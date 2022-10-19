Техника
Рыбный цвет

Apple сократит производство iPhone 14 Plus спустя две недели после начала продаж — The Information Статьи редакции

Спрос на эту модель оказался низким — пользователи решили покупать iPhone 14 Pro, который всего на $100 дороже.

  • Apple сказала по крайней мере одному производителю в Китае немедленно прекратить производство компонентов iPhone 14 Plus, пишет The Information со ссылкой на источники, участвующие в цепочке поставок.
  • Ещё два завода, зависящие от этих деталей и собирающие из них устройства сократили производство на 70 и 90% соотвественно.
  • Отдел по закупкам Apple собирается пересмотреть прогнозы по спросу на эту модель. Как пишет издание, стоимость iPhone 14 Plus — $899, а более функционального и мощного iPhone 14 Pro — $999. Небольшая разница в $100 побудила покупателей выбирать более дорогой вариант.
  • Слабые продажи iPhone 14 Plus предсказывали аналитики: например, Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) в середине октября рассказывал, что предзаказов этой модели мало, а DigiTimes — что её продажи хуже прогнозов, а на 14 Pro и 14 Pro Max высокий спрос.
  • Apple представила iPhone 14 Plus и другие модели в сентябре 2022 года, а в продаже смартфон появился с 7 октября. iPhone 14 Pro и Pro Max продаются с 16 сентября. На «Маркете» 14 Plus на 128 ГБ стоит от 73 тысяч рублей, 14 Pro на 128 ГБ — от 88 тысяч рублей, Pro Max на 128 ГБ — от 106 тысяч рублей.
iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro

#новость #apple #iphone

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76 комментариев
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 Игорь Мазаев

Хз, кто их вообще покупает. Там даже андроид нормально не грузится 🧘

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Pavel Cree

Можно вытащить человека из андроида, но андроид из человека не вытащить никогда

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26 комментариев
Вася Пражкин
Там даже андроид нормально не грузится

Может Вы флешку не той стороной в телефон вставляете?

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Mike Elkin

у меня всё грузится.
iPhone 28 Mega Plus Pro с тремя симками и телевизором

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1 комментарий
Вадим Д.

На айфонах-то? Ну да, недоработка купертинская.

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2 комментария
Меркушев Леонид

Из-за этого можно будет возврат оформить?

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Ibragim A

Обидно что ребята перестали делать Iphone mini, то чего не хватает в мире лопат

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Olga Kalashinkova

Так вроде и 13 мини пока еще достойный малыш)

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Denis Novikov

Возможно через пару моделей одумаются. Когда наши 12/13 Mini морально подустареют

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Andre Macareno

Так мини тоже никто не брал, кроме тех, кто хотел компактный флагман, потому что есть SE

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1 комментарий
legacy

через пару лет он выйдет под именем SE 4

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Марсель

Мой сяоми топ за свои деньги пошли все нах!

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Марат Яз

Ну понятно что сяоми вам нравится, но зачем всех отправлять нах??

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8 комментариев
Вадим Д.

Не может быть! 😲
Как же так?! Ведь это iPhone 14 Plus, "мечта" каждого.

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Mike

где в рекламе такое говорили? Ещё и удалил часть про "неужели реклама врёт") Очередной опущенец с андроидом

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3 комментария
Тим

Не вижу ни одной причины почему надо брать 14 plus, а не 13 pro max у которого 3 камеры и 120 Гц. Похоже и покупатели тоже не видят.

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Pavel Cree

Лучше бы мне отдали

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Hnorr

Зачем вам столько компонентов для айфонов?

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2 комментария
Mike Elkin

отдали невыпущеные телефоны? да бери хоть целый ящик

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Айрат Галиуллин

Прям неудивительно!

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Тарас Козлов

Возможно, потому что он не сильно отличается от своего "брата" помладше...? читал сравнения и особой разницы не заметил

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Timur Linarov

ну прошки реально выгоднее покупать

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Макс Макаров

Главной фишкой презентации стал динамик айленд, поэтому нет ничего удивительного в том, что переплачивают 100$

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Grigoriy Malyshev

на картинке, на сколько я понимаю, все таки не 14 про, а 14 про макс

и, пользаки, получается, делают выбор в пользу меньшего по размеру устройства, если спич про разницу в 100$ вообще имеет к этому отношение (тк 14 про макс стоит на 200 больше, чем 14 плюс)

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Максим Дмитриев

Забавно наблюдать как на вроде бы серьёзном ресурсе люди продолжают страться и доказывать что-то на тему абсолютно субъективных вещей в разных ОС

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Alexander Klimanskiy

„Я понял, в чём ваша беда. Вы слишком серьёзны. Умное лицо — ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!“
— Барон Мюнхгаузен

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nastyboyvitaly

Да вообще пох, у меня самсунг

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Вячеслав Перевалов

Если на фото 14 Plus, то соответственно рядом Pro Max, а не Pro. Не так уж трудно разобраться в линейке.

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boj Ko

Я свой выбор сделал давно ))))

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legacy

интерес к лопатам сильно преувеличен

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Jeremia

Вижу на статье 70 комментариев и 5 положительных оценок, понимаю, что комментарии захватили ненавистиники айфона. Может кто-то мне объяснить неугасающий тренд глобального хейта? Я ещё ниразу не видел, чтобы пользователи айфонов кого-то оскорбляли, так с чего такая ненависть?

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Игорь Протасов

Они вроде, после каждого нового айфона производство сокращают

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Ияза Гара

Стоит сравнивать цену 14 Pro Max и 14 Plus.
Разница 200 баксов. Но видимо, для фанатов лопат не сильно принципиально.
Сколько смотрел - Pro Max обычно у гламурных мукл с очками в пол-ебала. Там понты решают, и не pro версия считается наверно признаком нищебродства.

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