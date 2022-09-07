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Техника
Повседневный турник

Apple представила iPhone 14 и 14 Plus с увеличенным экраном и 14 Pro c вырезом в форме «таблетки» Статьи редакции

Без версии mini.

50 552 просмотров
  • Apple на своей первой осенней онлайн-презентации представила iPhone 14 и 14 Plus — с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфон доступен в пяти цветах. Процессор тот же, что и в линейке iPhone 13, — A15 Bionic.
  • Стоимость iPhone 14 — $799, 14 Plus — $899. Предзаказ — с 9 сентября, обычная версия появится в продаже 16 сентября, версия Plus — 7 октября.
  • Теперь у устройства — новая 12-мегапиксельная основная камера с функцией стабилизации видео Action Mode, спутниковое SOS-оповещение и сенсоры движения, как в Apple Watch — с автоматическим оповещением об автокатастрофе. Также появилась функция Photonic Engine — алгоритм, который позволяет в два раза улучшить ночные снимки на всех камерах.

  • Apple добавила в смартфоны расширенную поддержку eSIM. А в США в моделях iPhone 14 слота для физических SIM-карт в принципе не будет.

  • Также Apple показала iPhone 14 Pro и Pro Max с новым вырезом под камеру — теперь он в виде «таблетки», а не «чёлки». Также смартфон получил новый цвет — Deep Purple.
  • Стоимость iPhone 14 Pro — $999, Pro Max — $1099. В продаже с 16 сентября.
  • Новый вырез стал элементом интерфейса: в смартфонах появилась функция Dynamic Island, или «динамический островок», благодаря которой вырез может «расширяться» и становиться окном, куда разработчики могут выводить нужную информацию — например, уведомления или играющую в плеере музыку.
  • Диагональ экрана — 6,1 и 6,7 дюйма, рамки вокруг дисплея стали меньше. Также станет доступна функция Always on Display — с ней экран не погаснет до конца заряда аккумулятора, но будет не таким ярким.
  • В смартфонах установлен чип A16 Bionic с 6-ядерным процессором. Основная камера с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше, чем у 13 Pro. Смартфон также поддерживает функцию Action Mode и Photonic Engine.

#новость #iphone

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502 комментария
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 Александр Пустовалов

Никто никогда не сумеет продавать старое под видом нового так же успешно как это делает Apple..

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Erick Flatcher

Все ждали треугольный экран, а тут опять тоже самое.

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18 комментариев
Andrey Bronin

ElectronicArts:
- подержите мое пиво
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFA_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80)

FIFA (серия игр)
FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола, которая разрабатывается студией EA…
ru.wikipedia.org
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3 комментария
Lakmos

Дело в том, что людям и не нужно новое. Если Apple каждый год будет делать что то новое, то очень много пользователей отвернётся от компании, потому что им будет что то не нравится в новинках. Поэтому Apple меняется, но очень медленно, людям и не нужно новое в айфонах, поэтому Apple новое и не выпускает)

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21 комментарий

Комментарий удален модератором

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Федя Родион

Отказ от сим-карт и спутниковая связь, пока только текстовая и для экстренных служб, это недостаточные новшества? Ну разумеется, это завязано на операторов и не работает и никогда не будет работать в России, скажем технологиям досвиданья!

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16 комментариев
Павел Харламов

Да неее .им до нас ещё далеко )))

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7 комментариев
Serge Tikhonenko

Ролексы успешно продаются совсем без инноваций.
Старая добрая классика!

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9 комментариев
Alexey

Опять вой нищих несётся … 😂

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2 комментария
Dark Soul

У какого телефона есть satellite emergency, не подскажете? Представлено инноваций достаточно, чтобы глава гнусмаса себе волосы на жопе рвал.

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10 комментариев
Луиджи Вампа

Ну новая камера это большой плюс. Опять же экстренный спутник это заебись.
Не большой фанат яблока, но тут улучшения на лицо.

