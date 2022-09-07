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Техника
DTF

Прямой эфир: большая сентябрьская презентация Apple Статьи редакции

На ней ожидаются четыре модели iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro и обновление AirPods Pro.

1798 просмотров
От редакции Материал будет меняться и дополняться по ходу презентации и даже после её завершения. Если ходите увидеть всё и сразу, возвращайтесь позже — следите за анонсами в соцсетях.

Apple Watch Series 8

  • Дизайн, интерфейс и основные функции из Series 7.
  • Датчик температуры. Во сне измерения происходят раз в пять секунд.
  • Обновлённый трекинг циклов с предсказанием периода овуляции — также с учётом температуры.
  • Часы смогут отслеживать отклонения в женских циклах и помогут обнаружить различные заболевания на ранних стадиях.

#новость #apple

Статья дополняется
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12 комментариев
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Политический якорь

На фото, сделанном iPhone 14, пользователь будет выглядеть на 30% успешнее, на 50% богаче, на 42% счастливее и на пять лет моложе!
Я считаю, надо брать!

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Стас Иванов

И на пару тысяч usd менее обремененным

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Andre Macareno

рип мини

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Илья Афонин

Ждемс айфон без челки, но с вырезом в экране

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Aleksey Bobkov

нет

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Илья Афонин

Посмотрим

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Нелепый нос

Готовьтесь к новому стандарту Bluetooth LE
Это революция

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Валерий Альбертович Жмышенко

Ага, он у всех уже 100 лет

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Murat

готовьтесь к новому комплекту поставки: только телефон без кабеля для зарядки - очередная "революция" от яблока в разумном потреблении.

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Нелепый нос

Откуда вы такие вечно вылезаете

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Андрей Иванов

покажут iPhone без чёлки, скриньте

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Andrei M

В часы разве что мотор не встроили, а то они могли бы не только crash detection делать, но и уехать от владельца в случае необходимости.

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