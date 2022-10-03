Техника
Принятый микроскоп

Nvidia до конца октября закроет офис в России — в нём работало 240 человек Статьи редакции

Сотрудники могут релоцироваться в другие страны или уволиться по соглашению сторон.

  • Об этом Forbes рассказал источник, близкий к компании, и подтвердил её представитель. По словам последнего, Nvidia 30 сентября объявила сотрудникам о закрытии офиса в России из-за «невозможности обеспечить их эффективную работу».
  • Nvidia сейчас «активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах», заявляет источник. В компании информацию про чартерные рейсы не прокомментировали.
  • До февраля 2022 года в Nvidia в России работали более 300 сотрудников, к настоящему моменту осталось 240 человек — в основном это инженеры, говорят в компании. Им предоставили возможность продолжить работу в других странах. С теми, кто откажется, Nvidia расторгнет контракт по соглашению сторон с выходным пособием. Каким будет его размер — не уточняется.
  • В марте 2022 года Nvidia приостановила продажи своего оборудования в России. В июле источники «Коммерсанта» рассказали, что компания перестала продлевать и продавать фирмам из России лицензии на ПО для облачного гейминга. В сентябре США запретили поставки передовых видеоускорителей от AMD и Nvidia в Китай и Россию.

#новость #nvidia

2534 просмотров
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43 комментария
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 Айрат Галиуллин

И откроется «Добрый Видео»? 👀

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Невкусно и грустно

СберВидео. Где карту покупали, туда и идите за драйверами

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Турист Кубани

Видеографика и точка

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Ilnur Abbasov

какое нибудь новое гениальное название придумают

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Олег Смоленский

Ахахаха, хорошо ребята, хорошо)
На фоне хреновых новостей , хоть иногда встречается минутка юмора.
Благодарчик)

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Вадим Д.

Кем "заместят"? Игрой Электроника ИМ-02 "Волк ловит яйца"?
Если, конечно, получится восстановить утерянные технологии 😄

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Игорь Горшков

Так она же была честно сворована у японцев. Тут тогда надо ставить вопрос, не о восстановлении технологий, а повторонии схемы :). Но боюсь, второй раз не сработает :).

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николай

Аналог Nvidia российский есть?

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Tayler

Мвидео и точка!

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Kv4Nt

Да, название "сармат' с ртх лучами

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Pavel Pavel

А европейский или азиатский?

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Оля Янко

+240 безработных(

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Влад

Вы уверены? Я сомневаюсь, что все так просто и без проблем откажутся от высокооплачиваемой работы в международной фирме, которая еще и помогает с переездом в другую страну. Эт многого стоит.

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Stas Vasilevskii

Скорее где-то -150 хорошо образованных, работоспособных и умных людей, которые теперь будут обогащать своими деньгами и способностями другие страны.

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Оля Янко

Если так ,то хорошо.

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melkiyPadonok

Высокооплачиваемой работа была в РФ , в той же Европе это совсем не те деньги , а поднимать тариф навряд ли станут . Если в какую нибудь Грузию или Армению , то вполне норм

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Дмитрий

Думаю многие согласятся переехать.

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Kris.V

90% сотрудников уже с марта готовились к релокации и большая часть из уже получила визы Германии, Англии, Израиля. Так то закрытие уже давно не новость.

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Император Нолимоций

В сеть слили первое фото новейшей отечественной карты с поддержкой трассировки лучей.

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Сергей Леопольдович

Красивое!

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Герман Хибберт

Теперь игрушки тормозить начнут...

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Serghei Maveriz

А зачем тебе игрушки, когда можно пойти и поиграть в CoD ирл, но без респауна

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Hnorr

Все кто хотел, подписали контракт и отправились играть. Оставшиеся люди, видимо, предпочитают другие жанры или хотя бы наличие респауна

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Айдар Каримов

игрушки от маил ру

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Serge Demichev

Наверняка уже очередь выстроилась, кто хочет хочет занять место: лучшие компании из Серверной Кореи и Зимбабве.

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Турист Кубани

Все в порядке, Китай и тут поможет ... mvidia(made in china) уже открыли заводы для поставок в Россию

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Варвара Жорник

Да, епрст. Аналог вряд ли найдется.

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роман долгополов

Вы думаете эти 240 человек клепали карты в офисе?
С регистрацией кстати ,хлопец.Чи ты дивчина?

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Igor Maksimov

RTX OFF

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Вадим Д.

По традиции современного нейминга: новая СберКарта, теперь видео!

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15 сантиметров в обхвате

Ну и ничаво, в игры хоть играть не будете, а то ишь, разбаловались, западную разлагуху им подавай, да от энтих ваших компьютерных шахмат только мозги набекрень, то ли дело вот обычные, да и вообще, англосаксы уже с остальными небратьями германцами почти окружили Мордор, солдаты почти кончились, аж стариков из запаса пришлось призывать, в этом их коварный план, сейчас истощат орочью армию а потом всё, заходите кто хотите, и никто нибуя не сделает, а так бы вот если бы не напали то всё, так что вот какбэ победа близка

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Бедуин

Правильно, зачем нам видео карты, у нас есть своя - фантазия

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Igor Maksimov

RTX OFF

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Igor Maksimov
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Igor Malkov

эх,размер выходного пособие это самое интересное

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Pavel Pavel

Инди-разрабы, считайте что на российском рынке у вас неплохая такая фора

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Копил и Верил

Какой вообще смысл релоцировать сотрудников? Чем русская секретарша лучше американской?

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Андрей Петров

Это офис разработки, а не продаж.

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Рустам Мингазов

Меньше зп можно платить

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Копил и Верил

Русского разраба еще пинать нужно, чтобы начал работат.. дороже обходится

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Phoenix Bird

Я, конечно, понимаю, что главное покричать "А что случилось?", но на деле - ничего для России не поменяется.
Офис Nvidia в РФ занимался инженерными вещами и драйверами, специалистов (кто захотел) вывезли. Это может лишь повлиять на саму Nvidia (см. случай с Intel) и качеством драйверов. Карты отдельно для России никто и никогда не делал, но, да, "А что случилось?"

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Влад Светлый

Все так.
А пара сотен умных людей и их наследники, не говоря уже о налогах и работе для тех, кто обеспечивал потребности филиала Nvidia и их сотрудников для России - тьфу, пыль под ногами.

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Олег Смоленский

Мдааа....

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