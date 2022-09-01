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Власти США запретили поставки передовых видеоускорителей от AMD и Nvidia в Китай и Россию Статьи редакции

Речь идёт о мощных чипах, которые используются в суперкомпьютерах для работы со сложными приложениями.

  • Как пишет The New York Times, правительство США ограничит поставки передовых видеоускорителей, которые в первую очередь используются большими компаниями для работы и сложных вычислений с ИИ.
  • Речь идёт о чипах с определённой мощностью. У Nvidia под запрет попадут чипы из серии A100 и H100, а у AMD — Instinct MI250.
  • В AMD говорят, что это не скажется существенным образом на бизнесе. У Nvidia много клиентов в Китае: новые меры затронули бизнес, который за последний финансовый квартал принёс около $400 млн выручки.
  • На фоне этого акции Nvidia 31 августа падали больше чем на 6% (на закрытии -2,42%), а AMD смогла избежать такого сильного падения — они упали на 3,8% (на закрытии -2,38%).
  • Продажи своей продукции в России AMD и Nvidia остановили ещё весной 2022 года вслед за другими крупными компаниями.
Источник: timesofisrael.com

#новость #nvidia #amd

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54 комментария
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 Никита Кашонков

А где их производили? на фабриках Китая ил все же где-то в другом месте? В первом случае ситуация будет довольно комичной

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Андрей Васильев

В Тайване делают, а не в Китае

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9 комментариев
switch

с чего это она будет комичной? срать Китай хотел на шваброзадую и под вторичные санкции подставляться не будет.

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Биба и Боба

Рыночек порешал? 🤡

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Корпорат Милитех

А причем тут рыночек порешал.Либерализм это о правах человека и верховенстве частной собственности,про протекционизм там ни слова нет

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7 комментариев
Илья Афонин

новость: власти США запретили поставку передовых видюх в Россию и Китай
китайцы которые их производят
-а чо, всмсле

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Андрей Гордилов

те китайцы не эти китайцы

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3 комментария
Абсолютный пёс_анон

Вообще-то их делают в Тайване.

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1 комментарий
Илья Афонин

Чипы в Тайване, сборки в Китае

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Платон Щукин

Китай их не производит

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DO YOURSELF

Чипы производства Тайвань, принадлежат nvidia США. Что вас удивляет?

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Dmitriy GreenSky

Удивляет то, что Тайвань это китайская территория по их мнению и нашему кстати тоже, и они невероятно зависят от Китая в производстве чипов, выходит что Саша играет в странную игру против своих гигантов ускорителей:))

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Ульрих фон Лихтенштейн

Ну это фейл. С таким успехом. В тетрис придётся играть. В 2050 (душат жёстко).

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Pavel Petel

A100 стоит тысяч $20+. Ты точно на таком играть собрался?

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5 комментариев
Anton FT

Китаец, производящий нвидиа китайцу не производящему нвидиа рознь

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Иероним Лекс

А обычные видеокарты официально ведь тоже вроде под запретом поставок от них? И тем не менее их полно продается. Даже в Иране на маркетплейсах есть современное железо

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Корпорат Милитех

Да нет потребительский сектор никто не запрещал и не санкционировал

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4 комментария
Абсолютный пёс_анон

Да. Еще весной лавочку прикрыли с ввозом.

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Soulis

За потребительскими товарами особо следить не будут даже если будет официальный запрет

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Стерлядка Вяленая

Пошли нафиг, все равно будем незаконно ввозить!

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Иван Саблин

Хорошо что не только в Россию. Китайцы заместят

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Вадим Д.

Вот те и день знаний. Теперь не передовые, только отсталые нам продадут?

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Denis Zelenykh

Ну, запретили и запретили. 😊

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Rilled Kokesov

Забавно смотреть на комментарии людей, которые ничего не понимают в теме, но у них уже всё пропало :]

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arty

Даже если не пропадёт сейчас, то пропадёт после. Пока для улучшения причин нет.

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