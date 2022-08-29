Nokia закроет офис в России и уволит сотрудников до конца 2022 года Статьи редакции
Компания поставляла телекоммуникационное оборудование для МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.
- О том, что финский производитель закроет свой бизнес в России, сообщили Reuters представители Nokia.
- Компания рассчитывает освободить офисы в России до конца 2022 года. Большинство сотрудников, которые работают на территории страны, покинут компанию.
- Производитель будет продолжать работу, «пока не завершит юридическую ликвидацию». Когда это произойдёт, пока неясно.
- Nokia сообщала о планах уйти с российского рынка в апреле. По словам главы компании Пекки Лундмарк, производитель не видит «никаких возможностей продолжать бизнес в стране в текущих обстоятельствах».
- Шведская компания Ericsson в ближайшие месяцы также прекратит работу в России.
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Не отчаивайтесь! У нас свой телефон есть! И не на какой-нибудь там винде!
И планшет:
Это китайский. Может попасть под вторичные санкции.
Да это в ростехе прикалываются с иероглифами, он наш!
А можно мне телефон на Винде? Желательно не старше 10 лет
За 2 дня Dell, Ericsson, Logitech, Nokia, прорыв
Всё ради трафика сайтов комитета. :^)
Уходят от России а стыдно мне, как будто это лично я кому то нагадил и теперь все против меня дружат
Очень грустно и обидно…
Грустно и обидно должно было быть, когда начали по Украине палить.
Совершенно неуместный комментарий. Конечно, мне было обидно и грустно, когда началась война. Только почему мне не может быть точно так же обидно и грустно после новостей о том, что из страны уходят ведущие иностранные компании?
А после СВО все будет заебись,
Он наступит скоро, надо только подождать,
Там все будет бесплатно, там всё будет в кайф,
Там наверное вообще не надо будет импортозамещать,
Я проснулся среди ночи и понял, что
Всё идет по плану...
Что-то под конец лета очередная волна уходящих. Им "письма счастья" кто-то порциями рассылает чтоли?
Это все аналитики предсказывали.
1. Стало понятно, что не наладится быстро
2. Закрытие подготовлено , покупатели найдены, деньги посчитаны , блабла
3. Будет ещё больше потом. Финансовый год готовят к очистке от токсичных и убыточных активов
Военные операции были всегда, эта далеко не первая, ничего особо нового не произошло, не считая гиперистеричную реакцию США и ЕС. Почему тогда активы вдруг стали токсичными и убыточными?
А как давно бились на поле боя сотни тысяч человек двух регулярных армий?
Нападающий ещё под националистический экстремистский бред от политиков и пропаганды. Вот такого очень давно не было
В Ираке американцы воевали с регулярной армией и это было относительно недавно
Было бы странно, если бы американские компании ушли из сша, во времена когда ещё не было стартапов, которым легко свалить
Сейчас такое есть, но
Никто не уйдет из Америки даже если Америка развяжет второй Вьетнам. Какой-нибудь Сименс или Мерседес мог бы уйти, но не ушел и не уйдет
Вероятно.
Но мы не сша.
Сначала сильнейшая экономика, авторитет, влияние, наука, глобализация и сотрудничество.
Потом можно войны без последствий для экономики.
У нас имперские амбиции стреальностью не совпали
Авторитет тут не нужен а всё остальное да. Они диктуют правила. Технологии их, компании их, финансовые системы их. Даже все так называемые "международные" организации. Всякие там МАГАТЭ, ОЗХО, спортивные международные организации, международные суды и т.д. - все на территории Запада, заполнены людьми с Запада. Возможно это когда-то изменится (а может и нет)
Компании из ЕС могли уйти. Они же типа сознательные и не работают в токсичных странах.
Барин, по совпадению являющийся лидером по числу "спецопераций", при помощи OFAC одним росчерком пера при желании сделает активы токсичными, а их владельцев - нерукопожатными. Это может быть и несправедливо, но тем не менее вполне логично, если смотреть с точки зрения бизнеса - активы, неугодные барину, действительно токсичны и потенциально убыточны.
Я уж не говорю, что благодаря. информационным технологиям, (крайне отдаленно, конечно) похожим на пропаганду, без всякого OFAC барин может навлечь проблемы при помощи соевых активистов / "общественного мнения"
Барин или нет, но если я правильно понимаю матчасть, то по телевизионной версии война ведётся именно против США и ЕС, а Украини - марионетка. В таких условиях токсичное прикосновение можно считаль за успех. Могли же и "спецоперацию" провести
Новости про закрытия и увольнения идут с такой периодичностью, что вот-вот должен случится прорыв/рывок/отрыв и (с)хлопок
Блять, я уже последнего голубя доедаю (
Непопулярную вещь скажу.
Как ни печально, такие новости становятся уже обыденными.
Урапатриоты рады: все заместим/сумеем. Да вот только что-то пока не выходит. Параллельный импорт, оформленное челночнство мелкосерийных масштабов, только-только оформлсяется. А годы оголтелого потребления без своих промышленных традиций просто так не наверстать.
По законам, принимаемым думцами, не появятся заводы, не обучатся инженеры и технологи и не получат они необходимый импорт.
Да, нельзя производить вообще всё, но ведь и не производить вообще ничего (в ничтожных долях от необходимого) тоже нельзя.
Извините, видимо эта новость сегодня как-то додавила.
А в остальном, прекрасная маркиза...
Терпим?