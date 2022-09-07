Apple представила iPhone 14 и 14 Plus с увеличенным экраном и 14 Pro c вырезом в форме «таблетки» Статьи редакции
Без версии mini.
50 552 просмотров
- Apple на своей первой осенней онлайн-презентации представила iPhone 14 и 14 Plus — с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфон доступен в пяти цветах. Процессор тот же, что и в линейке iPhone 13, — A15 Bionic.
- Стоимость iPhone 14 — $799, 14 Plus — $899. Предзаказ — с 9 сентября, обычная версия появится в продаже 16 сентября, версия Plus — 7 октября.
- Теперь у устройства — новая 12-мегапиксельная основная камера с функцией стабилизации видео Action Mode, спутниковое SOS-оповещение и сенсоры движения, как в Apple Watch — с автоматическим оповещением об автокатастрофе. Также появилась функция Photonic Engine — алгоритм, который позволяет в два раза улучшить ночные снимки на всех камерах.
Apple добавила в смартфоны расширенную поддержку eSIM. А в США в моделях iPhone 14 слота для физических SIM-карт в принципе не будет.
- Также Apple показала iPhone 14 Pro и Pro Max с новым вырезом под камеру — теперь он в виде «таблетки», а не «чёлки». Также смартфон получил новый цвет — Deep Purple.
- Стоимость iPhone 14 Pro — $999, Pro Max — $1099. В продаже с 16 сентября.
- Новый вырез стал элементом интерфейса: в смартфонах появилась функция Dynamic Island, или «динамический островок», благодаря которой вырез может «расширяться» и становиться окном, куда разработчики могут выводить нужную информацию — например, уведомления или играющую в плеере музыку.
- Диагональ экрана — 6,1 и 6,7 дюйма, рамки вокруг дисплея стали меньше. Также станет доступна функция Always on Display — с ней экран не погаснет до конца заряда аккумулятора, но будет не таким ярким.
- В смартфонах установлен чип A16 Bionic с 6-ядерным процессором. Основная камера с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше, чем у 13 Pro. Смартфон также поддерживает функцию Action Mode и Photonic Engine.
Никто никогда не сумеет продавать старое под видом нового так же успешно как это делает Apple..
Все ждали треугольный экран, а тут опять тоже самое.
ElectronicArts:
- подержите мое пиво
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFA_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80)
Дело в том, что людям и не нужно новое. Если Apple каждый год будет делать что то новое, то очень много пользователей отвернётся от компании, потому что им будет что то не нравится в новинках. Поэтому Apple меняется, но очень медленно, людям и не нужно новое в айфонах, поэтому Apple новое и не выпускает)
Комментарий удален модератором
Отказ от сим-карт и спутниковая связь, пока только текстовая и для экстренных служб, это недостаточные новшества? Ну разумеется, это завязано на операторов и не работает и никогда не будет работать в России, скажем технологиям досвиданья!
Да неее .им до нас ещё далеко )))
Ролексы успешно продаются совсем без инноваций.
Старая добрая классика!
Опять вой нищих несётся … 😂
У какого телефона есть satellite emergency, не подскажете? Представлено инноваций достаточно, чтобы глава гнусмаса себе волосы на жопе рвал.
Ну новая камера это большой плюс. Опять же экстренный спутник это заебись.
Не большой фанат яблока, но тут улучшения на лицо.
Понравился новый цвет, смотрится элегантно, но только за это переплачивать ...
WoW
так даже камеры стоят на том же месте, могли бы хоть отзеркалить))
Зачем что-то менять, если это работает безупречно
Стабильность и боль.
Самый лучший комент!
Мир еще не готов к таким изменениям!
Да ладно, круто же! ))
Платежная система МИР?
Примерно 3 года назад, перешёл с Айфона на андроид. Взял Хуавей Р20 Pro. Неделю примерно привыкал и забыл про Айфон. В этом году решил поменять, взял Samsung 22 ultra. Вот такого говна я в жизни не встречал!! Пожалуй это самый тупой и бестолковый телефон. Лучше бы Айфон 14 Pro подождал)
Продолжайте вести наблюдение
самсунг дерьмище. хуавей уродливые, хотя ноут у них не плохой себе купил
Последний мой Samsung, которым я был доволен на 100%, это Galaxy S2. Потом был ещё S3, но это был такой обмылок... Помню, как ставил специально приложение, чтобы фотографии в галерее с приемлемой скоростью открывались. Думаю, после этого у них были модели и получше, но связываться уже больше не захотел.
