Российские ритейлеры открыли предзаказы на MacBook с чипами M2 Статьи редакции
В среднем цена ноутбуков в полтора раза выше, чем в Европе.
Ритейлеры re:Store, «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» объявили, что организуют поставки MacBook Air и Pro с чипами M2. Некоторые сети электроники уже открыли предзаказы на устройства.
- Цены в России: MacBook Air 8/256 ГБ— 139 990 рублей, MacBook Pro 8/256 ГБ— 159 990 рублей, MacBook Pro 8/512 ГБ— 179 990 рублей.
- Судя по всему, ритейлеры обеспечили поставки ноутбуков по механизму параллельного импорта. В результате этого стоимость MacBook оказалась заметно выше по сравнению с ценами в Европе.
- Цены в Европе: MacBook Air 8/256 ГБ— €1499 (около 89 тысяч рублей), MacBook Pro 8/256 ГБ — €1599 (около 95 тысяч рублей), MacBook Pro 8/512 ГБ — €1829 (около 110 тысяч рублей).
- Продажи MacBook с чипами M2 начнутся в re:Store 22 августа, в «Ситилинке» — в сентябре 2022 года.
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Помню как Минпромторг в апреле говорил, что параллельный импорт не приведет к заметному повышению цен. И люди верили же
Ох, и сказочники...
В России большинство верит во всякий бред, это не удивительно.
Условный store77. М2 на 256гб - 95тр, тот же параллельный импорт. А те может по привычке цены РСТ оставили)
По случайности уж тогда, не заметили просто разницы - там сложно посчитать.
Зачем он вообще нужен? Кроме шпионажа, больше ничего нет.
А ты зачем нужна?
Ты ботяра на чем сидишь тут? Наверно на отечественном девайсе?
Так и есть, там вместо клавиатуры 1 кнопка - отправить все в госдеп
Клавиатура русская будет? А то в Европе то цены хорошие, но без русской раскладки
Сейчас если только самим или гравировка или наклейки.
Лазерная гравировка выглядит убого, как впрочем и сама клавиатура, которая не прорезана в корпусе под каждую клавишу, а идет одним пластмассовым блоком.
В чем проблема слепой печати?
Не знаю, в чем проблема слепой печати, я ей не владею
Так научитесь
Лазерная гравировка? В чем проблема?)
В том, что она выглядит максимально стремно, а с учетом того, что в маке еще и подсветка клавы есть, она будет работать только для английской раскладки
Ты хоть вопрос изучи) Ничем она не отличается от заводской клавы, делал недавно себе на Прошке.
1к цена вопроса, и подсветка в том числе работает также абсолютно
Там испаряется покрытие, так что подсветка вполне работает
Но выглядит некрасиво, да
лазерная гравировка стоит 800 рублей и занимает +- 5 минут
В Германии можно на сайте Эппл заказывать русскую клаву. Правда пару недель ждать придётся.
Летом говорили, что больше нельзя так заказать, может изменилось что-то, надо узнать.
Зачем? Вы смотрите на клавиатуру во время печати?
а я просто американской пользуюсь, русские буквы уж пару лет как не нужны, привык
Сммщики рестора обещали свою гравировку
Только не говорите что кто то всерьез купит за такие деньги ... На компуктеруниверс по 60+ к можно взять базу, с доставкой в тот же Казахстан. Какой же кренж
не вижу проблемы. при выборе купить что-то тут или подождать 2-3-4 недели с алиэкспресса я куплю тут.
Переплатив 100% цены? Сильно.
Недавно смотрел себе планшет, решил брать мипад, на Али 22к, у нас под 40. По вашему ожидание 2 недели, стоит переплаты 100%?
А в чем смысл теперь у тетейлеров брать? Не рст, нет гарантии. За что наценка то
Открыть-то открыли, только что у горбушки м2 на 16 или 24 не купить, что у рестора
Пользуясь случаем, спрошу в комментах, как мне добыть кастомный м2 в текущих реалиях, мейлфорвардеры из ОАЭ ведь есть
Чёт дорого, из Европы процентов на 50 дешевле выйдет. 🤔
Всем привет!
Скажу сразу, у меня комплектация M2 16Гб оперативки и 1Тб SSD покупал 3 недели назад в LA за 1800$ и в данной комплектации из почти нигде нет, под заказ ждать 2-3 недели даже в США.
Базовые есть в наличии много где, но их активно не берут, плюс новый цвет очень маркий на отпечатки пальцев, не советую.
По существу, новый эир прекрасен, шустрый и дисплей как на 14 дюймах. К челке привыкаешь быстро, после pro на М1 намного шустрее и легче по весу. Гравировку клавиатуры сделал. Можно было прям в штатах с русской раскладкой купить, но ждать 2 недели не был готов.