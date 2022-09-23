«Яндекс» построит в Калуге свой самый мощный дата-центр в России Статьи редакции
Он должен покрыть растущий спрос на облачные услуги.
- Дата-центр будет находиться на территории индустриального парка «Грабцево», объявила компания. Открытие первой зоны запланировано на вторую половину 2023 года.
- Там разместится более 3800 серверных стоек c нагрузкой по 15 КВт на каждую. Запланированная площадь — 130 тысяч м², общая проектная мощность — 63 МВт. Это в полтора раза превосходит мощности самого высоконагруженного дата-центра «Яндекса».
- Инвестиции компания не раскрывает. По оценке руководителя направления дата-центров CORE.XP. Томаса Ходгкинсона, строительство подобного ЦОДа может обойтись в 170-190 млн рублей.
- Чтобы добиться высокой энергоэффективности (ИТ-оборудование центра по плану будет потреблять около 58 МВт), компания будет использовать в том числе фрикулинг — технологию охлаждения дата-центра за счёт обдува при помощи уличного воздуха.
Бесперебойность работы центра компания обеспечит за счёт разработки собственного оборудования для электроснабжения. «Яндекс» подключается по линиям высокого напряжения непосредственно к сетям национальных операторов со строительством собственных кабельных линий и подстанций.
- Дата-центр в Калуге обеспечит работу внутренней инфраструктуры сервисов «Яндекса» и облачной платформы Yandex Cloud. Сейчас последняя размещается в трёх дата-центрах во Владимирской, Рязанской и Московской областях.
- Ещё один дата-центр компании есть в Финляндии. В мае местные компании отказались поставлять ему электричество. По словам источника РБК на ИТ-рынке и близкого к «Яндексу» собеседника, компания «успешно» решила проблему с этим дата-центром. Второй источник отметил, что компания зарегистрировала новое юрлицо и восстановила доступ к электричеству. С каким партнёром подписали договор, он не уточнил.
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Вот и отлично! Хоть кто-то что-то у нас строит. Положительная новость! Было бы кому там работать – это уже из отрицательных новостей.
Что построит -это хорошо. Другой вопрос - где оборудование для хранения и обработки данных брать будет?
Это да... Одними "параллельными" технологиями такого монстра не обеспечить.
Смею предположить, что оборудование уже закупили и, возможно, привезли, в противном случае строительство дата-центра - неоправданный риск и деньги на ветер.
Ну, их дело - построить. Оборудование это другой вопрос.
Да. Положительных новостей не хватает.
Жаль, что для этого надо было петуху в жопу клюнуть...
да найдутся и работники)
Очень странно и несвоевременно. Сегодня пора строить в Калуге самый большой в Европе центр боевой подготовки резервистов.
Яндекс прям каждый день что-то делает, постоянно в ленте вижу
"...компания «успешно» решила проблему с этим дата-центром"
Но вчера же "в Финляндии арестовали активы «Яндекса» из-за санкций в отношении Аркадия Воложа".
Нет активов - нет проблем
190 млн? не маловато?
Маловато естественно на такую площадь, видимо речь идёт только о стоимости оборудования.
Мне вот непонятно почему они в Финке дата-центр построили, а не например в условном Выборге, электричество, то подешевле будет. Ну, если только для Воложа, на рыбалку гонять.