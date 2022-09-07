Apple представила Apple Watch Ultra — «умные» часы для спортсменов и активного отдыха Статьи редакции
«Самые надёжные из тех, что когда-либо создавались».
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- Компания показала часы на своей осенней онлайн-презентации. The Verge называет их конкурентом устройствам от Garmin и Polar.
- Часы представлены в новом дизайне с большим дисплеем 49 мм, титановым корпусом и плоским сапфировым стеклом. Дисплей Retina с яркостью до 2000 нит — в два раза ярче, чем у других Apple Watch.
- Разработчики добавили второй динамик для большей громкости, есть три микрофона для лучшего качества звука «в любых условиях».
- Дизайн создан для использования в перчатках, есть дополнительная кнопка «действия» на левой стороне корпуса. Например, она позволяет быстро отмечать этапы гонки.
- Ultra обеспечивает до 36 часов работы на одном заряде при обычном использовании и до 60 часов в режиме энергосбережения.
- Приложение компаса полностью переработали. Например, с помощью кнопки «действия можно отметить местоположение (начало тропы или размещение палатки).
- GPS стандарта L1+L5 — для более точного отслеживания в больших городах. Есть встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 180 метров.
- Часы подходят для занятий водными видами спорта — например, кайтсёрфингом. Приложение покажет глубину при погружении, время под водой и температуру воды.
- Есть три новых ремешка — специально для бегунов, для исследований и экстремальных водных видов спорта.
- В продаже с 23 сентября 2022 года. Стоят $799.
Статья дополняется
Конкурент Garmin
Смешно.. ))
Не думаю. ANT нет, значит, датчики не подключишь. Сенсорный экран в спорте неудобен, вслепую управлять невозможно. Посмотрим, но пока они не говорят об интеграции с различными сервисами, где можно составлять тренировки (тот же training peaks). Навигации у них не было, но, может что-то сделают ещё
Гармин проспал рынок
Гармину уже далеко до ультра теперь
Я вот бегал с часами очень люблю. Ни одного сцука приложения с картами или навигатором для этих часов нет! Только эпл карты или дубль гис и то работают только с впн… так что очень далеко им до Гармин … тем более Гармин работать месяц могут
Какой там,новые часы 2,5 работы в походе. Серьезно????
возможно ,но тут скорей от потребностей каждого ,какую фирму и качество брать
Слава Куку, итс эмейзинг!
кто такой Слава Куку? чем он известен?
А это правда кому то интересно?
Всему адекватному миру, сяди в грязи дальше
Ну всем, у кого базовые проблемы решкны
Грете Тунберг)
Поэтому так быстро и проскакивает, для галочки.
Не верю, самые надёжные будут в следующем году осенью :)
Не знаю как вам, но мне продали уже. Как любителю активного отдыха
как любителю активного отдыха рекомендую гармин, хотя бы зарядку с собой не таскать
и даром не надо
36 часов без подзарядки, ну блин, это писец. Современные часы по 7 дней работают
Ага, мои Amazfit держат 20 дней. Но мне и то лень их ставить на зарядку, хочется дней 50 хотя бы. Не понимаю, как люди соглашаются носить часы, которые надо заряжать каждый день... Даже комфортно не съездить в другой город.
с олед-дисплеем вряд ли
Без единой фишки apple
а функция ЭКГ работает в РФ?
Она и работала
Делаем ставки через сколько первый спортсмен зацепится за что-либо этим ремешком от часов и ему оторвёт руку. 🙄
У него останется вторая рука, чтобы послать сигнал sos
Красивое!
Водозащита WR100 слабовата, но в целом не плохо. Если бы солнечное питание смогли вставить, то была бы победа.
ну если подводным плаванием не занимать, то до 100 метров (понятно, что в идеале) глубина уже достаточно для многих. Вопрос, сколько они в режиме тренировки/соревнований держат. 7 версии на тот ironman даже близко не хватит.
выглядит не плохо ,а что по функционалу ,сравнить так сказать это надо поглядеть
Убогонькие.
До сих пор идет презентация
Только Гармин все ещё лучше, опять говно сделали
Блин, они теперь стали дайв-компьютером… Хотя дайв-компьютер Суунто пару лет работает на одной батарейке. Интересно, как новые Apple Watch Ultra дайверам зайдут. Или не зайдут…
Хипстоте зайдут, нормальным драйверам вряд ли.
Зачем на одном дисплее сразу три элемента для данных компаса? Внешний круг с градусами, нижний круг в центре и ещё сверху в центре азимут 315° пишут.
если описание верно я бы взяла их ,чем бы и не и смотрится прикольно
цена конечно ,но по идее хорошие должны быть ,кто проверит дайте знать *)
Главное вызвать восторг на пустом месте... Самые лучшие
А Garmin звонить умеют?
а был уже 14 айфон на презентации?