«Яндекс» начал продавать свои колонки и другие «умные» устройства в Азербайджане Статьи редакции
До этого «Яндекс» продавал устройства с «Алисой» за границей только в Казахстане, Беларуси и Израиле.
- Компания объявила, что официально открыла продажи колонок и устройств для «умного» дома с «Алисой» в Азербайджане. Но запускать устройства и общаться с помощником пока можно только на русском языке.
- Линейка «умных» колонок включает «Станцию Лайт», обновлённую «Станцию Мини», «Станцию» второго поколения и «Станцию Макс».
- Купить устройства пользователи могут в магазинах электроники Kontact Home, Baku Electronics, Irshad Electronics и у других местных ритейлеров. Например, «Лайт» стоит от 129 манатов (около 4,6 тысяч рублей), «Макс» — от 699 манатов (24,9 тысячи), устройства «умного» дома — от 49 манатов (1,7 тысяч). При покупке «Станции» пользователи получат подписку «Яндекс Плюс».
- Вместе со стартом продаж в Азербайджане появилась служба поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием.
1181 просмотров
В Турцию надо, только под другим именем — Наташа, а не Алиса
В Турции популярны сервисы Яндекса. Половина водителей ездят с Навигатором
Спасибо, кэп
В Турции Марина.
Турки будут с ними разок играться и выкидывать.
Хочу колонку, чтобы при возможности на нее можно было накатить хоть «Алису, хоть «Марусю», хоть «Салют». Дальше оформляешь подписку Яндекса, ВК или Сбера — что хочешь — и погнали. Вот такой рынок открытых платформ был бы топ. И экспансия на международные рынки, глядишь, давалась бы проще.
Никогда такое не будет.
Конечно не будет. Колонку за 100 рублей с Алисой за несколько тысяч продают, а так — придется маржу снижать.
Можно мне такую колонку где-то заказать за 100 рублей? Чтобы микрофоны были хорошие, звук, софт под него накатить при этом.
С китайцами надо договариваться. Может даже готовое найдётся — где-то же эти Яндекс-колонки штампуют.
"Компания объявила, что официально открыла продажи колонок и устройств для «умного» дома с «Алисой» в Азербайджане. Но запускать устройства и общаться с помощником пока можно только на русском языке."-ну такое,только на русском ...
"Вай, шайтан-коробка, дай музыку пажалста"
зачем людям интерфейс на родном языке)))
А че пока на русском, долго что ли локализовывать. «Сышишь Алыса» и готово
кто в здравом уме ТАКОЕ покупает?
Я
Умний калонка, жи есть брат?
Наконец-то будет понимать "Алиса джан!"
Куплю за тысячу и то не знаю зачем