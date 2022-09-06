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Бумажный шар

Google назначила презентацию на 6 октября — на ней расскажут о смартфонах Pixel 7 и «умных» часах Статьи редакции

Компания проведёт мероприятие после традиционной осенней презентации Apple, которая запланирована на 7 сентября.

  • Презентация пройдёт 6 октября 2022 года в 17:00 мск.
  • Google расскажет больше о смартфонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro и «умных» часах Pixel Watch, отмечает CNBC. Предзаказ на них откроют в тот же день.
  • Компания анонсировала линейку Pixel 7 и первые часы Pixel на ежегодной конференции I/O в мае 2022 года.
Made By Google @madebygoogle

It's all coming together.

Join us live for #MadeByGoogle on October 6th at 10am ET.

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#новость #google

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18 комментариев
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 Вадим Д.

А нам продадут? Нет, только покажут (-:

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морда наглая

Они в принципе все серые у нас, главное не японца взять.

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The cool guy

А что с японцами

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Илья Григорьев

издают звук при фотографировании

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YCbluKOBPbl

Японец , все ок. Можно в США сделать

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восемнадцать из 30

Так и до этого не провадали, только некоторые страны

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морда наглая

Алгоритмы ИИ обработки фотографий пикселя, делают его самым лучшим "камерофоном" а чистый андроид самым лучшим телефоном. А часы будут не чета galaxy watch 5 pro. Увы.

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Ware Wow
Алгоритмы обработки пикселя, делают его самым лучшим камерофоном

Реально? В dexomark xiaomi повыше стоят некоторые модельки. Хотя судя по тестам оно все примерно одинаковое сейчас флагманы, что-то лучше макро, что-то ночью и так далее, кому что приятнее и заходит.

В xiaomi подкупает miui, очень крутая оболочка удобная, не знаю как чистый андроид сейчас.

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Дмитрий Мозер

dexomark уже ловили на необъективности. Ну и в слепом тесте побеждает Гугл пиксель, могу скинуть видос

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морда наглая

Я фанат пикселя)

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Семен Смирнов

Нет конечно
Кто то вбросил давно, что гуглокамеры чем то хороши, теперь все как попугаи повторяют

Тестят причём в каких то сферических условиях, хотя в мобильной съемке нужны прямые руки, как и в обычной

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морда наглая

ИМХО

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BLVCK SQUARE

Уж лучше чистого адрюшку...

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Sergey Klochko

Жаль что vowifi в пикселях в россии не работают

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Alexander Klimanskiy

L2TP вернут или выпилили окончательно?

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морда наглая

Нет, в 13 м его не появилось, история закончилась на 11

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Alexander Klimanskiy

Это гадство, такой подставы от корпорации добра не ожидал. Хуже эпла.

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Митяй Фролов

Пусть гугл даст инфу почему имеются проблемы с загрузкой данных в их сервисах.

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