А Самсунг на каком процессоре?
Ну шо, пацаны, добро пожаловать в мир "как бы нам подстроить шапку приложения под эту сраную дырку".
Да легко, не использовать и всё. отрезаешь низ, верх — и дизайнишь
там сказали, что от разработв ничего не требуется
1. Про Apple Watch Ultra, там, где демонстрируется, что их можно в экстремальные походы брать - чувак из последних сил взбирается на гору и начинает строить маршрут с часов. Это было очень смешно. Я не знаю, каким нужно быть отмороженным, чтобы полагаться в лесном походе при минусовой температуре на Apple Watch, у которых аккумулятор живёт 2 дня. Они сядут в самый неподходящий момент, ты лишишься компаса, часов и связи. Очень странное позиционирование продукта. Походники используют кварцевые часы с солнечной батареей не просто так.
2. Dynamic Island на iPhone - необычное, интересное решение. Вопрос в том, насколько удобно будет по нему свайпать большим пальцем при диагонали 6,7 дюймов.
Так вроде никто не заставляет всю дорогу их держать в полном режиме. Изредка включай маршрут и норм.
У "кварцевых часов" такого в принципе не будет.
Меня лично самого не радует то что живут они мало, но доебаться при желании можно до чего угодно.
Гармин условный тоже в полнофункциональном режиме не то что бы супер долго живет.
При том что выглядят они стремно, как на мой вкус, сделаны из какого-то мусора и софт лагучий, при прайсе как на эту ультра.
Самый толковый коммент
Power bank или солнечные панели в вашем мире отсутствуют?
Пора продавать препараты для удлинения большого пальца
Бери в поход повербанк :)
Как отличить айфон 13 от Айфона 14 ?
Подождать пару секунд - владелец сам обязательно про это скажет.
Ходить с линейкой.
Так же как 7 и 8 отличали ;)
на вырез посмотреть
Новым цветом. Будут брать, чтобы все знали, что 14 модель.
А нахуя их отличать?
А Dynamic Island крутая фича))
Да, островок меня тоже порадовал
очень изящное и крутое решение
Вот что называется симбиозом железа и софта
А он из 100% переработанного материала? Или это в iphone 15 ждать?
100% - даже оставили начинку от предыдущего)
Они пошли еще дальше, под видом смартфона продают сразу материал для переработки...
Опять без USB-C. Просто ноль полезных фич, зачем выпускать — неясно.
Углеродный след
Ты что, хочешь, чтобы Тим Кук и его контора "революшен, Джони!" стали меньше стричь хомяков? 🥺
Сдался вам этот usb-c…
Неужели каждый год то же самое, только дороже и +1 к порядковому номеру?!
Вместо нового айфона можно купить билет в Испанию + 50 килограмм картошки и енота на сдачу. )))
В этот раз для младших моделей даже процессор новый зажали. Новый уровень наебки. Смысл обновлять с предыдущей версии (не про) уходит в минус
Apple, спасибо за презентацию, VC — спасибо за оперативную стенограмму. Я теперь понял, какой телефон я не куплю в этом году.
Ну может ещё накопишь, рано отчаиваться, подожди.
Держите нас в курсе!
Иии, теже яйца только в профиль, расстроил Тимур Кук :(
Тимур Кук и его команда. Он не один делал его, а с командой.
а хуле вы каждый год ожидаете?! вам че то обещали?
Да пофиг, есть смысл ждать 15 теперь :)
Тимур и его команда уже не тот)
Прошка)
Монобров 🥸
Ай да молодцы!
Сотворить из челки UI-элемент и прикольный!
К такому утечки не готовили.
Удивили, что уж там
В островке камера и faceID?
Блин, когда же Lightining этот допотопный уберут…
Они даже камеры поленились покрутить.
думаю не поленились, а тупо не знают что бы нового сделать, чтобы не обосраться
В этот раз прошки прям кайф. Сделать из выреза такой офигенно вписывающийся элемент интерфейса - это лайк. Always On Display круто. Ну и emergency через спутник это отвал башки. Дааа только в Америке, да ещё и платно походу. Но скажи кому 20 лет назад что ты сможешь с гор отправлять сообщения через спутник из обычного телефона в кармане, а не из чемодана с антенной - посчитали бы сумасшедшим)
Так не с кармана, а "прицелиться в спутник".. И все это непонятно в какие спутники, те же что 20 лет назад или в Старлинковые?
И для справки Иридиум в 99ом уже полноценно работал. С голосовой связью.
