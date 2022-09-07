Вкратце: iPhone 14, «профессиональные» Apple Watch Ultra и другие анонсы сентябрьской презентации Apple Статьи редакции
Apple Watch стоят от $249, Apple Watch Ultra — $799, iPhone 14 — от $799, AirPods Pro 2 — от $249.
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Apple Watch Series 8 — с датчиком температуры и новыми сенсорами движения
- Дизайн, интерфейс и основные функции из Series 7. Процессор также прошлогодний.
- Датчик температуры. Во сне измерения происходят раз в пять секунд.
- Обновлённый трекинг циклов с предсказанием периода овуляции — также с учётом температуры.
- Часы смогут отслеживать отклонения в женских циклах и помогать обнаруживать различные заболевания на ранних стадиях.
- Данные о циклах хранятся на устройстве. При загрузке в iCloud используется оконечное шифрование — даже Apple не может прочитать эти данные.
- Новые гироскоп и акселерометр, способные учитывать ускорение до 256G.
- Благодаря чипам более высокой точности и частоты работы Apple Watch теперь могут автоматически определять признаки автокатастрофы и оповещать службы спасения о случившемся. Компания провела «миллионы часов» краш-тестов, учитывая различные виды аварий.
- 18 часов работы от батареи и новый режим энергосбережения, который позволяет часам работать до 36 часов — экран перестанет гореть постоянно, однако часы по-прежнему будут отслеживать шаги и показывать уведомления. А вот автоматическое обнаружение тренировок работать перестанет.
- У базовой модели четыре цвета — синий, серебристый, красный и «Звёздная пыль».
- Поддержка международного роуминга у модели c сотовой связью.
- Циферблаты Nike теперь будут доступны на всех моделях Apple Watch.
- В продаже с 16 сентября, стоят от $399. Три месяца подписки Fitness+ в подарок.
Apple Watch SE — с обновлённым дизайном задней крышки
- Три цвета: серебро, чёрный и «Звёздная пыль».
- Дизайн, дисплей и размеры от Series 4, 5 и 6. Экран по-прежнему выключается — устройство предназначено для того, чтобы привлечь нынешних владельцев Series 3.
- Обновлённая задняя панель, частично созданная из композитного нейлона — для сокращения выбросов в атмосферу. Судя по всему, из-за неё у часов снижен уровень пыли и влагозащиты. Сертификация IP6X пропала, но Apple утверждает, что они всё ещё пригодны для плавания на глубине до 50 метров.
- Обновлённые гироскоп и акселерометр от Apple Watch Series 8. С детекцией автокатастроф.
- В продаже с 16 сентября. Стоят от $249.
Apple Watch Ultra
- Корпус из титана и сапфировое стекло.
- Самый большой дисплей в истории Apple Watch — 49 мм, яркость 2000 нит.
- Дизайн для использования в перчатках.
- Дополнительная настраиваемая кнопка на левой стороне корпуса, которая, например, помогает быстро переключаться между стадиями марафона.
- Второй динамик для большей громкости.
- До 60 часов работы в режиме энергосбережения и 36 часов при рядовом использовании.
- Новый циферблат, разработанный специально для спортсменов — с максимумом полезной информации на одном экране. Его яркость можно регулировать с помощью Digital Crown.
- GPS стандарта L1+L5 — для более точного отслеживания в больших городах.
- Обновлённое приложение компаса.
- Встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 180 метров.
- Приложение для измерения глубины. Поддержка погружения до 100 метров.
- Экран пригоден в том числе для глубоких погружений — он может показывать всю сервисную информацию, включая температуру воды и маршрут.
- Система из трёх микрофонов для передачи голоса даже в сложных условиях.
- В продаже с 23 сентября. Стоят $799.
AirPods Pro 2
- Чип H2 для передачи аудио более высокого качества.
- Обновлённый дизайн динамика для более качественного воспроизведения большего количества частот.
- Персональная настройка бинаурального звука — с учётом формы ушей каждого пользователя.
- В два раза меньше шума в режиме шумодавления — благодаря новому процессору.
- Новые размеры резиновых заглушек.
- Режим «адаптированной прозрачности», который убирает неприятные шумы вроде строительных работ, но оставляет важные — голоса людей и звуки приближающихся автомобилей.
- До 6 часов воспроизведения на одном заряде и до 30 часов с кейсом.
- Кейс можно с точностью обнаружить в пространстве. Он также может издавать громкий звук из нового динамика.
