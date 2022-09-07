Apple представила iPhone 14 и 14 Plus с увеличенным экраном и iPhone Pro c вырезом в форме «таблетки» Статьи редакции
Без версии mini.
26 684 просмотров
- Apple на своей первой осенней онлайн-презентации представила iPhone 14 и 14 Plus — с экранами диагональю 6,1 и 6,7 дюйма. Смартфон доступен в пяти цветах. Процессор тот же, что и в линейке iPhone 13, — A15 Bionic.
- Стоимость iPhone 14 — $799, 14 Plus — $899. Предзаказ — с 9 сентября, обычная версия появится в продаже 16 сентября, версия Plus — 7 октября.
- Теперь у устройства — новая 12-мегапиксельная основная камера с функцией стабилизации видео Action Mode, спутниковое SOS-оповещение и сенсоры движения, как в Apple Watch — с автоматическим оповещением об автокатастрофе. Также появилась функция Photonic Engine — алгоритм, который позволяет в два раза улучшить ночные снимки на всех камерах.
Apple добавила в смартфоны расширенную поддержку eSIM. А в США в моделях iPhone 14 слота для физических SIM-карт в принципе не будет.
- Также Apple показала iPhone 14 Pro и Pro Max с новым вырезом под камеру — теперь он в виде «таблетки», а не «чёлки». Также смартфон получил новый цвет — Deep Purple.
- Стоимость iPhone 14 Pro — $999, Pro Max — $1099. В продаже с 16 сентября.
- Новый вырез стал элементом интерфейса: в смартфонах появилась функция Dynamic Island, или «динамический островок», благодаря которой вырез может «расширяться» и становиться окном, куда разработчики могут выводить нужную информацию — например, уведомления или играющую в плеере музыку.
- Диагональ экрана — 6,1 и 6,7 дюйма, рамки вокруг дисплея стали меньше. Также станет доступна функция Always on Display — с ней экран не погаснет до конца заряда аккумулятора, но будет не таким ярким.
- В смартфонах установлен чип A16 Bionic с 6-ядерным процессором. Основная камера с 48-мегапиксельным сенсором — на 65% больше, чем у 13 Pro. Смартфон также поддерживает функцию Action Mode и Photonic Engine.
Никто никогда не сумеет продавать старое под видом нового так же успешно как это делает Apple..
Все ждали треугольный экран, а тут опять тоже самое.
Комментарий удален модератором
ElectronicArts:
- подержите мое пиво
https://ru.wikipedia.org/wiki/FIFA_(%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80)
Дело в том, что людям и не нужно новое. Если Apple каждый год будет делать что то новое, то очень много пользователей отвернётся от компании, потому что им будет что то не нравится в новинках. Поэтому Apple меняется, но очень медленно, людям и не нужно новое в айфонах, поэтому Apple новое и не выпускает)
Отказ от сим-карт и спутниковая связь, пока только текстовая и для экстренных служб, это недостаточные новшества? Ну разумеется, это завязано на операторов и не работает и никогда не будет работать в России, скажем технологиям досвиданья!
Ролексы успешно продаются совсем без инноваций.
Старая добрая классика!
Да неее .им до нас ещё далеко )))
Ну новая камера это большой плюс. Опять же экстренный спутник это заебись.
Не большой фанат яблока, но тут улучшения на лицо.
Стабильность и боль.
Самый лучший комент!
Мир еще не готов к таким изменениям!
Да ладно, круто же! ))
Платежная система МИР?
Примерно 3 года назад, перешёл с Айфона на андроид. Взял Хуавей Р20 Pro. Неделю примерно привыкал и забыл про Айфон. В этом году решил поменять, взял Samsung 22 ultra. Вот такого говна я в жизни не встречал!! Пожалуй это самый тупой и бестолковый телефон. Лучше бы Айфон 14 Pro подождал)
Продолжайте вести наблюдение
самсунг дерьмище. хуавей уродливые, хотя ноут у них не плохой себе купил
Последний мой Samsung, которым я был доволен на 100%, это Galaxy S2. Потом был ещё S3, но это был такой обмылок... Помню, как ставил специально приложение, чтобы фотографии в галерее с приемлемой скоростью открывались. Думаю, после этого у них были модели и получше, но связываться уже больше не захотел.
Ну шо, пацаны, добро пожаловать в мир "как бы нам подстроить шапку приложения под эту сраную дырку".
