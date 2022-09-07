Интернет-магазин Panasonic возобновил работу под названием Eplaza Статьи редакции
В ассортименте будут все товары бренда.
- Интернет-магазин возобновил работу под управлением нового оператора — ООО «Еплаза», пишет ТАСС. Также изменится название — на Eplaza. Анонс об открытии магазина опубликован и в соцсетях Panasonic.
- По данным «Контур.Фокуса», ООО «Еплаза» создано 15 августа 2022 года. 40% в нём принадлежит Владимиру Забродину, ещё по 30% — Оксане Любивой и Антону Смирнову.
- Смирнов — гендиректор Eplaza, до этого он возглавлял направление цифровых инноваций и прямых продаж Panasonic в России. Любивая — основательница компании ProStore by Lubivaya. До начала «спецоперации» фирма работала с Panasonic — занималась организацией магазинов в ТЦ, пунктов выдачи и сервисных центров, отвечала за экспресс-доставку. Забродин, по данным «Контур.Фокуса», был совладельцем юрлиц, не связанных с Panasonic.
- Магазин сохранит весь ассортимент товаров Panasonic. На площадке можно купить около тысячи наименований продуктов бренда — наушники, фотоаппараты, видеокамеры, кондиционеры, пылесосы и другое.
- В марте 2022 года Panasonic остановила торговые операции в России, но продолжила оказывать поддержку клиентам и партнёрам в стране. В том же месяце правительство России легализовало параллельный импорт — ввоз товаров без разрешения правообладателя. В начале мая Минпромторг утвердил список товаров для него — в нём оказались и товары Panasonic.
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Ох, еплазить-колотить.
Зато работает.
Новая схема возвращения на рынок завораживает компании.
Геополитические пятимерные шахматы перевернули все яйца, но теперь уже в профиль 🤣
Так вроде и раньше было такое название. Нет?
А они еще существуют? 👀
Плаза кормит
Я не понимаю, это всё ещё смешно или уже нет? Где-то плачут ухо "Дя" и ухо "Ди".
Интересно, насколько все эти топ-менеджеры, завладевшие активами за бесценок, смогут повторить судьбу красных директоров-миллиардеров
Е - от Ереван?
Японцы такие Японцы) эхь)))
Интересно, а баллы сохранили или сгорели?
позвоните им
Ничего не могу сказать про остальных совладельцев, но с Антоном этот корабль точно поплывет🙏🏻удачи, ребята