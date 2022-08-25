Техника
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Sony поднимет цену PlayStation 5 из-за инфляции в основных регионах, кроме США Статьи редакции

В Европе цена вырастет на €50.

  • Sony сообщила о пересмотре цен на консоли в своём блоге, объяснив его изменениями в глобальной экономике.
  • Цена в Европе увеличится на €50 (около 3000 рублей), в Великобритании — на £30 (около 2000 рублей), а в Японии — на ¥5000 (около 2000 рублей).
  • Изменения коснутся также Китая, Канады, Австралии, Мексики и других стран, кроме США.
  • Обновлённые розничные цены: в Европе PS5 – €549,99, PS5 Digital Edition – €449,99, в Великобритании PS5 – £479,99, PS5 Digital Edition – £389,99. В Японии PS5 – ¥54,980, PS5 Digital Edition – ¥44,980.

Повышение цен — необходимость, связанная с глобальной экономической ситуацией и её влиянием на бизнес. Нашим главным приоритетом остаётся улучшение ситуации с поставками PS5, чтобы как можно больше игроков могли получить приставку.

Sony
  • В марте «дочка» Sony, ответственная за PlayStation, приостановила поставки игр и устройств в Россию. В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в нём есть игровые приставки Xbox и PlayStation.

#sony #новость

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26 комментариев
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 Цкуро Бесцветный

Всегда веселили "патриоты", которые радуются высоким ценам на нефть и газ в ЕС, США и других странах.
Забывая что цены на ресурсы будут заложены в цены на авто, консоли и прочий импорт.

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Ware Wow

ну тогда в европе тоже нечего переживать, все заложат в цены и назад к изобилию

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Алексей Сорокин

Так Запад сам себе в ногу выстрелил, объявив эмбарго на нашу нефть

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Alexey Dymov

Ситуация наглядно демонстрирует, что бывает от эмиссии 10 трлн. долларов в год

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Бомж

Так в долларах цена не изменилась.

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Vitaly Ya

Прям одна секта что глобального потепления нет, что от резкого увеличения баланса фрс/ецб инфляция не возникает. Хотя следствие казалось бы уже явно прослеживается.

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Инкогнито

Да цена уже давно взлетела выше некуда и без учёта вашей инфляции!!!

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Пришелец 7

Sony всегда продавала Playstation ниже себестоимости производства. Так что все равно это отличная цена.

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Александр Колесников

Как можно продавать товар ниже себестоимости производства?
Откуда эта информация?

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Цкуро Бесцветный

Так же, как производители бритв типа Gillette продают станки по себестоимости, и зарабатывают на лезвиях.

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Александр Колесников

Круто, я не знал. Спасибо)

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Ivan Mart

Будто это они придумали и это новинка какая-то.
Продаешь устройство по себестоимости или даже ниже, чтобы потом заработать на продаже игр.

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Ware Wow

заработок на играх.
их же уже пару поколений взломать не могут.

но насчет ps не знаю так ли это

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Винниамин Пяточков

Это очень старая байка.🙂

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Maksim Razbo

Принторы та же система

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Д Хб

Вы реально думаете, что это ниже себестоимости?

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Game Chanel

Вы думаете эта практика единственная в своем роде?
Тут же был пост про авиакомпании, которые в убыток летают, а основной кэш идёт с программ лояльности

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Ars Bavian

Будь такая же ситуация в рф цены бы подняли только внутри страны

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Fedor Spirin

и заодно подняли бы цены на ряд другой техники

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Артур Федосеев

кроме США...прикольно

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Ivan Mart

Тут ещё дело в том, что в США Xbox пользуется большей популярностью (в сравнении с остальными странами) и повышение цены может ухудшить ситуацию.
А в большинстве остальных стран, до сих пор наблюдается дефицит консолей в свободной продаже и небольшое поднятие цены не должно сильно сказаться на продажах.

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Peachylol

Эх месяц назад взяла за 45к соньку из Грузии у знакомых) повезло как-то с ценой.

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Красный Пахарь

50 евро сейчас когда дорожает всё ...уже не так возмущает

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Black7

Зачем она нужна. Эксклюзивы выходят на пк и играются на допотопной 1060

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Антон Штадлер
кроме США

Подпендосники😁

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Ware Wow

Они деньги то россиянам вернули за digital edition?

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