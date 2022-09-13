Техника
Маша Цепелева

Минпромторг признал отставание российских технологий в области микроэлектроники на 10-15 лет от мирового уровня — «Ъ» Статьи редакции

А также дефицит кадров в России, зависимость от зарубежных партнёров и низкую инвестиционную привлекательность.

  • О разработке Минпромторгом проекта «Основ государственной политики России в области развития электронной промышленности до 2030 года и дальнейшую перспективу» сообщает «Ъ» со ссылкой на документ и источник в правительстве. Публично его планируют представить на форуме «Микроэлектроника-2022» в октябре. В Минпромторге и Минцифры не ответили на запросы журналистов.
  • В проекте перечислены проблемы российской микроэлектроники: отставание технологий на 10-15 лет от мирового уровня, трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм, нехватка производственных мощностей, критическая зависимость проектирования и выпуска от зарубежных технологий, невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой, низкая инвестиционная привлекательность, высокая стоимость производства компонентов в России и острый дефицит кадров.
  • Министерство предлагает участникам рынка «координировать исследования в области передовых технологий», увеличить мощности «за счёт освоения производства микроэлектроники с современными топологическими нормами», создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники.
  • В качестве инструментов ведомство предлагает: упростить доступ к грантам, субсидиям и льготным кредитам, чтобы стимулировать внебюджетные инвестиции. После 2030 года, указано в документе, созданная в России микроэлектроника начнет «экспансию на международные рынки».
  • Отрасль требует экстренных мер: финансирования, помощи в расширении производств и крупных инвестиций в развитие локальной инфраструктуры, рассказал изданию источник в крупном производителе микроэлектроники. По его словам, субсидии и госконтракты обычно получают «три-четыре придворных дизайн-центра».

#новость #минпромторг

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75 комментариев
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 da Loonie
отказаться от иностранных архитектур при проектировании электроники

ага, чичас начнём заводить новый комплект стандартов и протоколов для всего на свете, исключительно с целью изолировать себя от всего на свете. охуеть какие выйдут технологии

сука, давайте ещё физику с нуля начнём переписывать, а то там иностранных мнений чего-то многовато замешано

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arty

В их фэнтези-мире физика и, даже, логика давно уже другие.

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Непривычный чувак

Чужие не можем повторить хотя бы...

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Павел Бондарев

На 10-15 лет? и тут лукавят...

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Revenant

Они, наверное, считали в рабочих часах.

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sles

"лукавят" врут же.

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1 комментарий
Alex Cox

Да нет, все верно. Просто за 15 лет был очень большой скачек, все уже стали забывать что было в 2005—2007.

Это легко сверить по тех. процессу интела тех годов и нашему текущему, когда мы полностью локально можем изготовить.

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13 комментариев
da Loonie

10-15 лет отставания это походу блидинг эдж. типа передовой вариант.

чего там происходит на исконно-"своих" олдскульных производствах наверное уже давно пора историкам изучать.

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Nick Mannet

Стандартная схема, сперва вбрасывают и смотрят реакцию населения, потом корректирую в большую или меньшую сторону ))

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3 комментария
tabularasa

На 10-15 лет за 2022 год. Это про скорость)

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Pavel Pavel

Давайте вспомним, что было на рынке CPU в 2007? Это Core 2 Duo и Athlon 64. Сегодняшний Байкал их значительно опережает. Поэтому вопрос, что за линейку брали. В целом вполне может быть и 10-15 лет, хотя и это не мало.

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Dmitry Protasov

"После 2030 года, указано в документе, созданная в России микроэлектроника начнет «экспансию на международные рынки»" - в виде лома?

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Вадим Д.

Не всякий рынок согласится это принять (-:

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3 комментария
Mike Elkin

в виде брелочков и бус

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Владислав Брючко

Сообщение удалено

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Вадим Д.

Они там порядком не ошиблись? Или хотя бы кратностью: 30-40 лет более правдиво выглядит.
Вообще, у чиновников даже признавать очевидное (которому яростно сопротивлялись!) – уже целая наука. Совещаний, небось, прошло немеряно.

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da Loonie

не-не, всё верно. 10-15 - это передовой уровень отставания. минимум.

средний страшно считать.

