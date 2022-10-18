Техника
Полина Лааксо

Apple представила новые планшеты iPad Pro с процессором M2 и поддержкой Wi-Fi 6E Статьи редакции

Устройства доступны для предзаказа, в магазинах появятся 26 октября.

  • Apple показала шестое поколение планшетов iPad Pro с диагоналями 11 и 12,9 дюймов и встроенной памятью на 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб, 1 Тб и 2 Тб. У моделей на 1 Тб и 2 Тб оперативная память составит 16 Гб.
  • Устройства работают на процессорах М2, как в ноутбуках MacBook Air, а не М1, как раньше. В чипах восемь ядер CPU и 10 графических ядер GPU. Первые производительнее на 15%, вторые — на 35%, сообщила компания. Благодаря этому будет проще запускать «тяжеловесные» приложения, библиотеки и игры.
  • Планшеты также получили поддержку нового стандарта Wi-Fi — 6E: он позволяет использовать диапазон в 6 ГГц в дополнение к 2,4 и 5 ГГц. А ещё на обоих устройствах установлена iPadOS 16, в которой, помимо прочего, улучшили адаптацию интерфейсов под размеры экрана. ОС выпустят 24 октября.
  • Apple сообщила, что также усовершенствовала «медиадвижки» и камеры, так что теперь видео можно снимать в формате ProRes. Он позволяет записывать ролики, а также выполнять «многопоточный монтаж» в реальном времени без потери качества изображения. Конвертировать проекты в ProRes можно будет в три раза быстрее.
  • Дизайн iPad Pro заметно не менялся с 2018 года, отмечает The Verge. Обе модели будут доступны в прежних двух цветах — «космическом сером» и серебристом.
  • Вместе с планшетом Apple также представила новый Apple Pencil. Теперь устройство будет считывать приближение карандаша на расстоянии до 12 мм над дисплеем. Это позволит художникам и дизайнерам «увидеть превью пометок ещё до их нанесения».
  • Версия с 11-дюймовым дисплеем будет стоить от $799, а с 12-дюймовым от $1000. Предзаказ уже открыли, но в магазины устройства поступят только с 26 октября. Apple Pencil будет продаваться за $129.
  • Apple также обновила iPad десятого поколения. Диагональ дисплея теперь составляет 10,9 дюйма, фронтальная камера располагается на более длинной рамке дисплея, а разъёмы Lightning заменили на USB-C.
  • Компания, помимо этого, убрала кнопку «Домой» с нижней рамки — управлять устройством можно через Touch ID на кнопке питания. А ещё сменила процессорную систему с A13 Bionic на A14 Bionic.
  • Обновлённая версия доступна в пыльно-голубом, розовом, серебристом и жёлтом цвете, а стоить будет от $449.

#apple #новость

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28 комментариев
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 Sergey Klochko

wi-fi 6e до россии не доехал по-моему из-за военных.

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Роман Шуруев

По твоему. У меня кинетик нормально дома 6 раздаёт. Что айфон что самсунг подключаются. Путаешь с 5г

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Sergey Klochko

WiFi 6 и WiFi 6E это разные вещи.

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Роман Шуруев

Да, извините, ошибся.

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Gre Li

Вай-фаем 6 называют просто технологию масштабирования, с диапазоном 6 МГц она не связана.

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Роман Шуруев

Уверены про мегагерцы?

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СвяТой_ТапоК

6E это частота 6 гигагерц, у Keenetic есть?

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Роман Шуруев

Да, не прав. у кинетика wifi6 на 5 ГГЦ.

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Den

Мощности M1 уже хватало, не знаю для чего пихать такие процессоры в планшеты) Профессионального софта мало, да и с такой диагональю работать в нем неудобно

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Иван Кучер

Ок давайте тогда остановим прогресс. Ну реально же з-а-ч-е-м?!

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Den

Прогресс это пихать сильный проц в планшет, который этот проц не может полностью раскрыть?) Я же не против новых крутых процессоров и всего такого. У меня мак мини на М1 и мак ос раскрывает этот процессор, софта много. А тут процессор еще мощнее и в планшет)

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Daniyar

Энергоэффективности ради

Более тяжёлые приложения будет легко переваривать без значительных трат энергии

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Уинстон Смит

Проф софта мало, но уже есть хорошие инструменты, которые сильно облегчают жизнь и их станет больше. На диагональ ни разу не обращал внимание.

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Алексей

Классический форм-фактор Айпада ушел в прошлое. Давно пора

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Влад Борщ

Это Pro версия. Для дизайнеров и так далее. Не массмаркет сегмент так то...

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Юрий Б.

Простой айпад 10 поколения тоже получил редизайн, что можно только категорически приветствовать

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Andre Macareno
Вместе с планшетом Apple также представила новый Apple Pencil

А вот стилус старый, это просто поддержка ховера на стороне айпада

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Вадим Д.

Ноутбучный проц в планшет — сие сильно, спору нет.
Только вот в какие магазины подъедут эти девайсы, уж не в отечественно-параллельные ли?

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Иван Серик

И ни слова о том, сколько сие чудо кушать будет! Какой размер батарейки?!

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Вадим Д.

Батарейка в чемодане 😄, как в ералаше было про часы.

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Tim Shtok

Блин, круто. Кабы монтерей на него, а не айпад-ос... Ну хотя бы для желающих :)

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Andre Macareno
Теперь устройство будет считывать приближение карандаша на расстоянии до 12 мм над дисплеем

Ого, ваком в каждый дом

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геополитика на диване

Имейте совесть, достанутся единицам в РФ. Нужно отвыквть, а ещё лучше свои флагманы презентовать.

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Alexander Klimanskiy

Кстати, а почему в айпадах тайп-си разъём?

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Советник Альянса

Скоро и в айфоне будет

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Sergey Klochko

в европе же запрещать скоро начнут продажи с другими зарядками.

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геополитика на диване

В руку такое а не в ленту ярче

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Наталья Аношкина

недурно!

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