Техника
Милицейский нос

Samsung и Intel представили прототип горизонтального дисплея, который можно «вытянуть» с 13 до 17 дюймов Статьи редакции

Будут ли выпускать его, неизвестно.

  • Samsung Display и Intel разработали дисплей для ПК, который можно «вытянуть» с 13 до 17 дюймов и обратно — фактически из размера планшета вроде iPad Pro до небольшого монитора. Прототип показали на конференции Innovation 2022, пишет Engadget.
  • В компаниях отметили, что дисплей пригодится тем, кому важен большой экран и портативность одновременно. Intel продемонстрировала на нём работу сервиса Unison для синхронизации смартфонов с компьютером.
Источник: digitaltrends.com

#новость #samsung #intel

1799 просмотров
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22 комментария
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Осенний звук

Oppo X. Начало 2021г.

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Валера...Валерия
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Ияза Гара

Что там с гнущимися телефонами? Захватили рынок? )

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Igor Chimbur

Это к Apple

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Pavel Klimov

загнулись

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Виктор
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Веселый турник
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Кто-то такой

Вот именно. Ну нахер!

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Портовый Еж
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Grigoriy Malyshev
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Вадим Д.

Без такого дисплея нам ну никак.
Хотя, наверняка где-то может пригодится, но нишевый продукт, конечно.

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Веселый турник

Ну в Аэроэкспрессе многие работают с планшетами и с клавиатурой, может действительно, люди будут готовы за это платить.

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Igor Chimbur

В Сапсане скорей))

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Портовый Еж

Растянуть понятно ... а складыается как?

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Айрат Галиуллин

Ещё не придумали

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Nathan Zachary

Хоть бы пару слов, как реализовано... а то похоже на шоу талантов

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Озорная Иволга
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Улов Кальмаров

Хуйня непрактичная

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Веселый турник

не, это - это вот это
https://www.ixbt.com/news/2019/10/09/essential-phone-2-android.html

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Евгений Зыскинд

Охренеть!

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Igor Malkov

скоро смартфон можно будет растянуть до размера телевизора))

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Alexandr

Подрисуйте этому немощному старикашке член вместо планшета.

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