- Зарядка от Lightning, MagSafe и кабеля Apple Watch.
- В продаже с 23 сентября. Стоият от $249.
iPhone 14 и 14 Plus
- Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. Яркость до 1200 нит и поддержка Dolby Vision.
- У 14 Plus самое большое время работы в истории iPhone.
- Прошлогодний процессор A15 Bionic в версии, которая использовалась в 13 Pro и 13 Pro Max.
- Новая 12-мегапиксельная основная камера на 49% лучше улавливает свет при низком освещении, утверждает Apple. f/1.5 и стабилизация движением сенсора (в добавление к цифровой).
- Фронтальная камера f/1.9 с автофокусом (впервые для селфи-сенсора).
- Обновлённая версия Deep Fusion для более детальных снимков.
- Photonic Engine — новый алгоритм, который позволяет в два раза улучшить ночные снимки на всех камерах, включая фронтальную.
- Action Mode — новый тип стабилизации для видео, снятого в экстремальных условиях. Использует полный размер сенсора для имитации съёмки со штатива.
- Расширенная поддержка eSIM — с быстрым переключением между разными операторами.
- В США у iPhone 14 не будет слота для SIM-карты.
- Те же сенсоры движения, что и в Apple Watch, — с автоматическим оповещением об автокатастрофе.
- Спутниковое SOS-оповещение без использования Wi-Fi и мобильного интернета. Пользователь сможет отправлять заготовленные сообщения и свою локацию для служб спасения. Функция будет бесплатной первые два года использования смартфона — в США и Канаде.
- iPhone 14 стоит от $799 и 14 Plus — от $899. Первый поступит в продажу 16 сентября, второй — 7 октября.
iPhone 14 Pro и 14 Pro Max
- Apple превратила новый вырез экрана в элемент интерфейса. За счёт использования чёрных пикселей OLED-экрана «динамический остров» постоянно расширяется для показа различной сервисной информации.
- Новый цвет — «тёмно-лиловый».
- Экраны 6,1 и 6,7 дюйма. 1600 нит яркости с пиком в 2000 нит (рекорд для смартфона). Рамки тоньше.
- Постоянно работающий дисплей. Экран становится менее ярким, но работает целиком с частотой обновления до 1 Гц.
- Абсолютно новый процессор A16 Bionic. 6-ядерный центральный процессор: на 20% меньшн потребление энергии у самых мощных ядер. 16-ядерный процессор для нейросетей и 5-ядерный GPU.
- Новый процессор для работы с экраном — для «умной» регулировки яркости и частоты обновлений.
- Основная камера с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше размера, чем у 13 Pro. f/1.78, линза из семи элементов, фокусное расстояние 24 мм. 100% пикселей используются для фокусировки.
- Большую часть времени основная камера снимает 12-мегапиксельные снимки, объединяя пиксели сенсора блоками по четыре.
- Новый сенсор позволяет делать чёткие снимки с увеличением 2X — в дополнение к 0,5X, 1X и 3X. До 50% больше света, чем у iPhone 13 Pro.
- Съёмка ProRAW в 48 мегапикселей — в этом режиме пользователи получают доступ ко всей информации с сенсора (машинное обучение убирает шум).
- Поддержка Photonic Engine — как у iPhone 14. До 2-3 раз более детальные снимки при низком освещении. До двух раз более яркая вспышка.
- Новая 12-мегапиксельная ультраширокая камера — f/2.2, фокусное расстояние 13 мм, улучшенное макро. Поддержка Action Mode для стабилизации видео.
- iPhone 14 Pro стоит от $999, Pro Max от $1099. В продаже с 16 сентября.
Статья дополняется
На фото, сделанном iPhone 14, пользователь будет выглядеть на 30% успешнее, на 50% богаче, на 42% счастливее и на пять лет моложе!
Я считаю, надо брать!
И на пару тысяч usd менее обремененным
И хуй на 3 см в обхвате больше!
Забавно что дорогим телефоном айфон считают только пользователи андройда.
Пользователей айфона же похер на это все они просто пользуются телефоном.
да и цена будет первоначально как правило выше ,китайцы наштампуют
Ждём датчик приближения эякуяции.
И ночной поллюции, с возможностью установки опции при её приближении: разбудить\не беспокоить
Часы: ничего нового.
Крепкие часы: всем привет, мы стремные.
Айфон: ничего нового.
Маленький Айфон: всем пока, меня не покупали.
