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Людской торшер

Гарнитура смешанной реальности Apple сможет сканировать радужку глаза для совершения платежей — The Information Статьи редакции

А 14 камер в устройстве нужно, чтобы оно лучше «реагировало» на движения пользователя.

  • Одной из особенностей гарнитуры, над которой работает Apple, станет возможность быстрого сканирования радужки глаза того, кто носит устройство, пишет The Information со ссылкой на источники, участвующие в разработке.
  • Идентификация будет происходить сразу после надевания гарнитуры: это поможет войти в свою учётную запись и облегчит использование одного устройства сразу несколькими людьми. Также с помощью технологии можно будет быстро совершать платежи в интернете. В Apple от комментариев изданию отказались.
  • Сканировать радужку будут камеры, направленные на лицо. Они также будут отслеживать направление взгляда, что поможет уменьшить затраты на графику — например, системе не придётся резко создавать изображение в периферийном зрении пользователя.
  • В гарнитуре будет 14 камер — у Quest Pro их, например, 10. Такое количество нужно для лучшего захвата движений человека. Например, две камеры будут смотреть вниз, чтобы следить за ногами.
  • Дизайн устройства будет отличаться от той же Quest Pro: Apple собирается использовать сетчатые ткани, алюминий и стекло и постарается лучше спрятать камеры. По весу устройство тоже будет меньше. Для пользователей в очках внутри установят специальные зажимы для линз.
  • В мае 2022 года разработчики компании представили первую версию гарнитуры совету директоров. Apple планировала начать продажи в 2023 году по ценам от $2000, говорили источники Bloomberg. В том же месяце источники The Information рассказали, что в гарнитуре будет 14 камер, а дизайнеров консультировал бывший главный дизайнер Apple Джони Айв — он помогал с размещением батареи, камер и эргономикой устройства.

#новость #apple #vr

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5 комментариев
Dmitriy Snitkovskiy

«Для пользователей в очках внутри установят специальные зажимы для линз»

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Вадим Д.

«А 14 камер в устройстве нужно», чтобы лучше тебя видеть, внучка: – сказал волк.

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ЯжПрограммист

Короче картинку не нашел, и фильм не помню, потому напишу словами.
<img alt='Чувак открывает дверь которая открывается по сканеру сетчатки глаза, глазом насаженным на зубочистку.'></img>

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Викос

Клёво, если так😉

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Российский Крым

Собственно, ради этой функции и все это придумано. Остальное так.

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