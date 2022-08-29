Производитель мышек и клавиатур Logitech уйдёт из России — но надеется вернуться Статьи редакции
Если для этого будут «подходящие условия».
- Logitech начала процесс сворачивания бизнеса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.
- Производитель прекратил поставки в Россию в апреле. После этого Logitech продолжала следить за ситуацией, но «обстоятельства не позволили продолжать бизнес как раньше». До этого компания продолжала поддерживать сотрудников.
- Первым об уходе Logitech 26 августа рассказало CNews. По данным источников издания, последний рабочий день сотрудников компании — 31 августа. Какие выплаты им положены после увольнения, неизвестно. Один из источников также отметил, что до этого некоторых сотрудников переводили в Казахстан, и предположил, что так компания оставляет возможность для поставок в Россию через параллельный импорт.
- Представитель пресс-службы Logitech также заявил, что после многолетней работы в России компания надеется вернуться — когда будут «подходящие условия».
- Logitech — швейцарская компания, она производит клавиатуры, мыши, веб-камеры, джойстики, геймпады, гарнитуры и другие устройства для геймеров. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Логитек» зарегистрировано в 2008 году. Выручка в 2021 году составила 516,2 млн рублей, чистый убыток — 9,1 млн рублей.
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Да и пусть валят! У нас круче мыши делают в сколково!!!
Красивое
К 2030 году разработают модель без привёртки шурупами к столу, которую можно будет двигать.
Пластик добротный и цвет приятный
В Сколково вообще всё очень крутое!
Сарказм.
Теперь к методичкам ещё и картинки для постинга прилагаются ?
Топ за свои деньги 😂
А что случи...
Заткнись, мразь!
Очень жаль. Только он них девайсы и беру.
Поддерживаю, сейчас как раз g213 и g603 использую
Мышь да, а клавы лучше брать другие
Да ну итить-колотить. Logitech, далеко не уходите, пожалуйста!
В сторонке постоят 😂
Допускаю не все в курсе того что ценят лоджитек не только за качество продукции, но и за уровень гарантийного сервиса.
Заменяет ли кто-нибудь продукцию по любому браку без особых проблем?
А-а-апчхи… то есть Apple?
Но вообще кроме логитека мне ещё NEC как-то без проблем менял монитор с бракованной матрицей
Мне как-то сложно представить чтобы сломанную мышь куда-то нести на гарантийный ремонт или замену. Выкинул и купил другую.
Райзер нормально меняет девайсы, самсунг тоже, но скорее всего они скоро уйдут тоже.
Самсунг мне заменил матрицу на мониторе спустя полтора года использования по гарантии.
Райзер тоже без проблем выслал новые наушники по гарантии.
Мне Microsoft меняла мышку без вопросов по гарантии. Мне монитор Samsung меняли без вопросов по гарантии. Не вижу в этом ничего сверх естественного.
"Выручка в 2021 году составила 516,2 млн рублей, чистый убыток — 9,1 млн рублей."
т.е. теперь в плюсе будет на 9,1 млн вообще ничего не делая ))
Не зря сделал запас из 2бу и 2 новых m570 logitech
Хотя... 🤔 допустим если...
Лол, неудобная же, как ее держать
будем мышки делать из бересты
из мышиного мяса
Такие дауны как ты?
Дак а в чем проблема с алика тащить?
Китайские подделки Lohitech
Официальной гарантии не будет. А офф гаранития у них была по схеме: жалуешься указав серийник, что условно мышка плохо кликает, они задают только один вопрос "Ваш почтовый адрес?" и курьером высылают новую такую же мышку. Вот в первую очередь по этому для многих это производитель периферии номер 1. А без этой фишки это просто обычные мышки с алика.
