Власти Бразилии запретили Apple продавать iPhone без зарядных блоков в комплекте Статьи редакции
В стране уже штрафовали компанию за отсутствие зарядок в коробках.
- Правительство страны распорядилось приостановить продажи iPhone, в комплекте которых нет зарядных устройств, сообщает The Verge.
- Агентство по защите прав потребителей Бразилии считает, что отказ Apple от зарядного устройства — это «бремя» для пользователей, и компания могла бы найти другие способы уменьшить воздействие на окружающую среду.
- Также власти обязали Apple выплатить штраф в 12,27 млн реалов (около $2,3 млн) и отменили регистрацию iPhone 12 у местного регулятора.
- Apple может обжаловать решение, но неясно, будет ли это делать, отмечает издание. Компания не ответила на запрос о комментарии. По данным местного издания Folha de S.Paulo на утро 6 сентября, iPhone 12 всё ещё можно купить в Бразилии на сайте Apple.
- Apple убрала адаптер питания из комплектов iPhone в 2020 году. После этого власти одного из штатов в Бразилии обязали компанию вернуть зарядные блоки, а после оштрафовали её на $2 млн.
Спасибо за наводку Gadgetsmir.
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Полностью поддерживаю решение бразильцев.
Оригинальная зарядка куда меньше вредит экологии, чем покупка отдельной дешевой китайской подделки из-за которой оригинальная батарея быстрее деградирует и как следствие замена, и что тоже как следствие ещё больший урон экологии.
Даёшь комплектные зарядки ✊🏼
Господи, да эта отмазка про заботу об экологии стала нелепой в момент её оглашения, очевидно же. Как будто покупатели телефона не купят к нему зарядку, которая (НИЧОСИ!) также упакована в упаковку.
А зачем? Этих зарядок валяется уже мешок и тележка. От кучи предыдущих и нынешних устройств. От ноутбуков, от айфонов старых, от пучка Айкосов, от книжек, телефонов, плееровс планшетов, колонок, наушников. Скопилось столько, что девать некуда
Далеко не у всех. Эти зарядки, кстати, неодинаковые. Потом, они же рвутся постоянно.
Интересно, конечно, посмотреть статистику продаж айфонов без зарядок и зарядок отдельно с момента этого нововведения, чтобы сравнить с предыдущими продажами.
Вот у кого нет тот и купит. В этом и смысл. Чтобы не делать (и значит потом не выкидывать) лишние ненужные зарядки
Они изначально про экологию от упаковок пиздели.
Нет, не в упаковке дело. А в самой зарядке. Я по крайней мере читал в такой версии. Зарядка - это пластик, это электроника, которую по хорошему надо специальным образом утилизировать. Смысл в том, что у большинства уже накопилась куча зарядок и еще одна им не нужна. Вот чтобы лишние не производить (а значит не выкидывать потом), и приняли решение не добавлять зарядку в комплект. Кому надо, купит отдельно. Я поддерживаю это решение эпла.
Я понимаю еще раньше, в доисторические времена, когда у каждого производителя телефона был свой разъем для зарядки, имело смысл класть зарядку в комплект. Но зачем сейчас, когда она стала стандартным устройством, которое с большой вероятностью у покупателя уже есть...
Сейчас тоже у каждого производителя свой стандарт быстрой зарядки. Скажу больше, у разный моделей телефонов идёт разная зарядка в комплекте и разный провод. Одним можно зарядить телефон за 30 минут до 100%, взяв зарядку той же мощности, но другого производителя, полный заряд уже будет в два раза дольше.
Рвутся провода-)
А на блоках либо юсб-а, либо туп си под любой провод
То есть провода в упаковках с айфонами всё-таки есть?
Есть. И с гнусмасами всякими провода есть, а на зарядке сэкономили
Аа, интересно. Не знал.
Зарядка от айкоса выдаст айфону 30 ватт, которые он способен потреблять?
Зарядка айфона выдаст. Вот её купи и радуйся.
Так купи оригинальную.
Apple может класть в комплект специальные маломощные зарядки на пол-ампера, которые будут заряжать айфон вечность. Шах и мат?
Это ж надо новые разрабатывать, зачем, когда можно старые одноамперные класть
А что, так можно было? 👀
По просьбам трудящихся же.
Ну видимо прицепят скотчем коробку с бп и накинут к цене. Нечто похожее есть во франции вроде с наушниками к айфону.
По гуглу "iphone 12 french box" не похоже, что ирподс лепят сверху
Вкратце: каропка в каропке
https://9to5mac.com/2021/09/30/apple-iphone-13-earpods-france/amp/
А, прикольно, если оно даже держится при этом
Надо от туда наладить параллельный импорт😏
Супер, пусть ещё заставят Apple 3.5мм аудио разъем вернуть. И запретить без согласия пользователя включать bluetooth и общаться с другими iOS девайсами, это действительно так и Apple плевать. И еще пусть заставят сторонние магазы работать на iOS.
Я считаю наш суд должен срочно исправиться и взыскать в РФ с Apple 2 млрд рублей за аналогичное.
Але,сарказм не зашёл что ли?)
А эпл не поставляет сейчас новую продукцию в рф и так
Это не мешает его оштрафовать:) тут есть повод задним числом.
Штрафовать за то что не поставляет 🤣, на миллиард миллиардов
РФ - страна возможностей))
А что, одна Apple разве отказалась? Новость с заголовком про Apple хайповее.
Запретили только эполу.
К другим вендорам тоже применят ограничения?
У эпл и нинтендо самые конченые фанатики, готовые скупать всё подряд за любую цену. А либертарды сейчас наверное в истерике от того, что государство оказывается давление на частную корпорацию
Тушеночная невеста нас всех разоблачила
Они не конченные, они типа в тренде 🤮
И поделом!
Бразильцы выдали базу
В чем проблема продавать две версии, с зарядкой и без? Естественно с разными ценами
Samsung не оштрафовали? А топчики от Xiaomi? У меня и у жены 2 телефона этих уважаемых компаний тоже без комплектных з/у. Почему бразильцы возбудились только на Apple?
Xiaomi вовремя одумались и сейчас наоборот на этом упор делают. Плюс у них в каких-то моделях сама зарядка шла отдельной коробочкой, приматаной скотчем (mi 11 ultra например) и продавцы часто воровали эти зарядки.
Так можно было?
Других проблем в стране нет. Чем более печально в стране тем более активны власти во всякой херне
властям бразилии видимо больше заняться нечем
Справедливость есть!
И запретить Тесле продавать опции, которые должны быть по факту покупки авто.
Я требую еще иголку для SIM и кабель переходник для наушников