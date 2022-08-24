На следующих страницах меню уровень абсурда только повышается: там есть давно исчезнувшая кнопка Home, колёса прокрутки от Apple Watch и старого iPod или порт HDMI, который даже не полностью влезает в корпус. Также есть и откровенно бессмысленные элементы вроде держателя для стакана, руля и вентилятора. Всё это можно разместить на айфоне, причём без ограничения по количеству деталей.