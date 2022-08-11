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Техника
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Xiaomi представила Mix Fold 2 — «самый тонкий» складной смартфон за $1300 Статьи редакции

Его толщина в разложенном состоянии составляет 5,4 мм.

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  • Китайская Xiaomi провела свою летнюю презентацию, на которой показала несколько технологических новинок, включая складной смартфон Mix Fold второго поколения.

  • Производитель оснастил смартфон внутренним 8-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой HDR 10+, Dolby Vision и переменной частотой обновления до 120 Гц. Внешний 120-герцовый OLED-дисплей обладает диагональю 6,56-дюйма.
  • В рамках презентации Xiaomi неоднократно подчеркнула, что Mix Fold 2 — самый тонкий складной смартфон по состоянию на середину 2022 года. В разложенном состоянии его толщина составляет 5,4 мм, а сложенном — 11,2 мм. Для сравнения, показатели представленного 10 августа Galaxy Z Fold 4 — 6,3 мм и 15,8 мм соответственно.
  • Инженеры Xiaomi добились уменьшения толщины корпуса за счёт усовершенствованного шарнира, который стал более компактным, а также менее заметным в разложенном состоянии.
  • Xiaomi оснастила смартфон системой из двух камер: основной Sony IMX766 с разрешением 50 Мп и широкоугольной с разрешением 13 Мп. Устройство располагает линзами с антибликовым покрытием от немецкого производителя Leica.
  • За производительность смартфона отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Объём оперативной памяти устройства составляет 12 ГБ, а встроенной — 128, 256 или 512 ГБ в зависимости от модели.
  • Ёмкость аккумулятора Mix Fold 2 — 4500 мА·ч. Аппарат поддерживает быструю зарядку с мощностью 67 Вт.
  • Специально для Mix Fold 2 компания Xiaomi разработала программную оболочку MIUI Fold 13 с улучшенной многозадачностью, виджетами и обновлённым интерфейсом для удобного использования нескольких приложений одновременно. Производитель также заявил, что многие разработчики уже адаптировали свои приложения под складной дисплей.
  • Продажи Mix Fold 2 в Китае начнутся 16 августа. Цена базовой модели с 12 ОЗУ и 256 ПЗУ составит 8999 юаней (около $1300 или 79 тысяч рублей).

Видео

  • Это не первый складной смартфон, представленный в августе 2022 года. Samsung уже показала Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4.

#новость #xiaomi

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50 комментариев
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 Вадим Д.

Не, всё равно не пойму: столько лет уходили от раскладушек разных, чтобы терерь вернуться к большим и дорогим раскладушкам? И надёжность конструкции вызывает вопросы.

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Rnatery

просто раньше экран складывать не умели.

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pancakeForev

Экраны складывать умели еще как, просто потом не поговоришь по нему

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Rafa Ramazanov

На счёт надёжности, Самсунг уже 3 поколение предоставляет, вроде бы всё нормально

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Абырвалг Абырвалг

Нет, не все нормально. Экраны начинают полосить в местах сгиба, на последних версиях меньше нареканий, что логично, но проблемы с этим есть.

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Rafa Ramazanov

Какой-то процент возможно, подобное и на обычный экранах бывает, но массово что-бы было, нет такого, хотя мне такой вариант вообще не подходит, куда проще телефон + планшет, если нужен большой экран

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Alexey Taruntaev

Тогда был тренд на миниатюризацию так как смартфоны были громоздкими. Технологии были направленны на то чтобы сделать аппарат меньше, но запихнуть побольше фич. Отсюда и раскладушки пошли.
После появления цветных дисплеев и мобильного интернета маятник качнулся и теперь увеличивают размер экрана чтобы было удобнее потреблять контент.

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Qwerty54321

А когда от них уходили?

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Вадим Д.

Давно, от кнопочных страшных раскладушек (-:

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Александр Смирнов

Кнопочные раскладушки прекрасны! Будь на них ещё возможность поставить основные средства связи (вотсап, телега, почта, зум) - с удовольствием бы пользовался, а вот «складной экран» как раз не нужен. Кстати, пока писал - подумал что такие наверняка есть, на обычном андроиде?

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Вадим Д.

Есть кнопочные смарты, точно знаю, но неудобно сейчас гуглить и картинки искать.

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jonewayne

Потому что сидишь с кнопочного смарта? :)

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Николай Замотаев

Есть, но в основном у японцев.
Как пример: https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_folder-7453.php
и https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_folder2-9331.php
но вроде были и более свежие.

