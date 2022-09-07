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Техника
Криминальный динозавр

Apple представила Apple Watch Ultra — «умные» часы для спортсменов и активного отдыха Статьи редакции

«Самые надёжные из тех, что когда-либо создавались».

6067 просмотров
  • Компания показала часы на своей осенней онлайн-презентации. The Verge называет их конкурентом устройствам от Garmin и Polar.
  • Часы представлены в новом дизайне с большим дисплеем 49 мм, титановым корпусом и плоским сапфировым стеклом. Дисплей Retina с яркостью до 2000 нит — в два раза ярче, чем у других Apple Watch.
  • Разработчики добавили второй динамик для большей громкости, есть три микрофона для лучшего качества звука «в любых условиях».
  • Дизайн создан для использования в перчатках, есть дополнительная кнопка «действия» на левой стороне корпуса. Например, она позволяет быстро отмечать этапы гонки.
  • Ultra обеспечивает до 36 часов работы на одном заряде при обычном использовании и до 60 часов в режиме энергосбережения.
  • Приложение компаса полностью переработали. Например, с помощью кнопки «действия можно отметить местоположение (начало тропы или размещение палатки).
  • GPS стандарта L1+L5 — для более точного отслеживания в больших городах. Есть встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 180 метров.
  • Часы подходят для занятий водными видами спорта — например, кайтсёрфингом. Приложение покажет глубину при погружении, время под водой и температуру воды.
  • Есть три новых ремешка — специально для бегунов, для исследований и экстремальных водных видов спорта.
  • В продаже с 23 сентября 2022 года. Стоят $799.

#новость #apple #applewatch

Статья дополняется
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70 комментариев
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 Роман Лебедев

Конкурент Garmin

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Политический якорь

Смешно.. ))

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15 комментариев
Danil Kuznetsov

Не думаю. ANT нет, значит, датчики не подключишь. Сенсорный экран в спорте неудобен, вслепую управлять невозможно. Посмотрим, но пока они не говорят об интеграции с различными сервисами, где можно составлять тренировки (тот же training peaks). Навигации у них не было, но, может что-то сделают ещё

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zhuk navoznyi

Гармин проспал рынок

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2 комментария
Yo Yo

Гармину уже далеко до ультра теперь

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Василий Теркин

Я вот бегал с часами очень люблю. Ни одного сцука приложения с картами или навигатором для этих часов нет! Только эпл карты или дубль гис и то работают только с впн… так что очень далеко им до Гармин … тем более Гармин работать месяц могут

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Лелик Плотников

Какой там,новые часы 2,5 работы в походе. Серьезно????

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Михаил Сахаров

возможно ,но тут скорей от потребностей каждого ,какую фирму и качество брать

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Analtoy Wasserschlang

Слава Куку, итс эмейзинг!

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Martin Prestone

кто такой Слава Куку? чем он известен?

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1 комментарий
Chr Chr

А это правда кому то интересно?

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Валерий Альбертович Жмышенко

Всему адекватному миру, сяди в грязи дальше

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1 комментарий
Иван Иванов

Ну всем, у кого базовые проблемы решкны

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Zloy Marketolog

Грете Тунберг)

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Artemy

Поэтому так быстро и проскакивает, для галочки.

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Denis Dubrovin

Не верю, самые надёжные будут в следующем году осенью :)

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Yo Yo

Не знаю как вам, но мне продали уже. Как любителю активного отдыха

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Garmonbon

как любителю активного отдыха рекомендую гармин, хотя бы зарядку с собой не таскать

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1 комментарий
DeepFakescovery channel

и даром не надо

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Андрей Морозов

36 часов без подзарядки, ну блин, это писец. Современные часы по 7 дней работают

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Илья Волочков

Ага, мои Amazfit держат 20 дней. Но мне и то лень их ставить на зарядку, хочется дней 50 хотя бы. Не понимаю, как люди соглашаются носить часы, которые надо заряжать каждый день... Даже комфортно не съездить в другой город.

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1 комментарий
Андрей Чуринов

с олед-дисплеем вряд ли

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2 комментария
Семен Смирнов

Без единой фишки apple

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Андрей Рядькин

а функция ЭКГ работает в РФ?

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Andrew Sychev

Она и работала

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3 комментария
Zloy Marketolog

Делаем ставки через сколько первый спортсмен зацепится за что-либо этим ремешком от часов и ему оторвёт руку. 🙄

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Chr Chr

У него останется вторая рука, чтобы послать сигнал sos

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Пенсионный фонарь

Красивое!

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Walter Kovacs

Водозащита WR100 слабовата, но в целом не плохо. Если бы солнечное питание смогли вставить, то была бы победа.

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John Doe

ну если подводным плаванием не занимать, то до 100 метров (понятно, что в идеале) глубина уже достаточно для многих. Вопрос, сколько они в режиме тренировки/соревнований держат. 7 версии на тот ironman даже близко не хватит.

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1 комментарий
Александр Николаев

выглядит не плохо ,а что по функционалу ,сравнить так сказать это надо поглядеть

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Gatito

Убогонькие.

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Виктор Махатыров

До сих пор идет презентация

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Валерий Альбертович Жмышенко

Только Гармин все ещё лучше, опять говно сделали

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Alexey V

Блин, они теперь стали дайв-компьютером… Хотя дайв-компьютер Суунто пару лет работает на одной батарейке. Интересно, как новые Apple Watch Ultra дайверам зайдут. Или не зайдут…

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Zloy Marketolog

Хипстоте зайдут, нормальным драйверам вряд ли.

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1 комментарий
Кирилл Тюменев

Зачем на одном дисплее сразу три элемента для данных компаса? Внешний круг с градусами, нижний круг в центре и ещё сверху в центре азимут 315° пишут.

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Ростова Зинаида

если описание верно я бы взяла их ,чем бы и не и смотрится прикольно

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Михальченко Лилия

цена конечно ,но по идее хорошие должны быть ,кто проверит дайте знать *)

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Genio Genio

Главное вызвать восторг на пустом месте... Самые лучшие

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Михаил

А Garmin звонить умеют?

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Дарья Дементьева

а был уже 14 айфон на презентации?

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