Техника
Невинный Абдужаббор

Производитель мышек и клавиатур Logitech уйдёт из России — но надеется вернуться Статьи редакции

Если для этого будут «подходящие условия».

  • Logitech начала процесс сворачивания бизнеса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.
  • Производитель прекратил поставки в Россию в апреле. После этого Logitech продолжала следить за ситуацией, но «обстоятельства не позволили продолжать бизнес как раньше». До этого компания продолжала поддерживать сотрудников.
  • Первым об уходе Logitech 26 августа рассказало CNews. По данным источников издания, последний рабочий день сотрудников компании — 31 августа. Какие выплаты им положены после увольнения, неизвестно. Один из источников также отметил, что до этого некоторых сотрудников переводили в Казахстан, и предположил, что так компания оставляет возможность для поставок в Россию через параллельный импорт.
  • Представитель пресс-службы Logitech также заявил, что после многолетней работы в России компания надеется вернуться — когда будут «подходящие условия».
  • Logitech — швейцарская компания, она производит клавиатуры, мыши, веб-камеры, джойстики, геймпады, гарнитуры и другие устройства для геймеров. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Логитек» зарегистрировано в 2008 году. Выручка в 2021 году составила 516,2 млн рублей, чистый убыток — 9,1 млн рублей.

#новость #logitech

4117 просмотров
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132 комментария
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 Стерлядка Вяленая

Да и пусть валят! У нас круче мыши делают в сколково!!!

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implic1te

Красивое

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4 комментария
Император Нолимоций

К 2030 году разработают модель без привёртки шурупами к столу, которую можно будет двигать.

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nkmstudio

Пластик добротный и цвет приятный

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3 комментария
Вадим Д.

В Сколково вообще всё очень крутое!
Сарказм.

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2 комментария
Александр Дизайнер

Теперь к методичкам ещё и картинки для постинга прилагаются ?

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Ave Ave

Топ за свои деньги 😂

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jonewayne

А что случи...

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jonewayne

Заткнись, мразь!

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6 комментариев
High Stakes
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СвяТой_ТапоК

Очень жаль. Только он них девайсы и беру.

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Интеллектуальный единорожек88

Поддерживаю, сейчас как раз g213 и g603 использую

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Тесла-канадец

Мышь да, а клавы лучше брать другие

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8 комментариев
Вадим Д.

Да ну итить-колотить. Logitech, далеко не уходите, пожалуйста!

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jonewayne

В сторонке постоят 😂

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7 комментариев
Дмитрий Неизвестный

Допускаю не все в курсе того что ценят лоджитек не только за качество продукции, но и за уровень гарантийного сервиса.
Заменяет ли кто-нибудь продукцию по любому браку без особых проблем?

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Andre Macareno

А-а-апчхи… то есть Apple?

Но вообще кроме логитека мне ещё NEC как-то без проблем менял монитор с бракованной матрицей

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Alexander Ivanov

Мне как-то сложно представить чтобы сломанную мышь куда-то нести на гарантийный ремонт или замену. Выкинул и купил другую.

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2 комментария
Михаил Николаев

Райзер нормально меняет девайсы, самсунг тоже, но скорее всего они скоро уйдут тоже.

Самсунг мне заменил матрицу на мониторе спустя полтора года использования по гарантии.

Райзер тоже без проблем выслал новые наушники по гарантии.

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Марк Захаров

Мне Microsoft меняла мышку без вопросов по гарантии. Мне монитор Samsung меняли без вопросов по гарантии. Не вижу в этом ничего сверх естественного.

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M-S-R

"Выручка в 2021 году составила 516,2 млн рублей, чистый убыток — 9,1 млн рублей."

т.е. теперь в плюсе будет на 9,1 млн вообще ничего не делая ))

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Сергей Исаков

Не зря сделал запас из 2бу и 2 новых m570 logitech

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Zloy Marketolog

Хотя... 🤔 допустим если...

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Zloy Marketolog

Лол, неудобная же, как ее держать

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4 комментария
Дмитрий Смирнов

будем мышки делать из бересты

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Свежерег Июньский

из мышиного мяса

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1 комментарий
Max

Такие дауны как ты?

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1 комментарий
Антон
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Камикото Флекс

Дак а в чем проблема с алика тащить?

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Alex R

Китайские подделки Lohitech

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4 комментария
EpiSH

Официальной гарантии не будет. А офф гаранития у них была по схеме: жалуешься указав серийник, что условно мышка плохо кликает, они задают только один вопрос "Ваш почтовый адрес?" и курьером высылают новую такую же мышку. Вот в первую очередь по этому для многих это производитель периферии номер 1. А без этой фишки это просто обычные мышки с алика.

