Samsung и Intel представили прототип горизонтального дисплея, который можно «вытянуть» с 13 до 17 дюймов Статьи редакции
Будут ли выпускать его, неизвестно.
- Samsung Display и Intel разработали дисплей для ПК, который можно «вытянуть» с 13 до 17 дюймов и обратно — фактически из размера планшета вроде iPad Pro до небольшого монитора. Прототип показали на конференции Innovation 2022, пишет Engadget.
- В компаниях отметили, что дисплей пригодится тем, кому важен большой экран и портативность одновременно. Intel продемонстрировала на нём работу сервиса Unison для синхронизации смартфонов с компьютером.
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Oppo X. Начало 2021г.
Что там с гнущимися телефонами? Захватили рынок? )
Это к Apple
загнулись
Вот именно. Ну нахер!
Без такого дисплея нам ну никак.
Хотя, наверняка где-то может пригодится, но нишевый продукт, конечно.
Ну в Аэроэкспрессе многие работают с планшетами и с клавиатурой, может действительно, люди будут готовы за это платить.
В Сапсане скорей))
Растянуть понятно ... а складыается как?
Ещё не придумали
Хоть бы пару слов, как реализовано... а то похоже на шоу талантов
Хуйня непрактичная
не, это - это вот это
https://www.ixbt.com/news/2019/10/09/essential-phone-2-android.html
Охренеть!
скоро смартфон можно будет растянуть до размера телевизора))
Подрисуйте этому немощному старикашке член вместо планшета.