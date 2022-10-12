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Meta* начнёт сотрудничать с Microsoft — внедрит в VR-гарнитуру Quest офисные программы и Game Pass Статьи редакции

Игры будут запускаться на виртуальном экране.

  • Компании начнут партнёрство с интеграции основных приложений, включая Teams для коммуникации с сотрудниками и программы Office.
  • В VR-гарнитуры Quest добавят поддержку Game Pass через Xbox Cloud Gaming. Пользователи устройств смогут запускать игры, но они не будут в VR, а отображаться на отдельном экране внутри виртуальной реальности.
  • В Teams появится поддержка Workrooms из метавселенной Horizon Worlds, где люди могут устраивать виртуальные конференции и использовать приложения Office. Однако это не будут полноценные VR-версии программ.
  • Meta* представила VR-гарнитуру Quest Pro 11 октября, она будет стоить $1500, продажи начнутся 25 октября.

*Мета признана в России экстремистской организацией, а также внесена в реестр террористов Росфинмониторинга

#новость #quest

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11 комментариев
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 Вадим Д.

«Dнедрит офисные программы» – это чтобы ещё и там с документами работать?

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Меркушев Леонид

Но в виртуальной реальности ))

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Игорь Ашин

и получать за такую работу виртуальную валюту)

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Николай Липнебич

К чему здесь новости про экстремистов? Кто то ещё верит, что Цукерберг извинится и вернётся в Россию?

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Советник Альянса

Точно с фамилией не промахнулись? 🤣

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Юлия Сапсан

Как будто он сам ушёл и должен извиниться за свой «уход»

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Forgotten Games

Есть мнение, что основная цель эцсамых метавселенных заставить работать после работы. За свои же деньги.

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High Stakes

Зарубился бы в свой Xbox, только туда уже не прийти. :(

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Николай Липнебич

.

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ЯжПрограммист

Если там не будет скрепки, то смысла никакого

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Алеоп

Интересные у нас законы, деятельность экстримистов освещать можно, просто делайте пометку, что они экстримисты

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