В США и Канаде сервис SOS уведомлений идет 2 года бесплатно с даты покупки iphone
Always On Display - на андроиде уже года два такая штука.
Ну там сейчас не чемодан. Вот такие штуки для SOS обычно:
https://www.amazon.com/Handheld-Satellite-Communicator-Wearable4U-Ultimate/dp/B07GNX7BK4?th=1
AMAZING!! или не?? 🤷
Incredible
На самом деле да, и другие бренды пока не могут это повторить, ни продукт, ни презентации, сколько бы слайдов сяоми не скопировала
The best we've ever had!
Кайф. Стагнация под видом революции. Молодцы
👏👏👏
Угарнул, от стабилизации) Без стабилизации трясется сильнее на видео, чем айфон 7 из 2016 года, где появилась неотключаемая оптическая стабилизация) Ну зачем так утрировать то
Вроде, ничего нового🤷♂️
Upd: про и human design - офигенный
главное что челка осталась
https://www.reddit.com/r/TheDesignIsVeryHuman
Раньше: сяоми копирует айфон
Сейчас: айфон копирует сяоми
Не купившие 12/13 мини, вы довольны?
Сидим на 7 айфоне, ждем тайп си и когда уйдет челка
в чем отличие от 13? в чем прикол?
6 гигов оперативы, улучшенный модуль камеры
Им кто нибудь там в Купертино передайте уже, некоторые производители уже под экран фронтальную камеру ставят, а эти уже 5й год одно и тоже показывают меня цифры, инновации, технологии
Если убрать камеру, будет уже не видно что это айфон!
ну и скрытая камера под экраном пока еще хрень.
Передать можно — но какой в этом смысл, если (при всем сказанном) на родном рынке iOS в этом году уже обгоняет Android по количеству активированных устройств?
Если бы только камера, может и убрали. Но там блок распознавания FaceID, который андроид повторить не может до сих пор. (Не считайте эти сторонние поделки производителей устройств как полноценную технологию)
Щас для побогаче завезут полоску в Pro, потерпи.
да, ниче нового со времен айфон 8.
надеюсь ты же с ним и ходишь?
Да всем насрать на эти камеры под экраном, оно все вместе все равно никогда не работало и не будет работать также, как на айфоне. И хоть уписайся тут.
Вот отказ от симкарт это победа. Но мой XR еще походит)
Так, ну ладно Pro (и то минорное обновление, кроме таблетки), но 14 то зачем нужен?
С 12-13 точно никто не перейдёт.
У кого модель младше — проще 13 Pro взять.
Как владелец 11 - до сих пор нет смысла менять. Но по мне, так даже неплохо. Работает - не трожь.
13 про дороже и тяжелее, мне хватило бы и 14 (учитывая что оперативки стало 6гб) + у 14 аккум 3279мАч против 3095мАч у 13pro
Вот если бы тайпси завезли, то однозначно взял бы, а так... может похожу еще год с X
Было Amazing, стало Even More
Не, было "one more thing".
Цены - просто огонь!
Стоимость iPhone 14 — 48900 ₽, 14 Plus — 55000₽
Стоимость iPhone 14 Pro — 61100₽, Pro Max — 67300₽.
Использован курс 61.15. Интересно почем у нас сраные барыги будут их продавать?
Иван, вы забыли добавить НДС 20% .
Выходит следующее:
Стоимость iPhone 14 — от 58700 ₽, 14 Plus — от 66000₽
Стоимость iPhone 14 Pro — от 73400₽, Pro Max — от 80700₽.
Как сказали ниже, к НДС еще добавляют риски колебания курса и транспортные расходы, поэтому еще +10 000р будут.
+20000 примерно и это не на самом старте
До срача Android vs iOS 3,2,1...
0 - пук
Кук excited, я excited, все excited!
Он офигенный! Как же круто умеют делать UX/UI. Завидую и стремлюсь к их уровню.
умоляю, избавьтесь уже от чёлок, пожалуйста! ведь это будет отличное и заметное изменение в дизайне и эргономике устройства
Через пару моделей обязательно сделают - и преподнесут как супер-гипер-инновацию.
Интересно много дурачков побежит брать кредиты)
Все бедные москвичи купят, не в кредит
Помогите эппл найти силы не жадничать
Да, по сути одно и то же клепают.
Островок интересно обыграли. Фишки классные, но для нас бесполезные. Полагаю, что 15ка будет с usb-c.
