Apple сократит производство iPhone 14 Plus спустя две недели после начала продаж — The Information Статьи редакции
Спрос на эту модель оказался низким — пользователи решили покупать iPhone 14 Pro, который всего на $100 дороже.
- Apple сказала по крайней мере одному производителю в Китае немедленно прекратить производство компонентов iPhone 14 Plus, пишет The Information со ссылкой на источники, участвующие в цепочке поставок.
- Ещё два завода, зависящие от этих деталей и собирающие из них устройства сократили производство на 70 и 90% соотвественно.
- Отдел по закупкам Apple собирается пересмотреть прогнозы по спросу на эту модель. Как пишет издание, стоимость iPhone 14 Plus — $899, а более функционального и мощного iPhone 14 Pro — $999. Небольшая разница в $100 побудила покупателей выбирать более дорогой вариант.
- Слабые продажи iPhone 14 Plus предсказывали аналитики: например, Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo) в середине октября рассказывал, что предзаказов этой модели мало, а DigiTimes — что её продажи хуже прогнозов, а на 14 Pro и 14 Pro Max высокий спрос.
- Apple представила iPhone 14 Plus и другие модели в сентябре 2022 года, а в продаже смартфон появился с 7 октября. iPhone 14 Pro и Pro Max продаются с 16 сентября. На «Маркете» 14 Plus на 128 ГБ стоит от 73 тысяч рублей, 14 Pro на 128 ГБ — от 88 тысяч рублей, Pro Max на 128 ГБ — от 106 тысяч рублей.
3556 просмотров
Хз, кто их вообще покупает. Там даже андроид нормально не грузится 🧘
Можно вытащить человека из андроида, но андроид из человека не вытащить никогда
Может Вы флешку не той стороной в телефон вставляете?
у меня всё грузится.
iPhone 28 Mega Plus Pro с тремя симками и телевизором
На айфонах-то? Ну да, недоработка купертинская.
Из-за этого можно будет возврат оформить?
Обидно что ребята перестали делать Iphone mini, то чего не хватает в мире лопат
Так вроде и 13 мини пока еще достойный малыш)
Возможно через пару моделей одумаются. Когда наши 12/13 Mini морально подустареют
Так мини тоже никто не брал, кроме тех, кто хотел компактный флагман, потому что есть SE
через пару лет он выйдет под именем SE 4
Мой сяоми топ за свои деньги пошли все нах!
Ну понятно что сяоми вам нравится, но зачем всех отправлять нах??
Не может быть! 😲
Как же так?! Ведь это iPhone 14 Plus, "мечта" каждого.
где в рекламе такое говорили? Ещё и удалил часть про "неужели реклама врёт") Очередной опущенец с андроидом
Не вижу ни одной причины почему надо брать 14 plus, а не 13 pro max у которого 3 камеры и 120 Гц. Похоже и покупатели тоже не видят.
Лучше бы мне отдали
Зачем вам столько компонентов для айфонов?
отдали невыпущеные телефоны? да бери хоть целый ящик
Прям неудивительно!
Возможно, потому что он не сильно отличается от своего "брата" помладше...? читал сравнения и особой разницы не заметил
ну прошки реально выгоднее покупать
Главной фишкой презентации стал динамик айленд, поэтому нет ничего удивительного в том, что переплачивают 100$
на картинке, на сколько я понимаю, все таки не 14 про, а 14 про макс
и, пользаки, получается, делают выбор в пользу меньшего по размеру устройства, если спич про разницу в 100$ вообще имеет к этому отношение (тк 14 про макс стоит на 200 больше, чем 14 плюс)
Забавно наблюдать как на вроде бы серьёзном ресурсе люди продолжают страться и доказывать что-то на тему абсолютно субъективных вещей в разных ОС
„Я понял, в чём ваша беда. Вы слишком серьёзны. Умное лицо — ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!“
— Барон Мюнхгаузен
Да вообще пох, у меня самсунг
Если на фото 14 Plus, то соответственно рядом Pro Max, а не Pro. Не так уж трудно разобраться в линейке.
Я свой выбор сделал давно ))))
интерес к лопатам сильно преувеличен
Вижу на статье 70 комментариев и 5 положительных оценок, понимаю, что комментарии захватили ненавистиники айфона. Может кто-то мне объяснить неугасающий тренд глобального хейта? Я ещё ниразу не видел, чтобы пользователи айфонов кого-то оскорбляли, так с чего такая ненависть?
Они вроде, после каждого нового айфона производство сокращают
Стоит сравнивать цену 14 Pro Max и 14 Plus.
Разница 200 баксов. Но видимо, для фанатов лопат не сильно принципиально.
Сколько смотрел - Pro Max обычно у гламурных мукл с очками в пол-ебала. Там понты решают, и не pro версия считается наверно признаком нищебродства.