Да легко, не использовать и всё. отрезаешь низ, верх — и дизайнишь
А Dynamic Island крутая фича))
Да, островок меня тоже порадовал
очень изящное и крутое решение
А он из 100% переработанного материала? Или это в iphone 15 ждать?
100% - даже оставили начинку от предыдущего)
Они пошли еще дальше, под видом смартфона продают сразу материал для переработки...
Неужели каждый год то же самое, только дороже и +1 к порядковому номеру?!
Вместо нового айфона можно купить билет в Испанию + 50 килограмм картошки и енота на сдачу. )))
В этот раз для младших моделей даже процессор новый зажали. Новый уровень наебки. Смысл обновлять с предыдущей версии (не про) уходит в минус
Иии, теже яйца только в профиль, расстроил Тимур Кук :(
Тимур Кук и его команда. Он не один делал его, а с командой.
а хуле вы каждый год ожидаете?! вам че то обещали?
Тимур и его команда уже не тот)
Apple, спасибо за презентацию, VC — спасибо за оперативную стенограмму. Я теперь понял, какой телефон я не куплю в этом году.
Держите нас в курсе!
1. Про Apple Watch Ultra, там, где демонстрируется, что их можно в экстремальные походы брать - чувак из последних сил взбирается на гору и начинает строить маршрут с часов. Это было очень смешно. Я не знаю, каким нужно быть отмороженным, чтобы полагаться в лесном походе при минусовой температуре на Apple Watch, у которых аккумулятор живёт 2 дня. Они сядут в самый неподходящий момент, ты лишишься компаса, часов и связи. Очень странное позиционирование продукта. Походники используют кварцевые часы с солнечной батареей не просто так.
2. Dynamic Island на iPhone - необычное, интересное решение. Вопрос в том, насколько удобно будет по нему свайпать большим пальцем при диагонали 6,7 дюймов.
AMAZING!! или не?? 🤷
Incredible
На самом деле да, и другие бренды пока не могут это повторить, ни продукт, ни презентации, сколько бы слайдов сяоми не скопировала
The best we've ever had!
Опять без USB-C. Просто ноль полезных фич, зачем выпускать — неясно.
Углеродный след
Ты что, хочешь, чтобы Тим Кук и его контора "революшен, Джони!" стали меньше стричь хомяков? 🥺
Как отличить айфон 13 от Айфона 14 ?
Ходить с линейкой.
Подождать пару секунд - владелец сам обязательно про это скажет.
Так же как 7 и 8 отличали ;)
на вырез посмотреть
Вроде, ничего нового🤷♂️
Upd: про и human design - офигенный
главное что челка осталась
Угарнул, от стабилизации) Без стабилизации трясется сильнее на видео, чем айфон 7 из 2016 года, где появилась неотключаемая оптическая стабилизация) Ну зачем так утрировать то
Вот отказ от симкарт это победа. Но мой XR еще походит)
Не купившие 12/13 мини, вы довольны?
Сидим на 7 айфоне, ждем тайп си и когда уйдет челка
Прошка)
Они даже камеры поленились покрутить.
В этот раз прошки прям кайф. Сделать из выреза такой офигенно вписывающийся элемент интерфейса - это лайк. Always On Display круто. Ну и emergency через спутник это отвал башки. Дааа только в Америке, да ещё и платно походу. Но скажи кому 20 лет назад что ты сможешь с гор отправлять сообщения через спутник из обычного телефона в кармане, а не из чемодана с антенной - посчитали бы сумасшедшим)
В США и Канаде сервис SOS уведомлений идет 2 года бесплатно с даты покупки iphone
Так не с кармана, а "прицелиться в спутник".. И все это непонятно в какие спутники, те же что 20 лет назад или в Старлинковые?
И для справки Иридиум в 99ом уже полноценно работал. С голосовой связью.
Always On Display - на андроиде уже года два такая штука.
Раньше: сяоми копирует айфон
Сейчас: айфон копирует сяоми
в чем отличие от 13? в чем прикол?
6 гигов оперативы, улучшенный модуль камеры
Ай да молодцы!
Сотворить из челки UI-элемент и прикольный!
К такому утечки не готовили.
Удивили, что уж там
Было Amazing, стало Even More
Не, было "one more thing".
