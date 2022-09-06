Google назначила презентацию на 6 октября — на ней расскажут о смартфонах Pixel 7 и «умных» часах Статьи редакции
Компания проведёт мероприятие после традиционной осенней презентации Apple, которая запланирована на 7 сентября.
- Презентация пройдёт 6 октября 2022 года в 17:00 мск.
- Google расскажет больше о смартфонах Pixel 7 и Pixel 7 Pro и «умных» часах Pixel Watch, отмечает CNBC. Предзаказ на них откроют в тот же день.
- Компания анонсировала линейку Pixel 7 и первые часы Pixel на ежегодной конференции I/O в мае 2022 года.
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А нам продадут? Нет, только покажут (-:
Они в принципе все серые у нас, главное не японца взять.
А что с японцами
издают звук при фотографировании
Японец , все ок. Можно в США сделать
Так и до этого не провадали, только некоторые страны
Алгоритмы ИИ обработки фотографий пикселя, делают его самым лучшим "камерофоном" а чистый андроид самым лучшим телефоном. А часы будут не чета galaxy watch 5 pro. Увы.
Реально? В dexomark xiaomi повыше стоят некоторые модельки. Хотя судя по тестам оно все примерно одинаковое сейчас флагманы, что-то лучше макро, что-то ночью и так далее, кому что приятнее и заходит.
В xiaomi подкупает miui, очень крутая оболочка удобная, не знаю как чистый андроид сейчас.
dexomark уже ловили на необъективности. Ну и в слепом тесте побеждает Гугл пиксель, могу скинуть видос
Я фанат пикселя)
Нет конечно
Кто то вбросил давно, что гуглокамеры чем то хороши, теперь все как попугаи повторяют
Тестят причём в каких то сферических условиях, хотя в мобильной съемке нужны прямые руки, как и в обычной
ИМХО
Уж лучше чистого адрюшку...
Жаль что vowifi в пикселях в россии не работают
L2TP вернут или выпилили окончательно?
Нет, в 13 м его не появилось, история закончилась на 11
Это гадство, такой подставы от корпорации добра не ожидал. Хуже эпла.
Пусть гугл даст инфу почему имеются проблемы с загрузкой данных в их сервисах.