А я и не обратил внимание... То есть эти пидорасы продолжают упорно втюхивать свой сраный Lightning?
Инновации, наконец-то!
Вот это прорыв в технологиях!
Никогда такого не было и вот опять!
А в чем различия?
РЕВОЛЮЦИЯ
Эмейзинг! Ребята, это же эмейзинг!
В конце презентации был кадр из "Разделение" 2 сезон?. К чему отсылка интересно
После презентации, посмотрели презу, а теперь разделитесь - идите работайте!
Экран опять с зашкаливающим ШИМом?
Слот для симки убрали. Расходимся
Только для США
и правильно. до сих пор не по понимаю, почему остальные производители не избавятся от этого архаизма
Island теперь как таблетка переводится? ))
так это про форму, а не про функцию. типа
Интересно читать комментарии Россиян, что «ну ничего нового в нем нет», успокаивают себя)
омг да отмотайте на любой год и почитайте комменты, если так "интересно"
А что успокаивать, он тут будет через сутки после старта продаж по цене завышенной, а через 2-3 недели - по обычной уже.
Все же я не понимаю компанию Apple. Ну крутые девайсы и чего? Ощущение, что жизнь мимо них пролетает, а они все там ковыряются. Вот нравятся девайсы, но iOS настолько убогий.. .. никакие сенсоры не могут меня на него переманить.
Ведроид куда более убогий.
Лайтнинг оставили?
Твёрдо и чётко!
Вообще все оставили ; )
Прошка офигенный
В статье опечатка. Сначала процессор А15, затем - в смартфонах установлен А16. Так А15 или А16?
в обычном и плюс - 15, в про и макс - 16
В 14 старый, в 14 про новый
О, снова специальная олимпиада - докажи, что Apple говно тыкая влажными пальчиками в семилетний сяоми.
Пока самсунг и сяоми делают камеры скрытые под экран, эпл продолжает штамповать чёлки, но уже в новой форме. Видимо оставив эту фантастическую инновацию на будущий год. Хомячки рады, бабло идёт.
Вместо «челки» появилась маленькая «монобровь».
Айфоны без таблетки мгновенно превратились в устаревший кал.
Так и 14 не про тоже устаревший кал, и возможно 15 в следующем году
Ждем презентацию Xiaomi завтра!
В рассии,без эпл пей и прочих функций, это не более чем картошка за 1к бачей.
Как это? К Айфону возвращается его первая и изначальная функция в России - понты
Они бы этот вырез-таблетку еще посередине экрана разместили. Столько полезной площади экрана зря пропадает...
Адекватный способ завести на новом Айфоне приложения сбера есть? На текущем Айфоне приложения есть, через браузер использовать не хочется.
Здравствуйте! Увы, на iOS приложение не получится скачать. Можно пользоваться веб-версией
Ну представила и представила.
Комментарий удален модератором
Теперь чёлка выглядит ещё нелепее 😂
РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ
Интересно где опечатка
599 эт наверное mini
не понял у обычного 14 челка или таблетка
челка, чуть меньше, таблетка только в версии pro
Правильно ли я понимаю, что теперь купленный в США iPhone не будет работать в России или любом другом месте из-за отсутствия физического слота?
в России нет проблем с eSIM
Из всех вопросов про инновации Apple меня волнует больше всего один.
В iOS16 если в Сафари кликаешь на ссылку facebook или instagram оно сможет открыть эти богомерзкие приложения, или откроет дебильную мобильную веб-версию в Safari и предложит залогинится?
Это для меня реально основная инновация, которая почему то никак не дается Apple
Эпл тут ни при чем, нужно ссылки правильно формировать (универсальные ссылки умеют открывать приложение, например)
Зачем нужен этот кирпич в РФ
У любого андройд смартфона за 10к руб NFC оплата работает (тот же мир пэй)
А этим за 100к нельзя оплатить.
вы в курсе, что владельцы айфонов за 100к не платят сами? За них в магазины ходят слуги
Для тебя бесконтактная оплата главная функция смартфона?
за 10 к как раз и будет лагающий кирпич который только и будет вызывать сожаление при использовании
Че-то дешево по новому курсу выходит ….
вы забыли прилагательное "официальному"
👏👏👏
И тут на чате vc - apple отвечает - Хейтеры! Любим вас ))
А когда в РФ?
Чет не совсем понял различия..
Always On нада брать
Это мы покупаем🍎📲
Слово emergency прозвучало в презентации столько раз, словно Apple готовятся к апокалипсису.