Техника
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Nokia закроет офис в России и уволит сотрудников до конца 2022 года Статьи редакции

Компания поставляла телекоммуникационное оборудование для МТС, «Билайна», «Мегафона» и Tele2.

  • О том, что финский производитель закроет свой бизнес в России, сообщили Reuters представители Nokia.
  • Компания рассчитывает освободить офисы в России до конца 2022 года. Большинство сотрудников, которые работают на территории страны, покинут компанию.
  • Производитель будет продолжать работу, «пока не завершит юридическую ликвидацию». Когда это произойдёт, пока неясно.
  • Nokia сообщала о планах уйти с российского рынка в апреле. По словам главы компании Пекки Лундмарк, производитель не видит «никаких возможностей продолжать бизнес в стране в текущих обстоятельствах».
  • Шведская компания Ericsson в ближайшие месяцы также прекратит работу в России.

#новость #nokia

1276 просмотров
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28 комментариев
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 Стерлядка Вяленая

Не отчаивайтесь! У нас свой телефон есть! И не на какой-нибудь там винде!

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Стерлядка Вяленая

И планшет:

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Uuno Turhopuru

Это китайский. Может попасть под вторичные санкции.

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Стерлядка Вяленая

Да это в ростехе прикалываются с иероглифами, он наш!

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Ivan Mart

А можно мне телефон на Винде? Желательно не старше 10 лет

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Семен Осипов

За 2 дня Dell, Ericsson, Logitech, Nokia, прорыв

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Сексорцист Милфхантерович

Всё ради трафика сайтов комитета. :^)

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15 сантиметров в обхвате

Уходят от России а стыдно мне, как будто это лично я кому то нагадил и теперь все против меня дружат

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Григорий Орлов

Очень грустно и обидно…

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СвяТой_ТапоК

Грустно и обидно должно было быть, когда начали по Украине палить.

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Григорий Орлов

Совершенно неуместный комментарий. Конечно, мне было обидно и грустно, когда началась война. Только почему мне не может быть точно так же обидно и грустно после новостей о том, что из страны уходят ведущие иностранные компании?

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Престижный историк

А после СВО все будет заебись,
Он наступит скоро, надо только подождать,
Там все будет бесплатно, там всё будет в кайф,
Там наверное вообще не надо будет импортозамещать,
Я проснулся среди ночи и понял, что
Всё идет по плану...

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Dmitry Kuzmitsky

Что-то под конец лета очередная волна уходящих. Им "письма счастья" кто-то порциями рассылает чтоли?

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Иван Иванов

Это все аналитики предсказывали.
1. Стало понятно, что не наладится быстро
2. Закрытие подготовлено , покупатели найдены, деньги посчитаны , блабла
3. Будет ещё больше потом. Финансовый год готовят к очистке от токсичных и убыточных активов

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Dmitry Kuzmitsky

Военные операции были всегда, эта далеко не первая, ничего особо нового не произошло, не считая гиперистеричную реакцию США и ЕС. Почему тогда активы вдруг стали токсичными и убыточными?

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Иван Иванов

А как давно бились на поле боя сотни тысяч человек двух регулярных армий?
Нападающий ещё под националистический экстремистский бред от политиков и пропаганды. Вот такого очень давно не было

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Alex S.

В Ираке американцы воевали с регулярной армией и это было относительно недавно

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Иван Иванов

Было бы странно, если бы американские компании ушли из сша, во времена когда ещё не было стартапов, которым легко свалить
Сейчас такое есть, но

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Alex S.

Никто не уйдет из Америки даже если Америка развяжет второй Вьетнам. Какой-нибудь Сименс или Мерседес мог бы уйти, но не ушел и не уйдет

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Иван Иванов

Вероятно.
Но мы не сша.

Сначала сильнейшая экономика, авторитет, влияние, наука, глобализация и сотрудничество.
Потом можно войны без последствий для экономики.

У нас имперские амбиции стреальностью не совпали

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Alex S.

Авторитет тут не нужен а всё остальное да. Они диктуют правила. Технологии их, компании их, финансовые системы их. Даже все так называемые "международные" организации. Всякие там МАГАТЭ, ОЗХО, спортивные международные организации, международные суды и т.д. - все на территории Запада, заполнены людьми с Запада. Возможно это когда-то изменится (а может и нет)

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Dmitry Kuzmitsky

Компании из ЕС могли уйти. Они же типа сознательные и не работают в токсичных странах.

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Замир Исламов

Барин, по совпадению являющийся лидером по числу "спецопераций", при помощи OFAC одним росчерком пера при желании сделает активы токсичными, а их владельцев - нерукопожатными. Это может быть и несправедливо, но тем не менее вполне логично, если смотреть с точки зрения бизнеса - активы, неугодные барину, действительно токсичны и потенциально убыточны.
Я уж не говорю, что благодаря. информационным технологиям, (крайне отдаленно, конечно) похожим на пропаганду, без всякого OFAC барин может навлечь проблемы при помощи соевых активистов / "общественного мнения"

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Пабы старой Руси

Барин или нет, но если я правильно понимаю матчасть, то по телевизионной версии война ведётся именно против США и ЕС, а Украини - марионетка. В таких условиях токсичное прикосновение можно считаль за успех. Могли же и "спецоперацию" провести

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Timur Gaziev

Новости про закрытия и увольнения идут с такой периодичностью, что вот-вот должен случится прорыв/рывок/отрыв и (с)хлопок

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Сексорцист Милфхантерович

Блять, я уже последнего голубя доедаю (

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Вадим Д.

Непопулярную вещь скажу.
Как ни печально, такие новости становятся уже обыденными.
Урапатриоты рады: все заместим/сумеем. Да вот только что-то пока не выходит. Параллельный импорт, оформленное челночнство мелкосерийных масштабов, только-только оформлсяется. А годы оголтелого потребления без своих промышленных традиций просто так не наверстать.
По законам, принимаемым думцами, не появятся заводы, не обучатся инженеры и технологи и не получат они необходимый импорт.
Да, нельзя производить вообще всё, но ведь и не производить вообще ничего (в ничтожных долях от необходимого) тоже нельзя.
Извините, видимо эта новость сегодня как-то додавила.
А в остальном, прекрасная маркиза...

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Сексорцист Милфхантерович

Терпим?

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