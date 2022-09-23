Fitbit потребует учётную запись Google для использования своих новых устройств и функций Статьи редакции
Нынешние пользователи Fitbit смогут заходить под своими аккаунтами минимум до 2025 года.
- Сейчас Fitbit продолжает предоставлять свои сервисы отдельно от Google, учётная запись последней не требуется, говорится в справке для пользователей.
- В 2023 году компания планирует подключить использование Fitbit с аккаунтами Google, то есть пользователи смогут заходить с помощью единой учётной записи в Fitbit и другие сервисы Google.
- Нынешние пользователи с аккаунтами Fitbit смогут использовать их как минимум до начала 2025 года. После прекращения поддержки таких учётных записей нужно будет перейти на аккаунт Google. Дополнительную информацию компания предоставит в 2023 году.
- Google договорилась о покупке производителя фитнес-трекеров и «умных» часов Fitbit за $2,1 млрд в 2019 году, а сделку закрыла в январе 2021 года. По соглашению с регулятором ЕС, компания не сможет использовать данные с устройств для рекламы.
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Более чем логично и запас времени для смены учётки достаточен с огромным запасом.
а вы как хотели, это предтеча чипа. Имено Fitbit курил Гейтс. Выкиньте в мусорку.