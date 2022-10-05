Техника
Виртуальный коктейль

Вышла первая версия единого стандарта для устройств «умного» дома — его разрабатывали Apple, Google, Amazon и другие Статьи редакции

В том числе в проекте участвовали и «Яндекс» со «Сбером».

  • Connectivity Standards Alliance объявил о запуске первой версии Matter — единого стандарта для устройств «умного» дома, в том числе систем контроля доступа, безопасности, освещения и электричества, отопления и так далее. Версия также опубликована на GitHub.
  • Matter позволяет устройствам от разных производителей и с разными протоколами работать друг с другом. Он совместим с разными технологиями, в том числе Wi-Fi и Thread.
  • На первом этапе стандарт поддерживает лампочки, выключатели, розетки, жалюзи, шторы, дверные замки, датчики безопасности и телевизоры. В следующих версиях добавят поддержку и других устройств.
  • Apple, Google, Amazon и Connectivity Standards Alliance (ранее — Zigbee Alliance) договорились о разработке единого стандарта в декабре 2019 года. Всего проект поддерживает больше 400 компаний по всему миру, в том числе «Яндекс» и «Сбер».

#новость #matter

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12 комментариев
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 sanyaLoh
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Аноним Аркадьевич

Эх, а Яндекс же говорил что Зигби это всеобщий стандарт! Наврали?

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Сергей Марков

Ну как бы, если прочитать статью не по диагонали, то становится ясно, что зигби одни из разрабов нового стандарта

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Vladislav

Это и есть форк Zigbee по сути

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Индивидуальный фитиль

Да кто их знает...

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Someone Young

Уже у всех кому не лень этот "Умный дом": Ростелеком, Сбер, Яндекс, Mail.ru и многие-многие другие...

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Vladislav

Ну так для этого и делается стандартизация - чтобы они все между собой дружили

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Владислав Булатов

У перечисленных вами компаний не умный дом а всего лишь «умные» устройства. Умный дом это про автоматизацию, а не управление.

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why me

так вот именно и у кого-то чего-то не хватает, а что бы совместить все это и придумали этот стандарт

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Pavel

Matter шикарен. Обещают, что в текущие устройства можно добавить поддержку прошивками

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Sayf67

Полностью согласен. Жду нежодусь

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Вадим Д.

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