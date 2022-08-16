В сентябре выйдет большое обновление Windows 11 с поддержкой папок в «Пуске» и тёмной темой — The Verge Статьи редакции
Также добавят возможность перетаскивать файлы на панель задач, говорят источники.
- О том, что 20 сентября 2022 года Microsoft выпустит масштабное обновление 22H2 для Windows 11, сообщили источники изданий The Verge и Windows Central.
- После установки обновления в ОС появится множество нововведений, в том числе улучшенное меню «Пуск» с поддержкой папок, обновлённые анимации, усовершенствованный «Диспетчер задач» с тёмной темой и дополнительными опциями.
- Microsoft добавит в Windows 11 опцию, позволяющую перетаскивать файлы и ярлыки на панель задач, в том числе на запущенные программы. Эта возможность была в большинстве предыдущих версий ОС, но в Windows 11 разработчики решили её убрать. Как ранее объясняли в Microsoft, компания сделала это из-за того, что опция некорректно работала с переработанной панелью задач.
- До конца 2022 года для Windows 11 выйдет ещё одно обновление, в котором разработчики добавят вкладочный интерфейс в «Проводнике». Компания тестирует эту опцию несколько месяцев.
- Источники The Verge также утверждают, что осенью Microsoft представит устройства в линейке Surface в честь десятилетия серии.
- Microsoft также работает над своей следующей ОС. В середине июля источники Windows Central выяснили, что корпорация решила вернуться к трёхлетнему циклу запуска масштабных апдейтов Windows. Следующее обновление должно выйти в 2024 году.
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Дали бы возможность полностью убрать Рекомендованное из Пуск, был бы жирный плюс.
Сделают. По подписке ;)
Неужели наконец-то диспетчер задач, панель управления, и апплеты настроек покрасят в тёмный цвет🙈
Это будет революция в дизайне! Темная тема!!!
Хотя, погодите-ка... В 11 Венде это уже есть
Белый Диспетчер задач и другие панели настроек, выбивающиеся из общей канвы тёмной темы это просто испанский стыд...
А task панель можно будет в право установить?
Извращенец. Поклонники BDSM сгорают со стыда, глядя на вас