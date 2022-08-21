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Российские ритейлеры открыли предзаказы на MacBook с чипами M2 Статьи редакции

В среднем цена ноутбуков в полтора раза выше, чем в Европе.

  • Ритейлеры re:Store, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» объявили, что организуют поставки MacBook Air и Pro с чипами M2. Некоторые сети электроники уже открыли предзаказы на устройства.

  • Цены в России: MacBook Air 8/256 ГБ— 139 990 рублей, MacBook Pro 8/256 ГБ— 159 990 рублей, MacBook Pro 8/512 ГБ— 179 990 рублей.
  • Судя по всему, ритейлеры обеспечили поставки ноутбуков по механизму параллельного импорта. В результате этого стоимость MacBook оказалась заметно выше по сравнению с ценами в Европе.
  • Цены в Европе: MacBook Air 8/256 ГБ— €1499 (около 89 тысяч рублей), MacBook Pro 8/256 ГБ — €1599 (около 95 тысяч рублей), MacBook Pro 8/512 ГБ — €1829 (около 110 тысяч рублей).
  • Продажи MacBook с чипами M2 начнутся в re:Store 22 августа, в «Ситилинке» — в сентябре 2022 года.
Техника
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Лучший ноутбук в линейке с рядом проблем и «невнятной чёлкой»: главное из обзоров MacBook Air с процессором M2 Статьи редакции

Больше всего недостатков у самой дешёвой модели ноутбука.

Источник здесь и далее — The Verge

#новость #macbook

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32 комментария
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 Сидор

Помню как Минпромторг в апреле говорил, что параллельный импорт не приведет к заметному повышению цен. И люди верили же

Ох, и сказочники...

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Igor Igorevich

В России большинство верит во всякий бред, это не удивительно.

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Дмитрий Фомов

Условный store77. М2 на 256гб - 95тр, тот же параллельный импорт. А те может по привычке цены РСТ оставили)

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P P

По случайности уж тогда, не заметили просто разницы - там сложно посчитать.

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Виолетта

Зачем он вообще нужен? Кроме шпионажа, больше ничего нет.

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Озверевший Фукуяма

А ты зачем нужна?

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Dimitri

Ты ботяра на чем сидишь тут? Наверно на отечественном девайсе?

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Gollut

Так и есть, там вместо клавиатуры 1 кнопка - отправить все в госдеп

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Grigory Kosov

Клавиатура русская будет? А то в Европе то цены хорошие, но без русской раскладки

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Иван Васильев

Сейчас если только самим или гравировка или наклейки.

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Zloy Sniper

Лазерная гравировка выглядит убого, как впрочем и сама клавиатура, которая не прорезана в корпусе под каждую клавишу, а идет одним пластмассовым блоком.

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Захар Савельев

В чем проблема слепой печати?

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Grigory Kosov

Не знаю, в чем проблема слепой печати, я ей не владею

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Валерий Альбертович Жмышенко

Так научитесь

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Денис Платонов

Лазерная гравировка? В чем проблема?)

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Денис Карасов

В том, что она выглядит максимально стремно, а с учетом того, что в маке еще и подсветка клавы есть, она будет работать только для английской раскладки

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Олег Павлов

Ты хоть вопрос изучи) Ничем она не отличается от заводской клавы, делал недавно себе на Прошке.

1к цена вопроса, и подсветка в том числе работает также абсолютно

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Andre Macareno

Там испаряется покрытие, так что подсветка вполне работает

Но выглядит некрасиво, да

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Григорий Орлов

лазерная гравировка стоит 800 рублей и занимает +- 5 минут

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Dimitri

В Германии можно на сайте Эппл заказывать русскую клаву. Правда пару недель ждать придётся.

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Grigory Kosov

Летом говорили, что больше нельзя так заказать, может изменилось что-то, надо узнать.

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Валерий Альбертович Жмышенко

Зачем? Вы смотрите на клавиатуру во время печати?

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Владислав Булатов

а я просто американской пользуюсь, русские буквы уж пару лет как не нужны, привык

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Andre Macareno

Сммщики рестора обещали свою гравировку

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Валерий Альбертович Жмышенко

Только не говорите что кто то всерьез купит за такие деньги ... На компуктеруниверс по 60+ к можно взять базу, с доставкой в тот же Казахстан. Какой же кренж

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Владислав Булатов

не вижу проблемы. при выборе купить что-то тут или подождать 2-3-4 недели с алиэкспресса я куплю тут.

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Валерий Альбертович Жмышенко

Переплатив 100% цены? Сильно.

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Валерий Альбертович Жмышенко

Недавно смотрел себе планшет, решил брать мипад, на Али 22к, у нас под 40. По вашему ожидание 2 недели, стоит переплаты 100%?

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Nickis

А в чем смысл теперь у тетейлеров брать? Не рст, нет гарантии. За что наценка то

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Andre Macareno

Открыть-то открыли, только что у горбушки м2 на 16 или 24 не купить, что у рестора

Пользуясь случаем, спрошу в комментах, как мне добыть кастомный м2 в текущих реалиях, мейлфорвардеры из ОАЭ ведь есть

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Сексорцист Милфхантерович

Чёт дорого, из Европы процентов на 50 дешевле выйдет. 🤔

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Алексей Парфенов

Всем привет!
Скажу сразу, у меня комплектация M2 16Гб оперативки и 1Тб SSD покупал 3 недели назад в LA за 1800$ и в данной комплектации из почти нигде нет, под заказ ждать 2-3 недели даже в США.
Базовые есть в наличии много где, но их активно не берут, плюс новый цвет очень маркий на отпечатки пальцев, не советую.

По существу, новый эир прекрасен, шустрый и дисплей как на 14 дюймах. К челке привыкаешь быстро, после pro на М1 намного шустрее и легче по весу. Гравировку клавиатуры сделал. Можно было прям в штатах с русской раскладкой купить, но ждать 2 недели не был готов.

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