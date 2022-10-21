LG планирует закрыть завод в России и перенести производство в Казахстан или Узбекистан — «Ъ» Статьи редакции
В Узбекистан компания релоцировала часть топ-менеджмента, а в Казахстане у неё с 1998 года работал завод, который закрылся несколько лет назад, говорят источники.
- Руководство LG обсуждает возможность закрытия завода в Подмосковье — он выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры — и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.
- По его словам, часть топ-менеджмента российского LG уже релоцировали в Ташкент. О планах переезда известно и гендиректору TelecomDaily Денису Кускову. В Artel уточнили «Ъ», что пока партнёрства с LG у них нет, а информацию о переговорах они не раскрывают.
- Другой собеседник издания в Казахстане говорит, что LG договаривается с властями этой страны. В ней у компании с 1998 года уже работал завод в Алматы, который выпускал тот же ассортимент, что и российский.
- Несколько лет назад завод зыкрыли, а сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового, говорит источник «Ъ», близкий к правительству Казахстана.
- Директор LG по PR в России Татьяна Шахнес не ответила на звонки и сообщения «Ъ». В глобальном офисе компании на запрос также не ответили.
- LG приостановила поставки своих товаров в Россию 18 марта — как и многие другие производители бытовой техники после начала «спецоперации».
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Правильно. Соловьева можно и на ютубе смотреть
Эта гнида скоро из холодильников вещать будет.
Не подсказывайте им пожалуйста, как ночью пожрать то подходить?
подходишь, открываешь холодильник, голос соловьева сообщает тебе что ты уже сыт, идешь обратно
Это идея для стартапа! Диета основанная на сказках из холодильника...можно пр...в менять за плату кому какой больше не нравится...
Подходишь такой к холодильнику взять чего-нибудь перекусить а тебе оттуда бред про кругом враги и как мы их обделались в очередной раз...глядишь и кушать уже и не хочется...так и похудеем...
можно лучше не надо,можно не смотреть его нигде
О у него оказывается тут фанат есть...
завод LG в Алмате закрылся из-за отсутствия спроса.
покупатели приходя в магазин принципиально уточняли место сборки холодильников например. и казахстанские брать хотели меньше китайских даже.
он работал по три дня в неделю. потом один...и закрылся.
смысл его открывать?)
чтобы продавать их в россию . очевидно же
Понятно почему закрывают, но вряд ли казахское или узбекское производство будет лучше или хотя бы на том же уровне.
почему?
Все зависит от контроля.
Те же автомобили узбекистан производил.
Помню еще расисткую рекламу.
"Немцы, корейцы не люблю.
Я узбеков люблю"
Все правильно, все зависит от менеджмента. Если он останется на уровне, то все будет норм.
https://youtu.be/T4i1mpJOk7E
Картина маслом :
*Увольняешься из LG
*Переезжаешь в Казахстан из-за мобилизации
*LG переезжает вслед за тобой
устраиваешься в LG потому что не нашел другой работы...
Нишу займет какой-нибудь Haier, а LG потом успешно будет опять занимать долю рынка.
Похоже на план