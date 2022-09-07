Техника
Криминальный динозавр

Разработчики «тамагочи для хакеров» Flipper Zero рассказали о блокировке $1,3 млн со стороны PayPal Статьи редакции

Эти деньги нужны компании для производства новой партии устройств.

  • Flipper Zero рассказала в Twitter, что PayPal заблокировал бизнес-аккаунт компании и более двух месяцев удерживает $1,3 млн без объяснения причин.
  • Летом 2022 года Flipper Zero открыли продажи устройств: пользователи могли оплатить заказ с помощью карты или с PayPal. Более половины клиентов выбрали второй вариант.
  • Спустя несколько дней продаж PayPal запросил некоторые документы в рамках процесса комплаенса. Разработчики их предоставили — и ответили ещё на несколько следующих запросов. При этом поддержка PayPal не смогла сказать, что именно хочет комплаенс-команда.
  • Flipper Zero нужно оплатить новые партии — для этого нужны заблокированные деньги. Поэтому команда попросила сообщество помочь найти прямые контакты для связи с PayPal.
  • Карманный мультитул Flipper Zero придумал Павел Жовнер с командой. В 2020 году они собрали на Kickstarter деньги на производство устройства. В начале июля 2022-го команда отчиталась, что отправила 90% заказов с Kickstarter, а также открыла предзаказ на новую партию.
Техника
Маша Цепелева
Flipper Zero — ксерокс радиосигналов для хакеров. Первые впечатления и доступные на старте развлечения Статьи редакции

Автор блога о технологиях Василий Зубарев (Вастрик) рассказал о недельном опыте использования «тамагочи для хакеров».

#новость #flipperzero

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17 комментариев
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 Сидор

Классика жанра многих продуктов на Кикстартере и не только:

"1) Подожди, пока на счету накопится много денег от лохов.
2) Выведи деньги
3) Устрой всемирный вой, какой банк/биржа/paypall плохой, что заблокировал счета
4) Все. Ты миллионер
5) Уходи в закат "

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Anna Prosvetova

Мы уже отправили все Kickstarter устройства. Более того, устройства, проданные за деньги, которые пришли на этот PayPal мы тоже отправили.

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Печенька

Так устройство то уже вышло и первая партия готова, и вроде все как довольны

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MEGAtraXXXer666

Кроме тех, кому устройство так еще и не доставили

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Anna Prosvetova

В Россию не довезли из-за логистических проблем, да, но уже и с этим расправимся в этом/следующем месяце. Более 60 тысяч устройств уже на руках у юзеров.

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MEGAtraXXXer666

Не вижу противоречий, все так

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Олег

А есть уже идеи, как доставить до РФ?

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The cool guy

Кому отправили (много кому) - все огонь👍
Какую-то часть планировали производить на деньги пейпал теперь интересно какие варианты

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Anna Prosvetova

Эти деньги нужны, чтобы производить новые партии, еще никому не проданные. Эта ситуация никак не мешает нам выполнить обязательства перед покупателями.

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MEGAtraXXXer666

Да, а кто-то еще не получил (хоть и отправлено)

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Skyray

А вы правда Сидор?

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Kain Ariott

Устройство и вправду крутое, тут скорее всего проблемы со стороны палки или какие то горе кардеры вбивали с брута себе игрушку

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Anton Sayapin

Скорее тут параноидальность палки к руфаундерам

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Andrey Gordeev

В 2022 году хранить что-то на PayPal, ну это бред... Они блочат всех кого попало же.
Мой кошель заблокировали, потому что я посмел оплатить товар на eBay будучи во Вьетнаме. Нафиг нужен такой сервис, где твои деньги тебе не принадлежат :)

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Айрат Галиуллин

А устройство-то прикольное …

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Иван Егоров

Тот случай когда люди явно сделали что-то нужное, но ты не понимаешь что это и зачем :)

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Yegor Markovskiy

Палка - образцовые жлобы и циничные подонки.
Ничего нового.

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