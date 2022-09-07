Прямой эфир: большая сентябрьская презентация Apple Статьи редакции
На ней ожидаются четыре модели iPhone 14, Apple Watch Series 8, Apple Watch Pro и обновление AirPods Pro.
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Apple Watch Series 8
- Дизайн, интерфейс и основные функции из Series 7.
- Датчик температуры. Во сне измерения происходят раз в пять секунд.
- Обновлённый трекинг циклов с предсказанием периода овуляции — также с учётом температуры.
- Часы смогут отслеживать отклонения в женских циклах и помогут обнаружить различные заболевания на ранних стадиях.
Статья дополняется
На фото, сделанном iPhone 14, пользователь будет выглядеть на 30% успешнее, на 50% богаче, на 42% счастливее и на пять лет моложе!
Я считаю, надо брать!
И на пару тысяч usd менее обремененным
рип мини
Ждемс айфон без челки, но с вырезом в экране
нет
Посмотрим
Готовьтесь к новому стандарту Bluetooth LE
Это революция
Ага, он у всех уже 100 лет
готовьтесь к новому комплекту поставки: только телефон без кабеля для зарядки - очередная "революция" от яблока в разумном потреблении.
Откуда вы такие вечно вылезаете
покажут iPhone без чёлки, скриньте
В часы разве что мотор не встроили, а то они могли бы не только crash detection делать, но и уехать от владельца в случае необходимости.