Специалисты Surfshark составили рейтинг стран с самым доступным и дорогим интернетом, пишет «Ъ». Для этого они измеряли соотношение самых дешёвых тарифов для широкополосного фиксированного и мобильного интернета и средней почасовой зарплаты в стране.

Согласно исследованию, самый доступный стационарный интернет в Армении и Израиле, где для оплаты нужно работать 18 и 19 минут соответственно. В Израиле очень дешёвый и мобильный интернет: чтобы оплатить самый доступный тариф требуется 5 секунд работы.

Россия попала на шестое место рейтинга. Для оплаты домашнего интернета жители страны должны работать 34 минуты, а мобильного — 2 минуты 18 секунд. Для сравнения, средние показатели по миру составляют 6 часов 31 минуту и 13 минут 8 секунд соответственно.