Техника
Бумажный шар

Власти Бразилии запретили Apple продавать iPhone без зарядных блоков в комплекте Статьи редакции

В стране уже штрафовали компанию за отсутствие зарядок в коробках.

  • Правительство страны распорядилось приостановить продажи iPhone, в комплекте которых нет зарядных устройств, сообщает The Verge.
  • Агентство по защите прав потребителей Бразилии считает, что отказ Apple от зарядного устройства — это «бремя» для пользователей, и компания могла бы найти другие способы уменьшить воздействие на окружающую среду.
  • Также власти обязали Apple выплатить штраф в 12,27 млн реалов (около $2,3 млн) и отменили регистрацию iPhone 12 у местного регулятора.
  • Apple может обжаловать решение, но неясно, будет ли это делать, отмечает издание. Компания не ответила на запрос о комментарии. По данным местного издания Folha de S.Paulo на утро 6 сентября, iPhone 12 всё ещё можно купить в Бразилии на сайте Apple.
  • Apple убрала адаптер питания из комплектов iPhone в 2020 году. После этого власти одного из штатов в Бразилии обязали компанию вернуть зарядные блоки, а после оштрафовали её на $2 млн.

Спасибо за наводку Gadgetsmir.

#новость #apple

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48 комментариев
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Педагогический череп

Полностью поддерживаю решение бразильцев.

Оригинальная зарядка куда меньше вредит экологии, чем покупка отдельной дешевой китайской подделки из-за которой оригинальная батарея быстрее деградирует и как следствие замена, и что тоже как следствие ещё больший урон экологии.

Даёшь комплектные зарядки ✊🏼

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Duck

Господи, да эта отмазка про заботу об экологии стала нелепой в момент её оглашения, очевидно же. Как будто покупатели телефона не купят к нему зарядку, которая (НИЧОСИ!) также упакована в упаковку.

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Иван Иванов

А зачем? Этих зарядок валяется уже мешок и тележка. От кучи предыдущих и нынешних устройств. От ноутбуков, от айфонов старых, от пучка Айкосов, от книжек, телефонов, плееровс планшетов, колонок, наушников. Скопилось столько, что девать некуда

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Duck

Далеко не у всех. Эти зарядки, кстати, неодинаковые. Потом, они же рвутся постоянно.
Интересно, конечно, посмотреть статистику продаж айфонов без зарядок и зарядок отдельно с момента этого нововведения, чтобы сравнить с предыдущими продажами.

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Alex S.

Вот у кого нет тот и купит. В этом и смысл. Чтобы не делать (и значит потом не выкидывать) лишние ненужные зарядки

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Duck

Они изначально про экологию от упаковок пиздели.

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Alex S.

Нет, не в упаковке дело. А в самой зарядке. Я по крайней мере читал в такой версии. Зарядка - это пластик, это электроника, которую по хорошему надо специальным образом утилизировать. Смысл в том, что у большинства уже накопилась куча зарядок и еще одна им не нужна. Вот чтобы лишние не производить (а значит не выкидывать потом), и приняли решение не добавлять зарядку в комплект. Кому надо, купит отдельно. Я поддерживаю это решение эпла.

Я понимаю еще раньше, в доисторические времена, когда у каждого производителя телефона был свой разъем для зарядки, имело смысл класть зарядку в комплект. Но зачем сейчас, когда она стала стандартным устройством, которое с большой вероятностью у покупателя уже есть...

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Ivan Mart

Сейчас тоже у каждого производителя свой стандарт быстрой зарядки. Скажу больше, у разный моделей телефонов идёт разная зарядка в комплекте и разный провод. Одним можно зарядить телефон за 30 минут до 100%, взяв зарядку той же мощности, но другого производителя, полный заряд уже будет в два раза дольше.

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Иван Иванов

Рвутся провода-)
А на блоках либо юсб-а, либо туп си под любой провод

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Duck

То есть провода в упаковках с айфонами всё-таки есть?

