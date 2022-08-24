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Техника
TJ

HDMI-вход и выдвижная антенна: разработчик создал сайт, на котором можно собрать следующий iPhone Статьи редакции

Для абсурдного устройства с несколькими камерами, «чёлками» или даже колёсами от Mac Pro можно провести классическую презентацию.

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  • Разработчик Нил Агарвал, известный своими небольшими развлекательными сервисами, сделал новый сайт — «Создай дизайн нового iPhone». На странице каждый пользователь может представить, как будет выглядеть следующая модель смартфона от Apple и презентовать собственную версию устройства.

  • На первый взгляд, это самый обычный редактор: на экране появляется пустой «кирпич» с экраном, но без кнопок, камер, разъёмов и других элементов. Ниже расположено меню с недостающими частями, привычными для iPhone. Но уже на первой странице меню можно заметить подвох: помимо логотипа Apple можно выбрать изображение главного конкурента компании — Android.

  • На следующих страницах меню уровень абсурда только повышается: там есть давно исчезнувшая кнопка Home, колёса прокрутки от Apple Watch и старого iPod или порт HDMI, который даже не полностью влезает в корпус. Также есть и откровенно бессмысленные элементы вроде держателя для стакана, руля и вентилятора. Всё это можно разместить на айфоне, причём без ограничения по количеству деталей.

  • Для готового устройства можно провести минималистичную «презентацию» в стиле компании: в зависимости от дизайна отобразится цена айфона, а сбоку появится Тим Кук со словами: «Это не просто апгрейд — это прорыв». Готовое видео с 3D-моделью также можно сохранить.

  • Настоящая презентация должна пройти 7 сентября 2022 года — на ней ожидается анонс новой линейки смартфонов. По слухам, компания представит четыре устройства: базовый iPhone 14, версии Pro, Max и Pro Max.

#iphone

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