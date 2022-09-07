Apple представила iPhone 14 и 14 Plus с увеличенным экраном и iPhone Pro c вырезом-«таблеткой» Статьи редакции
Без версии mini.
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- Apple на своей первой осенней онлайн-презентации представила iPhone 14 и 14 Plus — с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфон доступен в пяти цветах. Процессор тот же, что и в линейке iPhone 13 — A15 Bionic.
- Стоимость iPhone 14 — $799, 14 Plus — $899. Предзаказ — с 9 сентября, обычная версия появится в продаже 16 сентября, версия Plus — 7 октября.
- У устройства появилась новая 12-мегапиксельная основная камера с функцией стабилизации видео Action Mode, спутниковое SOS-оповещение и сенсоры движения, как в Apple Watch — с автоматическим оповещением об автокатастрофе. Также появилась функция Photonic Engine — алгоритм, который позволяет в два раза улучшить ночные снимки на всех камерах.
Apple добавила в смартфоны расширенную поддержку eSIM. А все модели iPhone 14 в США будут поставляться без слота для SIM-карт.
- Также Apple показала iPhone 14 Pro и Pro Max с новым вырезом под камеру — теперь он в виде «таблетки», а не «чёлки». Также смартфон получил новый цвет — Deep Purple.
- Стоимость iPhone 14 Pro — $999, Pro Max — $1099. В продаже с 16 сентября.
- Новый вырез стал элементом интерфейса: в смартфонах появилась функция Dynamic Island, благодаря которой вырез может «расширяться» и становиться окном, куда разработчики могут выводить нужную информацию — например, уведомления или играющую в плеере музыку.
- Диагональ экрана — 6,1 и 6,7 дюйма. Рамки вокруг дисплея стали меньше, также доступна функция Always on Display — экран не будет выключаться до конца, но станет не таким ярким.
- В смартфонах установлен чип A16 Bionic с 6-ядерным процессором. Основная камера с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше, чем у 13 Pro. Смартфон поддерживает также функцию Action Mode для стабилизации видео и Photonic Engine.
Статья дополняется
Никто никогда не сумеет продавать старое под видом нового так же успешно как это делает Apple..
Все ждали треугольный экран, а тут опять тоже самое.
Ну путин обнулился и теперь будет новый старый президент в 2024
Дело в том, что людям и не нужно новое. Если Apple каждый год будет делать что то новое, то очень много пользователей отвернётся от компании, потому что им будет что то не нравится в новинках. Поэтому Apple меняется, но очень медленно, людям и не нужно новое в айфонах, поэтому Apple новое и не выпускает)
ElectronicArts:
- подержите мое пиво
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFA_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80)
Ролексы успешно продаются совсем без инноваций.
Старая добрая классика!
Мир еще не готов к таким изменениям!
Платежная система МИР?
Стабильность и боль.
Самый лучший комент!
Примерно 3 года назад, перешёл с Айфона на андроид. Взял Хуавей Р20 Pro. Неделю примерно привыкал и забыл про Айфон. В этом году решил поменять, взял Samsung 22 ultra. Вот такого говна я в жизни не встречал!! Пожалуй это самый тупой и бестолковый телефон. Лучше бы Айфон 14 Pro подождал)
Продолжайте вести наблюдение
самсунг дерьмище. хуавей уродливые, хотя ноут у них не плохой себе купил
Неужели каждый год то же самое, только дороже и +1 к порядковому номеру?!
Вместо нового айфона можно купить билет в Испанию + 50 килограмм картошки и енота на сдачу. )))
В этот раз для младших моделей даже процессор новый зажали. Новый уровень наебки. Смысл обновлять с предыдущей версии (не про) уходит в минус
Иии, теже яйца только в профиль, расстроил Тимур Кук :(
Тимур Кук и его команда. Он не один делал его, а с командой.
а хуле вы каждый год ожидаете?! вам че то обещали?
Тимур и его команда уже не тот)
Как отличить айфон 13 от Айфона 14 ?
Ходить с линейкой.
