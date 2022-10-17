Российские компании стали получать до 40% бракованных чипов из Китая, до марта таких поставок было около 2% — «Ъ» Статьи редакции
Большая доля брака повысит стоимость российской электроники в два раза и растянет сроки производства, считает источник издания.
- Об увеличении доли бракованных микросхем и компонентов в поставках российским компаниям из Китая, рассказал источник «Коммерсанта» на российском рынке электроники. Он считает, что это связано с прекращением сотрудничества зарубежных дистрибуторов с российскими партнёрами — теперь компании ищут неофициальных поставщиков.
- Проблему подтверждает топ-менеджер крупного российского производителя. Он добавил, что неавторизованные поставщики не отвечают за качество чипов. Получение неликвида вместо качественных компонентов признал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.
- «В нашей практике значительный процент от общего количества брака был связан с LCD-дисплеями. Для сборки смартфона требуется около 250 элементов, для сборки сервера — уже больше тысячи, а по внешнему виду определить качество компонентов сложно», — рассказал директор по производству и развитию F+ tech Евгений Кривошеев. Компания производит смартфоны, компьютеры и другую электронику, входит в структуры «Марвел-Дистрибуции».
- Проблема «касается отдельных компаний, а не всей отрасли», утверждает гендиректор Центра современной электроники Иван Покровский. В Минпромторге сообщили изданию, что информация об увеличении бракованных комплектующих в поставках не поступала.
- В июне 2022 года разработчик процессоров «Байкал» прекратил выпуск чипов Baikal-S из-за отказа тайваньской TSMC заключать новые контракты.
- В сентябре под санкции США попали российские производители — структура «Байкал Электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис», «Аквариус» и структура ГК Yadro.
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РФ много кого считает друзьями, а некоторых – партнёрами. Только вот её ни другом, ни партнёром уже почти никто не воспринимает.
– Сяо, давай отправлять весь брак русским.
– Но они же не будут покупать бракованный товар, Ляо!
– А куда они денутся, если других поставщиков нет, Сяо?
– Хорошо, Ляо, сыпь обломки в этот мешок, отправляем немедленно.
Любая война затевается ради того чтобы скрыть недостатки:
- Политики списывают с помощью нее свои политеские ошибки
- Военные списывают разворованные склады и вооружение
- Экономисты и бизнес списывает под это дело скрытую ранее недостачу и убытки
- Украинские партнеры утилизируют старое вооружение (свое или советское), освобождая рынок для новых заказов
- Российские "партнеры", сливают накопленное вооружение которое нельзя было потратить без прямой конфронтации с западом, позволяя ОПК отбить старые затраты
- Ну и в перспективе глобальный передел рынков, сфер влияния и т.д.
Абсолютно желтая статья. :-)
Судя из статьи: один крупный производитель в России, имеет проблемы с поставщиком LCD. Заголовок "Российские компании стали получать до 40% бракованных чипов из Китая, до марта таких поставок было около 2% — «Ъ»"
Это тренд
Нет, в статье говорится о компонентах вообще и приводится интервью с упоминанием LCD как пример.
Ага аккурат после 20 съёзда в Китае по всему миру подобные статьи. Китай недруг, вот посыл. И главное просто поверьте наслово и боты сразу в коментах прямо с утра отработали с лайками.
Китайцы никогда нам друзьями не были и не будут. Это нам втирают про дружбу. У нас осталась одна Белоруссия. Скоро вся Африка будет с нами дружить за зерно, только толку от неё 0.
Когда ты держишь кого то в заложниках это не дружба бро
Так друзья ведь нужны не за какие-то ништяки?
Бгг, эта дружба закончится когда перестанем спонсировать Белоруссию деньгами.
как же так от наших друзяшек нож в спину
А щас не разгоняют уже что мы братья во веки вечные??
А что за российская электроника? Там что-то адекватное есть?)
это китайская,просто та что продается у нас
Китайские поставщики, видя санкционный пздц, происходящий в России
Комедиан с возрастом превратился в оголтелого совкодрочера, так что ему норм.
Нефритовый стержень в псину.
Почему когда появляется какая-то негативная, неподтвержденная статья на непонятных площадках (явно пропагандических) и она тут же транслируется на vc? Прямо с утра появилась и она уже тут (а скорее была запланирована заранее).
Прям новость появилась с утра и тут же на vc.
А вот позитивные, проверенные новости могут вообще не появиться или появиться с задержкой в день, два, три?
Самое смешное подобные новости по всему миру аккурат вышли после 20 съезда в Китае. И оказалось что Китай везде крайний и недруг. Посмотрите СМИ прозападных стран, прям истерия какая-то. Кстати, VC это тоже уже прозападное издание и возможно пора ему иноагента применять.
Так кстати можно отлечить спланированные публикации и авторов которые проповедуют и помогают западной пропоганде.
Никто не мешает публиковать вам те новости, которые вы считаете нужным.
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Статья от "Коммерсанта", на мой взгляд, ну очень притянутая за уши.
Ни конкретики , ни цифр, ни ссылок.
Скорее эссе, чем работа журналиста.
Еее, импортозамещение
За что заплатили - то и получили
Да скорее всего история банальная.
Был нормальный поставщик, который лично осмотрел производства и, вероятно, даже посадил туда своего человека на приемку продукции.
Поставщик перестал работать - взяли первого попавшегося (наверняка, самого дешевого), а уровень культуры производства и оснащения на разных китайских предприятиях прямо сильно разный.
Так что вполне рабочий вопрос, для тех кто много покупает - посетить производства, понять почему цена на одинаковую с виду номенклатуру отличается в разы, наладить входную приёмку.
История банальная, после съезда в Китае по всему миру так стало.
Китай ждёт что Россия начнет СВО в Тайване. Хитрый китайский ход.
а Китай точно союзники?
твердо и четко
Продуманно походу списать все издержки потому что российские компании не смогут сделать official complaint
Новость фейк, без какой-либо аналитики. Так просто поверьте наслово после 20 съезда в Китае автоматически так стало.
Прямо в этой же новости есть опровержения "связано с отдельными компаниями", "минфин опроверг информацию".
Главное, чтобы страпоны и искусственных баб не стали подделывать.
Китайцы бескорыстные, добрые, всегда готовые помочь новому и старому другу и даже не другу, но это все действует пока отношения не перешли в денежную, финансовую плоскость.
подожжите, вы же не хотите сказать, что в российской электронике китайская электроника?
Китай работает только со своими, остальных он использует (С)
Хах , ну добро пожаловать в реальный мир . Просто видимо автор и раньше то не особо с китайцами работал , мне как владельцу СЦ приходилось и раньше . Так вот, китайцы в производство чипов могли только в простейшие там мультиконтролеры/шим контролёры/МОПы и даже научились это делать в современных корпусах . Но к сожалению как был брак так и остался , с полноценными чипами многослойными и литографией у них вообще проблемы . В Китае у не дилеров их нет , есть только снятые с разборок . И шанс действительно 50/50 , бывает мастер сделает всю работу по замене чипа , а при проверке выяснятся что брак и так постоянно .
Представляю конечно как производитель , после долгих лет когда его облизывали как клиента официалы и предоставляли новьё и хорошего качества , пересел на китайский ширпотреб или разборку электроники )
Это чего нефритовый в псину?
Да не-е-е...
"Китайцы нам помогут!"