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6 комментариев
Wera Ferat

Понравился новый цвет, смотрится элегантно, но только за это переплачивать ...

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under construction

WoW

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Юрий Болотов

так даже камеры стоят на том же месте, могли бы хоть отзеркалить))

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Nikita Dokuchaev

Зачем что-то менять, если это работает безупречно

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Yy Kk

Стабильность и боль.

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Косолапова Анна

Самый лучший комент!

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Дон Гарсия Де Ля Пас

Мир еще не готов к таким изменениям!

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Многий блик

Да ладно, круто же! ))

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36 комментариев
Александр Смирнов

Платежная система МИР?

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2 комментария
Сергей А

Примерно 3 года назад, перешёл с Айфона на андроид. Взял Хуавей Р20 Pro. Неделю примерно привыкал и забыл про Айфон. В этом году решил поменять, взял Samsung 22 ultra. Вот такого говна я в жизни не встречал!! Пожалуй это самый тупой и бестолковый телефон. Лучше бы Айфон 14 Pro подождал)

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Павел Кристалл

Продолжайте вести наблюдение

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8 комментариев
Никита

самсунг дерьмище. хуавей уродливые, хотя ноут у них не плохой себе купил

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6 комментариев
Yy Kk

Последний мой Samsung, которым я был доволен на 100%, это Galaxy S2. Потом был ещё S3, но это был такой обмылок... Помню, как ставил специально приложение, чтобы фотографии в галерее с приемлемой скоростью открывались. Думаю, после этого у них были модели и получше, но связываться уже больше не захотел.

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1 комментарий
Ivan Mart

А Самсунг на каком процессоре?

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Максим Неплох

Ну шо, пацаны, добро пожаловать в мир "как бы нам подстроить шапку приложения под эту сраную дырку".

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Алексей Бурнатный

Да легко, не использовать и всё. отрезаешь низ, верх — и дизайнишь

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1 комментарий
Oleg Zagrebelsky

там сказали, что от разработв ничего не требуется

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1 комментарий
Сергей Бевз

1. Про Apple Watch Ultra, там, где демонстрируется, что их можно в экстремальные походы брать - чувак из последних сил взбирается на гору и начинает строить маршрут с часов. Это было очень смешно. Я не знаю, каким нужно быть отмороженным, чтобы полагаться в лесном походе при минусовой температуре на Apple Watch, у которых аккумулятор живёт 2 дня. Они сядут в самый неподходящий момент, ты лишишься компаса, часов и связи. Очень странное позиционирование продукта. Походники используют кварцевые часы с солнечной батареей не просто так.
2. Dynamic Island на iPhone - необычное, интересное решение. Вопрос в том, насколько удобно будет по нему свайпать большим пальцем при диагонали 6,7 дюймов.

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Абырвалг Абырвалг

Так вроде никто не заставляет всю дорогу их держать в полном режиме. Изредка включай маршрут и норм.
У "кварцевых часов" такого в принципе не будет.
Меня лично самого не радует то что живут они мало, но доебаться при желании можно до чего угодно.
Гармин условный тоже в полнофункциональном режиме не то что бы супер долго живет.
При том что выглядят они стремно, как на мой вкус, сделаны из какого-то мусора и софт лагучий, при прайсе как на эту ультра.

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Хрен Моржовый

Самый толковый коммент

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Dark Soul

Power bank или солнечные панели в вашем мире отсутствуют?

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8 комментариев
Константин Морошин

Пора продавать препараты для удлинения большого пальца

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Slava Slava

Бери в поход повербанк :)

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zhuk navoznyi

Как отличить айфон 13 от Айфона 14 ?

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Rabindranat Tagor

Подождать пару секунд - владелец сам обязательно про это скажет.

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3 комментария
Walter Kovacs

Ходить с линейкой.

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2 комментария
Антон Антонов

Так же как 7 и 8 отличали ;)

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3 комментария
Никита

на вырез посмотреть

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Gevorg Stepanyan

Новым цветом. Будут брать, чтобы все знали, что 14 модель.

