Sony поднимет цену PlayStation 5 из-за инфляции в основных регионах, кроме США Статьи редакции
В Европе цена вырастет на €50.
- Sony сообщила о пересмотре цен на консоли в своём блоге, объяснив его изменениями в глобальной экономике.
- Цена в Европе увеличится на €50 (около 3000 рублей), в Великобритании — на £30 (около 2000 рублей), а в Японии — на ¥5000 (около 2000 рублей).
- Изменения коснутся также Китая, Канады, Австралии, Мексики и других стран, кроме США.
- Обновлённые розничные цены: в Европе PS5 – €549,99, PS5 Digital Edition – €449,99, в Великобритании PS5 – £479,99, PS5 Digital Edition – £389,99. В Японии PS5 – ¥54,980, PS5 Digital Edition – ¥44,980.
- В марте «дочка» Sony, ответственная за PlayStation, приостановила поставки игр и устройств в Россию. В мае Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта, в нём есть игровые приставки Xbox и PlayStation.
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Всегда веселили "патриоты", которые радуются высоким ценам на нефть и газ в ЕС, США и других странах.
Забывая что цены на ресурсы будут заложены в цены на авто, консоли и прочий импорт.
ну тогда в европе тоже нечего переживать, все заложат в цены и назад к изобилию
Так Запад сам себе в ногу выстрелил, объявив эмбарго на нашу нефть
Комментарий удален модератором
Ситуация наглядно демонстрирует, что бывает от эмиссии 10 трлн. долларов в год
Так в долларах цена не изменилась.
Прям одна секта что глобального потепления нет, что от резкого увеличения баланса фрс/ецб инфляция не возникает. Хотя следствие казалось бы уже явно прослеживается.
Да цена уже давно взлетела выше некуда и без учёта вашей инфляции!!!
Sony всегда продавала Playstation ниже себестоимости производства. Так что все равно это отличная цена.
Как можно продавать товар ниже себестоимости производства?
Откуда эта информация?
Так же, как производители бритв типа Gillette продают станки по себестоимости, и зарабатывают на лезвиях.
Круто, я не знал. Спасибо)
Будто это они придумали и это новинка какая-то.
Продаешь устройство по себестоимости или даже ниже, чтобы потом заработать на продаже игр.
заработок на играх.
их же уже пару поколений взломать не могут.
но насчет ps не знаю так ли это
Это очень старая байка.🙂
Принторы та же система
Вы реально думаете, что это ниже себестоимости?
Вы думаете эта практика единственная в своем роде?
Тут же был пост про авиакомпании, которые в убыток летают, а основной кэш идёт с программ лояльности
Будь такая же ситуация в рф цены бы подняли только внутри страны
и заодно подняли бы цены на ряд другой техники
кроме США...прикольно
Тут ещё дело в том, что в США Xbox пользуется большей популярностью (в сравнении с остальными странами) и повышение цены может ухудшить ситуацию.
А в большинстве остальных стран, до сих пор наблюдается дефицит консолей в свободной продаже и небольшое поднятие цены не должно сильно сказаться на продажах.
Эх месяц назад взяла за 45к соньку из Грузии у знакомых) повезло как-то с ценой.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
50 евро сейчас когда дорожает всё ...уже не так возмущает
Зачем она нужна. Эксклюзивы выходят на пк и играются на допотопной 1060
Подпендосники😁
Они деньги то россиянам вернули за digital edition?