Теперь нам остается только одно:
даже мыши не хотят продаваться, пока крыса у власти
мыши бегут с корабля
Я бы этих проституток не пускал бы больше. Это не Эппл, которые еще могут повыпендриваться и по которым еще можно поскучать
Аналогов их мышам нет, про даблклик не верю у меня 5 их мышей и нет проблем, что офисные что gayмерские мыши хорошие, гипер колесо, экономные сенсоры, нормальное по, есть мыши с батарейками, которые годами работают
Месье разбирается в сортах проституток...
Щас как импортозаместим!
Так уже
https://zet-gaming.com/catalog/11f5f9c400b47fd7/myshi/
http://garnizon.su/catalog/
MX Master 3 рулит
Лоджи конечно параша и мусор, но g502 прямо хороша. Особенно тыщи за две с Алика.
Обскомплимент какой-то
Куда, суки???? Я только мышь вашу купил!
Думаете, с закрытием ООО "Логитек" ваша мышь перестанет работать?
Только докупать хотел(((
Так они же не моментально испарились со всей продукцией в магазинах)
Покупайте пока есть
Ну вот, у меня только макросная мышка заболела даблкликом.
перепаять свитч, не?
вам доноров саппорт отсыпет, уверен
да и хрен с ними, кнопки мышей аккурат до окончания гарантийного срока работают, у беспроводных устройств помехоустойчивость никакая, у клавы кнопки начали заедать года через полтора, в полутора метрах может начать тупить и пропускать буквы, чплошное разочарование
Три года в идеальном состоянии, и мышь и клавиатура.
если жрать за клавиатурой,поливать ее пивой и браться за мышь после крылышек KFC, то любая техника не выдержит
Кот из дома, мышки в пляс. И клавиатурки тоже
Нееет :(
https://aliexpress.ru/brands/logitech?ltype=wholesale&d=y&origin=y&SearchText=logitech
G102 за 1200р, офигеть, я их когда-то по 350р. брал
Освободили место более чистому, качественному, и более современному аналОговнетному отечественному производителю, получается
Вы же понимаете, что наличие мышей в магазинах останется +- тем же?
Я в заговоры не верю, но тут уже странно все. Все уходят, надеясь через 2 года вернуться. Яндекс и VK тоже на 2 года поделились активами. Что блин происходит? :) Они знают что-то что будет через 2 года? )
Может, падишах помрэ... А там, глядишь, начнется то, что Черчилль назвал "борьбой бульдогов под ковром". А потом даже, может быть секретный доклад очередному 20 съезду. Ну и так далее...
24 год будет, надеются на выборы
Marathon M705
Удобнее не встречал.
Надо знать брать пока есть по вменяемым ценам?
у нее очень громкий клик.
Эти мыши все равно производятся в Китае. Я вэбку брал Логитековскую вобще на Алике.
Была g513 клава и G pro hero мышь. Оба девайса не отработали и года без поломок и проблем. Сдал по гарантии. Но уход компании это все равно плохо. Уверен, вернутся, как ситуация наладится
Ну если чистый убыток составил 9,1 млн. руб., то конечно вернуться хочется, где ещё можно комфортно работать в убыток.
Сейчас все начнут писать какие классные эти мышки мол обменивали брак даже после гарантии. А я скажу, что говнище полное. Были 3-4 мышки, через год-полтора все сломались. Клавиатура норм - работает.
Logitech уже не торт
Купил - кайфую 🤷♂️
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"он ушел, но обещал вернуться..."
Какие у них там норм мышки ?
@Евгения Евсеева Перед "но" тире не пишется, ставится запятая.
Всегда-всегда?)
Только сейчас узнал, что это швейцарская компания, всегда думал Китай/Тайвань.
Благо, на той неделе успел взять логитеков 🥰
У меня запас есть но вы возвращайтесь, а то мало ли запас израсходуется быстрее чем ожидается
Хуже клавиатур я не пробовал, тем более топовые линейки.
А-а-а! Смерть, кошмар! Как жить?! Кто заменит Logitech в РФ? Кто?!