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Техника
Усталый украинец

Google представила смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro на собственном чипе Tensor G2 и первые часы Pixel Статьи редакции

Смартфоны стоят от $599 и $899 соответственно, часы — от $350.

3746 просмотров
  • Компания анонсировала линейку смартфонов Pixel 7 на процессоре Tensor второго поколения и первые часы Pixel в мае 2022 года. Теперь она рассказала детали о новых устройствах.
Источник: Google

Pixel 7 и Pixel 7 Pro

  • Устройства получили дизайн, похожий на предыдущие версии. У Pixel 7 — экран с диагональю 6,3 дюйма и частотой обновления 90 Гц, в который встроен сканер отпечатков пальцев. По заявлению компании, он на 25% ярче, чем у Pixel 6.
  • У базовой модели будет 128 ГБ и 256 ГБ памяти.
  • Задняя камера: основная 50-мегапиксельная и сверхширокоугольная 12-мегапиксельная. Фронтальная камера 10,8-мегапиксельная с поддержкой разблокировки по лицу.
Источник: The Verge
  • У Pixel 7 Pro 6,7-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. По словам Google, пиковая яркость экрана на 20% выше, что поможет при просмотре контента в ярко-освещённых местах. Экран покрыт стеклом Gorilla Glass Victus с защитой от воды, пыли и царапин.
  • Панель камер: основная 50-мегапиксельная, сверширокоугольная 12-мегапиксельная и 48-мегапиксельный телеобъектив. Фронтальная камера — тоже 10,8-мегапиксельная с поддержкой разблокировки по лицу. Пользователи смогут записывать видео до 4K60 на заднюю камеру и 4K30 на селфи-камеру.
  • Устройство будет поставляться с памятью до 512 ГБ.
Источник: The Verge
  • Google Pixel 7 и 7 Pro будут поставляться с Android 13 и получат поддержку основных обновлений Android в течение трёх лет и обновлений безопасности в течение пяти лет. Есть поддержка встроенного VPN на базе Google One.
  • Pixel 7 будет стоить от $599 (около 36 тысяч рублей по курсу ЦБ на 6 октября), Pixel 7 Pro — от $899 (около 53 тысяч рублей). Предзаказы компания открывает 6 октября в 17 странах, в продажу устройства поступят 13 октября.

Pixel Watch

  • Изогнутый передний дисплей покрыт стеклом Gorilla Glass для дополнительной защиты от царапин. Компания заявляет, что часы могут работать до 24 часов без подзарядки.
  • Есть функция SOS, и Google обещает добавить функцию обнаружения падения в 2022 году.
Источник: Google 
  • Pixel Watch получили функции от Fitbit (Google купила компанию в 2019 году) для отслеживания качества сна, тренировок и другого. Если приложение Fitbit уже установлено на смартфоне, оно будет синхронизироваться с часами.
Источник: The Verge
  • Цена — $349,99 с Bluetooth и Wi-Fi и $399,99 за 4G LTE. С покупкой пользователи получат три месяца подписки YouTube Music Premium и полгода Fitbit Premium.
Источник: Google

#новость #google

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35 комментариев
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 Вася Пражкин

Для россиян очень актуальная кнопка:

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Иван Кучер

Для Россиян кто постоянно ноют в VC - да. Для Россиян кто занимаются делами и двигаются вперед - нет. Спасибо.

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Дмитрий

А для таких?

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прядь вереск

Так точно

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Мурад Муртазалиев

Какие дела и движения вперёд сейчас актуальны?)

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igotosochi

I'm OK

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Вася Пражкин
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Hambala Fully

Мне вот крайне любопытно, а для США это тоже прям такая важная фича?

Учитывая, что у них скорая платная. Причем вызывать ее вряд ли захотят даже владельцы смарт-часов за 350 баксов)

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Марат Яз

А у нас скорая бесплатная по вашему?

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Мурад Муртазалиев

Многие искренне верят, что то, что оплачивается государством, бесплатное. Откуда у государства деньги, они не задумываются, или банально не знают.

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Maxim Roslyakov

В США вызов скорой оплачивается страховкой как правило. В моем штате (MA) для людей старше 65 лет страховка бесплатная - её полностью оплачивает штат.

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Печенька

I'm failed state and need help

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Rabindranat Tagor

Бэн, это Данила! Ай нид хелп!

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Rownie

Пиксель топ советую попробовать поюзать любой хоть даже 2 или 3

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дискотека 80-х

Чисто визуально - более тупой и топорный дизайн трудно придумать.

Примерно такая эстетика:

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jonewayne

Для меня по размеру идеален 5-й. Но хотелось бы сканер отпечатков в экране...

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Dmitry

Как пользователь 6 говорю вам, вы пожалеете о сканере под экраном

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Alexander Voynov

В чем подводные камни, поделитесь плз

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Anton Kudris

Здоровенный кирпич со слабым временем жизни от батареи, глючным(!!!!) андроидом и позорным сканером отпечатков пальцев.

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Alexander Voynov

ха ха, но я про конкретную отсылку к неудачности расположения сканера

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Dmitry

Всё-таки 2 и 3 сильно устарели. Да, работают ещё шустро, но как камерафоны уже отстают от старших моделей. Лучше начинать с 5ки, если бюджет ограничен.

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Rownie

Так у всех до 6 модуль камеры один и тот же от Сони

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Dmitry

Но процессор уже не вывозит улучшалки фотографий. У Пикселей софт решает в камерах.

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А я думала сова

Всмысле, это же продукт запада все дела. 🤨

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Павел Хотулев

Жаль что отказались от более маленьких размеров. 4а one love =/

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BblCMOPK HACMOPKA
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Rafa Ramazanov

Согласен выше 6.5 уже перебор, хотя всё зависит от самого корпуса, если края огромные то вообще не катит...

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Вадим Д.

Дорого, но клёво, молодцы!

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Igor Chimbur

Обновление минорное. Но во флагмане экран не водопад наконец-то — отлично. Камеры скорей всего подтянули, вибрация лучшая среди флагманов на Android, цена шикарная.

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Никита

Дизайн на любителя

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Rafa Ramazanov

На вкус и цвет все карандаши разные

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Антон Кузьмин

Водонепроницаемое стекло? Ну наконец-то!))

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Gosoo Gosoo

Экран, я так понимаю, показывать не обязательно?

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Валера...Валерия

Ясно, понятно, ок по факту

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Илья Волочков
часы могут работать до 24 часов без подзарядки.

Не нужно. Фейл.

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