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LG планирует закрыть завод в России и перенести производство в Казахстан или Узбекистан — «Ъ» Статьи редакции

В Узбекистан компания релоцировала часть топ-менеджмента, а в Казахстане у неё с 1998 года работал завод, который закрылся несколько лет назад, говорят источники.

  • Руководство LG обсуждает возможность закрытия завода в Подмосковье — он выпускает холодильники, стиральные машины и телевизоры — и переноса производства в Узбекистан на мощности Artel, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке бытовой техники.
  • По его словам, часть топ-менеджмента российского LG уже релоцировали в Ташкент. О планах переезда известно и гендиректору TelecomDaily Денису Кускову. В Artel уточнили «Ъ», что пока партнёрства с LG у них нет, а информацию о переговорах они не раскрывают.
  • Другой собеседник издания в Казахстане говорит, что LG договаривается с властями этой страны. В ней у компании с 1998 года уже работал завод в Алматы, который выпускал тот же ассортимент, что и российский.
  • Несколько лет назад завод зыкрыли, а сейчас Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны обсуждает с LG открытие нового, говорит источник «Ъ», близкий к правительству Казахстана.
  • Директор LG по PR в России Татьяна Шахнес не ответила на звонки и сообщения «Ъ». В глобальном офисе компании на запрос также не ответили.
  • LG приостановила поставки своих товаров в Россию 18 марта — как и многие другие производители бытовой техники после начала «спецоперации».
Завод LG в Рузском районе Московской области

#новость #lg

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17 комментариев
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 segamega

Правильно. Соловьева можно и на ютубе смотреть

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Вадим Д.

Эта гнида скоро из холодильников вещать будет.

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Игорь Горшков

Не подсказывайте им пожалуйста, как ночью пожрать то подходить?

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Igor Ok

подходишь, открываешь холодильник, голос соловьева сообщает тебе что ты уже сыт, идешь обратно

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Последний файл

Это идея для стартапа! Диета основанная на сказках из холодильника...можно пр...в менять за плату кому какой больше не нравится...
Подходишь такой к холодильнику взять чего-нибудь перекусить а тебе оттуда бред про кругом враги и как мы их обделались в очередной раз...глядишь и кушать уже и не хочется...так и похудеем...

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Никита Звонарь

можно лучше не надо,можно не смотреть его нигде

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О у него оказывается тут фанат есть...

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Руслан Астафьев

завод LG в Алмате закрылся из-за отсутствия спроса.
покупатели приходя в магазин принципиально уточняли место сборки холодильников например. и казахстанские брать хотели меньше китайских даже.
он работал по три дня в неделю. потом один...и закрылся.

смысл его открывать?)

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Stanislav

чтобы продавать их в россию . очевидно же

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Вадим Д.

Понятно почему закрывают, но вряд ли казахское или узбекское производство будет лучше или хотя бы на том же уровне.

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Ипполит Волжский

почему?

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Игорь Протасов

Все зависит от контроля.
Те же автомобили узбекистан производил.
Помню еще расисткую рекламу.
"Немцы, корейцы не люблю.
Я узбеков люблю"

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Дмитрий Ханкин

Все правильно, все зависит от менеджмента. Если он останется на уровне, то все будет норм.

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Игорь Протасов

https://youtu.be/T4i1mpJOk7E

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FigarrrrrrrRo Butchinini

Картина маслом :

*Увольняешься из LG
*Переезжаешь в Казахстан из-за мобилизации
*LG переезжает вслед за тобой

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От Себя Добавлю

устраиваешься в LG потому что не нашел другой работы...

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Alexey Dymov

Нишу займет какой-нибудь Haier, а LG потом успешно будет опять занимать долю рынка.
Похоже на план

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