Техника
Маша Цепелева

Dell закроет офис в России и сократит сотрудников с компенсацией до девяти окладов — CNews Статьи редакции

Сотрудникам предложили оставить себе технику и медстраховку на семью до конца года, но не релоцироваться, говорят источники.

  • Производитель электроники Dell уходит с российского рынка и сокращает всех работников, сообщает CNews со ссылкой на источники в компаниях-партнёрах, а также на рынке дистрибуции.
  • В российском офисе работали около 50 сотрудников, рассказали одни источники. По их словам, увольнения коснутся работников отделов продаж и маркетинга, технических специалистов. Другой утверждает, что в Москве у корпорации был офис продаж, а в Санкт-Петербурге — офис разработок. Из последнего по соглашению сторон уволят около 400 разработчиков.
  • Источник в компании-партнёре рассказал, что 30 августа будет последним рабочим днём Dell в России.
  • Сотрудникам предложили по восемь окладов, а специалистам высокого уровня — девять. Ноутбуки и мониторы отдают бесплатно, а также оставляют ДМС на семью до конца 2022 года, рассказал один из источников. Релокацию никому из российских сотрудников не предложили. Редакция vc.ru отправила вопросы Dell о закрытии офисов.
  • Dell приостановила продажи в России и Украине 26 февраля. По итогам 2021 года компания заняла первое место в России по поставкам серверов с долей в 21%. На втором месте — HPE, на третьем — российская Yadro.
  • В мае Арбитражный суд Москвы арестовал больше 778 млн рублей на счетах ООО «Делл» после иска системного интегратора «Талмер» из-за приостановки работы компании в стране.
  • По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Делл» в 2021 году составила 55,1 млрд рублей, прибыль — 1,1 млрд рублей.

#новость #dell

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52 комментария
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 sles

"но не релоцироваться" логично, они ж ничего не умеют.

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Duck

Ничего не умеют комментаторы, которые такое пишут. А Делл - это мировые гранды, у которых и на которых, вообще-то, работало до ебени матери российских сотрудников.

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15 комментариев
Александр Соколов

Охренеть по 8 окладов...

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Alex R

Это же не русские

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1 комментарий
Цифровые комплексы

Да вообще с ума сошли, пиндосы проклятые

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Нежный Данила

Наша компания тоже закрывается, тоже по 8 окладов выплачивают. Нормально относятся к сотрудникам, которым теперь работу искать.

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Дмитрий Ковач

Боты, с песнями о "скатертью блабла" в атаку су..и

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Bames Jond

Боты в итоге не набежали, но зато есть твой токси коммент

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Стартапер-пессимист

Сча прибегут

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1 комментарий
Maxim Mayshev

Скатертью дорожка.

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Биба и Боба

Вы всех в боты записываете? 🤪

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Михаил Емельченков

Dell что в Россию вообще поставляла, какие-то корпоративные инфраструктурные решения, или что? Розницы у них здесь не было.

UPD: прочитал оригинальную новость по ссылке, сложно что ли написать было тут, о чём речь вообще… Рерайт вышел неудачный.

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Al

А розница причём тут? Делл исконно в первую очередь ентерпрайз вендор

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3 комментария
Duck

Читай внимательнее, пожалуйста. И вникай хотя бы иногда.

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Сергей

о чём речь вообще?

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Отдел продаж

ну хоть компенсацию неплoхую заплатят

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Duck

Ох, блять :(
Вот это вот очень хуёво.

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Maksim Perekhodko

Фигово (
На ноуты и прочий скам пофиг, а вот серверный сегмент хз кем заменить

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Игорь Протасов

Сервер на перфокартах?

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M-S-R

скам ... хм ... скам .... причем здесь это слово?

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15 сантиметров в обхвате

Ну и ничаво, свой у нас #аналОговнет имеется, пусть катятся, скатертью по жопе

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Александра Борош

у нас же все аналоги лучше

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Иероним Лекс

Ну для обычного "бюджетного" потребителя врятли что то сильно прям изменится, бюджетные ноутбуки Dell ничем особо например не выделялись от остальных марок

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Sergey Luzgin

зато коммерческая линейка топовая

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Noblesse. tv

От остальных? а какие бюджетные "остальные марки" остались то? с Уходом Интела вторичные санкции запрещают поставлять ноуты с их процами например... и т.д.
Серверная инфраструктура Dell не плоха, а прекращение поддержки корпоратов может сильно сказаться на "бюджетном" потребителе в виде глюков и лагов приложений, которые они используют...

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Вадим

Звучит, как будто кто то заплакал… пусть катятся, открывается возможность для других компаний.
Пусть сидят считают убытки, хреновы бизнесмены…
Свято место пусто не бывает! :))

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Андрей

75 рублей за два дня - неплохой результат коллега!

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Noblesse. tv

Для каких компаний например?

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1 комментарий
Инкогнито

Все перейдём на Apple, проблему нашли.

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Please be patient ihave autism

Такс, падажжи...

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Maxim Mayshev

Скатертью дорожка

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