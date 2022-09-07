Техника
Маша Цепелева

VK попросила у Минцифры 3 млрд рублей на разработку российского движка для видеоигр — «Ъ» Статьи редакции

До этого ведомство отказало в финансировании проекта «Ростеху» и предложило попросить грант у РФРИТ.

  • VK запросила у Минцифры деньги на разработку российского игрового движка, «который может стать аналогом зарубежных Unity или Unreal Engine», рассказал «Ъ» источник, близкий к правительству. Вопрос поднимался на совещании в ведомстве с одним из топ-менеджеров VK и замминистра Максимом Паршиным, добавил он.
  • В Минцифры подтвердили консультации с представителями отрасли, проект по созданию российского движка может стать одним из направлений работы. В VK рассказали, участвуют в обсуждении о создании российского средства для разработки игр.
  • В июле «Ростех» уже просил у Минцифры передать ему деньги фонда «Росинфокоминвест» на разработку движка. Ведомство предложило обратиться за грантом в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ). В «Ростехе» уточнили «Ъ», что ожидают от Минцифры формы для подачи заявки, а «VK мог бы стать хорошим партнером».
  • У VK есть игровое подразделение My.Games, в портфеле — больше 150 игр. Также компания владеет площадкой с облачными играми и стримингом VK Play, платформами My.Games Store и My.Games Cloud, инвестиционной структурой My.Games Venture Capital. Прибыль VK от игр без учета VK Play во втором квартале 2022 года упала на 82%, до 600 млн рублей.

#новость #vk #минцифры #игры

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87 комментариев
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 Nataniel Bampoo

Сразу видно выходцев из Ростелекома :)

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Инкогнито
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Дед Велосипед
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Игорь Мазаев

Страшно не то, что попросили.
Страшно, если одобрят.

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Artyom

«А нам то что, а нам м нормально. Мы же Русские люди»

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1 комментарий
Александр Рюмин

Вы до сих пор не знаете, как просрать 3 ярда?
Тогда мы идём к Вам.

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Betty Boop

Хоть что-то, за все время выделения бабла на всякого рода «аналоги» сделали? Ведь, блядь, очевидно, что не так все работает это, что нельзя взять и выдать деньги брату свата и ждать чуда.

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Семен Смирнов

Ну с таким настроем даже если расписать дальнейший план (а СМИ важно поскорее вбросить новость, а не разбираться в вопросе) вы едва ли в него будете погружаться, а продолжите шутить или относиться скептически

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5 комментариев
Ильяс
нельзя взять и выдать деньги брату свата и ждать чуда.

Смотря что вы имееете в виду по чудом. Если дворец и яхту - то можно.

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Абырвалг Абырвалг

Ор выше гор

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Sergei Timofeyev
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1 комментарий
Denis Kiselev

Не совсем понимаю - почему все говорят про игры. Трехмерный движок для визуализации можно использовать и для софта для проектирования, и для пресловутых реальностей и прочих метавселенных, вроде бы это соцсети будущего (есть такая мета-гипотеза).

Но вот вопрос: если на софт тратятся общественные деньги, то лицензия у этого софта должна быть условно общественная. Наверное, не совсем open-source, но уже пора выдумать какую то новую лицензию типа "госсофт", чтобы резиденты РФ могли его использовать бесплатно. Например, куча денег тратятся субъектами РФ на свои информационные системы - от сайтов, до всякого софта. И каждый делает свой велосипед, но за общественные деньги. Сейчас немного меняется ситуация - москва разрешила свои наработки кое кому использовать - но это должно стать практикой или даже требованием закона.

Если в обозначенном ключе улучшить разумность использования денег для разработки софта, то может и такие гранты было бы разумно выделить.

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Леонид Гнездилов

Я не совсем понимаю необходимость делить софт по национальности))

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2 комментария
Alex

На ваш взгляд ракеты SpaceX тоже должны быть бесплатными/общественными, поскольку на них государство скидывалось? Откуда этот внутренний коммунизм.
Государство должно рассчитывать модель возврата в виде мультипликатора к экономике и возврата в виде налогов, а не раздачу бесплатно результата трудов.

Меня вот выбор VK немного пугает - конечно они крупнейший паблишер в игр из РФ (еще один был Nexters, но они ушли, а о вологодских братьях не вспоминаю вообще), но кажется под такую деятельность нужно привлекать зарубежного стратегического инвестора (больше долю Tencent предложить), иначе внутренняя активность будет вхолостую из-за маленького рынка.

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1 комментарий
Илья Свеженцев

Это было бы круто. Это уже 20 лет назад пора развивать. А что они делали? Да просто ждут какие аналоги появляются и разочарованы. И ещё ждут чудо.
Вот Китай девиз "увидел, сделал!" А у нас не получится, к сожалению

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1 комментарий
Selfish Ledger

Это все из-за метаверса и данный со зрачков россиян. Надеюсь дадут грант.

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Reoptima

Я всё не понимаю почему они про существование unigine никогда не говорят.

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Иван Лезгинов

Так там вроде проприетарная лицензия и юр.лицо где-то в ЕС.