Так же как 7 и 8 отличали ;)
на вырез посмотреть
А он из 100% переработанного материала? Или это в iphone 15 ждать?
100% - даже оставили начинку от предыдущего)
Они пошли еще дальше, под видом смартфона продают сразу материал для переработки...
Вроде, ничего нового🤷♂️
Upd: про и human design - офигенный
главное что челка осталась
А Dynamic Island крутая фича))
Да, островок меня тоже порадовал
очень изящное и крутое решение
Угарнул, от стабилизации) Без стабилизации трясется сильнее на видео, чем айфон 7 из 2016 года, где появилась неотключаемая оптическая стабилизация) Ну зачем так утрировать то
Ну шо, пацаны, добро пожаловать в мир "как бы нам подстроить шапку приложения под эту сраную дырку".
Да легко, не использовать и всё. отрезаешь низ, верх — и дизайнишь
AMAZING!! или не?? 🤷
Incredible
The best we've ever had!
Apple, спасибо за презентацию, VC — спасибо за оперативную стенограмму. Я теперь понял, какой телефон я не куплю в этом году.
Раньше: сяоми копирует айфон
Сейчас: айфон копирует сяоми
в чем отличие от 13? в чем прикол?
6 гигов оперативы, улучшенный модуль камеры
Не купившие 12/13 мини, вы довольны?
Сидим на 7 айфоне, ждем тайп си и когда уйдет челка
Кайф. Стагнация под видом революции. Молодцы
👏👏👏
Прошка)
Они даже камеры поленились покрутить.
До срача Android vs iOS 3,2,1...
0 - пук
Им кто нибудь там в Купертино передайте уже, некоторые производители уже под экран фронтальную камеру ставят, а эти уже 5й год одно и тоже показывают меня цифры, инновации, технологии
Если убрать камеру, будет уже не видно что это айфон!
ну и скрытая камера под экраном пока еще хрень.
Щас для побогаче завезут полоску в Pro, потерпи.
Было Amazing, стало Even More
Инновации, наконец-то!
А в чем различия?
Прошка офигенный
Вместо «челки» появилась маленькая «монобровь».
В конце презентации был кадр из "Разделение" 2 сезон?. К чему отсылка интересно
Кук excited, я excited, все excited!
В этот раз прошки прям кайф. Сделать из выреза такой офигенно вписывающийся элемент интерфейса - это лайк. Always On Display круто. Ну и emergency через спутник это отвал башки. Дааа только в Америке, да ещё и платно походу. Но скажи кому 20 лет назад что ты сможешь с гор отправлять сообщения через спутник из обычного телефона в кармане, а не из чемодана с антенной - посчитали бы сумасшедшим)
Интересно много дурачков побежит брать кредиты)
Все бедные москвичи купят, не в кредит
РЕВОЛЮЦИЯ
Блин, когда же Lightining этот допотопный уберут…
Ай да молодцы!
Сотворить из челки UI-элемент и прикольный!
К такому утечки не готовили.
Удивили, что уж там
РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ
👏👏👏
Вот отказ от симкарт это победа. Но мой XR еще походит)
Эмейзинг! Ребята, это же эмейзинг!
И тут на чате vc - apple отвечает - Хейтеры! Любим вас ))
Вот это прорыв в технологиях!
Никогда такого не было и вот опять!
Слот для симки убрали. Расходимся
Только для США
Ну представила и представила.
Он офигенный! Как же круто умеют делать UX/UI. Завидую и стремлюсь к их уровню.
А когда в РФ?
Айфоны без таблетки мгновенно превратились в устаревший кал.
Экран опять с зашкаливающим ШИМом?
Интересно где опечатка
599 эт наверное mini
Island теперь как таблетка переводится? ))
Так, ну ладно Pro (и то минорное обновление, кроме таблетки), но 14 то зачем нужен?
С 12-13 точно никто не перейдёт.
У кого модель младше — проще 13 Pro взять.
Теперь чёлка выглядит ещё нелепее 😂
Опять без USB-C. Просто ноль полезных фич, зачем выпускать — неясно.
Углеродный след