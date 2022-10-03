Nvidia до конца октября закроет офис в России — в нём работало 240 человек Статьи редакции
Сотрудники могут релоцироваться в другие страны или уволиться по соглашению сторон.
- Об этом Forbes рассказал источник, близкий к компании, и подтвердил её представитель. По словам последнего, Nvidia 30 сентября объявила сотрудникам о закрытии офиса в России из-за «невозможности обеспечить их эффективную работу».
- Nvidia сейчас «активно вывозит на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах», заявляет источник. В компании информацию про чартерные рейсы не прокомментировали.
- До февраля 2022 года в Nvidia в России работали более 300 сотрудников, к настоящему моменту осталось 240 человек — в основном это инженеры, говорят в компании. Им предоставили возможность продолжить работу в других странах. С теми, кто откажется, Nvidia расторгнет контракт по соглашению сторон с выходным пособием. Каким будет его размер — не уточняется.
- В марте 2022 года Nvidia приостановила продажи своего оборудования в России. В июле источники «Коммерсанта» рассказали, что компания перестала продлевать и продавать фирмам из России лицензии на ПО для облачного гейминга. В сентябре США запретили поставки передовых видеоускорителей от AMD и Nvidia в Китай и Россию.
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И откроется «Добрый Видео»? 👀
СберВидео. Где карту покупали, туда и идите за драйверами
Видеографика и точка
какое нибудь новое гениальное название придумают
Ахахаха, хорошо ребята, хорошо)
На фоне хреновых новостей , хоть иногда встречается минутка юмора.
Благодарчик)
Кем "заместят"? Игрой Электроника ИМ-02 "Волк ловит яйца"?
Если, конечно, получится восстановить утерянные технологии 😄
Так она же была честно сворована у японцев. Тут тогда надо ставить вопрос, не о восстановлении технологий, а повторонии схемы :). Но боюсь, второй раз не сработает :).
Аналог Nvidia российский есть?
Мвидео и точка!
Да, название "сармат' с ртх лучами
А европейский или азиатский?
+240 безработных(
Вы уверены? Я сомневаюсь, что все так просто и без проблем откажутся от высокооплачиваемой работы в международной фирме, которая еще и помогает с переездом в другую страну. Эт многого стоит.
Скорее где-то -150 хорошо образованных, работоспособных и умных людей, которые теперь будут обогащать своими деньгами и способностями другие страны.
Если так ,то хорошо.
Высокооплачиваемой работа была в РФ , в той же Европе это совсем не те деньги , а поднимать тариф навряд ли станут . Если в какую нибудь Грузию или Армению , то вполне норм
Думаю многие согласятся переехать.
90% сотрудников уже с марта готовились к релокации и большая часть из уже получила визы Германии, Англии, Израиля. Так то закрытие уже давно не новость.
В сеть слили первое фото новейшей отечественной карты с поддержкой трассировки лучей.
Красивое!
Теперь игрушки тормозить начнут...
А зачем тебе игрушки, когда можно пойти и поиграть в CoD ирл, но без респауна
Все кто хотел, подписали контракт и отправились играть. Оставшиеся люди, видимо, предпочитают другие жанры или хотя бы наличие респауна
игрушки от маил ру
Наверняка уже очередь выстроилась, кто хочет хочет занять место: лучшие компании из Серверной Кореи и Зимбабве.
Все в порядке, Китай и тут поможет ... mvidia(made in china) уже открыли заводы для поставок в Россию
Да, епрст. Аналог вряд ли найдется.
Вы думаете эти 240 человек клепали карты в офисе?
С регистрацией кстати ,хлопец.Чи ты дивчина?
RTX OFF
По традиции современного нейминга: новая СберКарта, теперь видео!
Ну и ничаво, в игры хоть играть не будете, а то ишь, разбаловались, западную разлагуху им подавай, да от энтих ваших компьютерных шахмат только мозги набекрень, то ли дело вот обычные, да и вообще, англосаксы уже с остальными небратьями германцами почти окружили Мордор, солдаты почти кончились, аж стариков из запаса пришлось призывать, в этом их коварный план, сейчас истощат орочью армию а потом всё, заходите кто хотите, и никто нибуя не сделает, а так бы вот если бы не напали то всё, так что вот какбэ победа близка
Правильно, зачем нам видео карты, у нас есть своя - фантазия
RTX OFF
эх,размер выходного пособие это самое интересное
Инди-разрабы, считайте что на российском рынке у вас неплохая такая фора
Какой вообще смысл релоцировать сотрудников? Чем русская секретарша лучше американской?
Это офис разработки, а не продаж.
Меньше зп можно платить
Русского разраба еще пинать нужно, чтобы начал работат.. дороже обходится
Я, конечно, понимаю, что главное покричать "А что случилось?", но на деле - ничего для России не поменяется.
Офис Nvidia в РФ занимался инженерными вещами и драйверами, специалистов (кто захотел) вывезли. Это может лишь повлиять на саму Nvidia (см. случай с Intel) и качеством драйверов. Карты отдельно для России никто и никогда не делал, но, да, "А что случилось?"
Все так.
А пара сотен умных людей и их наследники, не говоря уже о налогах и работе для тех, кто обеспечивал потребности филиала Nvidia и их сотрудников для России - тьфу, пыль под ногами.
Мдааа....