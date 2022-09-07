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Техника
Слышный космос

Apple представила iPhone 14 и 14 Plus с увеличенным экраном и iPhone Pro c вырезом-«таблеткой» Статьи редакции

Без версии mini.

14 921 просмотров
  • Apple на своей первой осенней онлайн-презентации представила iPhone 14 и 14 Plus — с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфон доступен в пяти цветах. Процессор тот же, что и в линейке iPhone 13 — A15 Bionic.
  • Стоимость iPhone 14 — $799, 14 Plus — $899. Предзаказ — с 9 сентября, обычная версия появится в продаже 16 сентября, версия Plus — 7 октября.
  • У устройства появилась новая 12-мегапиксельная основная камера с функцией стабилизации видео Action Mode, спутниковое SOS-оповещение и сенсоры движения, как в Apple Watch — с автоматическим оповещением об автокатастрофе. Также появилась функция Photonic Engine — алгоритм, который позволяет в два раза улучшить ночные снимки на всех камерах.

  • Apple добавила в смартфоны расширенную поддержку eSIM. А все модели iPhone 14 в США будут поставляться без слота для SIM-карт.

  • Также Apple показала iPhone 14 Pro и Pro Max с новым вырезом под камеру — теперь он в виде «таблетки», а не «чёлки». Также смартфон получил новый цвет — Deep Purple.
  • Стоимость iPhone 14 Pro — $999, Pro Max — $1099. В продаже с 16 сентября.
  • Новый вырез стал элементом интерфейса: в смартфонах появилась функция Dynamic Island, благодаря которой вырез может «расширяться» и становиться окном, куда разработчики могут выводить нужную информацию — например, уведомления или играющую в плеере музыку.
  • Диагональ экрана — 6,1 и 6,7 дюйма. Рамки вокруг дисплея стали меньше, также доступна функция Always on Display — экран не будет выключаться до конца, но станет не таким ярким.
  • В смартфонах установлен чип A16 Bionic с 6-ядерным процессором. Основная камера с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше, чем у 13 Pro. Смартфон поддерживает также функцию Action Mode для стабилизации видео и Photonic Engine.

#новость #iphone

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143 комментария
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 Александр Пустовалов

Никто никогда не сумеет продавать старое под видом нового так же успешно как это делает Apple..

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Erick Flatcher

Все ждали треугольный экран, а тут опять тоже самое.

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1 комментарий
Alex R

Ну путин обнулился и теперь будет новый старый президент в 2024

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33 комментария
Lakmos

Дело в том, что людям и не нужно новое. Если Apple каждый год будет делать что то новое, то очень много пользователей отвернётся от компании, потому что им будет что то не нравится в новинках. Поэтому Apple меняется, но очень медленно, людям и не нужно новое в айфонах, поэтому Apple новое и не выпускает)

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1 комментарий
Andrey Bronin

ElectronicArts:
- подержите мое пиво
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFA_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80)

FIFA (серия игр)
FIFA — серия компьютерных игр в жанре симулятора футбола, которая разрабатывается студией EA…
ru.wikipedia.org
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Serge Tikhonenko

Ролексы успешно продаются совсем без инноваций.
Старая добрая классика!

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1 комментарий
Дон Гарсия Де Ля Пас

Мир еще не готов к таким изменениям!

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Александр Смирнов

Платежная система МИР?

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1 комментарий
Yy Kk

Стабильность и боль.

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Косолапова Анна

Самый лучший комент!

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Сергей А

Примерно 3 года назад, перешёл с Айфона на андроид. Взял Хуавей Р20 Pro. Неделю примерно привыкал и забыл про Айфон. В этом году решил поменять, взял Samsung 22 ultra. Вот такого говна я в жизни не встречал!! Пожалуй это самый тупой и бестолковый телефон. Лучше бы Айфон 14 Pro подождал)

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Павел Кристалл

Продолжайте вести наблюдение

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1 комментарий
Никита

самсунг дерьмище. хуавей уродливые, хотя ноут у них не плохой себе купил

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1 комментарий
Вадим Д.

Неужели каждый год то же самое, только дороже и +1 к порядковому номеру?!

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Политический якорь

Вместо нового айфона можно купить билет в Испанию + 50 килограмм картошки и енота на сдачу. )))

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3 комментария
Деда Миша

В этот раз для младших моделей даже процессор новый зажали. Новый уровень наебки. Смысл обновлять с предыдущей версии (не про) уходит в минус

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Иии, теже яйца только в профиль, расстроил Тимур Кук :(

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ART

Тимур Кук и его команда. Он не один делал его, а с командой.

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2 комментария
Aleksey Bobkov

а хуле вы каждый год ожидаете?! вам че то обещали?

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3 комментария
Василий Жевнеров

Тимур и его команда уже не тот)

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zhuk navoznyi

Как отличить айфон 13 от Айфона 14 ?

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Walter Kovacs

Ходить с линейкой.

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2 комментария
Антон Антонов

Так же как 7 и 8 отличали ;)

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1 комментарий
Никита

на вырез посмотреть

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Илья Волочков

А он из 100% переработанного материала? Или это в iphone 15 ждать?

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Дон Гарсия Де Ля Пас

100% - даже оставили начинку от предыдущего)

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1 комментарий
Alex Dem

Они пошли еще дальше, под видом смартфона продают сразу материал для переработки...

