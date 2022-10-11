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Техника
DTF

Meta* представила VR-гарнитуру Quest Pro с отслеживанием движений глаз и лица — по цене в $1500 Статьи редакции

Продажи начнутся уже 25 октября.

1528 просмотров
  • Quest Pro — профессиональная гарнитура виртуальной реальности, созданная в первую очередь для работы. Meta* продолжит развивать линейку Quest, в которой будут выходить более дешёвые модели.
  • Одним из основных отличий устройства по сравнению с Quest 2 стал набор камер, направленных на лицо пользователя гаджета. Они отслеживают движения глаз и мимику человека, в том числе для передачи виртуальным аватарам.
  • Quest Pro оснащена наружными камерами высокого разрешения, которые захватывают изображение окружающего мира для визуализации в виртуальном пространстве. Таким образом гарнитура объединяет виртуальную и дополненную реальность.
  • Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon XR2 Plus, который на 50% быстрее по сравнению с XR2 в Quest 2.
  • Гарнитура оснащена 12 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти. Для сравнения, у Quest 2 — 6 ГБ ОЗУ.
  • Quest Pro располагает двумя дисплейными ЖК-панелями с разрешением 1800х1920 пикселей на глаз. В Meta* утверждают, что за счёт обновлённой конструкции контрастность изображения увеличилась на 75%.

Фото

*Meta — экстремистская организация, запрещённая на территории России.

#новость #meta #vr #oculus

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26 комментариев
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 Иван Иванов

Аккуратнее с такими новостями в связи с поледними изменениями статутса Мета в РФ. Они теперь террористическая организация, ну как игил

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Советник Альянса

Ну как талибан?

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Andre Macareno

Это не попало в кадры, но Лавров после этого помыл руки, так что не считается

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Советник Альянса

На месте талибов я бы тоже помыл после лаврова.

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Проходивший мимо

Умеете, могёте.

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Olga Kazakova
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Vlad Granin

Ржал в голос. Фото новейшей технологической разработки, как доказательство что человечество продолжает двигаться вперёд, отдвигая горизонты - а под этим написано "*Meta — экстремистская организация, запрещённая на территории России". А Талибан и КНДР блин партнёры.

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Николай Костров

Теперь не будет коробок на лице, выглядит норм

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Непростой Филипп

Теперь официально? ))

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Михаил Цветков

Так вроде давно 🧐

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Комментарий удален модератором

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Пришелец 16

Когда нет ни мозгов, ни совести, то получается комбо - Zомби-разводила.

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Rafa Ramazanov

Я хз, что это за вид скама, но дав 12 слов вы даёте доступ к своему кошельку, полный доступ, считай что отдали 150юсдт, а так выведите через P2P, 5 минутное дело

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Илья Михайлов

Мимо, скамер
https://community.trustwallet.com/t/trust-wallet-adds-a-scam-prevention-update-aimed-at-tron-multi-sig-scams/534456

Trust Wallet Adds a Scam-Prevention Update…
Trust Wallet Adds a Scam-Prevention Update, Aimed At Tron Multi-Sig scams. This is a key security…
community.trustwallet.com
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Слегка Придурковатый

Вообще, замечательно, что Цукерберг увлёкся никому ненужными метавселенными и сопутствующими им vr-устройствами. Это приблизит конец уёбищному фэйсбуку.

Приветствую его начинания, короче.

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Алексей Кононов

там вообще такая размазанная трактовка всей этой истории, сам Марк не знает чего хочет, а сей девайс думаю купят единицы

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Слегка Придурковатый

И хорошо. Фэйсбук уже как лет десять должен был сдохнуть, но всё никак. Может это наконец-то поставит точку.

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Alexander Klimanskiy

Профит от метавселенной возможно в том, что в реальной жизни люди бесят. Иначе я не понимаю зачем это нужно.

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Astas Jr

За одну реальную жизнь можно будет прожить множество разных жизней в метавселенной.

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Alexander Klimanskiy

Можно менять профессию раз в году, будет примерно также.

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Peem Bot
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Astas Jr

Профессия это далеко не вся жизнь) И даже что касается профессий, некоторые из них, такие как футбол или фигурное катание требуют 100% вовлечения начиная с детства, поставить на кон всё.

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Евгений Широков

А толку? Те же люди, только в виртуальной оболочке. Лучше уж бежать в сюжетные игрушки

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Alexander Klimanskiy

ИИ тухловат. Тут есть надежда встретить настоящее ебобо

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Sasha Bor

Интересно. Если это аналог hololense с mixed reality, поддерживающий ещё и VR то будет пушка и дешевле на $2к.

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Pavel Pavel
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Jon Rembo

Экстремисты разработали шлем виртуальной реальности... Куда министерство Правды смотрело?!

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