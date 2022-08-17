Google создала роботов-официантов для сотрудников — они могут приносить «что-нибудь вкусненькое» и протирать стол Статьи редакции
С помощью нейросетей роботы научились воспринимать трудные языковые запросы, состоящие из нескольких задач.
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- Google совместно с Everyday Robots (обе компании принадлежат холдингу Alphabet) разработала новых экспериментальных роботов, основанных на языковых ИИ-моделях. Хотя основная цель проекта — изучение методики обучения роботов, в качестве теста они выполняют функции официантов и обслуживают сотрудников офисов Google.
- Чтобы система могла лучше распознавать запрос человека, разработчики использовали нейросети, а именно обучающиеся языковые модели. С их помощью робот может выполнить не только конкретную задачу, например, «принеси яблоко», но и более абстрактный запрос: «Я разлил воду, можешь помочь?» или «Я только что тренировался, нужно восстановить силы».
- Во время первых тестов языковые модели понимали запрос, но предлагали часто бесполезное решение. К примеру, на жалобу о пролитом напитке GPT-3 предлагала пропылесосить жидкость, а нейросеть FLAN просто извинялась. Результаты стали лучше, когда авторы идеи объединили модель PaLM с уже подготовленным для роботов ПО, распознающем задачу и действие. Новая система PaLM-SayCan сперва распознаёт запрос, а затем трансформирует его в набор наиболее подходящих в контекст задач.
- Систему обучили на десятках тысяч примеров выполнения запросов, среди которых отдельно выделили успешно завершённые. Кроме того, роботы анализируют окружающее пространство кухни, находят знакомые предметы и продолжают обучаться на своём опыте. Первые результаты показали, что системе удаётся верно выбрать правильную последовательность действий в 84% случаев, а в 74% — успешно выполнить поставленную задачу.
- Авторы проекта настроены позитивно — совмещение языковых моделей с интерфейсом роботов уже помогло сократить количество ошибок понимания запросов в два раза. В будущем такие системы позволят людям куда проще взаимодействовать с роботами — пользователи смогут их программировать, используя свою естественную речь.
Представляете как лет через 10 мы будем из России читать о мировых достижениях)
Будем внукам рассказывать что такое самолёт.
Это оптимистический сценарий.
Так почти всё не военное что будет в Китае, будет и у нас🤷♂️ Китайцы практичные люди, если им не будет очень невыгодно, они нам всё что угодно сбагрят, за соответствующую цену/ресурсы
вы точно будете, а другие из России будут просто пользоваться этими достижениями.
Как бы не пришлось рассказывать, что работали 5/2, 40 часов в неделю и какие-никакие, но ₽, а не 365 по 18 и за баланду.
Бррр...
Разбудите меня через 10 лет, и спросите что делает Марат яз. И я отвечу - ноет на vc.
Маратик, может тебе уже свалить из этого проклятого Мордора (коим, я уверен, ты считаешь Россию)? Вижу же, что страдаешь, колешься, но продолжаешь жрать кактус, а зачем? Не проще ли собрать вещички и уехать? Желательно еще конечно сжечь паспорт и отказаться от российского гражданства. С бэкграундом руководителя продаж деревянных домов в Казани это не просто, но возможно. Да, возможно придется начать с нуля, но ты же хочешь жить в "цивилизованной" стране, верно?
Но ты этого не сделаешь по одной простой причине — ты просто очередное ссыкло, которому проще бесконечно ныть в интернетике, чем реально что-то поменять в своей жизни.😉
Роботы-печенюхи почти! 🍪
А ведь это та же самая «ужасная корпорация», которая не удаляет ролики с ютуба (за что ей карают миллиардными штрафами).
Сарказм, сарказм.
Роботы печенеги ? Децифровать!
Знаем мы этих роботов-официантов для сотрудников.
По факту сканируют разум персонала и берут ДНК для того, чтобы Брин мог жить вечно
Для этого придумали адренохром
Бесполезная штука. Открывать пивную банку одной лапой не получится.
Тут главное отработка алгоритмов, а "руки" потом приложить можно.
Все уже давно придумано.
Цитата:
– Припомни. Вернись к тому часу, когда я начал тебя создавать. Что тогда происходило?
– Ты пил пиво, – тихо заговорил Джо. – Плохо работал консервный нож. Ты сказал, что сам смастеришь консервный нож, побольше и получше. Это я и есть.
Гэллегер чуть не свалился с тахты.
– Что?
Робот подошел к нему, взял банку с пивом и вскрыл с неимоверной ловкостью. Пиво не пролилось. Джо был идеальным консервным ножом.
Нескрепно, ишь лентяи капиталюги какие эксплуататоры загнивают, под лежачий камень вода не течет ващета, въёбывать надо товадрисчи, деньги зарабатывать, даже пять тысч в месяцок это тяжкий труд вообще то, лёгкой жизни захотели дармоеды
Google чето-то вообще слабо как-то. Больше на студенческий проект похоже, чем на разработку крупнейшей инженерной компании
Говнопост!!!
Вперёд! Напиши лучше!
ПП идорасы вы тут все
Реквестирую робота-кальянщика!
а если баночку коки не допили то как только робот ее так схватит, все это окажется на полу
А жопку они тоже лгбтшникам из гугл аытирать будут,😂😂😂
Ты что сука, (который мне мне минусы ставит лгбтшник чё ли?),