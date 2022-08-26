Dell закроет офис в России и сократит сотрудников с компенсацией до девяти окладов — CNews Статьи редакции
Сотрудникам предложили оставить себе технику и медстраховку на семью до конца года, но не релоцироваться, говорят источники.
- Производитель электроники Dell уходит с российского рынка и сокращает всех работников, сообщает CNews со ссылкой на источники в компаниях-партнёрах, а также на рынке дистрибуции.
- В российском офисе работали около 50 сотрудников, рассказали одни источники. По их словам, увольнения коснутся работников отделов продаж и маркетинга, технических специалистов. Другой утверждает, что в Москве у корпорации был офис продаж, а в Санкт-Петербурге — офис разработок. Из последнего по соглашению сторон уволят около 400 разработчиков.
- Источник в компании-партнёре рассказал, что 30 августа будет последним рабочим днём Dell в России.
- Сотрудникам предложили по восемь окладов, а специалистам высокого уровня — девять. Ноутбуки и мониторы отдают бесплатно, а также оставляют ДМС на семью до конца 2022 года, рассказал один из источников. Релокацию никому из российских сотрудников не предложили. Редакция vc.ru отправила вопросы Dell о закрытии офисов.
- Dell приостановила продажи в России и Украине 26 февраля. По итогам 2021 года компания заняла первое место в России по поставкам серверов с долей в 21%. На втором месте — HPE, на третьем — российская Yadro.
- В мае Арбитражный суд Москвы арестовал больше 778 млн рублей на счетах ООО «Делл» после иска системного интегратора «Талмер» из-за приостановки работы компании в стране.
- По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Делл» в 2021 году составила 55,1 млрд рублей, прибыль — 1,1 млрд рублей.
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"но не релоцироваться" логично, они ж ничего не умеют.
Ничего не умеют комментаторы, которые такое пишут. А Делл - это мировые гранды, у которых и на которых, вообще-то, работало до ебени матери российских сотрудников.
Охренеть по 8 окладов...
Это же не русские
Да вообще с ума сошли, пиндосы проклятые
Наша компания тоже закрывается, тоже по 8 окладов выплачивают. Нормально относятся к сотрудникам, которым теперь работу искать.
Боты, с песнями о "скатертью блабла" в атаку су..и
Боты в итоге не набежали, но зато есть твой токси коммент
Сча прибегут
Скатертью дорожка.
Вы всех в боты записываете? 🤪
Dell что в Россию вообще поставляла, какие-то корпоративные инфраструктурные решения, или что? Розницы у них здесь не было.
UPD: прочитал оригинальную новость по ссылке, сложно что ли написать было тут, о чём речь вообще… Рерайт вышел неудачный.
А розница причём тут? Делл исконно в первую очередь ентерпрайз вендор
Читай внимательнее, пожалуйста. И вникай хотя бы иногда.
о чём речь вообще?
ну хоть компенсацию неплoхую заплатят
Ох, блять :(
Вот это вот очень хуёво.
Фигово (
На ноуты и прочий скам пофиг, а вот серверный сегмент хз кем заменить
Сервер на перфокартах?
скам ... хм ... скам .... причем здесь это слово?
Ну и ничаво, свой у нас #аналОговнет имеется, пусть катятся, скатертью по жопе
у нас же все аналоги лучше
Ну для обычного "бюджетного" потребителя врятли что то сильно прям изменится, бюджетные ноутбуки Dell ничем особо например не выделялись от остальных марок
зато коммерческая линейка топовая
От остальных? а какие бюджетные "остальные марки" остались то? с Уходом Интела вторичные санкции запрещают поставлять ноуты с их процами например... и т.д.
Серверная инфраструктура Dell не плоха, а прекращение поддержки корпоратов может сильно сказаться на "бюджетном" потребителе в виде глюков и лагов приложений, которые они используют...
Звучит, как будто кто то заплакал… пусть катятся, открывается возможность для других компаний.
Пусть сидят считают убытки, хреновы бизнесмены…
Свято место пусто не бывает! :))
75 рублей за два дня - неплохой результат коллега!
Для каких компаний например?
Все перейдём на Apple, проблему нашли.
Такс, падажжи...
Скатертью дорожка