«Яндекс Маркет» запустил продажи iPhone 14 — первую крупную партию смартфонов поставят 20 сентября Статьи редакции
Другие ритейлеры обещали поставки в октябре.
- Первые iPhone 14 появятся на «Маркете» вечером 16 сентября, сообщила компания. Первая крупная поставка — 20 сентября, пользователи могут подписаться на уведомления о её появлении.
- Чтобы поставки были регулярными, маркетплейс взаимодействует с разными партнёрами и вводит для них специальные условия. Например, в период пикового спроса — до 30 октября — комиссия за размещение iPhone 14 для магазинов составит 0,1% вместо 4%.
- Также пользователи, купившие смартфоны до конца сентября, получат повышенный кэшбек — 10% от суммы покупки.
- iPhone 14 на 128 ГБ уже в продаже, стоит от 86 тысяч рублей, цен на другие устройства пока нет.
- Российские ритейлеры — в том числе МТС, «Билайн» и Wildberries — уже принимают предзаказы на iPhone 14, но в продаже обещают их только в октябре. У МТС цены от 84,9 тысяч рублей, но предзаказ могут и отменить — из-за «недружественности» поставщика. При этом на «сером» рынке устройства должны появиться уже 17 сентября, но по завышенной цене.
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За такую цену взял бы парочку.
а за 86 с 10% кэшбэком чего бы не взял. Там и поставщик "дружественный" и отменять не собираются и первая партия быстрее. Или я чего то не щнаю про Яндекс?
Ааа, всё увидел, там в рублях. Я бы пару сотен взял на продажу))))
за 100 рублей возьму, что там с монетами возиться
Даю 150
Вы наш картель зачем портите, лучше вступайте
может тысяч?)
извините, заглянула случайно в параллельную вселенную с другими ценами
Пожалуйста будь не тысяч.
Насколько нужно не уважать себя, чтобы покупать айфоны после того, как аппле очень уверенно показала, что вертела на хую всех ру-пользователей и может и готова превратить их тысячи долларов в кирпичи просто так?
А уточните, в какой кирпич телефоны превратились? Перестали работать? Сервисы недоступны?
Уж кто-кто, а Apple то осторожнее всех подошли к вопросу, ни один из их собственных сервисов не перестал работать в РФ без явной на то причины, которая от самой Apple не зависит, как тот же Apple Pay, который отвалился из-за огромных рисков работы с НСПК и формулировками санкций; даже в AppStore остались способы оплаты.
Тыкните пальцем как оплатить подписку
МТС и Билайн со счета телефона, куча знакомых так пользуются всеми радостями жизни.
В App Store жмите на значок своего профиля — пополнить Apple ID. С мобильного счёта билайна и МТС можно закидывать деньги на оплату iCloud и всего прочего.
Спасибо. Блин, а у меня теле2(((
А у меня Тинькофф Мобайл. После того как в Киви отвалилась покупка подарочных карт iTunes, теперь у посредников покупаю с наценкой. Я финансовый мазохист.
Вы можете закинуть другу или родственнику денег на подходящую симку, вставить в айфон, пополнить с неё и отдать обратно. Профиль-то при этом не поменяется)
👍🏻
И что теперь? На кнопочные телефоны переходить?
Насколько нужно не уважать себя, чтобы покупать айфоны. Точка.
Лучше техники Apple ничего нет.
Нах этот 14 нужен, что с 14 Pro
Сейчас бы технику на ВБ купить, ухххх
Пойду куплю дошик пока акция идет
Нахуй надо