Техника
Внезапный кофе

«Яндекс» начал продавать свои колонки и другие «умные» устройства в Азербайджане Статьи редакции

До этого «Яндекс» продавал устройства с «Алисой» за границей только в Казахстане, Беларуси и Израиле.

  • Компания объявила, что официально открыла продажи колонок и устройств для «умного» дома с «Алисой» в Азербайджане. Но запускать устройства и общаться с помощником пока можно только на русском языке.
  • Линейка «умных» колонок включает «Станцию Лайт», обновлённую «Станцию Мини», «Станцию» второго поколения и «Станцию Макс».
  • Купить устройства пользователи могут в магазинах электроники Kontact Home, Baku Electronics, Irshad Electronics и у других местных ритейлеров. Например, «Лайт» стоит от 129 манатов (около 4,6 тысяч рублей), «Макс» — от 699 манатов (24,9 тысячи), устройства «умного» дома — от 49 манатов (1,7 тысяч). При покупке «Станции» пользователи получат подписку «Яндекс Плюс».
  • Вместе со стартом продаж в Азербайджане появилась служба поддержки пользователей и сервисный центр с гарантийным обслуживанием.
«Станция Лайт» 2021 года / источник: «Яндекс»

#новость #яндекс #алиса #яндексстанция

1181 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
18 комментариев
Написать комментарий...
 igotosochi

В Турцию надо, только под другим именем — Наташа, а не Алиса

Ответить
Развернуть ветку
Artem Lisak

В Турции популярны сервисы Яндекса. Половина водителей ездят с Навигатором

Ответить
Развернуть ветку
igotosochi

Спасибо, кэп

Ответить
Развернуть ветку
Глеб Голубев

В Турции Марина.

Ответить
Развернуть ветку
Герман Хибберт

Турки будут с ними разок играться и выкидывать.

Ответить
Развернуть ветку
Владимир Писарев

Хочу колонку, чтобы при возможности на нее можно было накатить хоть «Алису, хоть «Марусю», хоть «Салют». Дальше оформляешь подписку Яндекса, ВК или Сбера — что хочешь — и погнали. Вот такой рынок открытых платформ был бы топ. И экспансия на международные рынки, глядишь, давалась бы проще.

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Б.

Никогда такое не будет.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Firsov

Конечно не будет. Колонку за 100 рублей с Алисой за несколько тысяч продают, а так — придется маржу снижать.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

Можно мне такую колонку где-то заказать за 100 рублей? Чтобы микрофоны были хорошие, звук, софт под него накатить при этом.

Ответить
Развернуть ветку
Roman Firsov

С китайцами надо договариваться. Может даже готовое найдётся — где-то же эти Яндекс-колонки штампуют.

Ответить
Развернуть ветку
Денис Чернышев

"Компания объявила, что официально открыла продажи колонок и устройств для «умного» дома с «Алисой» в Азербайджане. Но запускать устройства и общаться с помощником пока можно только на русском языке."-ну такое,только на русском ...

Ответить
Развернуть ветку
Олег Магазинщиков

"Вай, шайтан-коробка, дай музыку пажалста"
зачем людям интерфейс на родном языке)))

Ответить
Развернуть ветку
Алеоп

А че пока на русском, долго что ли локализовывать. «Сышишь Алыса» и готово

Ответить
Развернуть ветку
Светлана

кто в здравом уме ТАКОЕ покупает?

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Olenin

Я

Ответить
Развернуть ветку
BLVCK SQUARE

Умний калонка, жи есть брат?

Ответить
Развернуть ветку
Герман Хибберт

Наконец-то будет понимать "Алиса джан!"

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Kenig

Куплю за тысячу и то не знаю зачем

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 18 комментариев
null