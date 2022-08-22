Техника
Логический кубок

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на часть своих российских заводов — «Ъ» Статьи редакции

В Bosch заявили, что не комментируют слухи.

  • ООО «БСХ Бытовые приборы» (российская структура Bosch) ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом, рассказал источник «Коммерсанта» на рынке электроники. Там выпускаются стиральные машины и холодильники.
  • По его словам, в работающем состоянии они стоят €65-75 млн (3,8-4,4 млрд рублей по курсу ЦБ на 19 августа). Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС, и не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше», заявил собеседник.
  • «Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — сообщил другой источник газеты. По его словам, предприятиями интересовались несколько компаний, в том числе некоторые российские ритейлеры. Но «цена показалась завышенной».
  • Bosch приостановила работу заводов под Санкт-Петербургом в марте 2022 года. При этом сервисная служба подразделения бытовых приборов продолжала работу в России, как и заводы компании в Энгельсе по существующим заказам.
  • Опрошенные «Ъ» участники рынка отмечают, что предприятями Bosch могут интересоваться китайские или турецкие производители бытовой техники, как это было с Whirlpool (бренд Indesit и другие) — российский бизнес компании купит турецкая Arcelik. При продаже также возможна передача технологических процессов и лицензий, поэтому российские производители тоже могут быть заинтересованы.

#новость #bosch

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23 комментария
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 Alexander Golubev

Как дела у немецкого производителя Bork?

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Alexander Ma

Bork — российская компания-производитель бытовой техники и аксессуаров премиум-класса, владелец одноимённой торговой марки.

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Иван Грозный

Которая по сути просто раскрученный махровый Китай, но хорошей заводской сборки. Как Редмонд и другие истории.

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Genry give my bed

Редмонд норм?

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Иван Грозный

Нет, такое же говно, как и остальное из Китая. Но, ввиду того, что сейчас почти все собирают в Китае - вопрос лишь в контроле качества. Поэтому можно с натяжкой сказать, что Редмонд тоже норм, если не придираться к истории бренда и попытам выдать себя за "американскую" компанию. Лично я никогда не брал, предпочитал старые проверенные бренды типа Panasonic, Tefal и прочие, причем всегда с переплатой - Редмонд все-таки немного дешевле.

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Pavel Pavel

Юзаю мультиварку от них уже боле 5 лет, все работает. Качеством доволен.

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Alexander Golubev

Спасибо, Кэп!

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Life Expert

А когда они стали немецкой компанией ?)

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Genry give my bed

Это сарказм)

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Denis Kiselev

Посмотрел балансы и отчетность. предприятие никогда не работало в плюс за последние 5 лет. Глубина производства не понятна. Скорее всего речь шла о сборочном производстве из импортных комплектующих.

Если такой бизнес и купят, то по остаточной цене от стоимости основных средств - она по балансу составляет около 5 млрд. И то, будут оценивать те основные средства, которые самим новым владельцам пригодятся

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Ренат Ренатович
предприятие никогда не работало в плюс за последние 5

А много дочек иностранных компаний в РФ работает в плюс? Они вроде все только генерирует убытки а прибыль выводят под видом расходов

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Denis Kiselev

Нет - бывает по-разному

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Вадим Д.

Даёшь Bosch за 700 ₽! (-:
Всё-таки не Оби какая-то. Ирония, разумеется.

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Виталий Скоробогатов

"По его словам, в работающем состоянии они стоят €65-75 млн"- компании которые продали за 100 и 500 р обидятся

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Автомат Томпсона

История одного доллара

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Romana

Что с заводами в Самаре и Энгельсе? Там такой пост-совок, никакими немцами и не пахнет.

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Александр Голубев

Правительство Москвы за один рубель!

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Дмитрий Сергеев

Bosh - главная, в машине, ебошь!

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Analtoy Wasserschlang

Ядрёна Воsch.

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Александр Иванов

ну да, только турецким и китайским компаниям мощности и продавать, принадлежащих государству или чисто российских же в переизбытке.

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Иван Грозный

Проблема в том, что напрямую нам технологии они не продадут. А так может быть будет вариант через турков или китайцев их заполучить. Хотя они тоже вряд-ли пойдут на нарушение контракта и перепродажу технологий третьей стороне. Слишком просто.

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15 сантиметров в обхвате

«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки»
Но как же так?
Ведь разве они не благодаря только одному Мордору откормились и благодаря ему и КГБшнику ещё до сих пор не закрылись?
Однако!
Разрыв шаблона, дамы и господамы

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LB

Ну не все же Рено.
Есть те, у кого заводы на местах - это лишь часть производственной цепи.

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