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Kiss MySnikers

А нахуя их отличать?

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Laziz Ergashev

А Dynamic Island крутая фича))

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Передовой инструмент

Да, островок меня тоже порадовал

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3 комментария
Aleksey Bobkov

очень изящное и крутое решение

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Igor Chitz

Вот что называется симбиозом железа и софта

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Илья Волочков

А он из 100% переработанного материала? Или это в iphone 15 ждать?

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Дон Гарсия Де Ля Пас

100% - даже оставили начинку от предыдущего)

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2 комментария
Alex Dem

Они пошли еще дальше, под видом смартфона продают сразу материал для переработки...

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Lambda Knight

Опять без USB-C. Просто ноль полезных фич, зачем выпускать — неясно.

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Todd

Углеродный след

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3 комментария
Никита Климанов

Ты что, хочешь, чтобы Тим Кук и его контора "революшен, Джони!" стали меньше стричь хомяков? 🥺

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Вадим

Сдался вам этот usb-c…

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1 комментарий
Вадим Д.

Неужели каждый год то же самое, только дороже и +1 к порядковому номеру?!

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Многий блик

Вместо нового айфона можно купить билет в Испанию + 50 килограмм картошки и енота на сдачу. )))

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7 комментариев
Деда Миша

В этот раз для младших моделей даже процессор новый зажали. Новый уровень наебки. Смысл обновлять с предыдущей версии (не про) уходит в минус

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10 комментариев
Mr. JS

Apple, спасибо за презентацию, VC — спасибо за оперативную стенограмму. Я теперь понял, какой телефон я не куплю в этом году.

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Передовой инструмент

Ну может ещё накопишь, рано отчаиваться, подожди.

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Philips

Держите нас в курсе!

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Айрат Галиуллин

Иии, теже яйца только в профиль, расстроил Тимур Кук :(

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ART

Тимур Кук и его команда. Он не один делал его, а с командой.

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2 комментария
Aleksey Bobkov

а хуле вы каждый год ожидаете?! вам че то обещали?

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4 комментария
Alexey Timofeev

Да пофиг, есть смысл ждать 15 теперь :)

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Василий Жевнеров

Тимур и его команда уже не тот)

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Zloy Marketolog

Прошка)

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Alexey Timofeev

Монобров 🥸

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Soviet Pooh

Ай да молодцы!
Сотворить из челки UI-элемент и прикольный!
К такому утечки не готовили.
Удивили, что уж там

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Д Хб

В островке камера и faceID?

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1 комментарий
Alexey V

Блин, когда же Lightining этот допотопный уберут…

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Walter Kovacs

Они даже камеры поленились покрутить.

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Yola

думаю не поленились, а тупо не знают что бы нового сделать, чтобы не обосраться

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Stasello Boldirev

В этот раз прошки прям кайф. Сделать из выреза такой офигенно вписывающийся элемент интерфейса - это лайк. Always On Display круто. Ну и emergency через спутник это отвал башки. Дааа только в Америке, да ещё и платно походу. Но скажи кому 20 лет назад что ты сможешь с гор отправлять сообщения через спутник из обычного телефона в кармане, а не из чемодана с антенной - посчитали бы сумасшедшим)

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Бессмысленный паркур

Так не с кармана, а "прицелиться в спутник".. И все это непонятно в какие спутники, те же что 20 лет назад или в Старлинковые?

И для справки Иридиум в 99ом уже полноценно работал. С голосовой связью.

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Сидор

В США и Канаде сервис SOS уведомлений идет 2 года бесплатно с даты покупки iphone

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Rabindranat Tagor

Always On Display - на андроиде уже года два такая штука.

