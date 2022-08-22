Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на часть своих российских заводов — «Ъ» Статьи редакции
В Bosch заявили, что не комментируют слухи.
- ООО «БСХ Бытовые приборы» (российская структура Bosch) ищет покупателей на два завода под Санкт-Петербургом, рассказал источник «Коммерсанта» на рынке электроники. Там выпускаются стиральные машины и холодильники.
- По его словам, в работающем состоянии они стоят €65-75 млн (3,8-4,4 млрд рублей по курсу ЦБ на 19 августа). Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС, и не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше», заявил собеседник.
- «Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки», — сообщил другой источник газеты. По его словам, предприятиями интересовались несколько компаний, в том числе некоторые российские ритейлеры. Но «цена показалась завышенной».
- Bosch приостановила работу заводов под Санкт-Петербургом в марте 2022 года. При этом сервисная служба подразделения бытовых приборов продолжала работу в России, как и заводы компании в Энгельсе по существующим заказам.
- Опрошенные «Ъ» участники рынка отмечают, что предприятями Bosch могут интересоваться китайские или турецкие производители бытовой техники, как это было с Whirlpool (бренд Indesit и другие) — российский бизнес компании купит турецкая Arcelik. При продаже также возможна передача технологических процессов и лицензий, поэтому российские производители тоже могут быть заинтересованы.
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Как дела у немецкого производителя Bork?
Bork — российская компания-производитель бытовой техники и аксессуаров премиум-класса, владелец одноимённой торговой марки.
Которая по сути просто раскрученный махровый Китай, но хорошей заводской сборки. Как Редмонд и другие истории.
Редмонд норм?
Нет, такое же говно, как и остальное из Китая. Но, ввиду того, что сейчас почти все собирают в Китае - вопрос лишь в контроле качества. Поэтому можно с натяжкой сказать, что Редмонд тоже норм, если не придираться к истории бренда и попытам выдать себя за "американскую" компанию. Лично я никогда не брал, предпочитал старые проверенные бренды типа Panasonic, Tefal и прочие, причем всегда с переплатой - Редмонд все-таки немного дешевле.
Юзаю мультиварку от них уже боле 5 лет, все работает. Качеством доволен.
Спасибо, Кэп!
А когда они стали немецкой компанией ?)
Это сарказм)
Посмотрел балансы и отчетность. предприятие никогда не работало в плюс за последние 5 лет. Глубина производства не понятна. Скорее всего речь шла о сборочном производстве из импортных комплектующих.
Если такой бизнес и купят, то по остаточной цене от стоимости основных средств - она по балансу составляет около 5 млрд. И то, будут оценивать те основные средства, которые самим новым владельцам пригодятся
А много дочек иностранных компаний в РФ работает в плюс? Они вроде все только генерирует убытки а прибыль выводят под видом расходов
Нет - бывает по-разному
Даёшь Bosch за 700 ₽! (-:
Всё-таки не Оби какая-то. Ирония, разумеется.
"По его словам, в работающем состоянии они стоят €65-75 млн"- компании которые продали за 100 и 500 р обидятся
История одного доллара
Что с заводами в Самаре и Энгельсе? Там такой пост-совок, никакими немцами и не пахнет.
Правительство Москвы за один рубель!
Bosh - главная, в машине, ебошь!
Ядрёна Воsch.
ну да, только турецким и китайским компаниям мощности и продавать, принадлежащих государству или чисто российских же в переизбытке.
Проблема в том, что напрямую нам технологии они не продадут. А так может быть будет вариант через турков или китайцев их заполучить. Хотя они тоже вряд-ли пойдут на нарушение контракта и перепродажу технологий третьей стороне. Слишком просто.
«Bosch не понимает, что делать с российскими мощностями, которые не приносят прибыль, поэтому другие участники рынка рассматривают вариант их покупки»
Но как же так?
Ведь разве они не благодаря только одному Мордору откормились и благодаря ему и КГБшнику ещё до сих пор не закрылись?
Однако!
Разрыв шаблона, дамы и господамы
Ну не все же Рено.
Есть те, у кого заводы на местах - это лишь часть производственной цепи.