Семья и друзья Стива Джобса запустили «архив» в его честь — сайт с письмами предпринимателя, видео и цитатами Статьи редакции
В будущем в рамках проекта запустят также программы и стипендии для поддержки более молодых поколений.
- Проект представила вдова Джобса Лорен Пауэлл — на конференции Vox Media’s Code 7 сентября 2022 года. По словам The Verge, его запустили «близкие и родные» предпринимателя. Среди них, как указывает издание 9to5Mac, сама Пауэлл, гендиректор Apple Тим Кук и бывший глава по дизайну компании Джони Айв.
- Пока архив работает прежде всего как библиотека материалов, связанных с Джобсом, — в том числе тех, которые до этого не публиковались. Это видеофрагменты его публичных выступлений и интервью, аудиозаписи с интервью, а также письма. Репозиторий обещают постепенно пополнять.
- Пауэлл надеется, что мысли, взгляды и труды Джобса вдохновят молодёжь на собственные свершения. А последние, в свою очередь, станут вкладом в общее будущее человечества.
- В будущем в рамках проекта также запустят «программы, инициативы, партнёрства и стипендии» — для поддержки молодых поколений. Все они будут «отражать ценности Джобса и его представления о возможном». Рассказать о первых запусках создатели обещают «в ближайшие месяцы».
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принимаете Куки?
А письма, с пиздюлями сотрудникам , там будут? Это же самое интересное!
Мало пиздили. Вот за такое можно и ногами:
Джобс велик, а у Кука еще больше.
Идолопоклонничество.