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Иван Иванов

Есть. И с гнусмасами всякими провода есть, а на зарядке сэкономили

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Duck

Аа, интересно. Не знал.

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Виталий Воробьев

Зарядка от айкоса выдаст айфону 30 ватт, которые он способен потреблять?

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ur spam

Зарядка айфона выдаст. Вот её купи и радуйся.

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ur spam
чем покупка отдельной дешевой китайской подделки

Так купи оригинальную.

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Юрий Б.

Apple может класть в комплект специальные маломощные зарядки на пол-ампера, которые будут заряжать айфон вечность. Шах и мат?

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Andre Macareno

Это ж надо новые разрабатывать, зачем, когда можно старые одноамперные класть

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Айрат Галиуллин

А что, так можно было? 👀

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Всвиторе

По просьбам трудящихся же.

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Aleksei M

Ну видимо прицепят скотчем коробку с бп и накинут к цене. Нечто похожее есть во франции вроде с наушниками к айфону.

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Andre Macareno

По гуглу "iphone 12 french box" не похоже, что ирподс лепят сверху

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Юрий Б.

Вкратце: каропка в каропке

https://9to5mac.com/2021/09/30/apple-iphone-13-earpods-france/amp/

Apple continues its clever 'box in a box' trick…
As was the case with the iPhone 12 last year, Apple is selling the iPhone 13 with EarPods in…
9to5mac.com
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Andre Macareno

А, прикольно, если оно даже держится при этом

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Сергей Софьин

Надо от туда наладить параллельный импорт😏

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Георгий Чесноков

Супер, пусть ещё заставят Apple 3.5мм аудио разъем вернуть. И запретить без согласия пользователя включать bluetooth и общаться с другими iOS девайсами, это действительно так и Apple плевать. И еще пусть заставят сторонние магазы работать на iOS.

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Платон Щукин

Я считаю наш суд должен срочно исправиться и взыскать в РФ с Apple 2 млрд рублей за аналогичное.

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Платон Щукин

Але,сарказм не зашёл что ли?)

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Донателло

А эпл не поставляет сейчас новую продукцию в рф и так

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Платон Щукин

Это не мешает его оштрафовать:) тут есть повод задним числом.

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Aleksei M

Штрафовать за то что не поставляет 🤣, на миллиард миллиардов

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Платон Щукин

РФ - страна возможностей))

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Serge

А что, одна Apple разве отказалась? Новость с заголовком про Apple хайповее.

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Duck

Запретили только эполу.

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pupsik

К другим вендорам тоже применят ограничения?

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Australia Test

У эпл и нинтендо самые конченые фанатики, готовые скупать всё подряд за любую цену. А либертарды сейчас наверное в истерике от того, что государство оказывается давление на частную корпорацию

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Юрий Б.

Тушеночная невеста нас всех разоблачила

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Maksim Razbo

Они не конченные, они типа в тренде 🤮

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Alexander Dyachkov

И поделом!

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Марсель

Бразильцы выдали базу

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Гоги Твардовски

В чем проблема продавать две версии, с зарядкой и без? Естественно с разными ценами

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Дмитрий Про.

Samsung не оштрафовали? А топчики от Xiaomi? У меня и у жены 2 телефона этих уважаемых компаний тоже без комплектных з/у. Почему бразильцы возбудились только на Apple?

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Ivan Mart

Xiaomi вовремя одумались и сейчас наоборот на этом упор делают. Плюс у них в каких-то моделях сама зарядка шла отдельной коробочкой, приматаной скотчем (mi 11 ultra например) и продавцы часто воровали эти зарядки.

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Роман Чугин

Так можно было?

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Philips

Других проблем в стране нет. Чем более печально в стране тем более активны власти во всякой херне

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Марат

властям бразилии видимо больше заняться нечем

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Давид Губернаторов

Справедливость есть!

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Давид Губернаторов

И запретить Тесле продавать опции, которые должны быть по факту покупки авто.

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Псков Бурито

Я требую еще иголку для SIM и кабель переходник для наушников

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