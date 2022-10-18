Apple представила новые планшеты iPad Pro с процессором M2 и поддержкой Wi-Fi 6E Статьи редакции
Устройства доступны для предзаказа, в магазинах появятся 26 октября.
- Apple показала шестое поколение планшетов iPad Pro с диагоналями 11 и 12,9 дюймов и встроенной памятью на 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб, 1 Тб и 2 Тб. У моделей на 1 Тб и 2 Тб оперативная память составит 16 Гб.
- Устройства работают на процессорах М2, как в ноутбуках MacBook Air, а не М1, как раньше. В чипах восемь ядер CPU и 10 графических ядер GPU. Первые производительнее на 15%, вторые — на 35%, сообщила компания. Благодаря этому будет проще запускать «тяжеловесные» приложения, библиотеки и игры.
- Планшеты также получили поддержку нового стандарта Wi-Fi — 6E: он позволяет использовать диапазон в 6 ГГц в дополнение к 2,4 и 5 ГГц. А ещё на обоих устройствах установлена iPadOS 16, в которой, помимо прочего, улучшили адаптацию интерфейсов под размеры экрана. ОС выпустят 24 октября.
- Apple сообщила, что также усовершенствовала «медиадвижки» и камеры, так что теперь видео можно снимать в формате ProRes. Он позволяет записывать ролики, а также выполнять «многопоточный монтаж» в реальном времени без потери качества изображения. Конвертировать проекты в ProRes можно будет в три раза быстрее.
- Дизайн iPad Pro заметно не менялся с 2018 года, отмечает The Verge. Обе модели будут доступны в прежних двух цветах — «космическом сером» и серебристом.
- Вместе с планшетом Apple также представила новый Apple Pencil. Теперь устройство будет считывать приближение карандаша на расстоянии до 12 мм над дисплеем. Это позволит художникам и дизайнерам «увидеть превью пометок ещё до их нанесения».
- Версия с 11-дюймовым дисплеем будет стоить от $799, а с 12-дюймовым от $1000. Предзаказ уже открыли, но в магазины устройства поступят только с 26 октября. Apple Pencil будет продаваться за $129.
- Apple также обновила iPad десятого поколения. Диагональ дисплея теперь составляет 10,9 дюйма, фронтальная камера располагается на более длинной рамке дисплея, а разъёмы Lightning заменили на USB-C.
- Компания, помимо этого, убрала кнопку «Домой» с нижней рамки — управлять устройством можно через Touch ID на кнопке питания. А ещё сменила процессорную систему с A13 Bionic на A14 Bionic.
- Обновлённая версия доступна в пыльно-голубом, розовом, серебристом и жёлтом цвете, а стоить будет от $449.
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wi-fi 6e до россии не доехал по-моему из-за военных.
По твоему. У меня кинетик нормально дома 6 раздаёт. Что айфон что самсунг подключаются. Путаешь с 5г
WiFi 6 и WiFi 6E это разные вещи.
Да, извините, ошибся.
Вай-фаем 6 называют просто технологию масштабирования, с диапазоном 6 МГц она не связана.
Уверены про мегагерцы?
6E это частота 6 гигагерц, у Keenetic есть?
Да, не прав. у кинетика wifi6 на 5 ГГЦ.
Мощности M1 уже хватало, не знаю для чего пихать такие процессоры в планшеты) Профессионального софта мало, да и с такой диагональю работать в нем неудобно
Ок давайте тогда остановим прогресс. Ну реально же з-а-ч-е-м?!
Прогресс это пихать сильный проц в планшет, который этот проц не может полностью раскрыть?) Я же не против новых крутых процессоров и всего такого. У меня мак мини на М1 и мак ос раскрывает этот процессор, софта много. А тут процессор еще мощнее и в планшет)
Энергоэффективности ради
Более тяжёлые приложения будет легко переваривать без значительных трат энергии
Проф софта мало, но уже есть хорошие инструменты, которые сильно облегчают жизнь и их станет больше. На диагональ ни разу не обращал внимание.
Классический форм-фактор Айпада ушел в прошлое. Давно пора
Это Pro версия. Для дизайнеров и так далее. Не массмаркет сегмент так то...
Простой айпад 10 поколения тоже получил редизайн, что можно только категорически приветствовать
А вот стилус старый, это просто поддержка ховера на стороне айпада
Ноутбучный проц в планшет — сие сильно, спору нет.
Только вот в какие магазины подъедут эти девайсы, уж не в отечественно-параллельные ли?
И ни слова о том, сколько сие чудо кушать будет! Какой размер батарейки?!
Батарейка в чемодане 😄, как в ералаше было про часы.
Блин, круто. Кабы монтерей на него, а не айпад-ос... Ну хотя бы для желающих :)
Ого, ваком в каждый дом
Имейте совесть, достанутся единицам в РФ. Нужно отвыквть, а ещё лучше свои флагманы презентовать.
Кстати, а почему в айпадах тайп-си разъём?
Скоро и в айфоне будет
в европе же запрещать скоро начнут продажи с другими зарядками.
В руку такое а не в ленту ярче
недурно!