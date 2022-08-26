«Когда покупатели поймут, что в магазинах товар тот же, но дороже, они придут сюда»: как работает «Горбушка» Статьи редакции
Основные тезисы из материала Forbes о работе торгового центра после легализации параллельного импорта.
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- Правительство России легализовало параллельный импорт весной 2022 года, но на московской «Горбушке» он существует с начала 2000-х, отмечает в разговоре с изданием один из продавцов техники.
- На «Горбушке» почти в каждом магазине продаются iPhone — вне зависимости от того, чем он торгует, отмечает издание. Поставщики у них примерно одни и те же, но цены могут разниться.
- С журналистами продавцы общаться не хотят, поэтому Forbes представляется покупателем, который ищет iPhone 13 на 128 ГБ. Средняя цена этой модели в центре — 55 тысяч рублей. Для сравнения: в «М.Видео — Эльдорадо» такой же смартфон стоит почти 76 тысяч рублей со скидкой, в «Связном» — 84 тысячи рублей. На вопрос о разнице в цене один из продавцов «Горбушки» заявил: «Могу продать за 80 тысяч рублей, чтобы вам было спокойнее».
- Санкции и остановка поставок техники Apple в Россию почти никак не сказались на «Горбушке»: по словам собеседников, все поставщики, которые привозили туда товар до начала «операции», продолжают это делать.
Чаще всего смартфоны возят с ОАЭ, цены привязаны к курсам доллара и евро
- Большинство смартфонов на «Горбушке» куплены в других странах и предназначены для продажи не в России. Но после покупки их можно активировать и использовать на территории любой страны, указывает издание.
- Чаще всего технику привозят из ОАЭ, говорят продавцы. При этом стоит обращать внимание на страну производителя: например, японские iPhone, скорее всего, будут самыми дешёвыми, потому что в версиях iOS ниже 15.0 и без российской SIM-карты в них не работает беззвучный режим при фотосъёмке.
- Большинство продавцов оплачивают смартфоны долларами или евро, поэтому конечная цена привязана к текущему курсу этих валют к рублю. На цены также влияют стоимость логистики и то, «как договорился на таможне», говорит один из собеседников.
- Ещё один продавец отмечает: это миф, что смартфоны со знаком Ростеста по качеству выше, чем те, у кого такого знака нет. Но при желании на «Горбушке» можно найти и РСТ-смартфон (знак Ростеста; прошли сертификацию в России). Стоить такое устройство будет значительно дороже, потому что официально проходило таможню и с него заплатили налог.
- «Когда покупатели поймут, что в сетевых магазинах товар тот же, просто по более высокой цене, они придут сюда», — рассчитывает один из продавцов.
- Опрошенные Forbes крупные российские ритейлеры называют среди преимуществ покупки iPhone в своих магазинах безналичную оплату, кассовые чеки, возможность участвовать в программах trade-in, кредитах и рассрочке. Кроме того, продавец гарантирует оригинальность и безопасность товара и предоставляет гарантию на него, а все устройства локализованы для российского рынка.
И это чистая правда. Зачем покупать на маркетплейсе у ИП, когда можно купить на «Горбушке» у того же самого ИП, только дешевле. Про розницу я вообще молчу…
я бы хотел, чтобы так было с автомобилями
есть у нас автомобильная горбушка?
а зачем вообще покупать на маркетплейсе у ИП?
Уже купил на горбушке MacBook Pro 16 на терабайт за 187 тыс.
В re:store за него просят 260
А на самом деле резонный вопрос, как у горбушечников обстоит дело с гарантией?..
Быдло-логика.в сетевых магазинах товар тот же, просто по более высокой цене
Ясно. У меня брат по гарантии менял даже комплектные наушники - обычные проводные вкладыши - в Мвидео. Горбушкин предоставит такой сервис?
Соболезную твоему брату. Это что за болезнь такая что бы слушать музыку через обычные проводные наушники из комплекта, да к тому же ещё и жаловаться на них и просить замену...
Горбушкин не предоставит. Но в случае с техникой Apple это не критично. Идёшь в авторизированный сервисный центр и сдаёшь по гарантии (даже серое устройство). Если починить нельзя - выдают новое устройство.
За 23к на которые дороже, тебе в горбушке не только такой сервис предоставят
Мне на горбушке меняли эйрподсы по гарантии)) И зарядку от макбука. Учитывая разницу в цене... Так что горбушка Топ)
Мвидео сейчас вам не поменяет айфон . Нет поставок .
В рамках Айфона - это действительно одно и то же .
Гарантия "ковыряния" будет 1:1 . С марта месяца .
Больше всего в подобных точках раздражают продавцы, которые вечно зазывают. Очень отталкивает и отвлекает. Плюс, пора ставить терминалы для оплаты картой и нормальные мсс добавлять, все-таки много кто охотится за кешбэком
Зачем тебе кэшбек, если цена с официалами выгоднее чем любой кэшбек?
Неудобно конечно, но зато покупаешь заметно дешевле, я думаю это стоит того
При добавлении терминала , цена вырастает .
дак за оплату картой тебе этот кешбек сверху накинут
кто-нибудь реальный отзыв может дать? что-нибудь брали там?
Покупаю там технику уже больше 10 лет. Из последнего макбук и айфон. Есть проверенные временем продавцы, которые мало того, что продают по доступной цене, так еще и относятся к тебе как клиенту, а не как к потенциальному мешку с деньгами.
Брал AirPods Pro. Но не именно на "Горбушке", а у "серовозов". Впечатления неоднозначные. Вроде, серийники "бьются" на сайте, гарантия от Яблока предоставлена. Но по качеству исполнения прям вопросы, которые невозможно игнорировать.
тоже брал подсы, но именно на горбушке. все ок было)
Брал за последние 3 года: 3 айфона (включая последний 13 Pro Max), 2 или 3 пары наушников (Airpods Max обошлись на 24к дешевле, чем на сайте у Apple). Всё ок. Снимаешь наличные заранее, заказываешь на сайте у продавца и едешь забирать. Можно доставкой, конечно.
Здравствуйте. Брал айфон 12 по карте . Все норм . А кредит и рассрочку даст вам сам банк , если что.
брал айфон и эирподсы, у проверенного продавца, все отлично.
Брал и не раз. Выбираете по рейтингу продавца на авито и вперёд.
Ну или можете чуть дороже взять у big geek (не реклама), там можно расчитывать на гарантию магазина
В последние пару тройку лет на Горбушке было все скучнее и скучнее, павильоны закрывались, а площади пустовали, видимо второе дыхание сейчас там, нужно оценить атмосферу параллельного импорта
Вы думаете, что они проспонсировали 24 февраля?
Я за все время ни разу не покупал технику у официалов! Часто эти неофициалы и гарантию дают на год! А цена ниже % на 20-30!
так гарантия от apple и так год
Отличие лишь в том, что на горбушке гарантия 1 год от apple, если ростест, то 2 года.
Хачевский муравейник
Не придут. Ее же сносят по программе ренновации
Кажется, тут перепутан серый импорт, который действительно на Горбе был уже сто лет в обед, с параллельным...
Когда промо рынка «Садовод»?
Вот это срыв покровов, ну надо же.