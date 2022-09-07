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Слышный космос

Интернет-магазин Panasonic возобновил работу под названием Eplaza Статьи редакции

В ассортименте будут все товары бренда.

  • Интернет-магазин возобновил работу под управлением нового оператора — ООО «Еплаза», пишет ТАСС. Также изменится название — на Eplaza. Анонс об открытии магазина опубликован и в соцсетях Panasonic.
  • По данным «Контур.Фокуса», ООО «Еплаза» создано 15 августа 2022 года. 40% в нём принадлежит Владимиру Забродину, ещё по 30% — Оксане Любивой и Антону Смирнову.
  • Смирнов — гендиректор Eplaza, до этого он возглавлял направление цифровых инноваций и прямых продаж Panasonic в России. Любивая — основательница компании ProStore by Lubivaya. До начала «спецоперации» фирма работала с Panasonic — занималась организацией магазинов в ТЦ, пунктов выдачи и сервисных центров, отвечала за экспресс-доставку. Забродин, по данным «Контур.Фокуса», был совладельцем юрлиц, не связанных с Panasonic.
  • Магазин сохранит весь ассортимент товаров Panasonic. На площадке можно купить около тысячи наименований продуктов бренда — наушники, фотоаппараты, видеокамеры, кондиционеры, пылесосы и другое.
  • В марте 2022 года Panasonic остановила торговые операции в России, но продолжила оказывать поддержку клиентам и партнёрам в стране. В том же месяце правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя. В начале мая Минпромторг утвердил список товаров для него — в нём оказались и товары Panasonic.

#новость #panasonic

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13 комментариев
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 Вадим Д.

Ох, еплазить-колотить.
Зато работает.
Новая схема возвращения на рынок завораживает компании.

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Никита Климанов

Геополитические пятимерные шахматы перевернули все яйца, но теперь уже в профиль 🤣

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Nikolay

Так вроде и раньше было такое название. Нет?

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Всё как у людей
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Lukas Dexter

А они еще существуют? 👀

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Bad Gateway

Плаза кормит

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Yy Kk

Я не понимаю, это всё ещё смешно или уже нет? Где-то плачут ухо "Дя" и ухо "Ди".

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Саша Прохоренко

Интересно, насколько все эти топ-менеджеры, завладевшие активами за бесценок, смогут повторить судьбу красных директоров-миллиардеров

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Невкусно и грустно
на Eplaza.

Е - от Ереван?

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Влад

Японцы такие Японцы) эхь)))

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Yan

Интересно, а баллы сохранили или сгорели?

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Эдуард

позвоните им

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Ксения Полунина

Ничего не могу сказать про остальных совладельцев, но с Антоном этот корабль точно поплывет🙏🏻удачи, ребята

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