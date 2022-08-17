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Техника
TJ

Google создала роботов-официантов для сотрудников — они могут приносить «что-нибудь вкусненькое» и протирать стол Статьи редакции

С помощью нейросетей роботы научились воспринимать трудные языковые запросы, состоящие из нескольких задач.

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  • Google совместно с Everyday Robots (обе компании принадлежат холдингу Alphabet) разработала новых экспериментальных роботов, основанных на языковых ИИ-моделях. Хотя основная цель проекта — изучение методики обучения роботов, в качестве теста они выполняют функции официантов и обслуживают сотрудников офисов Google.
  • Чтобы система могла лучше распознавать запрос человека, разработчики использовали нейросети, а именно обучающиеся языковые модели. С их помощью робот может выполнить не только конкретную задачу, например, «принеси яблоко», но и более абстрактный запрос: «Я разлил воду, можешь помочь?» или «Я только что тренировался, нужно восстановить силы».
  • Во время первых тестов языковые модели понимали запрос, но предлагали часто бесполезное решение. К примеру, на жалобу о пролитом напитке GPT-3 предлагала пропылесосить жидкость, а нейросеть FLAN просто извинялась. Результаты стали лучше, когда авторы идеи объединили модель PaLM с уже подготовленным для роботов ПО, распознающем задачу и действие. Новая система PaLM-SayCan сперва распознаёт запрос, а затем трансформирует его в набор наиболее подходящих в контекст задач.
  • Систему обучили на десятках тысяч примеров выполнения запросов, среди которых отдельно выделили успешно завершённые. Кроме того, роботы анализируют окружающее пространство кухни, находят знакомые предметы и продолжают обучаться на своём опыте. Первые результаты показали, что системе удаётся верно выбрать правильную последовательность действий в 84% случаев, а в 74% — успешно выполнить поставленную задачу.
  • Авторы проекта настроены позитивно — совмещение языковых моделей с интерфейсом роботов уже помогло сократить количество ошибок понимания запросов в два раза. В будущем такие системы позволят людям куда проще взаимодействовать с роботами — пользователи смогут их программировать, используя свою естественную речь.
Рассказ о проекте от разработчиков

#новость #google

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53 комментария
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 Марат Яз

Представляете как лет через 10 мы будем из России читать о мировых достижениях)

Будем внукам рассказывать что такое самолёт.

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Denis Bystruev

Это оптимистический сценарий.

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3 комментария
Какой-то никнейм

Так почти всё не военное что будет в Китае, будет и у нас🤷‍♂️ Китайцы практичные люди, если им не будет очень невыгодно, они нам всё что угодно сбагрят, за соответствующую цену/ресурсы

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1 комментарий
Константин Пронин

вы точно будете, а другие из России будут просто пользоваться этими достижениями.

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20 комментариев
Вадим Д.

Как бы не пришлось рассказывать, что работали 5/2, 40 часов в неделю и какие-никакие, но ₽, а не 365 по 18 и за баланду.
Бррр...

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Заходил вчера

Разбудите меня через 10 лет, и спросите что делает Марат яз. И я отвечу - ноет на vc.

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Bruce Robertson

Маратик, может тебе уже свалить из этого проклятого Мордора (коим, я уверен, ты считаешь Россию)? Вижу же, что страдаешь, колешься, но продолжаешь жрать кактус, а зачем? Не проще ли собрать вещички и уехать? Желательно еще конечно сжечь паспорт и отказаться от российского гражданства. С бэкграундом руководителя продаж деревянных домов в Казани это не просто, но возможно. Да, возможно придется начать с нуля, но ты же хочешь жить в "цивилизованной" стране, верно?

Но ты этого не сделаешь по одной простой причине — ты просто очередное ссыкло, которому проще бесконечно ныть в интернетике, чем реально что-то поменять в своей жизни.😉

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СОКР

Роботы-печенюхи почти! 🍪
А ведь это та же самая «ужасная корпорация», которая не удаляет ролики с ютуба (за что ей карают миллиардными штрафами).
Сарказм, сарказм.

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Dwarf

Роботы печенеги ? Децифровать!

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Soviet Pooh

Знаем мы этих роботов-официантов для сотрудников.
По факту сканируют разум персонала и берут ДНК для того, чтобы Брин мог жить вечно

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Alex R

Для этого придумали адренохром

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Andrei Bourdine
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Псков Бурито
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1 комментарий
ИгорьOK
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Spoilerok

Бесполезная штука. Открывать пивную банку одной лапой не получится.

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Uncle Gluk

Тут главное отработка алгоритмов, а "руки" потом приложить можно.

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Злой Полушубок

Все уже давно придумано.

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vmp

Цитата:
– Припомни. Вернись к тому часу, когда я начал тебя создавать. Что тогда происходило?

– Ты пил пиво, – тихо заговорил Джо. – Плохо работал консервный нож. Ты сказал, что сам смастеришь консервный нож, побольше и получше. Это я и есть.

Гэллегер чуть не свалился с тахты.

– Что?

Робот подошел к нему, взял банку с пивом и вскрыл с неимоверной ловкостью. Пиво не пролилось. Джо был идеальным консервным ножом.

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15 сантиметров в обхвате

Нескрепно, ишь лентяи капиталюги какие эксплуататоры загнивают, под лежачий камень вода не течет ващета, въёбывать надо товадрисчи, деньги зарабатывать, даже пять тысч в месяцок это тяжкий труд вообще то, лёгкой жизни захотели дармоеды

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Псков Бурито

Google чето-то вообще слабо как-то. Больше на студенческий проект похоже, чем на разработку крупнейшей инженерной компании

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Пал Саныч

Говнопост!!!

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Иван Серик

Вперёд! Напиши лучше!

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Пал Саныч

ПП идорасы вы тут все

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1 комментарий
Artemy

Реквестирую робота-кальянщика!

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Псков Бурито

а если баночку коки не допили то как только робот ее так схватит, все это окажется на полу

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Пал Саныч

А жопку они тоже лгбтшникам из гугл аытирать будут,😂😂😂

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Пал Саныч

Ты что сука, (который мне мне минусы ставит лгбтшник чё ли?),

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