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Алексей Терно

Теперь нам остается только одно:

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Скрытый Потанцевал

даже мыши не хотят продаваться, пока крыса у власти

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Свежерег Июньский

мыши бегут с корабля

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Nick

Я бы этих проституток не пускал бы больше. Это не Эппл, которые еще могут повыпендриваться и по которым еще можно поскучать

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Kv4Nt

Аналогов их мышам нет, про даблклик не верю у меня 5 их мышей и нет проблем, что офисные что gayмерские мыши хорошие, гипер колесо, экономные сенсоры, нормальное по, есть мыши с батарейками, которые годами работают

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7 комментариев
Dima Kurilov

Месье разбирается в сортах проституток...

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Невкусно и грустно

Щас как импортозаместим!

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Алексей Терно

Так уже
https://zet-gaming.com/catalog/11f5f9c400b47fd7/myshi/
http://garnizon.su/catalog/

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1 комментарий
Тесла-канадец

MX Master 3 рулит

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Сексорцист Милфхантерович

Лоджи конечно параша и мусор, но g502 прямо хороша. Особенно тыщи за две с Алика.

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Печенька

Обскомплимент какой-то

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Алексей Терно

Куда, суки???? Я только мышь вашу купил!

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Dmitry Kuzmitsky

Думаете, с закрытием ООО "Логитек" ваша мышь перестанет работать?

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2 комментария
Виктор Налейкин

Только докупать хотел(((

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jonewayne

Так они же не моментально испарились со всей продукцией в магазинах)

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Рушан Натфуллин

Покупайте пока есть

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Valentin G

Ну вот, у меня только макросная мышка заболела даблкликом.

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Дмитрий Неизвестный

перепаять свитч, не?
вам доноров саппорт отсыпет, уверен

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sardelkin

да и хрен с ними, кнопки мышей аккурат до окончания гарантийного срока работают, у беспроводных устройств помехоустойчивость никакая, у клавы кнопки начали заедать года через полтора, в полутора метрах может начать тупить и пропускать буквы, чплошное разочарование

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Интеллектуальный единорожек88

Три года в идеальном состоянии, и мышь и клавиатура.

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Василий Степанофф

если жрать за клавиатурой,поливать ее пивой и браться за мышь после крылышек KFC, то любая техника не выдержит

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1 комментарий
Serge Tikhonenko

Кот из дома, мышки в пляс. И клавиатурки тоже

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Минувший Артем

Нееет :(

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Ware Wow

https://aliexpress.ru/brands/logitech?ltype=wholesale&d=y&origin=y&SearchText=logitech

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Zloy Marketolog

G102 за 1200р, офигеть, я их когда-то по 350р. брал

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Silverjohn
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15 сантиметров в обхвате

Освободили место более чистому, качественному, и более современному аналОговнетному отечественному производителю, получается

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Dmitry Kuzmitsky

Вы же понимаете, что наличие мышей в магазинах останется +- тем же?

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Kirill Muchow

Я в заговоры не верю, но тут уже странно все. Все уходят, надеясь через 2 года вернуться. Яндекс и VK тоже на 2 года поделились активами. Что блин происходит? :) Они знают что-то что будет через 2 года? )

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Igor Pugachev

Может, падишах помрэ... А там, глядишь, начнется то, что Черчилль назвал "борьбой бульдогов под ковром". А потом даже, может быть секретный доклад очередному 20 съезду. Ну и так далее...

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Мурад Муртазалиев

24 год будет, надеются на выборы

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Дмитрий Неизвестный

Marathon M705
Удобнее не встречал.
Надо знать брать пока есть по вменяемым ценам?

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Василий Степанофф

у нее очень громкий клик.

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Владимир Кондратьев

Эти мыши все равно производятся в Китае. Я вэбку брал Логитековскую вобще на Алике.

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Gorbun iz Notr Dama

Была g513 клава и G pro hero мышь. Оба девайса не отработали и года без поломок и проблем. Сдал по гарантии. Но уход компании это все равно плохо. Уверен, вернутся, как ситуация наладится

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Армен Арзуманян

Ну если чистый убыток составил 9,1 млн. руб., то конечно вернуться хочется, где ещё можно комфортно работать в убыток.

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Qwerty54321

Сейчас все начнут писать какие классные эти мышки мол обменивали брак даже после гарантии. А я скажу, что говнище полное. Были 3-4 мышки, через год-полтора все сломались. Клавиатура норм - работает.

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Alexander Ivanov

Logitech уже не торт

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Кот учённый

Купил - кайфую 🤷‍♂️

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Михаил Потапов

"он ушел, но обещал вернуться..."

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This is I'm

Какие у них там норм мышки ?

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Send Nukes

@Евгения Евсеева Перед "но" тире не пишется, ставится запятая.

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Кот учённый

Всегда-всегда?)

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Pavel Pavel

Только сейчас узнал, что это швейцарская компания, всегда думал Китай/Тайвань.

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Кот учённый

Благо, на той неделе успел взять логитеков 🥰

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1E0P4RD

У меня запас есть но вы возвращайтесь, а то мало ли запас израсходуется быстрее чем ожидается

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Иван Иванов

Хуже клавиатур я не пробовал, тем более топовые линейки.

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Holy Carrot

А-а-а! Смерть, кошмар! Как жить?! Кто заменит Logitech в РФ? Кто?!

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