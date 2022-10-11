Meta* представила VR-гарнитуру Quest Pro с отслеживанием движений глаз и лица — по цене в $1500 Статьи редакции
Продажи начнутся уже 25 октября.
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- Quest Pro — профессиональная гарнитура виртуальной реальности, созданная в первую очередь для работы. Meta* продолжит развивать линейку Quest, в которой будут выходить более дешёвые модели.
- Одним из основных отличий устройства по сравнению с Quest 2 стал набор камер, направленных на лицо пользователя гаджета. Они отслеживают движения глаз и мимику человека, в том числе для передачи виртуальным аватарам.
- Quest Pro оснащена наружными камерами высокого разрешения, которые захватывают изображение окружающего мира для визуализации в виртуальном пространстве. Таким образом гарнитура объединяет виртуальную и дополненную реальность.
- Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon XR2 Plus, который на 50% быстрее по сравнению с XR2 в Quest 2.
- Гарнитура оснащена 12 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти. Для сравнения, у Quest 2 — 6 ГБ ОЗУ.
- Quest Pro располагает двумя дисплейными ЖК-панелями с разрешением 1800х1920 пикселей на глаз. В Meta* утверждают, что за счёт обновлённой конструкции контрастность изображения увеличилась на 75%.
Фото
*Meta — экстремистская организация, запрещённая на территории России.
Аккуратнее с такими новостями в связи с поледними изменениями статутса Мета в РФ. Они теперь террористическая организация, ну как игил
Ну как талибан?
Это не попало в кадры, но Лавров после этого помыл руки, так что не считается
На месте талибов я бы тоже помыл после лаврова.
Умеете, могёте.
Ржал в голос. Фото новейшей технологической разработки, как доказательство что человечество продолжает двигаться вперёд, отдвигая горизонты - а под этим написано "*Meta — экстремистская организация, запрещённая на территории России". А Талибан и КНДР блин партнёры.
Теперь не будет коробок на лице, выглядит норм
Теперь официально? ))
Так вроде давно 🧐
Комментарий удален модератором
Когда нет ни мозгов, ни совести, то получается комбо - Zомби-разводила.
Я хз, что это за вид скама, но дав 12 слов вы даёте доступ к своему кошельку, полный доступ, считай что отдали 150юсдт, а так выведите через P2P, 5 минутное дело
Мимо, скамер
https://community.trustwallet.com/t/trust-wallet-adds-a-scam-prevention-update-aimed-at-tron-multi-sig-scams/534456
Вообще, замечательно, что Цукерберг увлёкся никому ненужными метавселенными и сопутствующими им vr-устройствами. Это приблизит конец уёбищному фэйсбуку.
Приветствую его начинания, короче.
там вообще такая размазанная трактовка всей этой истории, сам Марк не знает чего хочет, а сей девайс думаю купят единицы
И хорошо. Фэйсбук уже как лет десять должен был сдохнуть, но всё никак. Может это наконец-то поставит точку.
Профит от метавселенной возможно в том, что в реальной жизни люди бесят. Иначе я не понимаю зачем это нужно.
За одну реальную жизнь можно будет прожить множество разных жизней в метавселенной.
Можно менять профессию раз в году, будет примерно также.
Профессия это далеко не вся жизнь) И даже что касается профессий, некоторые из них, такие как футбол или фигурное катание требуют 100% вовлечения начиная с детства, поставить на кон всё.
А толку? Те же люди, только в виртуальной оболочке. Лучше уж бежать в сюжетные игрушки
ИИ тухловат. Тут есть надежда встретить настоящее ебобо
Интересно. Если это аналог hololense с mixed reality, поддерживающий ещё и VR то будет пушка и дешевле на $2к.
Экстремисты разработали шлем виртуальной реальности... Куда министерство Правды смотрело?!