Apple представит iPhone 14 и Apple Watch с новыми датчиками 7 сентября — Bloomberg Статьи редакции
Официально в компании пока не раскрывают дату презентации.
- Apple планирует провести осеннюю презентацию 7 сентября в режиме онлайн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
- По данным издания, компания может представить iPhone 14, новые компьютеры Mac, iPad и Apple Watch. Продажи могут начаться 16 сентября, о такой дате сообщили розничным магазинам.
- Представитель Apple отказался назвать дату презентации. Учитывая, что до анонса еще около трёх недель, планы компании могут измениться, пишет Bloomberg.
- Источники издания ранее говорили, что у iPhone 14 Pro будет вырез для фронтальной камеры в форме «таблетки», а не «чёлки». Мини-версии не будет, но может выйти модель с 6,7-дюймовым экраном.
- В новых Apple Watch будут трекеры для женского здоровья и датчик температуры тела, говорили источники. Также планируется более прочная версия с титановым корпусом и увеличенным дисплеем для экстремальных видов спорта.
- По данным The Verge, компания также работает над следующим поколением AirPods Pro с поддержкой формата lossless (звук без потерь) и недорогим iPad без разъёма для наушников, но с USB-C.
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Я как истинный фанат продукции, в 2022 году могу сказать что в принципе пох что у них там выйдет
Потому, что в России этого все-равно не будет
Теперь у многих девушек будет дел по горло.
Вот так сюрприз
Мне кажется эппл попал в свою же ловушку бесконечного обновления моделей без явных обновлений. Даже заядлые фанаты всё меньше видят причин переходить с позапрошлых моделей на свежие за эту цену.
UPD: К Макам вопросов нет, за последние 2-3 года с М процессорами они сделали рывок.
Куплю только если в магазине мне заплатят за этот телефон