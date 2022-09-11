Отвёртка, конечно, понадобится, но докупать её, как для iPhone, не придётся — инструмент выдают вместе с телефоном.

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Fairphone 4. Источник: NYT

Мало кто задумывается, как может выглядеть смартфон, рассчитанный на десять лет службы, пишет NYT. Те же продукты производителей вроде Apple, Samsung и Google, выпускающих новые модели каждый год, на это не рассчитаны. ПО не подлежит обновлению уже через несколько лет. А внутри всё в клее, чтобы не хотелось возиться.

Впрочем, исключения на рынке есть — например, телефоны амстердамского стартапа Fairphone. Все его модели разбираются и собираются за считанные минуты, позволяют, например, установить более мощную камеру в менее современную модель и поддерживают самые последние версии обновлений (компания не хочет лишать пользователей защиты от вредоносного ПО).

Крышки многих устройств на iOS и Android крепятся с помощью особых винтиков, открутить которые можно только специальной отвёрткой — и её ещё нужно докупить. Fairphone тем временем продают сразу вместе с ней. обозреватель потребительских технологий NYT Брайан Чен

Протестировать модель Fairphone 4 взялся обозреватель потребительских технологий в NYT Брайан Чен. Сняв крышку, он увидел, что все компоненты устройства держатся на винтах — и каждый, как и крышку, можно «открутить» с помощью отвёртки.

Разобрать Fairphone на детали и вернуть в исходное состояние Чен смог менее чем за десять минут.

Именно благодаря тому, что все детали без труда вынимаются, ремонт в случае поломки обойдётся недорого. Сама Fairphone, например, взимает $30 за замену аккумулятора и $80 — за камеру.

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Брайану Чену, как напоминает он сам, есть с чем сравнить. В мае 2022 года обозреватель пробовал самостоятельно починить iPhone — с помощью набора инструментов и инструкций от самой Apple.

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Сначала пришлось растворять клей, потом пытаться вытащить его пинцетом, чтобы достать аккумулятор. С последним разобраться удалось, но в процессе у Чена треснул экран, а его замена в сервисе обошлась уже в $300.

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Технические характеристики Fairphone 4, конечно, оставляют желать лучшего, признаётся Чен. Телефон за $580 на 35% медленнее обновляет почту и делает снимки, чем Google Pixel 6 за $600. Да и сами фотографии казались более зернистыми на фоне того, что умеет камера, например, iPhone.

Впрочем, обозреватель и не рассчитывал, что у стартапа есть доступ к технологиям уровня техгигантов. По его словам, в компании работает всего около 110 человек.

Как заявляет Fairphone, в 2020-2021 годах фирма вышла на прибыль в несколько миллионов евро. Во многом именно благодаря тому, что, помимо обычных продаж, предлагает дополнительные услуги — помощь с починкой и установкой более новых деталей, а также обновлением ПО.