Meta* начнёт сотрудничать с Microsoft — внедрит в VR-гарнитуру Quest офисные программы и Game Pass Статьи редакции
Игры будут запускаться на виртуальном экране.
- Компании начнут партнёрство с интеграции основных приложений, включая Teams для коммуникации с сотрудниками и программы Office.
- В VR-гарнитуры Quest добавят поддержку Game Pass через Xbox Cloud Gaming. Пользователи устройств смогут запускать игры, но они не будут в VR, а отображаться на отдельном экране внутри виртуальной реальности.
- В Teams появится поддержка Workrooms из метавселенной Horizon Worlds, где люди могут устраивать виртуальные конференции и использовать приложения Office. Однако это не будут полноценные VR-версии программ.
- Meta* представила VR-гарнитуру Quest Pro 11 октября, она будет стоить $1500, продажи начнутся 25 октября.
*Мета признана в России экстремистской организацией, а также внесена в реестр террористов Росфинмониторинга
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«Dнедрит офисные программы» – это чтобы ещё и там с документами работать?
Но в виртуальной реальности ))
и получать за такую работу виртуальную валюту)
К чему здесь новости про экстремистов? Кто то ещё верит, что Цукерберг извинится и вернётся в Россию?
Точно с фамилией не промахнулись? 🤣
Как будто он сам ушёл и должен извиниться за свой «уход»
Есть мнение, что основная цель эцсамых метавселенных заставить работать после работы. За свои же деньги.
Зарубился бы в свой Xbox, только туда уже не прийти. :(
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Если там не будет скрепки, то смысла никакого
Интересные у нас законы, деятельность экстримистов освещать можно, просто делайте пометку, что они экстримисты