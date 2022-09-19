«Яндекс» и Cubic Music запустили подписку на подборку лицензионной музыки для бизнеса от «Алисы» Статьи редакции
Стоит 990 рублей в месяц, можно купить «Станцию» с установленным навыком или подключить его к уже имеющейся колонке.
- «Яндекс» и музыкальный сервис Cubic Music представили совместный продукт для бизнеса — это новый навык голосового помощника «Алиса» в «Яндекс Станции».
- Теперь колонка может проигрывать лицензионную музыку для малого и среднего бизнеса. Её создают музыканты, которые работают с Cubic Music. Для каждого типа бизнеса есть в среднем 20-30 плейлистов.
- Чтобы активировать навык, нужно произнести команду «“Алиса”, включи навык “Музыка для бизнеса”». После этого можно выбрать музыку как по типу бизнеса, так и по жанру — «Алиса» подберёт плейлист и запустит воспроизведение в случайном порядке.
- Музыка — лицензионная, поэтому платить отчисления по авторским правам не нужно. Стоимость месячной подписки — 990 рублей (без учёта стоимости «Станции»), подключить «Алису» можно к уже имеющимся колонкам. Бизнесу доступен фиксированный тариф с оплатой только за количество подключённых устройств.
- Cubic Music — музыкальный сервис для бизнеса. С его помощью можно воспроизводить музыку в кафе, торговых точках и других публичных местах без нарушения авторских прав на неё.
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Отличное решение для ресторанов по цене двух кружек пива
Что-то кажется сомнительным использование лицензионной музыки в небольших заведениях. Как и то, что эти самые заведения что-то отчисляют правообладателям.
Это до первого захода сотрудников Михалкова...
Это понятно, но в каждое привокзальное кафе "Надежда" не зайдут. Хотя, возможно, только по привокзальным пройдут + более-менее крупные/посещаемые. А вот всяческие наиболее мелкие и затерянные в дебрях городов – их сложно заметить. И не забывайте про очень малые города, о некоторых их них в своих же региональных центрах имеют крайне смутное представление.
Не, РАО нормально ходит. У них процесс налажен уже лет десять точно
Когда денег хочется больше, то появляется и такое:
https://ivbg.ru/7782958-taksistov-nachali-shtrafovat-za-igrayushhuyu-v-avtomobile-muzyku.html
Сплошная дурка. Скоро как в Ералаше будем собираться на чердаке и слушать музыку.
в Калифорнии есть закон Prop 47 по которому полиция не подает заявление,если кража до 1000$
НеправдаОн повторно классифицировал некоторые ненасильственные правонарушения как проступки, а не уголовные преступления, как они классифицировались ранее.
Обычно проступки наказываются денежными штрафами или общественными работами.
Чтобы приобрести данную подписку, вам нужно приобрести подписку
Подписку на подписку!
Хорошо, что старые сd не выбрасывал
Хоть старые, хоть новые - без разницы. Если крутите не для себя лично - надо платить РАО денежку.
Даже трудно себе представить дебила, который платит 1000 руб в месяц, чтобы послушать музыку
Это цена для юрлиц
Представьте, есть "дебилы", которые платят еще больше. Для примера, одни из самых больших ставок в РАО и ВОИС у ресторанов и кафе, там десятки тысяч в месяц платят
В этом и проблема комментов предпринимателей на VC.ru - они не могут представить базовых вещей часто.
а ещё труднее представить в своём идеальном мирке владельцев кафе, которых за воспроизведение музыки и неуплату за "авторское право" смачно имеет РАО или ВОИС. За 1000р отличная альтернатива набутылингу от михалкова
Скорей всего мои данные устаревшие, но в общественных местах, считают по квадратам цену возможности проигрывать музыку.
Скорее всего вы про популярную музыку, которая попадает под расчет по квадратным метрам. А тут про очищенную музыку, выведенную из реестра РАО и ВОИС
Затестил, «музыка для бизнеса» включилась на обычной подписной Алисе без доплаты)
Cubic Music они еще существуют...надо же
а чем вам музыка на флешке не устраивает?
Штраф. При любом раскладе это музыка не личная, а для общественного места - крутить без ежемесячной оплаты рао нельзя