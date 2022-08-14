Ректор «Сколтеха» заявил о невозможности развития связи 6G в обход 5G Статьи редакции
В России развитие 5G сдерживается из-за отсутствия отечественного оборудования.
- «Это полная глупость по постановке: перейти на 6G, минуя 5G, не получится. Просто потому, что в мобильной связи новое поколение — это инкрементальное технологическое улучшение существующего стандарта», — сказал Александр Кулешов РБК.
- В конце июля «Ъ» со ссылкой на источник писал, что «Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (НИИ радио) готовят проект по разработке оборудования 6G и запросили на это более 30 млрд рублей. Источник издания говорил, что оборудование может быть создано к 2025 году.
- Сам Кулешов утверждает, что непосредственно «Сколтех» не запрашивал 30 млрд рублей. По его словам, сейчас перед институтом стоят «исследовательские задачи по разработке ключевых компонентов базовой станции 6G». Запрашивали ли сумму другие структуры, он не уточнил, пишет РБК.
- В июле аналитики в области мобильных телекоммуникаций рассказали изданию «Деловой Петербург», что о появлении в России связи пятого поколения в ближайшие несколько лет можно забыть. Это связано не только с уходом ведущих поставщиков оборудования: самый подходящий для 5G диапазон занят силовиками, и они не намерены делиться им с гражданскими. Помимо этого, использовать выделенные частоты операторы не могут, так как они должны строить сети на оборудовании российского производства, которого пока не существует.
- Стандарт 6G, как ожидается, будет работать в диапазоне от 95 ГГц до 3 ТГц. Но, объяснил «ДП» собеседник на телеком-рынке, терагерцевый диапазон ещё не выделялся ни под какие задачи и «не изучен ни с точки зрения передачи данных, ни с точки зрения безопасности для человека».
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Как они там говорили: опережающее развитие?
Ну да, оно самое.
Да-да, а чтобы сделать самолет надо сначала сделать планер, а чтобы сделать электровоз надо сделать паравоз, а чтобы сделать компьютер надо сначала сделать счеты и тп.
Глупость несусветная.
Все верно. После постройки деревянной телеги можно сразу переходить к строительству звездолета.
Китай именно так и сделал
В Китае миллионы инженеров и десятки тысяч PhD в области передачи информации и радиоэлектроники. В хуавее сидят 90тыс человек в RnD, с инвестициями в миллиарды долларов в год. В России таких компаний не будет никогда.
китайский путь к 5G начинался ещё с проводных АТС, если что
В каком месте, простите?
Китай уже сколько десятков лет занимается копированием чужих технологий - в созадании собственных начали преуспевать только недавно.
Вы наша единственная надежда на разработку 6G, покажите этим выскочкам как надо без 5G делать 6G
Да легко. Телефон с 2 сим картами с поддержкой 3G. Получается 6G.
Ещё как вариант, переименовать 3G в 6G на законодательном уровне и сажать всех сомневающихся 😅
Без проблем, только давайте сперва вы сформулируйте требования, а потом профинансируйте "более 30 млрд рублей"
Даёшь 6G. Денег нет, но вы держитесь. С деньгами и Сколтех что-нибудь состряпает
а чтобы сделать бутерброд, нужно сначала сделать колбасу и хлеб
аналогии вообще замечательные заменители знаний в технических сферах, как по мне
Аналогия – не аргумент
Странная история, выходит если на какой то территории вообще нет сотовых сетей, надо начинать с DAMPS->GSM и т.д.? Типа как в игре Цивилизация?
Нет, можно просто купить оборудование и "мозги", наняв инженеров для развертывания и обучения местных кадров.
У РФ другая ситуация, никто не продаст оборудование. Надо самим изобретать.
если территория хочет 6G именно на своих разработках, то да, не получится с наскоку, не имея никакого практического опыта разработать ещё то, что ещё текущие лидеры в этой сфере не сделали
Ой сейчас налетят технари, говном изойдут о Рашке, все сейчас будут в вышках разбиратся
Да тут и так все давно известно. Все что ни делается в России - делается для распила.
А это не так?
Даже ваш комментарий?
Еще Чубайс пусть вернет 400 миллиардов долларов, которые вывел из страны под видом Сколково.
Ну вернёт а дальше то что? их спиздят другие.
Вот пусть Чубайс вернет 400 миллиардов, украденные и выведенные из страны.
ничего, справимся. Очень правильное и гениальное решение, обойти шпионов от 5G, сколько финансов и разработок от врагов на помойку. Гениально
Надеюсь, это сарказм?
Нет. Он реально такой шизанутый, или троль. Не совсем понятно.
Почему? Перепрыгнули частоты, на которых противник разрабатывал свое оружие. Гениальный ход, сколько обнуленных разработок и денег. Все Чубайсовские наверно тоже только для помойки.
Ну тогда сразу 7G. Пусть отсталый запад догоняет.
Да можно и 18G, как «кино» 22D (-:
исследовательская задача выполнена в кратчайшие сроки. две премии этому господину!
Даже если получится разработать оборудование для 6G, что на нем будет работать? Весь мир будет на других частотах разрабатывать, а мы на своей?
Скрепно-православные частоты 😌
у мегафона не ловит в черте города даже 3g, о каком даже 5g эти деды фантазируют
Ректора походу не взяли в долю, поэтому начал возникать. Сейчас ему популярно объяснят
Это изначально выглядело бредом, сейчас просто нашелся трезво мыслящий человек в руководстве, который не постеснялся рассказать про это журналистам.
Слегка беспокоюсь, не уволили бы его за такую смелость.
Учитывая текущее время, я бы скорее беспокоилась, чтобы его не посадили за такую смелость.