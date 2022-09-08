Техника
Повседневный турник

«Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов «Чип-трип» на фоне новостей, что часть загранпаспортов не выдают Статьи редакции

Можно посмотреть на все этапы производства, чтобы «увидеть своими глазами, как делаются чипы для документов».

  • Производитель микроэлектроники «Микрон» запустил экскурсию на производство чипов для документов на своём заводе в Зеленограде. Она называется «Чип-трип» и предназначена для тех, «кто интересуется производством чипов для паспортов и других документов».
  • Стоимость — 700 рублей с человека. Ближайшая дата экскурсии — 28 сентября.
  • На экскурсии можно будет посмотреть на все этапы производства чипов, «из чего они состоят, и в чём их особенности».

Приглашаем увидеть своими глазами, как делаются чипы «Микрона» для документов. Сейчас многих это интересует, и мы сформировали специальный трек с погружением в детали, покажем весь процесс от первой маски до чип-модуля. Запись уже открыта.

Ольга Пестерева, замгендиректора по управлению коммуникациями «Микрона»
  • 26 августа посольства России временно прекратили выдавать десятилетние загранпаспорта — их не смогут получить те, кто находится за границей. В них, в отличие от пятилетних, есть биометрические чипы.
  • После этого в интернете появилась информация, что «Микрон», который производит чипы для этих паспортов, на самом деле закупает их у немецкой Infineon. Та ещё в феврале, после начала «спецоперации», прекратила любые поставки в Россию.

#новость #микрон

1358 просмотров
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34 комментария
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 Александр Лесненко

- вы чипы делаете?
- нет просто показывает
- красивое

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badResistor
-медленное
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Andrew Sychev

Причем тут медленное?

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badResistor

при том что делают "мало" относительно запроса.

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Andrey Gordeev
Чип-трип

Маркетологи у них, внезапно, хороши

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Пришелец 11

Я думал, чип-трип - это отпуск в Минводах вместо Турции

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Andrey Gordeev

В Минводах дороже. Чип-трип - поездка в Саранск.

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BLVCK SQUARE

Помоему это где то в районе Воркуты..

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Пришелец 11

Это уже фри-трип

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Andre Macareno

Да и не только по названию, идея «ну, го к нам на завод, все покажем» тоже збс

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badResistor

вакцинация от ковида)

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Рустам МУРТАЗИН

Повезло зеленоградцам, я бы с удовольствием сходил посмотрел на производство

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Птеро Дактиль

На экскурсиях решили заработать.

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Евгений Широков

Главное триппер не заработать на экскурсии

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roboto
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Птеро Дактиль

Это не самое опасное заболевание которое водится в тех краях, ящетаю.

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roboto

Опять сборник тупых комментариев. По сабжу экскурсии это збс.

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Andrey Gordeev

Зачем меня обижаешь, у меня хороший коммент

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roboto

Ладно, твой неплох

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Sergeant Ding

Экскурсии збс, плохо что паспортов нет

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Я никто и звать меня никак

Чипы - не можем.
Экскурсии "посмотреть на то, что не можем" - можем.
За 700 рублей всего

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Rax034

Я так и не понял, это те же самые чипы, которые были в Спутнике-V или другие?

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BLVCK SQUARE

Это те что к системе яндекса подключаются и потом на Кутузовском толпой собираются.

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The cool guy

Они хотят напрямую сделать показуху или что?))

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Dimitri

Инициатива интересная. Я бы сходил. Жаль что далеко и чисто из-за экскурсии по заводу в Подмосковье не хочется ехать.

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Ivan Mart

Это Москва)

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Вася Пражкин
Приглашаем увидеть своими глазами, как делаются чипы «Микрона» для документов.

Было интересно посмотреть своими глазами в глаза того человека, из-за которого вся страна не может биометрический паспорт сделать. Я даже готов 7К заплатить за такую экскурсию.

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Sergeant Ding

Все мы знаем этого человека и на экскурсию к нему не водят

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Вася Пражкин

Даже за 7 тыщ? )

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Sergeant Ding

Даже за 7 тыщ миллионов :)

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AKA

Тема дефицита чипов для паспортов не раскрыта. Или они на экскурсии об этом рассказывают?

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Сергей С.

Всегда думал, что пыль и посетители, как ее источник, на фабах - это вселенское зло.

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Anton

бэд-трип

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AKA

Я когда мелким производством занимался, - делал смеси/размолы/концентраты для сельхоз животных то был у меня один контрагент, который тоже, как бы имел свое «производство». Поставил трехкопеечную бытовую дробилку для фермеров и всем своим розничным покупателям говорил, что у них СВОЕ производство. Дробилка на виду в глубине склада и противно жужжала, имитируя бурную деятельность. Технически он не врал, но фактически он даже 10% своих потребностей не закрывал.

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