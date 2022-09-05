Техника
Маша Цепелева

Huawei перевёз часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан — «Ведомости» Статьи редакции

Компания — единственный крупный поставщик телекоммуникационного оборудования, который официально не закрывал представительство в России.

  • Китайский производитель Huawei релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ, рассказал «Ведомостям» близкий к компании источник и подтвердил один из партнёров Huawei в России. В пресс-службе производителя не стали комментировать информацию.
  • Перераспределение началось весной 2022 года, утверждает источник. «Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ», – добавил он. Другие российские менеджеры «направлены в длительные командировки».
  • О релокации сотрудников Huawei в Казахстан знает и гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков: «Из всех стран СНГ этот рынок — наиболее крупный и перспективный для производителя». Переведённые туда сотрудники будут отвечать за развитие бизнеса компании во всех государствах СНГ, знает Кусков.
  • Переезд может быть связан с риском вторичных санкций США и Европы, компания уже начала поставлять товары по параллельному импорту, рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
  • В конце июля источник ТАСС рассказал, что Huawei сократила более 50% внештатного персонала в России. А в начале августа — начала закрывать магазины из-за нехватки продукции на складах, выяснили «РИА Новости». При этом Huawei — единственный крупный поставщик телекоммуникационного оборудования, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства.

#новость #huawei

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13 комментариев
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 Ян Мухин

Добро пожаловать в Казахстан

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Антон piter

В КЗ и УЗ с чего-то вырос резко внутренний рынок, что требуются в массовом порядке российские сбытовики? Если вдруг нет, то они продолжат работать на российский рынок. Просто товары будут идти теперь через казахские и узбекские прокси...

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Алексей Иванов

Не знаю как с телекоммуникацией, но машин там нет совсем, и очередь на полгода вперед. Тенденция понятна, теперь их рынок обслуживает и жителей РФ)

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Roman Vasilev

Даже если и будут, то релоцированные сотрудники и их работодатели платят налоги уже на территории другого гос-ва. Наличие "прокси" добавляет так же финансовых издержек конечному потребителю

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Vlad

нефритовый стержень *2 удар доброй моли

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Вадим Д.

Китайская бвана недоволен русским?
СНГ — новый центр развития.

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Max

Надуюсь часть сотрудников из деливери?

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Саша Антипов

Не нужно надуваться и надеяться тоже.

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Roman Missetskiy

Врёти!!! Они наши друзья!!!

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Alexander Golubev

Сочувствую.

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Garold268

вот те на, никогда такого не было и вот опять

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Dmitry
компания уже начала поставлять товары по параллельному импорту

Ага, компания сама по серому ввозит

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Sharik Sharikov

Да , президент хуавея в клетчатой сумке челночит до Благовещенска , лично . И отчитался о сером импорте тоже лично, ведь хуавею нужны ещё проблемы с западом

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