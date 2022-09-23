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Комсомольский паук например

«Яндекс» построит в Калуге свой самый мощный дата-центр в России Статьи редакции

Он должен покрыть растущий спрос на облачные услуги.

  • Дата-центр будет находиться на территории индустриального парка «Грабцево», объявила компания. Открытие первой зоны запланировано на вторую половину 2023 года.
  • Там разместится более 3800 серверных стоек c нагрузкой по 15 КВт на каждую. Запланированная площадь — 130 тысяч м², общая проектная мощность — 63 МВт. Это в полтора раза превосходит мощности самого высоконагруженного дата-центра «Яндекса».
  • Инвестиции компания не раскрывает. По оценке руководителя направления дата-центров CORE.XP. Томаса Ходгкинсона, строительство подобного ЦОДа может обойтись в 170-190 млн рублей.
  • Чтобы добиться высокой энергоэффективности (ИТ-оборудование центра по плану будет потреблять около 58 МВт), компания будет использовать в том числе фрикулинг — технологию охлаждения дата-центра за счёт обдува при помощи уличного воздуха.

  • Бесперебойность работы центра компания обеспечит за счёт разработки собственного оборудования для электроснабжения. «Яндекс» подключается по линиям высокого напряжения непосредственно к сетям национальных операторов со строительством собственных кабельных линий и подстанций.

  • Дата-центр в Калуге обеспечит работу внутренней инфраструктуры сервисов «Яндекса» и облачной платформы Yandex Cloud. Сейчас последняя размещается в трёх дата-центрах во Владимирской, Рязанской и Московской областях.
  • Ещё один дата-центр компании есть в Финляндии. В мае местные компании отказались поставлять ему электричество. По словам источника РБК на ИТ-рынке и близкого к «Яндексу» собеседника, компания «успешно» решила проблему с этим дата-центром. Второй источник отметил, что компания зарегистрировала новое юрлицо и восстановила доступ к электричеству. С каким партнёром подписали договор, он не уточнил.
Дата-центр «Яндекса» в Финляндии / источник: Seura

#новость #яндекс #yandexcloud

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Вот и отлично! Хоть кто-то что-то у нас строит. Положительная новость! Было бы кому там работать – это уже из отрицательных новостей.

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Андрей Мельник

Что построит -это хорошо. Другой вопрос - где оборудование для хранения и обработки данных брать будет?

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Вадим Д.

Это да... Одними "параллельными" технологиями такого монстра не обеспечить.

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Alex Ro

Смею предположить, что оборудование уже закупили и, возможно, привезли, в противном случае строительство дата-центра - неоправданный риск и деньги на ветер.

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дискотека 80-х

Ну, их дело - построить. Оборудование это другой вопрос.

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Grandzlo

Да. Положительных новостей не хватает.

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Алексей Кузьмин

Жаль, что для этого надо было петуху в жопу клюнуть...

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Денис Волков

да найдутся и работники)

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дискотека 80-х

Очень странно и несвоевременно. Сегодня пора строить в Калуге самый большой в Европе центр боевой подготовки резервистов.

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Мария Денисенко

Яндекс прям каждый день что-то делает, постоянно в ленте вижу

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Слегка Придурковатый

"...компания «успешно» решила проблему с этим дата-центром"

Но вчера же "в Финляндии арестовали активы «Яндекса» из-за санкций в отношении Аркадия Воложа".

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Юрий Б.

Нет активов - нет проблем

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Sergey Stepankin

190 млн? не маловато?

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Alex Ro

Маловато естественно на такую площадь, видимо речь идёт только о стоимости оборудования.

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Alex Ro

Мне вот непонятно почему они в Финке дата-центр построили, а не например в условном Выборге, электричество, то подешевле будет. Ну, если только для Воложа, на рыбалку гонять.

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