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9 комментариев
Evgeny Nemkov

Ну там сейчас не чемодан. Вот такие штуки для SOS обычно:
https://www.amazon.com/Handheld-Satellite-Communicator-Wearable4U-Ultimate/dp/B07GNX7BK4?th=1

Amazon.com: Garmin InReach Mini Handheld Iridium…
Amazon.com: Garmin InReach Mini Handheld Iridium Satellite Communicator (Black) and Wearable4U…
www.amazon.com
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1 комментарий
иммигрант с TJ

AMAZING!! или не?? 🤷

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Alexey V

Incredible

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2 комментария
pupsik

На самом деле да, и другие бренды пока не могут это повторить, ни продукт, ни презентации, сколько бы слайдов сяоми не скопировала

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Gatito

The best we've ever had!

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Кирилл Струк

Кайф. Стагнация под видом революции. Молодцы
👏👏👏

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Деда Миша

Угарнул, от стабилизации) Без стабилизации трясется сильнее на видео, чем айфон 7 из 2016 года, где появилась неотключаемая оптическая стабилизация) Ну зачем так утрировать то

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Извинись

Вроде, ничего нового🤷‍♂️
Upd: про и human design - офигенный

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иммигрант с TJ

главное что челка осталась

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1 комментарий
Dmitry Perepelkin

https://www.reddit.com/r/TheDesignIsVeryHuman

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Rafa Ramazanov

Раньше: сяоми копирует айфон
Сейчас: айфон копирует сяоми

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Andre Macareno

Не купившие 12/13 мини, вы довольны?

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Деда Миша

Сидим на 7 айфоне, ждем тайп си и когда уйдет челка

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15 комментариев
Ivan Polyak

в чем отличие от 13? в чем прикол?

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Алексей Кудасов

6 гигов оперативы, улучшенный модуль камеры

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2 комментария
Rafa Ramazanov

Им кто нибудь там в Купертино передайте уже, некоторые производители уже под экран фронтальную камеру ставят, а эти уже 5й год одно и тоже показывают меня цифры, инновации, технологии

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lakoros

Если убрать камеру, будет уже не видно что это айфон!
ну и скрытая камера под экраном пока еще хрень.

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Павел Скиннер

Передать можно — но какой в этом смысл, если (при всем сказанном) на родном рынке iOS в этом году уже обгоняет Android по количеству активированных устройств?

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2 комментария
Виталий Подольский

Если бы только камера, может и убрали. Но там блок распознавания FaceID, который андроид повторить не может до сих пор. (Не считайте эти сторонние поделки производителей устройств как полноценную технологию)

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2 комментария
Walter Kovacs

Щас для побогаче завезут полоску в Pro, потерпи.

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1 комментарий
Anton Ilabanau
а эти уже 5й год одно и тоже показывают

да, ниче нового со времен айфон 8.
надеюсь ты же с ним и ходишь?

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Gatito

Да всем насрать на эти камеры под экраном, оно все вместе все равно никогда не работало и не будет работать также, как на айфоне. И хоть уписайся тут.

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Walter Kovacs

Вот отказ от симкарт это победа. Но мой XR еще походит)

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Nikolay Ganin

Так, ну ладно Pro (и то минорное обновление, кроме таблетки), но 14 то зачем нужен?

С 12-13 точно никто не перейдёт.
У кого модель младше — проще 13 Pro взять.

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Valeryi

Как владелец 11 - до сих пор нет смысла менять. Но по мне, так даже неплохо. Работает - не трожь.

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3 комментария
Алексей Кудасов

13 про дороже и тяжелее, мне хватило бы и 14 (учитывая что оперативки стало 6гб) + у 14 аккум 3279мАч против 3095мАч у 13pro
Вот если бы тайпси завезли, то однозначно взял бы, а так... может похожу еще год с X

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Foma Kiniaev

Было Amazing, стало Even More

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Last Hope

Не, было "one more thing".

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9 комментариев
Alexey
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Иван Грозный

Цены - просто огонь!

