Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в России и уволит всех сотрудников Статьи редакции
В последние годы крупнейшими заказчиками оборудования от Ericsson были МТС и Tele2, отмечает «Коммерсантъ».
- 22 августа головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что закроет его до конца 2022 года, рассказали «Коммерсанту» источники на телекоммуникационном рынке. Всех сотрудников уволят — в том числе и занимающихся поддержкой оборудования на сетях операторов связи.
- В Ericsson подтвердили «Ъ», что компания будет постепенно сворачивать деятельность в России «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». Сотрудникам обещают «финансовую и социальную» поддержку.
- По данным «Контур.Фокуса», АО «Эрикссон Корпорация» учреждено в 1994 году, его возглавляет Мария Токарева. По итогам 2021 года выручка составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль — 533,6 млн рублей. В компании числится 565 сотрудников.
- В России Ericsson работала с крупнейшими операторами. Например, в марте 2020-го МТС инвестировал 10 млрд рублей в обновление своей сети до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson, а Tele2 в мае 2021-го договорился о покупке 50 тысяч базовых станций для развития сети в 27 регионах РФ. Оба оператора отказались от комментариев.
- В «МегаФоне» пояснили «Ъ», что объём оборудования от Ericsson на сети оператора минимален. В «Билайне» не ответили на запрос, в Минцифры отказались от комментариев.
- Другой поставщик телекоммуникационного оборудования — Nokia — объявил об уходе с российского рынка в апреле 2022-го. В начале марта компания уже остановила поставки продукции в страну из-за санкций. Единственный крупный вендор, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства — китайская Huawei.
- Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент, считает топ-менеджер неназванного крупного производителя оборудования. Эту версию подтверждает источник издания в одном из операторов.
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Технологий всё меньше. Чем замещать планируют? Матом и бравурными речами?
Пока ничем, подождите года 2, и мы 7g поставим. Нужно только немного потерпеть...
Сказками: "о нашем былом величии" и "о будущем величии Китая"...
Я подобные визги с 14 года слышу, а в феврале то что началось-через пару месяцев все нищими станем, страна на коленях…. Часть полудурков из страны рванула, многие кстати уже вернулись… Особо одаренные на последние трусы с черкашами доллар по 120р нахапали…Никаких глобальных катаклизмов не будет и поймите же вы наконец-большому бизнесу абсолютно насрать на Украину…..
обещаниями...будут замещать обещаниями что все заместят
Программировай
Ничем пока.
Как говорил Королев Сергей Павлович, возражаешь - предлагай, предлагаешь - делай. Я повторю вопрос, вместо того что бы набросить на вентилятор, что что лично ты сделал для своей страны и Родины что бы он процветала и не зависела от корпораций считающих нас врагами ???
Не ну телеком в теории у уавея есть, вопрос только в том, как они будут работать с русскими
Ну ежели по-честному, то в офисах Хуавея сейчас должны открывать шампанское, так как им все карты в руки отдают, а у них даже для 5G есть решения.
Может вы что то предложите ?
Не планируют, а уже замещают.
И судя по всему довольно успешно.
Только холодильник сможет победить телевизор в конечном итоге.
Сейчас другой вопрос более актуальный: Чем обеспечивать жизнь высвободившихся работников? С каждым днем их все больше и больше.
Только лучше станет. Время возможностей. Будем делать, а не на VC сидеть.
Чтобы понимать уровень Эрисона. Они арендовали помещения всегда рядом с операторами, чтобы в любой момент клиент мог лично прийти к ним. Я не знаю, может это была часть договоров, но вроде они просто так специально делали, как плюшка заказчику. Сказать что это круто, ничего не сказать.
Это называется цивилизованный сервис, каким он и должен быть.
Пора строить конезавод и сено заготавливать, и растить почтовых голубей
А сможем? А то мне кажется что технологии утеряны...
всегда есть старые и доступные технологии, добро пожаловать в 3G ))
Ненадежные партнеры, потому и покидают наш рынок.
Ха-ха...Ага...токсичные...
Недружественные, мать их ети
Хорошо, что компания оказывает финансовую поддержку, а не моральную, как в большинстве пророссийских контор что-то типа такого;
ну хоть молодец, а не голодранец
Проще сказать,кто остался….
Я.
Очевидно, что проблема доступа к технологиям встаёт все острее. Очевидно, что ее нужно будет решать.
Решение в виде поставок с Китая сработает в тактике, и то не факт, что во всех случаях. Часть китайских поставщиков будут опасаться вторичных санкций.
Поэтому тут будет разумным вариант формирования технологического суверенитета. Нужно будет скопировать технологии и весь пласт сопутствующих вещей. Для телекома - это огромная работа. Те же полупроводники получаются задействованы. Надо решить вопрос с принудительным лицензированием ряда стандартов и технологий. Видимо, нужно давать значительные субсидии на НИОКР в сфере такого импортозамещения. Нужна утверждённая схема развития импортозамещения отрасли и соответствующих технологий.
Кто может организовать и провести такого рода работу - мне пока совсем не очевидно. По масштабу в части связи проект сопоставим с космической программой ссср на старте космической гонки.
Зачем эти лишние телодвижение, можно же продолжать пилить и воровать.
Печально.
А-а-а-а как жить! А-а-а-а-а-а-а...
Где тут ватный дедушка который нытья просил? Так достаточно?
Связь и так стала заметно хуже за пределами Москвы и крупных городов. Теперь видимо там ее не будет совсем
"Единственный крупный вендор, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства — китайская Huawei".... не объявил. Просто молча прекратил принимать заказы.
Да они и сами по себе в очке.
если кто не в курсе, 80% всех установленных антенн и RRU (радиологии) на российских базовых станциях, именно от Эриксона. По сути вся мобильная сеть в России построена на Эриксоне
обычно когда реально собираются оказать финансовую поддержку говорят сколько окладов заплатят,а не просто сказки рассказывают
НУ И НЕНУЖОНЫ НАМ ИХ ПЕНДОСИЕ ТЕЛЕФОНЫ!!