Кайф. Стагнация под видом революции. Молодцы
👏👏👏
Блин, когда же Lightining этот допотопный уберут…
Им кто нибудь там в Купертино передайте уже, некоторые производители уже под экран фронтальную камеру ставят, а эти уже 5й год одно и тоже показывают меня цифры, инновации, технологии
Если убрать камеру, будет уже не видно что это айфон!
ну и скрытая камера под экраном пока еще хрень.
Передать можно — но какой в этом смысл, если (при всем сказанном) на родном рынке iOS в этом году уже обгоняет Android по количеству активированных устройств?
Щас для побогаче завезут полоску в Pro, потерпи.
да, ниче нового со времен айфон 8.
надеюсь ты же с ним и ходишь?
Если бы только камера, может и убрали. Но там блок распознавания FaceID, который андроид повторить не может до сих пор. (Не считайте эти сторонние поделки производителей устройств как полноценную технологию)
До срача Android vs iOS 3,2,1...
0 - пук
Кук excited, я excited, все excited!
Так, ну ладно Pro (и то минорное обновление, кроме таблетки), но 14 то зачем нужен?
С 12-13 точно никто не перейдёт.
У кого модель младше — проще 13 Pro взять.
Как владелец 11 - до сих пор нет смысла менять. Но по мне, так даже неплохо. Работает - не трожь.
13 про дороже и тяжелее, мне хватило бы и 14 (учитывая что оперативки стало 6гб) + у 14 аккум 3279мАч против 3095мАч у 13pro
Вот если бы тайпси завезли, то однозначно взял бы, а так... может похожу еще год с X
А в чем различия?
умоляю, избавьтесь уже от чёлок, пожалуйста! ведь это будет отличное и заметное изменение в дизайне и эргономике устройства
Через пару моделей обязательно сделают - и преподнесут как супер-гипер-инновацию.
Инновации, наконец-то!
Вот это прорыв в технологиях!
Никогда такого не было и вот опять!
В конце презентации был кадр из "Разделение" 2 сезон?. К чему отсылка интересно
После презентации, посмотрели презу, а теперь разделитесь - идите работайте!
Да, по сути одно и то же клепают.
РЕВОЛЮЦИЯ
Island теперь как таблетка переводится? ))
так это про форму, а не про функцию. типа
Интересно много дурачков побежит брать кредиты)
Все бедные москвичи купят, не в кредит
Слот для симки убрали. Расходимся
Только для США
и правильно. до сих пор не по понимаю, почему остальные производители не избавятся от этого архаизма
Ну представила и представила.
Прошка офигенный
Вместо «челки» появилась маленькая «монобровь».
Экран опять с зашкаливающим ШИМом?
Ждем презентацию Xiaomi завтра!
Он офигенный! Как же круто умеют делать UX/UI. Завидую и стремлюсь к их уровню.
В рассии,без эпл пей и прочих функций, это не более чем картошка за 1к бачей.
Лайтнинг оставили?
Твёрдо и чётко!
Вообще все оставили ; )
РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ
Помогите эппл найти силы не жадничать
Теперь чёлка выглядит ещё нелепее 😂
Интересно где опечатка
599 эт наверное mini
👏👏👏
И тут на чате vc - apple отвечает - Хейтеры! Любим вас ))
А когда в РФ?
Айфоны без таблетки мгновенно превратились в устаревший кал.
Чет не совсем понял различия..
Always On нада брать
Островок интересно обыграли. Фишки классные, но для нас бесполезные. Полагаю, что 15ка будет с usb-c.
не понял у обычного 14 челка или таблетка
Это точно прорыв!
Это мы покупаем🍎📲
Адекватный способ завести на новом Айфоне приложения сбера есть? На текущем Айфоне приложения есть, через браузер использовать не хочется.
Здравствуйте! Увы, на iOS приложение не получится скачать. Можно пользоваться веб-версией
В статье опечатка. Сначала процессор А15, затем - в смартфонах установлен А16. Так А15 или А16?
в обычном и плюс - 15, в про и макс - 16
В 14 старый, в 14 про новый
Цены - просто огонь!
Стоимость iPhone 14 — 48900 ₽, 14 Plus — 55000₽
Стоимость iPhone 14 Pro — 61100₽, Pro Max — 67300₽.
Использован курс 61.15. Интересно почем у нас сраные барыги будут их продавать?
+20000 примерно и это не на самом старте
Эмейзинг! Ребята, это же эмейзинг!
это же вкуснятина тупа, малые срочно покупайте телефон который не работает на территории РФ