Стоимость iPhone 14 — 48900 ₽, 14 Plus — 55000₽
Стоимость iPhone 14 Pro — 61100₽, Pro Max — 67300₽.

Использован курс 61.15. Интересно почем у нас сраные барыги будут их продавать?

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Akim Glushkov

Иван, вы забыли добавить НДС 20% .
Выходит следующее:

Стоимость iPhone 14 — от 58700 ₽, 14 Plus — от 66000₽
Стоимость iPhone 14 Pro — от 73400₽, Pro Max — от 80700₽.

Как сказали ниже, к НДС еще добавляют риски колебания курса и транспортные расходы, поэтому еще +10 000р будут.

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5 комментариев
Denis Ag

+20000 примерно и это не на самом старте

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1 комментарий
Yy Kk

До срача Android vs iOS 3,2,1...

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Holy Carrot

0 - пук

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Aleksey Bobkov

Кук excited, я excited, все excited!

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Извинись

Он офигенный! Как же круто умеют делать UX/UI. Завидую и стремлюсь к их уровню.

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Владислав Горящий

умоляю, избавьтесь уже от чёлок, пожалуйста! ведь это будет отличное и заметное изменение в дизайне и эргономике устройства

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Rabindranat Tagor

Через пару моделей обязательно сделают - и преподнесут как супер-гипер-инновацию.

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Legion Comander

Интересно много дурачков побежит брать кредиты)

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Genio Genio

Все бедные москвичи купят, не в кредит

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2 комментария
Степан Вертушкин

Помогите эппл найти силы не жадничать

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Даниил Романов

Да, по сути одно и то же клепают.

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Boyko

Островок интересно обыграли. Фишки классные, но для нас бесполезные. Полагаю, что 15ка будет с usb-c.

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Иван Грозный

А я и не обратил внимание... То есть эти пидорасы продолжают упорно втюхивать свой сраный Lightning?

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16 комментариев
Sergey Tretyakov

Инновации, наконец-то!

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Юлия

Вот это прорыв в технологиях!
Никогда такого не было и вот опять!

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Имран Ахмедов

А в чем различия?

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Валерий Альбертович Жмышенко

РЕВОЛЮЦИЯ

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Serge Tikhonenko

Эмейзинг! Ребята, это же эмейзинг!

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Anton

В конце презентации был кадр из "Разделение" 2 сезон?. К чему отсылка интересно

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Александр Ефименко

После презентации, посмотрели презу, а теперь разделитесь - идите работайте!

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Genio Genio

Экран опять с зашкаливающим ШИМом?

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Vladislav Sabenin

Слот для симки убрали. Расходимся

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Alex R

Только для США

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9 комментариев
Николай Козлов

и правильно. до сих пор не по понимаю, почему остальные производители не избавятся от этого архаизма

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Передовой инструмент
c вырезом-«таблеткой»

Island теперь как таблетка переводится? ))

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Повседневный турник

так это про форму, а не про функцию. типа

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3 комментария
Евгений Кислов

Интересно читать комментарии Россиян, что «ну ничего нового в нем нет», успокаивают себя)

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Вадим Чиняев

омг да отмотайте на любой год и почитайте комменты, если так "интересно"

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Нехороший щит

А что успокаивать, он тут будет через сутки после старта продаж по цене завышенной, а через 2-3 недели - по обычной уже.

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Псков Бурито

Все же я не понимаю компанию Apple. Ну крутые девайсы и чего? Ощущение, что жизнь мимо них пролетает, а они все там ковыряются. Вот нравятся девайсы, но iOS настолько убогий.. .. никакие сенсоры не могут меня на него переманить.

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Eva

Ведроид куда более убогий.

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Максим Геннадич

Лайтнинг оставили?

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Алексей Кудасов

Твёрдо и чётко!

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Бессмысленный паркур

Вообще все оставили ; )

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Извинись

Прошка офигенный

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Владимир

В статье опечатка. Сначала процессор А15, затем - в смартфонах установлен А16. Так А15 или А16?

