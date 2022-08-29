Техника
Невинный Абдужаббор

Ericsson до конца 2022 года закроет представительство в России и уволит всех сотрудников Статьи редакции

В последние годы крупнейшими заказчиками оборудования от Ericsson были МТС и Tele2, отмечает «Коммерсантъ».

  • 22 августа головная компания Ericsson уведомила российское подразделение, что закроет его до конца 2022 года, рассказали «Коммерсанту» источники на телекоммуникационном рынке. Всех сотрудников уволят — в том числе и занимающихся поддержкой оборудования на сетях операторов связи.
  • В Ericsson подтвердили «Ъ», что компания будет постепенно сворачивать деятельность в России «по мере выполнения обязательств перед заказчиками». Сотрудникам обещают «финансовую и социальную» поддержку.
  • По данным «Контур.Фокуса», АО «Эрикссон Корпорация» учреждено в 1994 году, его возглавляет Мария Токарева. По итогам 2021 года выручка составила 4,9 млрд рублей, чистая прибыль — 533,6 млн рублей. В компании числится 565 сотрудников.
  • В России Ericsson работала с крупнейшими операторами. Например, в марте 2020-го МТС инвестировал 10 млрд рублей в обновление своей сети до стандарта 5G на базе оборудования Ericsson, а Tele2 в мае 2021-го договорился о покупке 50 тысяч базовых станций для развития сети в 27 регионах РФ. Оба оператора отказались от комментариев.
  • В «МегаФоне» пояснили «Ъ», что объём оборудования от Ericsson на сети оператора минимален. В «Билайне» не ответили на запрос, в Минцифры отказались от комментариев.
  • Другой поставщик телекоммуникационного оборудования — Nokia — объявил об уходе с российского рынка в апреле 2022-го. В начале марта компания уже остановила поставки продукции в страну из-за санкций. Единственный крупный вендор, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства — китайская Huawei.
  • Ericsson может выделить сервис поддержки в самостоятельное юрлицо, учредителями которого станет менеджмент, считает топ-менеджер неназванного крупного производителя оборудования. Эту версию подтверждает источник издания в одном из операторов.

#новость #ericsson

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90 комментариев
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 Вадим Д.

Технологий всё меньше. Чем замещать планируют? Матом и бравурными речами?

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Roman Missetskiy

Пока ничем, подождите года 2, и мы 7g поставим. Нужно только немного потерпеть...

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7 комментариев
Гибкий глобус

Сказками: "о нашем былом величии" и "о будущем величии Китая"...

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2 комментария
Алексей

Я подобные визги с 14 года слышу, а в феврале то что началось-через пару месяцев все нищими станем, страна на коленях…. Часть полудурков из страны рванула, многие кстати уже вернулись… Особо одаренные на последние трусы с черкашами доллар по 120р нахапали…Никаких глобальных катаклизмов не будет и поймите же вы наконец-большому бизнесу абсолютно насрать на Украину…..

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17 комментариев
Борис Супонев

обещаниями...будут замещать обещаниями что все заместят

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Roman Kotov

Программировай

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Zloy Sonic

Ничем пока.

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2 комментария
Роман

Как говорил Королев Сергей Павлович, возражаешь - предлагай, предлагаешь - делай. Я повторю вопрос, вместо того что бы набросить на вентилятор, что что лично ты сделал для своей страны и Родины что бы он процветала и не зависела от корпораций считающих нас врагами ???

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9 комментариев
Andre Macareno

Не ну телеком в теории у уавея есть, вопрос только в том, как они будут работать с русскими

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Вася Пражкин

Ну ежели по-честному, то в офисах Хуавея сейчас должны открывать шампанское, так как им все карты в руки отдают, а у них даже для 5G есть решения.

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Роман

Может вы что то предложите ?

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8 комментариев
Животный алмаз

Не планируют, а уже замещают.
И судя по всему довольно успешно.

Только холодильник сможет победить телевизор в конечном итоге.

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2 комментария
Виктор

Сейчас другой вопрос более актуальный: Чем обеспечивать жизнь высвободившихся работников? С каждым днем их все больше и больше.

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Владимир Кондратьев

Только лучше станет. Время возможностей. Будем делать, а не на VC сидеть.

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Дарья Смолякова

Чтобы понимать уровень Эрисона. Они арендовали помещения всегда рядом с операторами, чтобы в любой момент клиент мог лично прийти к ним. Я не знаю, может это была часть договоров, но вроде они просто так специально делали, как плюшка заказчику. Сказать что это круто, ничего не сказать.

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Интеллектуальный единорожек88
Сказать что это круто, ничего не сказать.

Это называется цивилизованный сервис, каким он и должен быть.

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1 комментарий
Roman Kotov

Пора строить конезавод и сено заготавливать, и растить почтовых голубей

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Гибкий глобус

А сможем? А то мне кажется что технологии утеряны...

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4 комментария
Zloy Sonic

всегда есть старые и доступные технологии, добро пожаловать в 3G ))

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zinkovvi

Ненадежные партнеры, потому и покидают наш рынок.

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Гибкий глобус

Ха-ха...Ага...токсичные...

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Себастиан Перейра

Недружественные, мать их ети

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Collateral Damage

Хорошо, что компания оказывает финансовую поддержку, а не моральную, как в большинстве пророссийских контор что-то типа такого;

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Roman Kotov

ну хоть молодец, а не голодранец

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Лелик Плотников

Проще сказать,кто остался….

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Сексорцист Милфхантерович

Я.

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Denis Kiselev

Очевидно, что проблема доступа к технологиям встаёт все острее. Очевидно, что ее нужно будет решать.

Решение в виде поставок с Китая сработает в тактике, и то не факт, что во всех случаях. Часть китайских поставщиков будут опасаться вторичных санкций.

Поэтому тут будет разумным вариант формирования технологического суверенитета. Нужно будет скопировать технологии и весь пласт сопутствующих вещей. Для телекома - это огромная работа. Те же полупроводники получаются задействованы. Надо решить вопрос с принудительным лицензированием ряда стандартов и технологий. Видимо, нужно давать значительные субсидии на НИОКР в сфере такого импортозамещения. Нужна утверждённая схема развития импортозамещения отрасли и соответствующих технологий.

Кто может организовать и провести такого рода работу - мне пока совсем не очевидно. По масштабу в части связи проект сопоставим с космической программой ссср на старте космической гонки.

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Ярослав

Зачем эти лишние телодвижение, можно же продолжать пилить и воровать.

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1 комментарий
Слегка Придурковатый

Печально.

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Гибкий глобус

А-а-а-а как жить! А-а-а-а-а-а-а...

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Гибкий глобус

Где тут ватный дедушка который нытья просил? Так достаточно?

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Никита Кашонков

Связь и так стала заметно хуже за пределами Москвы и крупных городов. Теперь видимо там ее не будет совсем

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Constantine Kiselev

"Единственный крупный вендор, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства — китайская Huawei".... не объявил. Просто молча прекратил принимать заказы.

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Сексорцист Милфхантерович

Да они и сами по себе в очке.

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Ипполит Волжский

если кто не в курсе, 80% всех установленных антенн и RRU (радиологии) на российских базовых станциях, именно от Эриксона. По сути вся мобильная сеть в России построена на Эриксоне

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Юрий Славутин

обычно когда реально собираются оказать финансовую поддержку говорят сколько окладов заплатят,а не просто сказки рассказывают

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Сексорцист Милфхантерович

НУ И НЕНУЖОНЫ НАМ ИХ ПЕНДОСИЕ ТЕЛЕФОНЫ!!

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