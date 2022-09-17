Россия на шестом месте в мире по доступности интернета — исследование Статьи редакции
Россиянам в среднем нужно работать 34 минуты для оплаты месяца домашнего интернета, тогда как в находящемся на последнем месте рейтинга Кот-д`Ивуаре — больше 65 часов.
Специалисты Surfshark составили рейтинг стран с самым доступным и дорогим интернетом, пишет «Ъ». Для этого они измеряли соотношение самых дешёвых тарифов для широкополосного фиксированного и мобильного интернета и средней почасовой зарплаты в стране.
Согласно исследованию, самый доступный стационарный интернет в Армении и Израиле, где для оплаты нужно работать 18 и 19 минут соответственно. В Израиле очень дешёвый и мобильный интернет: чтобы оплатить самый доступный тариф требуется 5 секунд работы.
- Россия попала на шестое место рейтинга. Для оплаты домашнего интернета жители страны должны работать 34 минуты, а мобильного — 2 минуты 18 секунд. Для сравнения, средние показатели по миру составляют 6 часов 31 минуту и 13 минут 8 секунд соответственно.
Самый дорогой интернет в Кот-д`Ивуаре. Там нужно трудиться 65 часов 33 минуты, чтобы оплатить наиболее дешёвый домашний тариф, и 59 минут 30 секунд, чтобы рассчитаться за мобильный.
Комментаторы, ваш выход, расскажите, почему это все равно плохо и спросите, а что случилось
Стоимость VPN почему-то не включили в общую сумму.
Дешёвый и быстрый интернет это очень хорошо. Но одного интернета для хорошей жизни мало.