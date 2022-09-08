«Микрон» начал водить экскурсии на производство чипов «Чип-трип» на фоне новостей, что часть загранпаспортов не выдают Статьи редакции
Можно посмотреть на все этапы производства, чтобы «увидеть своими глазами, как делаются чипы для документов».
- Производитель микроэлектроники «Микрон» запустил экскурсию на производство чипов для документов на своём заводе в Зеленограде. Она называется «Чип-трип» и предназначена для тех, «кто интересуется производством чипов для паспортов и других документов».
- Стоимость — 700 рублей с человека. Ближайшая дата экскурсии — 28 сентября.
- На экскурсии можно будет посмотреть на все этапы производства чипов, «из чего они состоят, и в чём их особенности».
- 26 августа посольства России временно прекратили выдавать десятилетние загранпаспорта — их не смогут получить те, кто находится за границей. В них, в отличие от пятилетних, есть биометрические чипы.
- После этого в интернете появилась информация, что «Микрон», который производит чипы для этих паспортов, на самом деле закупает их у немецкой Infineon. Та ещё в феврале, после начала «спецоперации», прекратила любые поставки в Россию.
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- вы чипы делаете?
- нет просто показывает
- красивое
Причем тут медленное?
при том что делают "мало" относительно запроса.
Маркетологи у них, внезапно, хороши
Я думал, чип-трип - это отпуск в Минводах вместо Турции
В Минводах дороже. Чип-трип - поездка в Саранск.
Помоему это где то в районе Воркуты..
Это уже фри-трип
Да и не только по названию, идея «ну, го к нам на завод, все покажем» тоже збс
вакцинация от ковида)
Повезло зеленоградцам, я бы с удовольствием сходил посмотрел на производство
На экскурсиях решили заработать.
Главное триппер не заработать на экскурсии
Это не самое опасное заболевание которое водится в тех краях, ящетаю.
Опять сборник тупых комментариев. По сабжу экскурсии это збс.
Зачем меня обижаешь, у меня хороший коммент
Ладно, твой неплох
Экскурсии збс, плохо что паспортов нет
Чипы - не можем.
Экскурсии "посмотреть на то, что не можем" - можем.
За 700 рублей всего
Я так и не понял, это те же самые чипы, которые были в Спутнике-V или другие?
Это те что к системе яндекса подключаются и потом на Кутузовском толпой собираются.
Они хотят напрямую сделать показуху или что?))
Инициатива интересная. Я бы сходил. Жаль что далеко и чисто из-за экскурсии по заводу в Подмосковье не хочется ехать.
Это Москва)
Было интересно посмотреть своими глазами в глаза того человека, из-за которого вся страна не может биометрический паспорт сделать. Я даже готов 7К заплатить за такую экскурсию.
Все мы знаем этого человека и на экскурсию к нему не водят
Даже за 7 тыщ? )
Даже за 7 тыщ миллионов :)
Тема дефицита чипов для паспортов не раскрыта. Или они на экскурсии об этом рассказывают?
Всегда думал, что пыль и посетители, как ее источник, на фабах - это вселенское зло.
бэд-трип
Я когда мелким производством занимался, - делал смеси/размолы/концентраты для сельхоз животных то был у меня один контрагент, который тоже, как бы имел свое «производство». Поставил трехкопеечную бытовую дробилку для фермеров и всем своим розничным покупателям говорил, что у них СВОЕ производство. Дробилка на виду в глубине склада и противно жужжала, имитируя бурную деятельность. Технически он не врал, но фактически он даже 10% своих потребностей не закрывал.