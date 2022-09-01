Власти США запретили поставки передовых видеоускорителей от AMD и Nvidia в Китай и Россию Статьи редакции
Речь идёт о мощных чипах, которые используются в суперкомпьютерах для работы со сложными приложениями.
- Как пишет The New York Times, правительство США ограничит поставки передовых видеоускорителей, которые в первую очередь используются большими компаниями для работы и сложных вычислений с ИИ.
- Речь идёт о чипах с определённой мощностью. У Nvidia под запрет попадут чипы из серии A100 и H100, а у AMD — Instinct MI250.
- В AMD говорят, что это не скажется существенным образом на бизнесе. У Nvidia много клиентов в Китае: новые меры затронули бизнес, который за последний финансовый квартал принёс около $400 млн выручки.
- На фоне этого акции Nvidia 31 августа падали больше чем на 6% (на закрытии -2,42%), а AMD смогла избежать такого сильного падения — они упали на 3,8% (на закрытии -2,38%).
- Продажи своей продукции в России AMD и Nvidia остановили ещё весной 2022 года вслед за другими крупными компаниями.
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А где их производили? на фабриках Китая ил все же где-то в другом месте? В первом случае ситуация будет довольно комичной
В Тайване делают, а не в Китае
с чего это она будет комичной? срать Китай хотел на шваброзадую и под вторичные санкции подставляться не будет.
Рыночек порешал? 🤡
А причем тут рыночек порешал.Либерализм это о правах человека и верховенстве частной собственности,про протекционизм там ни слова нет
новость: власти США запретили поставку передовых видюх в Россию и Китай
китайцы которые их производят
-а чо, всмсле
те китайцы не эти китайцы
Вообще-то их делают в Тайване.
Чипы в Тайване, сборки в Китае
Китай их не производит
Чипы производства Тайвань, принадлежат nvidia США. Что вас удивляет?
Удивляет то, что Тайвань это китайская территория по их мнению и нашему кстати тоже, и они невероятно зависят от Китая в производстве чипов, выходит что Саша играет в странную игру против своих гигантов ускорителей:))
Ну это фейл. С таким успехом. В тетрис придётся играть. В 2050 (душат жёстко).
A100 стоит тысяч $20+. Ты точно на таком играть собрался?
https://www.bechtle.com/de-en/shop/pny-nvidia-a100-graphics-card--4573661--p
Китаец, производящий нвидиа китайцу не производящему нвидиа рознь
А обычные видеокарты официально ведь тоже вроде под запретом поставок от них? И тем не менее их полно продается. Даже в Иране на маркетплейсах есть современное железо
Да нет потребительский сектор никто не запрещал и не санкционировал
Да. Еще весной лавочку прикрыли с ввозом.
За потребительскими товарами особо следить не будут даже если будет официальный запрет
Пошли нафиг, все равно будем незаконно ввозить!
Хорошо что не только в Россию. Китайцы заместят
Вот те и день знаний. Теперь не передовые, только отсталые нам продадут?
Ну, запретили и запретили. 😊
Забавно смотреть на комментарии людей, которые ничего не понимают в теме, но у них уже всё пропало :]
Даже если не пропадёт сейчас, то пропадёт после. Пока для улучшения причин нет.