Комментарий дополняется
Amazing
Перепись андроидовцев и хейтеров в комментариях объявляется открытой
это от бессилия
Нахуя каждые 5 секунд измерять температуру во сне?
Вот зачем, блядь?
если сравнялась с комнатной, могут позвонить если не нажал cancel
чтобы узнать температуру тумбочки видимо, ведь учитывая их срок работы, они каждый день на зарядке будут
Ох нифига себе! Телефон с тачскрином! Часы с тачскрином! Менструальный цикл, календарь беременности и менопаузы! Индикатор влажности прокладки и таймер смены тампона! Вау.
Братан, че ёрничаешь. Был бы женщиной радовался. Просто им есть что измерить, а нам нет :)
Но только в тихий час, потому что ночью они на зарядке.
Часы все также нужно заряжать через день и поэтому они до сих пор бесполезное говно. Эпл вотч ультра, теперь 2 дня работы, ЛОЛ.
Не через день, а каждый день ))
рип мини
Это инновации, которые мы заслужили. А нельзя было просто USB Type C вместо этого всего?
Какая у них классная фото-студия в этом кампусе
Напродавали
С ЧЁЛКОЙ
Про будет без
збс
Прошка с островком
мда, у эпла, конечно, поучиться надо маркетингу, чтобы продавать часы и телефоны 2х летней давности (watch 8 == watch 6, iphone 14 == iphone 12) с более эмейзингом
учитесь, хуле ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Что за баба была в самом конце презентации в метро? с глитч эффектом на пару секунд появилась
Сцена после титров
В часы разве что мотор не встроили, а то они могли бы не только crash detection делать, но и уехать от владельца в случае необходимости.
Ох, часы... 18 часов работы, писец просто.
Посчитали, сколько во время презентации было небеременных женщин?
А почему в России цены в разы дороже?
Я бы купил за 399 долларов. Почему я должен платить в несколько раз дороже? За что?
за двойные налоги и сборы
я так понял, сделали разделение: обычные вочи женщинам, чтобы овуляция; мужикам ультру, чтобы брутально
А трансгендерам и другим гендерным идентичностям что? Нетолерантненько.
Кук excited.
Ну чо, эмейзин, как всегда!
Чем отличаются часы от предыдущих?
Чем отличаются наушники от предыдущих?
Чем кроме челки Айфон Про отличаются от предыдущего?
🤷🏼♂️
Камера на 48мп же.
А Ультра отличается так вообще от AW сильно
Ждемс айфон без челки, но с вырезом в экране
нет
Это не вырез. Это декольте
Презентация Аппле: смотрим на геев, азиатов, жирух, беременюшечек, латиносов с акцентом. 👀
Готовьтесь к новому стандарту Bluetooth LE
Это революция
готовьтесь к новому комплекту поставки: только телефон без кабеля для зарядки - очередная "революция" от яблока в разумном потреблении.
Ага, он у всех уже 100 лет
покажут iPhone без чёлки, скриньте
Продул.
с тебя 5 тыщ ))
каждому ))
😂
Если пошёл за водкой, купил её но заблудился, часы покажут дорогу назад. В следующей версии будет прилагаться собака поводырь.
Опять продет с акб часов(
Понятно, Гармин опять лучше
Слот для симки убрали. Расходимся
watch 8 будут работать также как и watch 7, тогда какой в них смысл, 18 часов мало. Я ждал хотя бы 25.
Ну смысл что если у тебя есть 3 или не каких то можно купить 8)
Техника Эппл не бьет рекорды по продажам уже давно. Но зато бьет по количеству активных устройств в сша.
Что говорит о том что у них модели продаж давно сменилась на «делай хорошо и пользуйся годами»
Забавно как одни и теже люди при этом орут что Эппл это потреблядство и одновременно с этим жалуются что те не заставляют технику менять каждые 2 года
Ну и манипуляция: сравнивают новый процессор с А13 (2019) и упускают предыдущее поколение - ведь это даже не означает, что новый процессор чем-то лучше А15 (2021) или даже А14
Они с А13 сравнивали ближайших по производительности конкурентов
Круто обыграли вырез экрана в интерфейсе! 5 баллов
Заставка со словами Fart out на стриме это мощно
а для РФ не забываем вам нужна американская симка и впн 24/7, тупо вкуснятина малые
Редакция виси какие-то фанатичные фанаты айфонов - каждый год статьи о новых моделях самые объемные и самые главные... и целых три статьи за 2 часа... самое главное событие года...