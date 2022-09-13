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Google отменила выпуск следующей версии ноутбука Pixelbook и распустила команду проекта — The Verge Статьи редакции

Компания, вероятно, решила сосредоточиться на других продуктах на фоне сокращения расходов.

  • Компания отменила выпуск следующей версии Pixelbook и распустила команду, которая работала над устройством. Об этом пишет The Verge со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.
  • Членов команды перевели в другие отделы. Само устройство должны были выпустить в 2023 году, но проект свернули в рамках программы сокращения расходов в Google, рассказал собеседник.
  • Представитель компании заявила, что Google не делится планами о будущих продуктах или данными о штате, но стремится создавать «инновационные и полезные для пользователей» продукты. Что касается команд, то во время смены приоритетов, они могут переходить на разработку других устройств и сервисов.
  • Google выпустила Pixelbook в 2017 году. Однако к 2019 году сопоставимые хромбуки от других брендов стали значительно дешевле, отмечает издание. И компания решила сосредоточиться на других продуктах — «умных» часах и планшетах, полагает The Verge.
Оригинальный Pixelbook должен был показать все возможности хромбуков / источник: The Verge

#новость #google

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4 комментария
Печатный фитиль

Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

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Андрей Ежов

На кладбище проектов гугла очередное пополнение

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Айрат Галиуллин

Вот и правильно, важное качество вовремя отказаться от мёртвого продукта

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Вадим Д.

Однако, довольно долго они его тащили.
Делаем вывод: Pixelbook приносил убытки. +1 забытый проект.

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