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Владислав Горящий

в обычном и плюс - 15, в про и макс - 16

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Andre Macareno

В 14 старый, в 14 про новый

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J D

О, снова специальная олимпиада - докажи, что Apple говно тыкая влажными пальчиками в семилетний сяоми.

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Rax034

Пока самсунг и сяоми делают камеры скрытые под экран, эпл продолжает штамповать чёлки, но уже в новой форме. Видимо оставив эту фантастическую инновацию на будущий год. Хомячки рады, бабло идёт.

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Грязный месяц

Вместо «челки» появилась маленькая «монобровь».

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Serge Tikhonenko

Айфоны без таблетки мгновенно превратились в устаревший кал.

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Ivan Gromov

Так и 14 не про тоже устаревший кал, и возможно 15 в следующем году

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Al La

Ждем презентацию Xiaomi завтра!

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Your tears

В рассии,без эпл пей и прочих функций, это не более чем картошка за 1к бачей.

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Sergeant Ding

Как это? К Айфону возвращается его первая и изначальная функция в России - понты

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1 комментарий
Андрей

Они бы этот вырез-таблетку еще посередине экрана разместили. Столько полезной площади экрана зря пропадает...

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Иван Лезгинов

Адекватный способ завести на новом Айфоне приложения сбера есть? На текущем Айфоне приложения есть, через браузер использовать не хочется.

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Сбер

Здравствуйте! Увы, на iOS приложение не получится скачать. Можно пользоваться веб-версией

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6 комментариев
Vasya Pupkin

Ну представила и представила.

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Комментарий удален модератором

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Anatoly Davydenko

Теперь чёлка выглядит ещё нелепее 😂

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Борис Белодед

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ

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Chr Chr

Интересно где опечатка

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Chr Chr
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1 комментарий
Алексей Кудасов

599 эт наверное mini

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1 комментарий
Fdr

не понял у обычного 14 челка или таблетка

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Some

челка, чуть меньше, таблетка только в версии pro

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1 комментарий
Alex Tramp

Правильно ли я понимаю, что теперь купленный в США iPhone не будет работать в России или любом другом месте из-за отсутствия физического слота?

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Vladislav

в России нет проблем с eSIM

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Pavel Zhivulin

Из всех вопросов про инновации Apple меня волнует больше всего один.
В iOS16 если в Сафари кликаешь на ссылку facebook или instagram оно сможет открыть эти богомерзкие приложения, или откроет дебильную мобильную веб-версию в Safari и предложит залогинится?
Это для меня реально основная инновация, которая почему то никак не дается Apple

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Внешний хот-дог

Эпл тут ни при чем, нужно ссылки правильно формировать (универсальные ссылки умеют открывать приложение, например)

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Vangelis

Зачем нужен этот кирпич в РФ
У любого андройд смартфона за 10к руб NFC оплата работает (тот же мир пэй)
А этим за 100к нельзя оплатить.

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maximus
нельзя оплатить

вы в курсе, что владельцы айфонов за 100к не платят сами? За них в магазины ходят слуги

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Eva

Для тебя бесконтактная оплата главная функция смартфона?

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1 комментарий
Fdr

за 10 к как раз и будет лагающий кирпич который только и будет вызывать сожаление при использовании

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Родион

Че-то дешево по новому курсу выходит ….

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Pavel Zhivulin

вы забыли прилагательное "официальному"

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8 комментариев
AIRAT HUSAINOV

👏👏👏

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Фирдавс Абдуллоев

И тут на чате vc - apple отвечает - Хейтеры! Любим вас ))

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Evgeny Voronkov

А когда в РФ?

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Joe McEachern

Чет не совсем понял различия..

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Anton Ilabanau

Always On нада брать

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Максим Ростокин

Это мы покупаем🍎📲

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Alexander Evseev

Слово emergency прозвучало в презентации столько раз, словно Apple готовятся к апокалипсису.

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Псков Бурито