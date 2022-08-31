«М.Видео» запустил розничные продажи отечественной операционной системы «Ред ОС» и офисного пакета «Р7-Офис» Статьи редакции
Разработчики «Р7» рассчитывают, что к середине 2023 года станут лидерами в потребительском сегменте.
С 31 августа в объединённой сети электроники «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи российского ПО: «Ред ОС Рабочая станция» (3500 рублей), «Ред ОС Сервер» (9500 рублей), «Р7 Офис для дома» (3500 рублей), «Р7 Офис для семьи» (5500 рублей), «Р7 Офис для бизнеса» (7500 рублей).
- В «Р7», чья продукция впервые появилась в розничной продаже, рассчитывают стать одним из лидеров потребительского сектора к середине 2023 года. Такая возможность у разработчика появилась на фоне проблем с доступом к продуктам Microsoft в России.
Представители «М.Видео-Эльдорадо» считают, что решения российских разработчиков становятся более узнаваемыми и востребованными среди покупателей. При этом в компании отметили, что у неё по-прежнему есть «определённые запасы» продукции Microsoft.
- Опрошенные «Коммерсантом» эксперты заявили, что отечественное ПО вряд ли станет заметно востребован на рынке. По их словам, далеко не все устройства поддерживают работу с Linux, на базе которой создана «Ред ОС».
- Кроме того, при работе с операционной системой могут возникнуть трудности с установкой драйверов для периферийных устройств. Специалисты считают, что обычные потребители предпочтут использовать «пиратские» версии Windows.
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Они реально продают линукс?
Лучше. Линукс под соусом "отечественные технологии"
И таки купят. Скоро на компьютерах во всех госучреждениях от школ до госдумы.
Ладно, над Zorin ещё можно посмеяться немного, но вы правда про Red Hat никогда не слышали?
ну вообще не запрещено, многие продают. редхат например. хотя вот исходников в их репозитории не вижу.
надеюсь что все покупатели получат исходный код, как того требует лицензия GPL. иначе это пиратский Линукс 😊
Ось-то ладно, может там ПО какое-то "особенное", но почему продают офисные приложения, когда существует openoffice (или libreoffice, который даже на скрине есть), для меня останется загадкой.
Я пользуюсь пк чуть более, чем обычный пользователь...но судя по комментам, понял что предлагаемое - шлак
сравнение с бесплатным пакетом
https://habr.com/ru/post/600165/
https://ru.libreoffice.org/
Спасибо за платный форк Центоса в виде РедОС)
Самая ржака, что тот же РЭД продает фактически голый опенсорсный oVirt в виде своей виртуализации.
Там обои хотя бы не скучные?
Пикча с Кремлём будет
Работающая схема этой власти-найти бесплатное,ограничить к нему доступ и продавать за деньги.
Кто ограничил бесплатное?
«Удивительное дело, — размышлял Остап, — как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Это, кажется, единственное, куда пятигорцы пускают туристов без денег. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение».
Лол. Форк Onlyoffice.
БанДерОС
Как это выглядит:
"Кроме того, при работе с операционной системой могут возникнуть трудности с установкой драйверов для периферийных устройств. Специалисты считают, что обычные потребители предпочтут использовать «пиратские» версии Windows."
Как это было:
- "Да вы что, еб*нулись что ли, никто этой х*ней пользоваться не будет"
Словно в союзе начали разработку
просто фантазии 0 - похоже форкнули беспланую CentOS от Red Hat, и типа как бы даже не палятся.
Хорошо хоть не Ред Хат ОС.
это на будущее 😂
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Ахаха
Это очень смешно, извините
от создателей продажи бесплатных антивирусов и "установки драйверов"С 31 августа в объединённой сети электроники «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи российского ПО: «Ред ОС Рабочая станция» (3500 рублей), «Ред ОС Сервер» (9500 рублей), «Р7 Офис для дома» (3500 рублей), «Р7 Офис для семьи» (5500 рублей), «Р7 Офис для бизнеса» (7500 рублей).
«М.Видео-Эльдорадо»
Наверное из всех крупных магазинов, это самое днище по работе. Любое взаимодействие с ними вызывает потом ощущение что меня налюбили где-то.
чтоб вы в немилость царьку попали
:(
Каждый раз, когда читаю название РедОС, в голове появляется картинка:
и играет советский марш в голове