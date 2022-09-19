Техника
Последовательный дебаркадер

«Яндекс» и Cubic Music запустили подписку на подборку лицензионной музыки для бизнеса от «Алисы» Статьи редакции

Стоит 990 рублей в месяц, можно купить «Станцию» с установленным навыком или подключить его к уже имеющейся колонке.

  • «Яндекс» и музыкальный сервис Cubic Music представили совместный продукт для бизнеса — это новый навык голосового помощника «Алиса» в «Яндекс Станции».
  • Теперь колонка может проигрывать лицензионную музыку для малого и среднего бизнеса. Её создают музыканты, которые работают с Cubic Music. Для каждого типа бизнеса есть в среднем 20-30 плейлистов.
  • Чтобы активировать навык, нужно произнести команду «“Алиса”, включи навык “Музыка для бизнеса”». После этого можно выбрать музыку как по типу бизнеса, так и по жанру — «Алиса» подберёт плейлист и запустит воспроизведение в случайном порядке.
  • Музыка — лицензионная, поэтому платить отчисления по авторским правам не нужно. Стоимость месячной подписки — 990 рублей (без учёта стоимости «Станции»), подключить «Алису» можно к уже имеющимся колонкам. Бизнесу доступен фиксированный тариф с оплатой только за количество подключённых устройств.
  • Cubic Music — музыкальный сервис для бизнеса. С его помощью можно воспроизводить музыку в кафе, торговых точках и других публичных местах без нарушения авторских прав на неё.

#новость #яндекс

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24 комментария
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Ледяной рубин

Отличное решение для ресторанов по цене двух кружек пива

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Вадим Д.

Что-то кажется сомнительным использование лицензионной музыки в небольших заведениях. Как и то, что эти самые заведения что-то отчисляют правообладателям.

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KK

Это до первого захода сотрудников Михалкова...

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Вадим Д.

Это понятно, но в каждое привокзальное кафе "Надежда" не зайдут. Хотя, возможно, только по привокзальным пройдут + более-менее крупные/посещаемые. А вот всяческие наиболее мелкие и затерянные в дебрях городов – их сложно заметить. И не забывайте про очень малые города, о некоторых их них в своих же региональных центрах имеют крайне смутное представление.

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Пабы старой Руси

Не, РАО нормально ходит. У них процесс налажен уже лет десять точно

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KK

Когда денег хочется больше, то появляется и такое:
https://ivbg.ru/7782958-taksistov-nachali-shtrafovat-za-igrayushhuyu-v-avtomobile-muzyku.html

Таксистов начали штрафовать за играющую в…
Организация Интеллектуальной Собственности начала проводить рейды по выявлению таксистов…
ivbg.ru
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Евгений Широков

Сплошная дурка. Скоро как в Ералаше будем собираться на чердаке и слушать музыку.

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Евгений Лиманов

в Калифорнии есть закон Prop 47 по которому полиция не подает заявление,если кража до 1000$

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Rnatery

Неправда

Он повторно классифицировал некоторые ненасильственные правонарушения как проступки, а не уголовные преступления, как они классифицировались ранее.
Обычно проступки наказываются денежными штрафами или общественными работами.
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Yaroslav Kamolin

Чтобы приобрести данную подписку, вам нужно приобрести подписку

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Максим Ростокин

Подписку на подписку!

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Семейный теркин30см

Хорошо, что старые сd не выбрасывал

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Вася Пражкин

Хоть старые, хоть новые - без разницы. Если крутите не для себя лично - надо платить РАО денежку.

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Копил и Верил

Даже трудно себе представить дебила, который платит 1000 руб в месяц, чтобы послушать музыку

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Пабы старой Руси

Это цена для юрлиц

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Artem Artem

Представьте, есть "дебилы", которые платят еще больше. Для примера, одни из самых больших ставок в РАО и ВОИС у ресторанов и кафе, там десятки тысяч в месяц платят

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Страстной украинец

В этом и проблема комментов предпринимателей на VC.ru - они не могут представить базовых вещей часто.

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Алексей Долонгис

а ещё труднее представить в своём идеальном мирке владельцев кафе, которых за воспроизведение музыки и неуплату за "авторское право" смачно имеет РАО или ВОИС. За 1000р отличная альтернатива набутылингу от михалкова

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3216q114

Скорей всего мои данные устаревшие, но в общественных местах, считают по квадратам цену возможности проигрывать музыку.

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Artem Artem

Скорее всего вы про популярную музыку, которая попадает под расчет по квадратным метрам. А тут про очищенную музыку, выведенную из реестра РАО и ВОИС

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Максим Ростокин

Затестил, «музыка для бизнеса» включилась на обычной подписной Алисе без доплаты)

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Андрей Лазутин

Cubic Music они еще существуют...надо же

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Kristina Baturina

а чем вам музыка на флешке не устраивает?

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Нелли

Штраф. При любом раскладе это музыка не личная, а для общественного места - крутить без ежемесячной оплаты рао нельзя

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