Huawei перевёз часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан — «Ведомости» Статьи редакции
Компания — единственный крупный поставщик телекоммуникационного оборудования, который официально не закрывал представительство в России.
- Китайский производитель Huawei релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ, рассказал «Ведомостям» близкий к компании источник и подтвердил один из партнёров Huawei в России. В пресс-службе производителя не стали комментировать информацию.
- Перераспределение началось весной 2022 года, утверждает источник. «Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ», – добавил он. Другие российские менеджеры «направлены в длительные командировки».
- О релокации сотрудников Huawei в Казахстан знает и гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков: «Из всех стран СНГ этот рынок — наиболее крупный и перспективный для производителя». Переведённые туда сотрудники будут отвечать за развитие бизнеса компании во всех государствах СНГ, знает Кусков.
- Переезд может быть связан с риском вторичных санкций США и Европы, компания уже начала поставлять товары по параллельному импорту, рассказал гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
- В конце июля источник ТАСС рассказал, что Huawei сократила более 50% внештатного персонала в России. А в начале августа — начала закрывать магазины из-за нехватки продукции на складах, выяснили «РИА Новости». При этом Huawei — единственный крупный поставщик телекоммуникационного оборудования, который не заявил об уходе из России и закрытии представительства.
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В КЗ и УЗ с чего-то вырос резко внутренний рынок, что требуются в массовом порядке российские сбытовики? Если вдруг нет, то они продолжат работать на российский рынок. Просто товары будут идти теперь через казахские и узбекские прокси...
Не знаю как с телекоммуникацией, но машин там нет совсем, и очередь на полгода вперед. Тенденция понятна, теперь их рынок обслуживает и жителей РФ)
Даже если и будут, то релоцированные сотрудники и их работодатели платят налоги уже на территории другого гос-ва. Наличие "прокси" добавляет так же финансовых издержек конечному потребителю
нефритовый стержень *2 удар доброй моли
Китайская бвана недоволен русским?
СНГ — новый центр развития.
Надуюсь часть сотрудников из деливери?
Не нужно надуваться и надеяться тоже.
Врёти!!! Они наши друзья!!!
Сочувствую.
вот те на, никогда такого не было и вот опять
Ага, компания сама по серому ввозит
Да , президент хуавея в клетчатой сумке челночит до Благовещенска , лично . И отчитался о сером импорте тоже лично, ведь хуавею нужны ещё проблемы с западом