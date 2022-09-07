Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero рассказали о блокировке $1,3 млн со стороны PayPal Статьи редакции
Эти деньги нужны компании для производства новой партии устройств.
- Flipper Zero рассказала в Twitter, что PayPal заблокировал бизнес-аккаунт компании и более двух месяцев удерживает $1,3 млн без объяснения причин.
- Летом 2022 года Flipper Zero открыли продажи устройств: пользователи могли оплатить заказ с помощью карты или с PayPal. Более половины клиентов выбрали второй вариант.
- Спустя несколько дней продаж PayPal запросил некоторые документы в рамках процесса комплаенса. Разработчики их предоставили — и ответили ещё на несколько следующих запросов. При этом поддержка PayPal не смогла сказать, что именно хочет комплаенс-команда.
- Flipper Zero нужно оплатить новые партии — для этого нужны заблокированные деньги. Поэтому команда попросила сообщество помочь найти прямые контакты для связи с PayPal.
- Карманный мультитул Flipper Zero придумал Павел Жовнер с командой. В 2020 году они собрали на Kickstarter деньги на производство устройства. В начале июля 2022-го команда отчиталась, что отправила 90% заказов с Kickstarter, а также открыла предзаказ на новую партию.
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Классика жанра многих продуктов на Кикстартере и не только:
"1) Подожди, пока на счету накопится много денег от лохов.
2) Выведи деньги
3) Устрой всемирный вой, какой банк/биржа/paypall плохой, что заблокировал счета
4) Все. Ты миллионер
5) Уходи в закат "
Мы уже отправили все Kickstarter устройства. Более того, устройства, проданные за деньги, которые пришли на этот PayPal мы тоже отправили.
Так устройство то уже вышло и первая партия готова, и вроде все как довольны
Кроме тех, кому устройство так еще и не доставили
В Россию не довезли из-за логистических проблем, да, но уже и с этим расправимся в этом/следующем месяце. Более 60 тысяч устройств уже на руках у юзеров.
Не вижу противоречий, все так
А есть уже идеи, как доставить до РФ?
Кому отправили (много кому) - все огонь👍
Какую-то часть планировали производить на деньги пейпал теперь интересно какие варианты
Эти деньги нужны, чтобы производить новые партии, еще никому не проданные. Эта ситуация никак не мешает нам выполнить обязательства перед покупателями.
Да, а кто-то еще не получил (хоть и отправлено)
А вы правда Сидор?
Устройство и вправду крутое, тут скорее всего проблемы со стороны палки или какие то горе кардеры вбивали с брута себе игрушку
Скорее тут параноидальность палки к руфаундерам
В 2022 году хранить что-то на PayPal, ну это бред... Они блочат всех кого попало же.
Мой кошель заблокировали, потому что я посмел оплатить товар на eBay будучи во Вьетнаме. Нафиг нужен такой сервис, где твои деньги тебе не принадлежат :)
А устройство-то прикольное …
Тот случай когда люди явно сделали что-то нужное, но ты не понимаешь что это и зачем :)
Палка - образцовые жлобы и циничные подонки.
Ничего нового.