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Керов Александр

Потом покупают Unigine, переименовывают, профит.

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ЯжПрограммист

Так никто не выделит ахулиарды на то что уже есть.

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1 комментарий
Дмитрий Гончаров

Наш ответ на загнивающий Unreal Engine 5

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Влад

А они просят в долг? Без процентов? С процентами? Или безвозмездно?

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ЯжПрограммист

Импортозамещение всё спишет.

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Невкусно и грустно

Пойду просить денег на русский WEWORK

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Renat Zaripov

Лучше на русский онлифанс. С резидентами и нерезидентами. И чтобы модели ещё и в пропаганду могли.

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1 комментарий
Никита Предеин

если это будет делать вк то можно сразу готовиться к:
- рекламе между звуками в играх
- рекламе везде

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Илья Свеженцев

Ору!!!))))) ВК у них есть оборот от рекламы и таргеты, и плюс доходы от 150 игр, а тут спросят в долг))))))

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Rnatery

С чего в долг? Будет бесплатный движок

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7 комментариев
Рамазан Рамазанов

Смешно просто...! Эти гиганты шли своим многолетним трудом и ошибок. Набрали опыт. А эти что сделали? Я не знаю ни одну игру их. У гигантов я перечислю. По моему мнению так взять разработать не поможет сколько бы не дай денег если мозгов нет.

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Семен Смирнов

Сейчас и время другое, не в гараже компьютеры собирать всем

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1 комментарий
Костя Жажиев

Проще и дешевле лицензию на Юнити движок или любой другой. Разрабатывать игры на них с удобством и да платить комиссию и то по деньгам выйдет прибыльнее и дешевле чем 3 ярда отдать и не факт что ещё что-то получится

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Ivan Off
Прибыль VK от игр без учета VK Play во втором квартале 2022 года упала на 82%, до 600 млн рублей

Ну вот и ответ )) Или вы думали, что они действительно хотят движок пилить?

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Andrey Barkov

А выйдет он к 2077 году?

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Рамазан Рамазанов

Если когда нибудь выйдет.

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Soviet Pooh

Какая прелесть.
Каждый день все чудесатее.
Так вот он какой – свой путь

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Михаил

А почему им должны дать ? Я чем хуже ?

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Аккаунт заморожен

Сделаю за полцены.

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zhuk navoznyi

Там в разработку уйдет 1-2% остальное откаты

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4 комментария
Pavel V

Покажи портфолио сперва.

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Евгений Дроздов

Крайне важный и очень острый вопрос! Других нерешенных проблем нет.

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Семен Смирнов

Какие другие вопросы должен решить VK ?

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1 комментарий
Artyom

Идея то хорошая, но реализация, мне кажется, будет плохенькой.

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Sergei Timofeyev

3 лярда рублей на создание движка с нуля? Если это НИОКР, то это очень маленькая сумма разработки. Однако, учитывая, как всё у нас делают...

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Илья Свеженцев

ВК, вы сначало разработайте простые аналоговые игровые индустрии, а потом и всем говорит. А не спросят без прототипы, что вы существуете. А то опять ничего не выйдет и деньги все срачи

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Слегка Придурковатый

Маловато будет. Нормально и не попилишь.

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Дамир Хайсаров

Unigine такой

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Владимир Школьник

Так уже же есть

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Viktor C.
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Павел Миланов

MVP пусть делают и к венчурным инвесторам на питчи ходят. Кстати, у майловцев есть вполне себе успешный фонд прямых инвестиций.

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Владимир Школьник

Так уже есть же!

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Anton Ryzhenko

Пап, дай 3 ярда.. 🤪
Не все поймут наверное 🤣

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Mike Amirov

-

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Михаил Сметанников

И язык на базе 1с, а лучше сразу туда и встроить, и программисты уже есть)

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Minimalist

Как все любят просить денег у государства...

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Петр Вавилов

Да чего мелочиться ... Все деньги что на ИТ выделили отдайте им.
Это сарказм если что.

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Andrei Tsay

Интересно сколько тратят в год на разработку Unreal Engine

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Nikolay Kenig

Ха ха ха
Classic

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Дмитрий Карелин

Пацаны из Unity захерачили в 3м движок! Если взять 100 человек(кодеры, дизайнеры, аналитики и прочие, включая руководителей), 2 года времени и среднюю зп в 500к, получается 1,2 ярда, плюс 100млн на аренду помещения(цифра взята наобум), плюс 200млн на пивко и приколюхи, получается 1,5ярда. Думаю для создания крутого MVP на плюсах этого достаточно, вопрос где ещё 1,5 ярда?)

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Вася Пупкин

Там, там! 2024 не за горами

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Армен Арзуманян

Как же важен движок для видеоигр, особенно сейчас.

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Морозова Наталья

А где здоровая конкуренция? Если выделять на разработки, то почему бы не устроить конкурс, между разными компаниями в том числе и ИП, где смогут объединиться ребята умные, возможно и новая компания потом из них вырастет. Вот где клады зарыты! Не в брендах. Они в людях, которые по всей стране нашей живут. И им дорогу нужно давать, на разработки, реальные. И факт, что и денег может уйти меньше.

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