Samsung Galaxy Folder2 - Full phone specifications
Samsung Galaxy Folder2 Android smartphone. Announced Jul 2017. Features 3.8″ display, Snapdragon…
www.gsmarena.com
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Igor Chimbur

Иди, расскажи инженерам, что у тебя вызывает вопросы надежность конструкции, твое мнение несомненно примут к сведению.

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Николай Замотаев

Экран значит не портился, да.
https://www.digitaltrends.com/mobile/folding-phones-durability-problem/

Folding Phones Have Durability Problem and Are…
With reports of creaky hinges, scratches and cracks appearing on folding screens, and difficult…
www.digitaltrends.com
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Igor Chimbur

Статье 2.5 года, за это время пара поколений фолдов успело уже выйти.

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33_rublya

На надёжность всем давно плевать, к тому времени, как он начнёт ломаться, он уже морально устареет.

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Николай Замотаев

Вот только оно нередко ломается ещё на гарантии.

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33_rublya

Это и без складного экрана происходит.

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Николай Замотаев

Потому что хочется рекламировать большой экран, а лопата перестала влезать не только в карман, но и в дамскую сумочку.

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Carl Herr

Эти складные смартфоны это такая шляпа.

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Oleg Borisov

Можете реально объяснить на кейсах в чем шляпа?

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Джона уик

А то что там такие заломы появляются, мама не горюй, особенно это на стендах в магазине видно, хотя обещают плюс миллион складываний.

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Николай Замотаев

Экран сложно защитить от царапин (он пластиковый).
Повреждения экрана в зоне сгиба + отказ производителей чинить это по гарантии.
Вопросы к usability.

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Text Body

Экран конечно же там стеклянный, а не пластиковый.

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Николай Замотаев

А как тогда проблему решили с гибкостью?

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ИгорьOK

Нагревается центральная часть и складывается))

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Николай Замотаев

Всё, нашёл уже на gsmarena.
Там Schott UTG glass - радиус изгиба до 2мм
Странно, что в статье ничего не сказано.
Не, ну подождём.
PS. Эх, где мой Sony Ericsson z520i... он так прикольно во время звонка мигал, как летающая тарелка по периметру.

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Text Body

Изобрели тонкое сгибаемое стекло. Гулгите Ultra Thin Glass

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By Tmitriy

Вроде удивляет, но потом думаешь: а че я с ним буду делать таким огромным

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Rnatery

samsung сосет типа?

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Rafa Ramazanov

Дак там матрицы Самсунга, Самсунг тут только зарабатывает

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Rnatery

в телефоне не только матрицы

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Rafa Ramazanov

Ну без их дисплея телефона данного форм фактора на данным момент вряд-ли было бы

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Мучительный цветок

Ещё стилус приделают и точно да

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Alexey Taruntaev

Имхо смарт толщиной 5 мм держать неудобно, тем более когда такая лопата не помещается в одной руке. Понятно что сейчас демонстрируют то что могут сделать, а не то что удобно финальному пользователю.

А вообще жду голографические интерфейсы.

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Rnatery

это в разложенном стоянии вообщето, нужно как планшет держать

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Alexey Taruntaev

Вообщето я умею читать и понимать что написано. Держать в ладони прямоугольник 5 мм в толщину и 20 сантиметров диагональ неудобно. Можете вырезать листочек и взять в руку для проверки или склеить скотчем 2 смартфона.
Опять же при падение будет весело.

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Banyanya

опять лопата :(

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Рома Кунашко

У меня знакомый как-то купил первый фолд от самсунга и сейчас обычно достает его со словами "самая бесполезная трата двух косарей в моей жизни". Кому это вообще может пригодится? Так же как и ноуты трансформеры. Прогресс ради прогресса

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Rafa Ramazanov

Топ за свои деньги ?

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Nikita Vasiljevskij

Прикольна

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Сеня Смаков

Бодро

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igor getmansky

Раскладушки это стиль

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Винниамин Пяточков

Только инстаграм квадратный смотреть. Больше - не зачем такое не надо.

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Рома Кунашко

Инстаграм на нем будет как на айпаде - маленькая полосочка посреди экрана

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Поэтический магнит

А каковы габариты этой лопаты? (В заметке вроде не указано).
Как быстро удастся выкопать траншею в разложенном состоянии?

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walkindizaster

Телефон не вызывает интереса.
Но вот реклама достойная, не зря под эпплов косят

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Рэдрик Шухарт

Теперь рекламы на экране поместится вдвое больше!

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KendSharrien

Ваааау, лопата какая

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