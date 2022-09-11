Без клея и особой отвёртки: Fairphone — смартфон, который можно разобрать и собрать за несколько минут Статьи редакции
Отвёртка, конечно, понадобится, но докупать её, как для iPhone, не придётся — инструмент выдают вместе с телефоном.
Мало кто задумывается, как может выглядеть смартфон, рассчитанный на десять лет службы, пишет NYT. Те же продукты производителей вроде Apple, Samsung и Google, выпускающих новые модели каждый год, на это не рассчитаны. ПО не подлежит обновлению уже через несколько лет. А внутри всё в клее, чтобы не хотелось возиться.
Впрочем, исключения на рынке есть — например, телефоны амстердамского стартапа Fairphone. Все его модели разбираются и собираются за считанные минуты, позволяют, например, установить более мощную камеру в менее современную модель и поддерживают самые последние версии обновлений (компания не хочет лишать пользователей защиты от вредоносного ПО).
Протестировать модель Fairphone 4 взялся обозреватель потребительских технологий в NYT Брайан Чен. Сняв крышку, он увидел, что все компоненты устройства держатся на винтах — и каждый, как и крышку, можно «открутить» с помощью отвёртки.
Именно благодаря тому, что все детали без труда вынимаются, ремонт в случае поломки обойдётся недорого. Сама Fairphone, например, взимает $30 за замену аккумулятора и $80 — за камеру.
Брайану Чену, как напоминает он сам, есть с чем сравнить. В мае 2022 года обозреватель пробовал самостоятельно починить iPhone — с помощью набора инструментов и инструкций от самой Apple.
Сначала пришлось растворять клей, потом пытаться вытащить его пинцетом, чтобы достать аккумулятор. С последним разобраться удалось, но в процессе у Чена треснул экран, а его замена в сервисе обошлась уже в $300.
Технические характеристики Fairphone 4, конечно, оставляют желать лучшего, признаётся Чен. Телефон за $580 на 35% медленнее обновляет почту и делает снимки, чем Google Pixel 6 за $600. Да и сами фотографии казались более зернистыми на фоне того, что умеет камера, например, iPhone.
Впрочем, обозреватель и не рассчитывал, что у стартапа есть доступ к технологиям уровня техгигантов. По его словам, в компании работает всего около 110 человек.
Как заявляет Fairphone, в 2020-2021 годах фирма вышла на прибыль в несколько миллионов евро. Во многом именно благодаря тому, что, помимо обычных продаж, предлагает дополнительные услуги — помощь с починкой и установкой более новых деталей, а также обновлением ПО.
NYT вообще в курсе, в течении какого срока апдейты на айфон 6с выходили?
Спасибо за такие обновления, "убили" мой старенький 4s, из шустрого устройства превратился в кирпич
1 сентября прилетели очередные апдейты безопасности на 5s.
а когда то батарейку из телефона можно было вытащить и так...
объявляется музыкальная пауза
пуленепробиваемый телефон
да были времена
Сколько было уже стартапов разборных модульных смартфонов? И ни один не выжил. Сколько планируют запчасти выпускать для этого чуда?
С 13 года эти, например, никак не умрут. Я себе хотел fairphone, но дорого у нас очень.
IP68: ладно, пока, пацаны! до связи!
Гарантия > физическая защита.
Ты защищён от потенциальной поломки, но если она произойдёт в рамках условий IPXX, то гарантии не будет за поломку. Надо иметь AppleCare+ и 49$
https://support.apple.com/en-us/HT204104
т.е. возвращаемся к истокам...
Судя по словам в скобках, речь только про патчи безопасности. Версии Андройда дальше стандартных 2-ух обновлений не пойдут. Т. е. ничего нового в этом плане предложили.
Очередная вещь для гиков, которая не взлетит
Андроид как таковой можно считать вещью для гиков (имею ввиду что он открыт в какой то части, и ты можешь сам делать свои сборки), но он дал жизнь огромному количеству производителей телефонов.
Здесь может быть точно так же.
по всей видимости к этому идет
Когда хотели на уроках НВП заменить разборку-сборку АК-47 на скорость, но что то пошло не так.
Это недорого? По-моему в айфоне за плюс-минус те же деньги аккумулятор меняют.
Массовый производитель не нуждается в потребителях "умелых ручках" - ему нужно просто потребители с баблом. Такой потребитель не станет морочиться сам ни с чем - ни с авто, ни с самокатом, ни со смартфоном, ни с телевизором. Снесет в сервис и пусть там занимаются (они тоже обычно не занимаются, в лучшем случае заменяют блок, а неисправный блок отсылают либо на спецзавод, либо на утилизацию).
Но при этом, для тех, кто хочет сам возиться - всё есть, причём даже дороже, чем для простого потребителя. Потому как если хочешь, чтоб рынок удовлетворял твои уникальные запросы - должен за это заплатить.
Чёрт его знает, хорошо оно или плохо, но вроде работает. Другое дело, что при таком подходе людей "с руками не из жопы" становится всё меньше и меньше. Отчего мы видим общее понижение уровня сервиса услуг...