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Извинись

Вроде, ничего нового🤷‍♂️
Upd: про и human design - офигенный

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иммигрант с TJ

главное что челка осталась

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Laziz Ergashev

А Dynamic Island крутая фича))

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Нелепый нос

Да, островок меня тоже порадовал

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Aleksey Bobkov

очень изящное и крутое решение

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Деда Миша

Угарнул, от стабилизации) Без стабилизации трясется сильнее на видео, чем айфон 7 из 2016 года, где появилась неотключаемая оптическая стабилизация) Ну зачем так утрировать то

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Максим Неплох

Ну шо, пацаны, добро пожаловать в мир "как бы нам подстроить шапку приложения под эту сраную дырку".

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Алексей Бурнатный

Да легко, не использовать и всё. отрезаешь низ, верх — и дизайнишь

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иммигрант с TJ

AMAZING!! или не?? 🤷

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Alexey V

Incredible

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1 комментарий
Gatito

The best we've ever had!

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Mr. JS

Apple, спасибо за презентацию, VC — спасибо за оперативную стенограмму. Я теперь понял, какой телефон я не куплю в этом году.

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Rafa Ramazanov

Раньше: сяоми копирует айфон
Сейчас: айфон копирует сяоми

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Ivan Polyak

в чем отличие от 13? в чем прикол?

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Алексей Кудасов

6 гигов оперативы, улучшенный модуль камеры

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Andre Macareno

Не купившие 12/13 мини, вы довольны?

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Деда Миша

Сидим на 7 айфоне, ждем тайп си и когда уйдет челка

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1 комментарий
Кирилл Струк

Кайф. Стагнация под видом революции. Молодцы
👏👏👏

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Zloy Marketolog

Прошка)

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Walter Kovacs

Они даже камеры поленились покрутить.

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Yy Kk

До срача Android vs iOS 3,2,1...

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Holy Carrot

0 - пук

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Rafa Ramazanov

Им кто нибудь там в Купертино передайте уже, некоторые производители уже под экран фронтальную камеру ставят, а эти уже 5й год одно и тоже показывают меня цифры, инновации, технологии

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lakoros

Если убрать камеру, будет уже не видно что это айфон!
ну и скрытая камера под экраном пока еще хрень.

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Walter Kovacs

Щас для побогаче завезут полоску в Pro, потерпи.

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1 комментарий
Foma Kiniaev

Было Amazing, стало Even More

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Sergey Tretyakov

Инновации, наконец-то!

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Имран Ахмедов

А в чем различия?

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Извинись

Прошка офигенный

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Ценный дым

Вместо «челки» появилась маленькая «монобровь».

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Anton

В конце презентации был кадр из "Разделение" 2 сезон?. К чему отсылка интересно

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Aleksey Bobkov

Кук excited, я excited, все excited!

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Stasello Boldirev

В этот раз прошки прям кайф. Сделать из выреза такой офигенно вписывающийся элемент интерфейса - это лайк. Always On Display круто. Ну и emergency через спутник это отвал башки. Дааа только в Америке, да ещё и платно походу. Но скажи кому 20 лет назад что ты сможешь с гор отправлять сообщения через спутник из обычного телефона в кармане, а не из чемодана с антенной - посчитали бы сумасшедшим)

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Legion Comander

Интересно много дурачков побежит брать кредиты)

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Genio Genio

Все бедные москвичи купят, не в кредит

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1 комментарий
Валерий Альбертович Жмышенко

РЕВОЛЮЦИЯ

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Alexey V

Блин, когда же Lightining этот допотопный уберут…

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Soviet Pooh

Ай да молодцы!
Сотворить из челки UI-элемент и прикольный!
К такому утечки не готовили.
Удивили, что уж там

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Борис Белодед

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ

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Alexey
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AIRAT HUSAINOV

👏👏👏

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Walter Kovacs

Вот отказ от симкарт это победа. Но мой XR еще походит)

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Serge Tikhonenko

Эмейзинг! Ребята, это же эмейзинг!

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Фирдавс Абдуллоев

И тут на чате vc - apple отвечает - Хейтеры! Любим вас ))

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Юлия

Вот это прорыв в технологиях!
Никогда такого не было и вот опять!

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Vladislav Sabenin

Слот для симки убрали. Расходимся

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Alex R

Только для США

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Vasya Pupkin

Ну представила и представила.

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Извинись

Он офигенный! Как же круто умеют делать UX/UI. Завидую и стремлюсь к их уровню.

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Evgeny Voronkov

А когда в РФ?

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Serge Tikhonenko

Айфоны без таблетки мгновенно превратились в устаревший кал.

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Genio Genio

Экран опять с зашкаливающим ШИМом?

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Chr Chr

Интересно где опечатка

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Chr Chr
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Алексей Кудасов

599 эт наверное mini

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Нелепый нос
c вырезом-«таблеткой»

Island теперь как таблетка переводится? ))

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Nikolay Ganin

Так, ну ладно Pro (и то минорное обновление, кроме таблетки), но 14 то зачем нужен?

С 12-13 точно никто не перейдёт.
У кого модель младше — проще 13 Pro взять.

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Anatoly Davydenko

Теперь чёлка выглядит ещё нелепее 😂

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Lambda Knight

Опять без USB-C. Просто ноль полезных фич, зачем выпускать — неясно.

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Todd

Углеродный след

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