Повреждения экрана в зоне сгиба + отказ производителей чинить это по гарантии.
Вопросы к usability.
Экран конечно же там стеклянный, а не пластиковый.
А как тогда проблему решили с гибкостью?
Нагревается центральная часть и складывается))
Всё, нашёл уже на gsmarena.
Там Schott UTG glass - радиус изгиба до 2мм
Странно, что в статье ничего не сказано.
Не, ну подождём.
PS. Эх, где мой Sony Ericsson z520i... он так прикольно во время звонка мигал, как летающая тарелка по периметру.
Изобрели тонкое сгибаемое стекло. Гулгите Ultra Thin Glass
Вроде удивляет, но потом думаешь: а че я с ним буду делать таким огромным
samsung сосет типа?
Дак там матрицы Самсунга, Самсунг тут только зарабатывает
в телефоне не только матрицы
Ну без их дисплея телефона данного форм фактора на данным момент вряд-ли было бы
Ещё стилус приделают и точно да
Имхо смарт толщиной 5 мм держать неудобно, тем более когда такая лопата не помещается в одной руке. Понятно что сейчас демонстрируют то что могут сделать, а не то что удобно финальному пользователю.
А вообще жду голографические интерфейсы.
это в разложенном стоянии вообщето, нужно как планшет держать
Вообщето я умею читать и понимать что написано. Держать в ладони прямоугольник 5 мм в толщину и 20 сантиметров диагональ неудобно. Можете вырезать листочек и взять в руку для проверки или склеить скотчем 2 смартфона.
Опять же при падение будет весело.
опять лопата :(
У меня знакомый как-то купил первый фолд от самсунга и сейчас обычно достает его со словами "самая бесполезная трата двух косарей в моей жизни". Кому это вообще может пригодится? Так же как и ноуты трансформеры. Прогресс ради прогресса
Топ за свои деньги ?
Прикольна
Бодро
Раскладушки это стиль
Только инстаграм квадратный смотреть. Больше - не зачем такое не надо.
Инстаграм на нем будет как на айпаде - маленькая полосочка посреди экрана
А каковы габариты этой лопаты? (В заметке вроде не указано).
Как быстро удастся выкопать траншею в разложенном состоянии?
Телефон не вызывает интереса.
Но вот реклама достойная, не зря под эпплов косят
Теперь рекламы на экране поместится вдвое больше!
Ваааау, лопата какая