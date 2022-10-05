Вышла первая версия единого стандарта для устройств «умного» дома — его разрабатывали Apple, Google, Amazon и другие Статьи редакции
В том числе в проекте участвовали и «Яндекс» со «Сбером».
- Connectivity Standards Alliance объявил о запуске первой версии Matter — единого стандарта для устройств «умного» дома, в том числе систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и так далее. Версия также опубликована на GitHub.
- Matter позволяет устройствам от разных производителей и с разными протоколами работать друг с другом. Он совместим с разными технологиями, в том числе Wi-Fi и Thread.
- На первом этапе стандарт поддерживает лампочки, выключатели, розетки, жалюзи, шторы, дверные замки, датчики безопасности и телевизоры. В следующих версиях добавят поддержку и других устройств.
- Apple, Google, Amazon и Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance) договорились о разработке единого стандарта в декабре 2019 года. Всего проект поддерживает больше 400 компаний по всему миру, в том числе «Яндекс» и «Сбер».
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Эх, а Яндекс же говорил что Зигби это всеобщий стандарт! Наврали?
Ну как бы, если прочитать статью не по диагонали, то становится ясно, что зигби одни из разрабов нового стандарта
Это и есть форк Zigbee по сути
Да кто их знает...
Уже у всех кому не лень этот "Умный дом": Ростелеком, Сбер, Яндекс, Mail.ru и многие-многие другие...
Ну так для этого и делается стандартизация - чтобы они все между собой дружили
У перечисленных вами компаний не умный дом а всего лишь «умные» устройства. Умный дом это про автоматизацию, а не управление.
так вот именно и у кого-то чего-то не хватает, а что бы совместить все это и придумали этот стандарт
Matter шикарен. Обещают, что в текущие устройства можно добавить поддержку прошивками
Полностью согласен. Жду нежодусь
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