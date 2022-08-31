Техника
DTF

«М.Видео» запустил розничные продажи отечественной операционной системы «Ред ОС» и офисного пакета «Р7-Офис» Статьи редакции

Разработчики «Р7» рассчитывают, что к середине 2023 года станут лидерами в потребительском сегменте.

  • С 31 августа в объединённой сети электроники «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи российского ПО: «Ред ОС Рабочая станция» (3500 рублей), «Ред ОС Сервер» (9500 рублей), «Р7 Офис для дома» (3500 рублей), «Р7 Офис для семьи» (5500 рублей), «Р7 Офис для бизнеса» (7500 рублей).

  • В «Р7», чья продукция впервые появилась в розничной продаже, рассчитывают стать одним из лидеров потребительского сектора к середине 2023 года. Такая возможность у разработчика появилась на фоне проблем с доступом к продуктам Microsoft в России.

  • Представители «М.Видео-Эльдорадо» считают, что решения российских разработчиков становятся более узнаваемыми и востребованными среди покупателей. При этом в компании отметили, что у неё по-прежнему есть «определённые запасы» продукции Microsoft.

  • Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что отечественное ПО вряд ли станет заметно востребован на рынке. По их словам, далеко не все устройства поддерживают работу с Linux, на базе которой создана «Ред ОС».
  • Кроме того, при работе с операционной системой могут возникнуть трудности с установкой драйверов для периферийных устройств. Специалисты считают, что обычные потребители предпочтут использовать «пиратские» версии Windows.
«Ред ОС»
«Р7-Офис»

#новость #р7офис #редос

1307 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Написать комментарий...
 Сергей Крамской

Они реально продают линукс?

Ответить
Развернуть ветку
Никита Климанов

Лучше. Линукс под соусом "отечественные технологии"

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

И таки купят. Скоро на компьютерах во всех госучреждениях от школ до госдумы.

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry

Ладно, над Zorin ещё можно посмеяться немного, но вы правда про Red Hat никогда не слышали?

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Prochko

ну вообще не запрещено, многие продают. редхат например. хотя вот исходников в их репозитории не вижу.

надеюсь что все покупатели получат исходный код, как того требует лицензия GPL. иначе это пиратский Линукс 😊

Ответить
Развернуть ветку
r u mine

Ось-то ладно, может там ПО какое-то "особенное", но почему продают офисные приложения, когда существует openoffice (или libreoffice, который даже на скрине есть), для меня останется загадкой.

Ответить
Развернуть ветку
Георгий Харитонов

Я пользуюсь пк чуть более, чем обычный пользователь...но судя по комментам, понял что предлагаемое - шлак

Ответить
Развернуть ветку
badResistor
«Р7 Офис для дома» (3500 рублей), «Р7 Офис для семьи» (5500 рублей)

сравнение с бесплатным пакетом
https://habr.com/ru/post/600165/
https://ru.libreoffice.org/

Добро пожаловать на русскую страницу LibreOffice…
Добро пожаловать на русскую страницу LibreOffice » LibreOffice
ru.libreoffice.org
Ответить
Развернуть ветку
Igor Lobkov

Спасибо за платный форк Центоса в виде РедОС)
Самая ржака, что тот же РЭД продает фактически голый опенсорсный oVirt в виде своей виртуализации.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri B.

Там обои хотя бы не скучные?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Лаптев

Пикча с Кремлём будет

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Gulevskiy

Работающая схема этой власти-найти бесплатное,ограничить к нему доступ и продавать за деньги.

Ответить
Развернуть ветку
Blackrock

Кто ограничил бесплатное?

Ответить
Развернуть ветку
Griby Lenina

«Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение».

Ответить
Развернуть ветку
Улиточка

Лол. Форк Onlyoffice.

Ответить
Развернуть ветку
Товрул Гусейнов

БанДерОС

Ответить
Развернуть ветку
Aaron Waterford

Как это выглядит:
"Кроме того, при работе с операционной системой могут возникнуть трудности с установкой драйверов для периферийных устройств. Специалисты считают, что обычные потребители предпочтут использовать «пиратские» версии Windows."

Как это было:
- "Да вы что, еб*нулись что ли, никто этой х*ней пользоваться не будет"

Ответить
Развернуть ветку
Skyray
Ред ОС

Словно в союзе начали разработку

Ответить
Развернуть ветку
John Doe

просто фантазии 0 - похоже форкнули беспланую CentOS от Red Hat, и типа как бы даже не палятся.

Хорошо хоть не Ред Хат ОС.

Ответить
Развернуть ветку
Dennis Prochko

это на будущее 😂

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Denis

Ахаха
Это очень смешно, извините

Ответить
Развернуть ветку
badResistor

от создателей продажи бесплатных антивирусов и "установки драйверов"

С 31 августа в объединённой сети электроники «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи российского ПО: «Ред ОС Рабочая станция» (3500 рублей), «Ред ОС Сервер» (9500 рублей), «Р7 Офис для дома» (3500 рублей), «Р7 Офис для семьи» (5500 рублей), «Р7 Офис для бизнеса» (7500 рублей).
«М.Видео-Эльдорадо»

Наверное из всех крупных магазинов, это самое днище по работе. Любое взаимодействие с ними вызывает потом ощущение что меня налюбили где-то.

чтоб вы в немилость царьку попали

Ответить
Развернуть ветку
Стас Иванов
Междустрочный интервал

:(

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Лаптев

Каждый раз, когда читаю название РедОС, в голове появляется картинка:

Ответить
Развернуть ветку
Aaron Waterford

и играет советский марш в голове

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
null