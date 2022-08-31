С 31 августа в объединённой сети электроники «М.Видео-Эльдорадо» начались продажи российского ПО: «Ред ОС Рабочая станция» (3500 рублей), «Ред ОС Сервер» (9500 рублей), «Р7 Офис для дома» (3500 рублей), «Р7 Офис для семьи» (5500 рублей), «Р7 Офис для бизнеса» (7500 рублей).

Представители «М.Видео-Эльдорадо» считают, что решения российских разработчиков становятся более узнаваемыми и востребованными среди покупателей. При этом в компании отметили, что у неё по-прежнему есть «определённые запасы» продукции Microsoft.