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1 комментарий
15 сантиметров в обхвате

Наконец то, так глядишь и хлопки взрывами станут и потери не только вражеские

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Вадим Д.

Оу, осади! Не так быстро.

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Mike Elkin

к 30 году нагонят текущий уровень технологий? и опять будут признавать отставание? выглядит как надёжный план как во времена ссср - пока очередной западный процессор отреверсили и пустили в производство - он уже успел устареть и ему на смену пришло 3 поколения новых

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Иван Серик

Если за 7 лет мы сократим отставание на мене чем на 10 лет - это будет невероятным рывком вперëд!

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1 комментарий
Непривычный чувак
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Serpantin74

"трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм". Если что, это процесс 90-ых годов. Так что отстаем более чем на 20 лет

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Антон piter

Нет. 90е - это 350нм. 180нм - это начало нулевых. Во-вторых, идти проторенной дорогой всегда проще, чем быть первопроходцем. Сейчас можно повертеть в руках разное оборудование или отчёты о нём, почитать научные статьи по микроэлектронике за последние 20ть лет.

Это существенно сокращает время на НИОКР. Так что 10-15 лет вполне реалистично, если деньги не пилить, а работать. Если пилить и не работать, не реалистично.

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3 комментария
Марат Нагаев

лол, в электронике не только одна эта цифра имеет значение

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Павел Байбахтин

Что-то как-то поздно они спохватились

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Естественный Женя

Признание -это уже путь к выздоровлению.

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MegaAnders

с учетом политики которая сейчас происходит отставание будет на лет 50 минимум

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Алексей Марантц

Слишком оптимистично

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Dmitry Pushin

про станки для производства чипов уже писали, что там компоненты из десятка стран и из сотен если не тысяч компаний. те же линзы Zeiss, которые реально ли вообще повторить.

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Иван Серик

Ссылочку в студию! Интересно почитать!

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Alexander Klimanskiy

Нет времени на раскачку

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Romana

Рывок или прорыв? Не могу определиться 🤷🏻‍♀️

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Mike Elkin

отрицательное опережение западных технологий

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Victor Musin

Ох, десяточку они приписали. А то неудобно как-то.

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виктор сикрит

Было бы забавно, если бы не признали)

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Lukas Dexter

Ох уж этот прогресс 😁

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Serge Demichev

И это только текущее положение. А во время, где нужно бежать, чтобы идти — катастрофа и текущая внешняя политика отодвинет нас еще лет на 10-15. Микроэлектроника это кооперативная работа многих стран, если вокруг одни враги, то никакой микроэлектроники не будет. Это факт. Во-вторых, влажные мечты СССР'ев 2.0, переход с одних техпроцессов в 45 годы и сейчас — это абсолютные разные сценарии… В-третьих, станкостроение в РФ почти полностью зависит от импорта, чтобы построить станок или купить-построить для EUV-литографии потребуется лет 20-30…

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Gollut
низкая инвестиционная привлекательность

Это ж как же так вышло то...

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Mr. xXx

Сейчас как повторят Yotaphone.. 2022, чтобы вам не повадно было ругать их!

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Иван Иванов

Оптимисты они.
И отставание у них всего 10-15 лет.
И нагонят все за бабки к 2030 году.
И архитектура своя будет крутой и независимой

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Владислав Брючко
После 2030 года, указано в документе, созданная в России микроэлектроника начнет «экспансию на международные рынки».

Микроэлектроника в калибрах и кинжалах считается?

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Иван Иванов

Это перекупство же, а не импортозамещение.

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Philips

Осталось дело за минпромторгом, Минэнерго, минсельхозом, Минэкономразвития, минздравом и уже начнем понимать от чего отталкиваться.

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Дмитрий Филиппов
Отрасль требует экстренных мер: финансирования, помощи в расширении производств и крупных инвестиций в развитие локальной инфраструктуры

Так, зарплаты нам тоже заморозят, как и пенсии? И иначе какой нормальный будет финансировать, даже если он патриот.

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Дмитрий Алтунин

Батюшки! Ложь, звездёж и провокация :)

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John Yossarian

No shit?

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segamega

Как можно отставать от чего то на 10-15 лет если у тебя вообще ничего нет

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Инкогнито
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2X.

Хахахаха 10-15 лет, лет 20 можно сказать точно, потому что - своей электроники в РФ нет.

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