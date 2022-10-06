Google представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro на собственном чипе Tensor G2 и первые часы Pixel Статьи редакции
Смартфоны стоят от $599 и $899 соответственно, часы — от $350.
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- Компания анонсировала линейку смартфонов Pixel 7 на процессоре Tensor второго поколения и первые часы Pixel в мае 2022 года. Теперь она рассказала детали о новых устройствах.
Pixel 7 и Pixel 7 Pro
- Устройства получили дизайн, похожий на предыдущие версии. У Pixel 7 — экран с диагональю 6,3 дюйма и частотой обновления 90 Гц, в который встроен сканер отпечатков пальцев. По заявлению компании, он на 25% ярче, чем у Pixel 6.
- У базовой модели будет 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
- Задняя камера: основная 50-мегапиксельная и сверхширокоугольная 12-мегапиксельная. Фронтальная камера 10,8-мегапиксельная с поддержкой разблокировки по лицу.
- У Pixel 7 Pro 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. По словам Google, пиковая яркость экрана на 20% выше, что поможет при просмотре контента в ярко-освещённых местах. Экран покрыт стеклом Gorilla Glass Victus с защитой от воды, пыли и царапин.
- Панель камер: основная 50-мегапиксельная, сверширокоугольная 12-мегапиксельная и 48-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера — тоже 10,8-мегапиксельная с поддержкой разблокировки по лицу. Пользователи смогут записывать видео до 4K60 на заднюю камеру и 4K30 на селфи-камеру.
- Устройство будет поставляться с памятью до 512 ГБ.
- Google Pixel 7 и 7 Pro будут поставляться с Android 13 и получат поддержку основных обновлений Android в течение трёх лет и обновлений безопасности в течение пяти лет. Есть поддержка встроенного VPN на базе Google One.
- Pixel 7 будет стоить от $599 (около 36 тысяч рублей по курсу ЦБ на 6 октября), Pixel 7 Pro — от $899 (около 53 тысяч рублей). Предзаказы компания открывает 6 октября в 17 странах, в продажу устройства поступят 13 октября.
Pixel Watch
- Pixel Watch получили функции от Fitbit (Google купила компанию в 2019 году) для отслеживания качества сна, тренировок и другого. Если приложение Fitbit уже установлено на смартфоне, оно будет синхронизироваться с часами.
- Цена — $349,99 с Bluetooth и Wi-Fi и $399,99 за 4G LTE. С покупкой пользователи получат три месяца подписки YouTube Music Premium и полгода Fitbit Premium.
Для россиян очень актуальная кнопка:
Для Россиян кто постоянно ноют в VC - да. Для Россиян кто занимаются делами и двигаются вперед - нет. Спасибо.
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А для таких?
Так точно
Какие дела и движения вперёд сейчас актуальны?)
I'm OK
Мне вот крайне любопытно, а для США это тоже прям такая важная фича?
Учитывая, что у них скорая платная. Причем вызывать ее вряд ли захотят даже владельцы смарт-часов за 350 баксов)
А у нас скорая бесплатная по вашему?
Многие искренне верят, что то, что оплачивается государством, бесплатное. Откуда у государства деньги, они не задумываются, или банально не знают.
В США вызов скорой оплачивается страховкой как правило. В моем штате (MA) для людей старше 65 лет страховка бесплатная - её полностью оплачивает штат.
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Бэн, это Данила! Ай нид хелп!
Пиксель топ советую попробовать поюзать любой хоть даже 2 или 3
Чисто визуально - более тупой и топорный дизайн трудно придумать.
Примерно такая эстетика:
Для меня по размеру идеален 5-й. Но хотелось бы сканер отпечатков в экране...
Как пользователь 6 говорю вам, вы пожалеете о сканере под экраном
В чем подводные камни, поделитесь плз
Здоровенный кирпич со слабым временем жизни от батареи, глючным(!!!!) андроидом и позорным сканером отпечатков пальцев.
ха ха, но я про конкретную отсылку к неудачности расположения сканера
Всё-таки 2 и 3 сильно устарели. Да, работают ещё шустро, но как камерафоны уже отстают от старших моделей. Лучше начинать с 5ки, если бюджет ограничен.
Так у всех до 6 модуль камеры один и тот же от Сони
Но процессор уже не вывозит улучшалки фотографий. У Пикселей софт решает в камерах.
Всмысле, это же продукт запада все дела. 🤨
Жаль что отказались от более маленьких размеров. 4а one love =/
Согласен выше 6.5 уже перебор, хотя всё зависит от самого корпуса, если края огромные то вообще не катит...
Дорого, но клёво, молодцы!
Обновление минорное. Но во флагмане экран не водопад наконец-то — отлично. Камеры скорей всего подтянули, вибрация лучшая среди флагманов на Android, цена шикарная.
Дизайн на любителя
На вкус и цвет все карандаши разные
Водонепроницаемое стекло? Ну наконец-то!))
Экран, я так понимаю, показывать не обязательно?
Ясно, понятно, ок по факту
Не нужно. Фейл.